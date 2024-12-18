Bakkalına sahip çık… ‘Özlenen mahalle kültürü geri dönüyor’

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Giresun’un Tirebolu ilçesinin Yayla köyündeki Bakkal Hüseyin Amca ya da Şırnak Silopi’deki Eczacı Ece Hanım normal şartlarda direkt olarak üreticiden mal alamadıkları için aracıların yüksek fiyatlarına mahkûm oluyorlardı. Şimdi küçük esnaf ihtiyacı olan yüz binlerce çeşit ürünü çok kısa zamanda ve iade garantili olarak ToptanTR.com üzerinden temin edebiliyor. Bu sayede mahalle esnafı mahallelerindeki zincir marketlerle de rekabet eder boyuta geliyor, geleceğe çok daha güvenle bakıyor ve artık büyük zincirlerden korkmuyorlar” dedi.

‘KÜÇÜK ESNAF ARTIK BÜYÜK ZİNCİRLERDEN KORKMUYOR’

Müşterilerinin ihtiyaçlarını ve işlerini daha da geliştirebilmeleri için düzenlenmiş gelişmiş yapay zeka algoritmaları kullandığını belirten Şener, şöyle devam ediyor:

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“Üye işletmelerin her birinin ürün satın almalarını analiz ediyoruz, akıllı veri işleme teknolojilerimizi kullanarak her müşteri için özel olarak oluşturduğumuz veri bankasında satın alma sıklıkları, sayfalardaki hareketleri, fiyat beklentileri gibi analizleri yaparak satması gereken doğru ürünleri tespit edebilmemiz sayesinde akıllı yönlendirmeler yaparak, en doğru, bölgesinde en çok rağbet gören ürünleri önererek işlerini geliştirmelerine olanak sağlıyoruz.

Mahallelerimizdeki tüm esnafa sahip çıkıyor, dijitalleşme sürecinde belediyeler ve STK’lar ile işbirlikleri yaparak esnafımızı eğitiyoruz. Mahalle esnafını güçlendirerek, alışverişi mahalleye çekerek, eski mahalle hayatını ve kültürünü geri getirmeye çalışıyoruz.

Üreticiler ilave distribütörlükler kurmadan, araç parkuru yatırımları yapmadan, yüzlerce personel işe almadan ve ayrıca hiçbir giriş bedeli, ürün yükleme bedeli gibi masraflar olmadan mağazalarını açabiliyor ve açtığı mağazadan çok ekonomik anlaşmalı kargo fiyatları ile Türkiye’nin 81 il 922 ilçesindeki tüm esnafa ürününü rahatça dağıtabiliyor.”

GÜNÜN SÖZÜ

“Bizim kimseyle mücadele etmek savaşmak gibi bir derdimiz yoktur. Biz Ortadoğu’da baştan sona barış istiyoruz. Ama hazır ol cenge ister isen sulh-ü salah.” Numan KURTULMUŞ - TBMM Başkanı

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MİLLETİN PARASINI DAĞITMAKTA USTAYIZ

TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırklareli-Vize’de düzenlenen ‘İSKİ Istranca Su Havzası Atık Su Yatırımları Temel Atma Töreni’nde konuşarak İstanbul’un, kurulduğu tarihten bu yana ihtiyacına yönelik su taşıyan bir kent olduğunun altını çizdi. İmamoğlu sözü, yapımı yılan hikayesine dönen Melen Barajı’na getirdi. “Melen Barajı, israf ve işbilmezlik anıtına döndü” diyen İmamoğlu, DSİ ve Tarım Bakanlığı’na “Derhal o barajın bitirilmesiyle ilgili adımlar atılmalı ve 2028 yılına kadar o baraj, İstanbulluların hizmetine sunulmalı” çağrısında bulundu. İmamoğlu, “Aynı anda 10 metro yapmak, onlarca yıldır yapılmayan yatırımları yapmak, Melen’de bizim üzerimize düşen milyarlarca liralık yatırımları yapmak, sadece İSKİ’de 100 milyar liranın üzerinde yatırımı bitirmiş olmanın tek tek kaynağı ne biliyor musunuz” sorusunun altını, “İsrafı kurumdan yok edip atarsanız, önünüze aklı ve bilimi rehber ederseniz, milleti düşünürseniz, milletin parasını millete dağıtırsanız proje yaparsınız. Biz, milletin parasını millete dağıtma konusunda ustayız. Başkalarının hangi konuda ustalığı olduğunu siz biliyorsunuz. Biz, milletin parasını millete dağıtıyoruz. Bunda ustayız” sözleriyle doldurdu.

