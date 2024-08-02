Balkanlardan bir Hayrettin Gaş geçti

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1970’lerde Robert Kolejli bir grupla Balkan turuna çıktığımızda eğitimci Hayrettin Gaş’la tanışmıştık. Türkçeyi mükemmel konuşuyordu; ayrıca Matematik ve Fizik öğretmeniydi. Balkan dillerinden yaklaşık sekizini ana dili gibi konuşuyordu; buna İngilizce, Almanca, Sırpça ve Rusça da dahildi. Bir ‘derya denizdi’. Tito zamanında Türkçe Tan gazetesi çıkıyordu; gazete ve idarehanesini gösterdi bize, öz Türkçe bilen Türk gazetecilerle tanıştı. Bizden önce Tan’ı Ecevit de gezmişti. O zaman var olan Priştine’deki Türkçe Televizyonun editörü idi Hayrettin Gaş, Kosova’da Türkçe medyanın gelişmesine olduğu kadar halkın haberdar edilmesine de katkıda bulunuyordu. ‘Engin bilgisi ve gazetecilikte sergilediği profesyonelliği ile her zaman genç nesillere örnek olmuştur’ diye tanıttılar bizi.

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Gilan’da öğretmenlik de yapan Gaş, Kosova’nın seçkin Türk aydını olarak, Türk toplumunun gelişmesine de önemli katkıları bulunuyordu.

Saygın bir kişiliğe sahip olan Gaş, Türkiye’deki sanatçılarla sürekli irtibat halinde idi. Gaş’ı iki hafta önce kaybettik, Gilan Merkez camisinde kılınan namazdan sonra Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildiğini öğrendik.

Kosova Demokratik Türk Partisi Gilan-Dobırçan Şubesi’nden başsağlığı mesajı şöyleydi:

“Gilan’da Türkçe eğitimin devamlılığı ve Türk toplumunun gelişimine yıllarca büyük katkılar sağlayan Hayrettin Gaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Hayrettin Gaş’ın sahip olduğu güçlü Türklük bilinciyle, eğitim, medya ve sanat alanında toplumumuza sunduğu hizmetler, özellikle Gilan halkı tarafından daima hatırlanacaktır.”

Yenilikçi Türk Hareket Partisi Mesajında diyor ki:

“Başta Gilan’da Türkçe eğitimin devam etmesi ve Türk toplumunun gelişimine yıllardır büyük emekler sunmuş Hayrettin Gaş’ın vefat haberini derin üzüntüyle almış bulunmaktayız. Sahip olduğu Türklük şuuruyla; toplumumuza eğitim, medya ve sanat alanında sunmuş olduğu hizmetler başta Gilan halkı olmak üzere toplumumuz tarafından hiçbir zaman unutulmayacaktır.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Tarihte olaylar ilkinde trajedi, ikincisinde komedi olarak tekerrür eder.”

Marx

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‘ALİ NUMAN KIRAÇ’ KİTABI YAYIMLANDI

ATATÜRK’ÜN ZİRAAT MÜHENDİSİYDİ

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Yayınları’nın yeni kitabı ‘Atatürk’ün Ziraat Mühendisi Ali Numan Kıraç’ yayımlandı. Hulusi Turgut’un kaleme aldığı biyografide, Atatürk’ün isteğiyle ABD’de modern tarım eğitimi alan Türkiye’nin ilk ziraat mühendislerinden olan ve tarımda ‘Türk mucizesi’nin öncülüğünü yapan ünlü iş insanları İnan Kıraç ile merhum Can Kıraç’ın babası Ali Numan Kıraç’ın hayat öyküsü, dönemin siyasi ve ekonomik manzarasıyla ilişkilendirilerek anlatılıyor.

Balkan kökenli olan Ali Numan’ın ‘Kıraç soyadını’ Atatürk vermişti. Kitabın ön sözünü Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen yazdı. Süleyman Demirel ve Cavit Çağlar’la ilgili kitapları olan Hulusi Turgut’un, Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Güneş, Günaydın, Tercüman ve Yeni Yüzyıl’da çok sayıda araştırma ve belgesel yazı dizileri yayımlandı.

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ÇANAKKALE JEOTERMAL İSTEMİYOR

Çanakkale’deki 36 adet jeotermal alan ihalesinin iptali için Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Dalyan ve Geyikli Sakinleri ve Assos Dostları olarak topladığımız 1500’e yakın imza, Çanakkale İl Özel İdaresi’ne teslim edildi. Çanakkaleliler de illerinde JES istemiyor.

CHP 15. KADIN KOLLARI KURULTAYI PAZAR GÜNÜ

CHP’nin 15. Kadın Kolları Kongresi 4 Ağustos Pazar günü Ankara ATO Kongre Salonu’nda yapılacak. Erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü toplumumuzda ve siyasi partilerde, kadın örgütlenmelerini bağımsız ve özgür kişilikli yürütmek söz konusu olamamaktadır. Parti içinde bilinen bazı çıkar gruplarının parti içindeki geleceğini devam ettirmek için kadın hareketini ve örgütlenmesini kendileri için yönlendirmeye çalıştıkları görülmektedir. Bazı adayların CHP Genel Merkezi ve belediyeler tarafından desteklendiği bilinmektedir; bu da adil seçimlere gölge düşürmektedir. Liyakat, emek, bilgi ve vefa gibi ölçütlerin bir kenara itilmesi sonucunda yeteneksiz bir yönetimin oluşması kaçınılmaz olur. Parti içi demokrasi ile parti içi ahlak birlikte üstün tutulmalı ki, topluma güven verilebilsin ve sorumluluk içinde sorunlar çözülsün. Bu yüzden Kadın Kolları Kurultayının adil ve demokratik şekilde yapılması sağlanmalıdır.

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Kurultayda Aylin Nazlıaka dahil dört aday yarışacaklar. S. K.

ZENGİN OLMANIN AŞAMALARI

1- Para kazanmak eylemdir.

2- Para tutmak davranıştır.

3- Parayı büyütmek bilgidir.

4- Hemen hemen herkes para kazanabilir.

5- Bazıları onu elinde tutabilir ama sadece birkaçı onu nasıl katlayacağını biliyor.