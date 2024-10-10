Aziz Sancar’dan Türkiye’ye bir mesaj daha... Ey Atatürk sana Minnettarım

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Atatürk köyün ağasıyla birlikte ağaya yardım ve yataklık eden 21 kişiyi kurşuna dizdirmiş. İbret olsun diye bir hafta köy meydanında kalmışlar. Köye derhal okul kurulmuş. Ninem ise veremden ölmüş. Köyümüze de bir sağlık ocağı açılmış. Okulumuzdaki Türkay öğretmen sık sık kimseye kul köle olmamamızı öğütlemiş. İşte o okulda okuyan ırgatın oğlu Aziz Sancar, Kimya Ödülü alan Aziz Sancar oldum. Ey Atatürk, sana minnettarım. Sen edebiyat ufkunda doğan bir güneşsin.”

Nobel Kimya Ödüllü Bilimadamı Prof. Dr. Aziz SANCAR

ERÇETİN’İN YORUMLARI

Cumhuriyetimizin 101. Yılında Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve marşlarımızı eşsiz yorumuyla Candan Erçetin ve Koton Cumhuriyet Korosu seslendiriyor. Tarih 15 Ekim 20.30; Zorlu PSM Turkcell Sahnesi.

BİLİYOR MUSUNUZ?

- DEM Parti Kocaeli Milletvekilli Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun, Kocaeli halkına ait olan arsayı hiç kimse yandaşlarına ucuza peşkeş çekemez, dediğini...

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- CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un yaz saati uygulamasının sonlandırılması için Meclis’e çağrı yaptığını ancak önergesinin AKP-MHP oylarıyla reddedildiğini...

BALIK ÇİFTLİKLERİ EKOSİSTEME AYKIRI

- MERSİN Milletvekili Gülcan Kış’ın; Aydıncık ilçesine taşınması planlanan balık çiftliklerine yönelik, 2017’den bu yana 36 balık çiftliği için ÇED başvurusu yapıldığını ancak, bunun halkın iradesine aykırı olduğunu belirttiğini ve “Balık çiftlikleri Ekosisteme ve turizme zarar verecek” dediğini...

GÜNÜN SÖZÜ

“Bu memleketin jeopolitik konumu küfürsüz yaşamaya uygun değil.” Can YÜCEL

DEVELİ’NİN ACI KAYBI

Develi işletmesinin kurucusu Arif Develi’nin cenazesi bugün öğle namazını müteakip İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek.

FARUK ZABCI’YI DA TOPRAĞA VERDİK

HÜRRİYET’in Londra muhabirliğini uzun yıllar yürüten, başarılı bir meslek yaşamı sürdüren gazeteci Faruk Zabcı’nın cenazesi dün Levent Afet Yolal Camisi’nde kılınan öğle namazından sonra annesinin yattığı Kozlu’daki mezarlıkta toprağa verildi.

Cenaze törenine Hürriyet’teki yakın çalışma arkadaşları, Galatasaray Lisesi’nden okul arkadaşları dahil kalabalık bir topluluk katıldı. Katılanlar arasında Sedat Ergin, Serdar Devrim, Tarık Devrim, Doğan Satmış, Özkan Altıntaş, Gila Benmayor, Ayşe Karasu, Yalçın Bayer, Belgin Akaltan, TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş, Faruk Zabcı’nın abisi Hakkı Zabcı, oğlu Mert

Zabcı, Çiğdem Zabcı ve yakın akrabaları dikkat çekti.

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MESAJ PANOSU

- “SİNAN Oğan bir kez daha Cumhurbaşkanı adayı olacağını ve Türk milliyetçilerinin oyunu alacağını iddia etti.” Eda TORU

- ESENYURT Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, göreve geldiği günden itibaren 6 aylık süreçte hayata geçirdiği projeleri anlattı. Kısa sürede ilçeye çok sayıda aşevi, park ve kreş kazandırdıklarını belirten Özer, arka arkaya düzenledikleri yüz binlerce insanı kültür ve sanatla buluşturduklarını ifade etti. Özer, kasım ayında bir festival daha yapacaklarının müjdesini verdi.

KARADENİZ’DE İDO RÜZGÂRI

İDO İstanbul-Burgaz seferleri başlıyor. Bulgaristan’ın şirin şehri Burgaz’a deneme seferlerinin ilki 11 Ekim Cuma Sarayburnu Limanı’ndan yol alacak. 5.5 saat süren yolculuk sonunda Burgaz Limanı’nda törenle karşılanacak. 11 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında karşılıklı gerçekleşecek olan seferlerin tanıtım amaçlı olması nedeniyle biletler 29 Euro’dan satışa sunuldu.