MESAJ PANOSU

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◊ UĞUR Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um:ag ) yayınları, Uğur Mumcu’nun yaşamı boyunca yazdığı tüm eserleri ve yazılarını bir araya getirdiği 40’lık derleme kitabını Google E-Kitaplar platformunda erişime sundu. Geçmişten geleceğe ışık tutan bu eserler, Uğur Mumcu’nun mirasını yaşatmaya ve fikirlerini yeni nesillere aktarmaya devam edecek. Bu kıymetli kitapları incelemek ve edinmek için umag.org.tr

◊ ÇÖZÜM Ortaklığı Platformu’nun 23’üncüsü, bu yıl 24 Aralık Salı Swissotel The Bosphorus’da, PwC Türkiye ve Strategy& olarak GSG Hukuk iş birliğiyle ‘Bugünü Yönet, Geleceği İnşa Et’ temasıyla yapılacak.

◊ GIDA İsrafına dur demek ve farkındalık oluşturmak için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, İstanbul Sanayi Odası, Yemek Sanayicileri Federasyonu, Güvenilir Ürün Platformu ve Türkiye’de İş Dünyası dergisinin katkılarıyla bugün İstanbul Sanayi Odası Meclis Salonu’nda etkinlik düzenliyor. Gıda israfında farkındalığının konuşulacağı toplantıda açılışı TOBB Hizmet Sektör Meclisi ve YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak yapacak. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ve İBB Başkan Danışmanı Mehmet Çakıroğlu gıda israfı farkındalığının kazandırılmasına yönelik çalışmaları anlatacak.

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ORYANTİRİNG SPORUNA YATIRIM

BALIKESİR Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ile imzalanan önemli protokol sayesinde, Altıeylül ilçesinde, Konakpınar Gençlik Merkezi milli takımlar ve kulüpler için oryantiring sporu için özel bir kamp alanına dönüştürülüyor. Bu işbirliği, oryantiring sporunun gelişimine büyük katkı sağlayacak ve sporculara profesyonel bir ortamda antrenman yapma imkanı sunacak. Türk oryantiring sporunun geleceğini güçlendirecek ve sporcuların ulusal ve uluslararası arenada daha başarılı olabilmesi için gerekli altyapıyı sağlayacak.

BİLİYOR MUSUNUZ

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◊ KASTAMONU Şenpazar Derneği Gençlik Kolları Tiyatro Ekibi’nin 21 Aralık Cumartesi 20.00’de Kağıthane Nikah Salonu’nda bir araya gelerek 3 ayrı mini oyun sahneleyeceğini...

TÜKETİCİ NE YİYECEK NE İÇECEK

SATIŞA sunulan gıda ürünlerinde bir yandan taklit ve tağşiş yapılırken, üretilen sebze ve meyvelerde ise kimyasal ilaç (pestisit) kalıntıları bulunuyor. Bu ülkenin vatandaşları ne yiyecek ne içecek ve kime güvenecek? Sebze ve meyveleri sirke ya da karbonatlı suda bekletmeye ne mecburiyetimiz var? Ülkemiz, gıda üretim ve satışında bu ayıptan acilen kurtulmalıdır. Biz tüketiciler, satın aldığımız her bir gıda ürününün ‘güvenli gıda ürünü’ olmasını

istiyor, devletten bunu gerçekleştirmesini bekliyoruz.

Levent KÜÇÜK - Tüketiciler Derneği (TÜDER) Başkanı