‘Babamı doğada kaybettim’

Koç Holding’de uzun yıllar ekonomist olarak çalış, başarılı bir çalışma dönemi geçir, sonra emekli ol, git Milas’ın doğa cenneti, Gökova’nın ucu Ören’in Bozalan köyünde (mahallesinde) aldığın yazlığına yerleş.
Sonra kendini doğaya ada, spor için... Oralarda yaşa, ciğerlerini temiz hava ile doldur. Komşularını özendir, dağlara, çam kokularına âşık et kendini... Milas’ın ünlü Memecik zeytinini tanı ve sev.
Acı haber 18 saat sonra dün bize ulaştı, yani pazartesi öğleden sonra kızı Hilvan Usta, arkadaşlarına sosyal medya hesabından babası Hasan Hafızoğlu’nun yürüyüş yaparken kaybolduğunu söyleyerek Milas bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları için insan ve dron desteği için çağrıda bulunuyor. Milas’ı ailecek biliriz. Başta Hilvan’ın arkadaşı olan kızım Dilge olmak üzere Milas bölgesinde, belediye başkanı Muhammet Tokat, Kazım Turan, Olcay Akdeniz ve diğer dostları arıyoruz. Bize yer tarifleri yapıyorlar. Biz de ilgililere aktarıyoruz.
SOYLU’NUN ÇABALARI
Jandarmadan başka AFAD, AKUT ekipleri Bozalan köyünde dün sabah toplanıyorlar. Onlarca köylü, sitelerde çalışanlar, heyecan içinde dağlara çıkıyorlar. Biz de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arıyoruz ailenin “Termal kameralı helikopterle arama yapılır mı” yolundaki sorusunu iletiyoruz. Toplantıda olmasına rağmen Soylu, yarım saat içinde Hilvan’a ve bizlere beş kez telefon açıyor, ekip sayısınını iki kat arttırdıklarını söylüyor. Tam bu hazırlıklar yapılırken, Bozalan’ın muhtarı Dursun Kayıhan, başka bir sitedeki arkadaşı Güray Yavuz’un, Hasan Bey’in cenazesini Kılıç Deniz Ürünleri Kuluçkahane Tesisi yönünde bir çatak içinde olduğunu gördüğünü söylüyor. Yürürken ayağı kaymış olabilir mi? Öyle olduğu anlaşılıyor. Daha ilk saatlerde vefat ettiği de anlaşılıyor. Bu arada jandarma ekibi yolun 40 metre aşağısındaki cenazeyi fotoğraflayarak Bakan Soylu’ya gönderiyor. Helikopterin bu vadiye inmesi tehlike yaratacağından cenazeyi ekipler çıkarıyor ancak.
Daha sonra doktor, adli tıp hizmetlerinin ardından cenazenin İstanbul’da toprağa verileceği öğreniliyor. Hilvan’ın dilinden tek cümle dökülüyor: “Babamı doğada kaybettim...”
Bazen çocuklar şanssız olur, korkuyu çaresizliği aşamaz, ağlar, herkesin de gözyaşları akar bu acıyı duyunca... Ama bir umut vardır her zaman, ucu ya sevinç ya acıyı tattırır. Burada acı vardı.
AZİZ AKGÜL’Ü DİNLEMEK
İLK ÖNCE SU TASARRUFU YAPALIM
"İSRAF bir davranış biçimidir” diyor Prof. Dr. Aziz Akgül... Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı aynı zamanda. Diyor ki: “Türkiye, ‘insan mutluluğunu’ sağlayarak ‘verimli’ olması için 5 gün yerine 4 gün çalışmalıdır. Diğer taraftan, refahın arttırılmasını sağlamak için israf alanları azaltmalıdır” diyor.
Aziz Hoca’yı dinlersek anlatımlarının öğretici yönünü herkesin ‘alması’ gerekiyor.“Gereksiz, amaçsız ve yararsız yere yapılan her çeşit iş, işlem ve harcama israftır. İsrafın önlenmesi ise hayatımızda gereksiz, amaçsız ve yararsız hiçbir şeyi yapmamaktır. İsraf haddi aşmaktır. İsraf bir davranış bozukluğudur. İsraf, görgüsüzlük ve açgözlülüktür. Mesela gereksiz bir şekilde yüksek sesle konuşmak da israftır. Yapılan bütün iş ve işlemler ile harcamalarda orta yol en iyi yoldur. Cimrilikten de kesinlikle kaçınmak gerekir. Refah ve mutluluğumuzun gerektirdiği yeterlilikte harcama veya işlemi yapmak gerekir. Ancak her işimizde gereksiz, yararsız ve amaçsız işlemlerden kaçınmalı ve mümkün olduğu kadar verimli ve etkin olmalıyız. ‘Sürdürülebilir olmayan kalkınma buzdağı’nın su üstündeki yansımaları şöyle belirtilebilir:
KURAKLIK BİZİ MAHVEDECEK
İsraf edilen içme suyu ve aşırı atık su oluşumu, aşırı sera gazı ve CO2 salımı, yoksulluk ve gecekondulaşma, sosyal huzursuzluk, hava kirliliği, israf ve aşırı miktarda atık oluşumu. Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası, 2019 yılında 4 trilyon 280 milyar 381 milyon lira olarak gerçekleşti. Bir milyonda en fazla üç hataya izin veren altı sigma yönetim yaklaşımı dikkate alındığında; Türkiye’de bir milyon işlemde 6210 israf yapıldığı varsayımı çerçevesinde, türkiye’nin dört sigma seviyesinde olduğu tahmin edilmekte olup, milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf etmektedir. Buna göre Türkiye, 2019 yılında yaklaşık (4 trilyon 280 milyar 381 milyon lira x%15) yaklaşık 642 milyar lira kaynağını israf etti. Örneğin cuma günlerinin kaldırılmasıyla birlikte araç kullanımlarında ortalama olarak haftalık 2 bin kilometre azalma öngörülülüyor. Haftada en az bir günü tembel geçirmenin, strese ve yüksek tansiyona oldukça iyi geldiğini biliyor musunuz?”
BAKANI GÜLDÜRDÜLER
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yavrum giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz.:) Nasıl güzelsiniz bilseniz... Formalı ya da formasız:)))
(@uzaktaneğitimleokuldayız)
MESAJ PANOSU
- AVUKAT Ebru Timtik, açlık grevinin 238. gününde yaşamını kaybetti. Avukat Aytaç Ünsal ise ölüm orucunun 211. gününde bulunuyor. HDP Kocaeli milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, ölümün eşiğindeki Ünsal için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu acil toplantıya çağırdı.
- ANITSATMAK isteriz: Tarikatlar, bu ülkeye karşı kullanılan “Truva atları”dır! Bu ülkenin ‘milli bayramları’nın tam 13 kez çeşitli sudan sebepler ve gülünç mazeretlerle iptal edilmesine ne demek gerekiyor? Cüneyt ŞAŞMAZ
- TÜRK Sağlık-Sen tarafından sağlık çalışanlarının sorunlarının yazılı olduğu maskelerle (dev bir maske de önde olacak) sorunların dile getirilip çözüm isteneceği basın açıklaması Ankara Şehir Hastanesi Erişkin Acil Otopark’ında bugün 12.00’de yapılacak.
GÜNÜN SÖZÜ
“SULTANIN sofrasında oturan âlimin fetvasına itibar edilmez.”
İmam-ı azam Ebu Hanife.
‘Babamı doğada kaybettim’
Koç Holding’de uzun yıllar ekonomist olarak çalış, başarılı bir çalışma dönemi geçir, sonra emekli ol, git Milas’ın doğa cenneti, Gökova’nın ucu Ören’in Bozalan köyünde (mahallesinde) aldığın yazlığına yerleş.
Sonra kendini doğaya ada, spor için... Oralarda yaşa, ciğerlerini temiz hava ile doldur. Komşularını özendir, dağlara, çam kokularına âşık et kendini... Milas’ın ünlü Memecik zeytinini tanı ve sev.
Acı haber 18 saat sonra dün bize ulaştı, yani pazartesi öğleden sonra kızı Hilvan Usta, arkadaşlarına sosyal medya hesabından babası Hasan Hafızoğlu’nun yürüyüş yaparken kaybolduğunu söyleyerek Milas bölgesinde arama-kurtarma çalışmaları için insan ve dron desteği için çağrıda bulunuyor. Milas’ı ailecek biliriz. Başta Hilvan’ın arkadaşı olan kızım Dilge olmak üzere Milas bölgesinde, belediye başkanı Muhammet Tokat, Kazım Turan, Olcay Akdeniz ve diğer dostları arıyoruz. Bize yer tarifleri yapıyorlar. Biz de ilgililere aktarıyoruz.
SOYLU’NUN ÇABALARI
Jandarmadan başka AFAD, AKUT ekipleri Bozalan köyünde dün sabah toplanıyorlar. Onlarca köylü, sitelerde çalışanlar, heyecan içinde dağlara çıkıyorlar. Biz de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arıyoruz ailenin “Termal kameralı helikopterle arama yapılır mı” yolundaki sorusunu iletiyoruz. Toplantıda olmasına rağmen Soylu, yarım saat içinde Hilvan’a ve bizlere beş kez telefon açıyor, ekip sayısınını iki kat arttırdıklarını söylüyor. Tam bu hazırlıklar yapılırken, Bozalan’ın muhtarı Dursun Kayıhan, başka bir sitedeki arkadaşı Güray Yavuz’un, Hasan Bey’in cenazesini Kılıç Deniz Ürünleri Kuluçkahane Tesisi yönünde bir çatak içinde olduğunu gördüğünü söylüyor. Yürürken ayağı kaymış olabilir mi? Öyle olduğu anlaşılıyor. Daha ilk saatlerde vefat ettiği de anlaşılıyor. Bu arada jandarma ekibi yolun 40 metre aşağısındaki cenazeyi fotoğraflayarak Bakan Soylu’ya gönderiyor. Helikopterin bu vadiye inmesi tehlike yaratacağından cenazeyi ekipler çıkarıyor ancak.
Daha sonra doktor, adli tıp hizmetlerinin ardından cenazenin İstanbul’da toprağa verileceği öğreniliyor. Hilvan’ın dilinden tek cümle dökülüyor: “Babamı doğada kaybettim...”
Bazen çocuklar şanssız olur, korkuyu çaresizliği aşamaz, ağlar, herkesin de gözyaşları akar bu acıyı duyunca... Ama bir umut vardır her zaman, ucu ya sevinç ya acıyı tattırır. Burada acı vardı.
AZİZ AKGÜL’Ü DİNLEMEK
İLK ÖNCE SU TASARRUFU YAPALIM
"İSRAF bir davranış biçimidir” diyor Prof. Dr. Aziz Akgül... Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı aynı zamanda. Diyor ki: “Türkiye, ‘insan mutluluğunu’ sağlayarak ‘verimli’ olması için 5 gün yerine 4 gün çalışmalıdır. Diğer taraftan, refahın arttırılmasını sağlamak için israf alanları azaltmalıdır” diyor.
Aziz Hoca’yı dinlersek anlatımlarının öğretici yönünü herkesin ‘alması’ gerekiyor.“Gereksiz, amaçsız ve yararsız yere yapılan her çeşit iş, işlem ve harcama israftır. İsrafın önlenmesi ise hayatımızda gereksiz, amaçsız ve yararsız hiçbir şeyi yapmamaktır. İsraf haddi aşmaktır. İsraf bir davranış bozukluğudur. İsraf, görgüsüzlük ve açgözlülüktür. Mesela gereksiz bir şekilde yüksek sesle konuşmak da israftır. Yapılan bütün iş ve işlemler ile harcamalarda orta yol en iyi yoldur. Cimrilikten de kesinlikle kaçınmak gerekir. Refah ve mutluluğumuzun gerektirdiği yeterlilikte harcama veya işlemi yapmak gerekir. Ancak her işimizde gereksiz, yararsız ve amaçsız işlemlerden kaçınmalı ve mümkün olduğu kadar verimli ve etkin olmalıyız. ‘Sürdürülebilir olmayan kalkınma buzdağı’nın su üstündeki yansımaları şöyle belirtilebilir:
KURAKLIK BİZİ MAHVEDECEK
İsraf edilen içme suyu ve aşırı atık su oluşumu, aşırı sera gazı ve CO2 salımı, yoksulluk ve gecekondulaşma, sosyal huzursuzluk, hava kirliliği, israf ve aşırı miktarda atık oluşumu. Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılası, 2019 yılında 4 trilyon 280 milyar 381 milyon lira olarak gerçekleşti. Bir milyonda en fazla üç hataya izin veren altı sigma yönetim yaklaşımı dikkate alındığında; Türkiye’de bir milyon işlemde 6210 israf yapıldığı varsayımı çerçevesinde, türkiye’nin dört sigma seviyesinde olduğu tahmin edilmekte olup, milli gelirinin yaklaşık yüzde 15’ini israf etmektedir. Buna göre Türkiye, 2019 yılında yaklaşık (4 trilyon 280 milyar 381 milyon lira x%15) yaklaşık 642 milyar lira kaynağını israf etti. Örneğin cuma günlerinin kaldırılmasıyla birlikte araç kullanımlarında ortalama olarak haftalık 2 bin kilometre azalma öngörülülüyor. Haftada en az bir günü tembel geçirmenin, strese ve yüksek tansiyona oldukça iyi geldiğini biliyor musunuz?”
BAKANI GÜLDÜRDÜLER
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: “Yavrum giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde” dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz.:) Nasıl güzelsiniz bilseniz... Formalı ya da formasız:)))
(@uzaktaneğitimleokuldayız)
MESAJ PANOSU
- AVUKAT Ebru Timtik, açlık grevinin 238. gününde yaşamını kaybetti. Avukat Aytaç Ünsal ise ölüm orucunun 211. gününde bulunuyor. HDP Kocaeli milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, ölümün eşiğindeki Ünsal için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nu acil toplantıya çağırdı.
- ANITSATMAK isteriz: Tarikatlar, bu ülkeye karşı kullanılan “Truva atları”dır! Bu ülkenin ‘milli bayramları’nın tam 13 kez çeşitli sudan sebepler ve gülünç mazeretlerle iptal edilmesine ne demek gerekiyor? Cüneyt ŞAŞMAZ
- TÜRK Sağlık-Sen tarafından sağlık çalışanlarının sorunlarının yazılı olduğu maskelerle (dev bir maske de önde olacak) sorunların dile getirilip çözüm isteneceği basın açıklaması Ankara Şehir Hastanesi Erişkin Acil Otopark’ında bugün 12.00’de yapılacak.
GÜNÜN SÖZÜ
“SULTANIN sofrasında oturan âlimin fetvasına itibar edilmez.”
İmam-ı azam Ebu Hanife.