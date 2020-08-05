Avşa’daki bayram rezaletine hangi başlığı atmak gerekir?

Bayram haftası feribotlar ile günde 10’dan fazla seferle araç taşındı. Her feribot 50 araç alsa, günde 500 araç eder. Yine günde 10’dan fazla sefer ile 350 kişilik deniz otobüsleri insan taşıdı.
Sonuçta sokaklarda araç trafiği yüzünden yürümek bile imkânsız hale geldi. Millet o daracık yollarda hız denemeleri yapmaya başladı. Hele geceleri, içenler alkolün verdiği gazla müzikleri sonuna kadar açıp sokaklarda turlamaya başladılar.
Plajlar desen, iğne atsan yere düşmeyecek kadar yanaşık düzendeydi. Korona mı, maske mi, geçin bunları...
Neden ufacık adaya bu kadar araç sokulur? Her yıl bu soruyu belediyeye de sorarız. Tabii ki cevap yoktur. Feribot sahiplerini çok seviyorsak ada halkı olarak para toplayalım aramızda, yeter ki bu kadar araç getirmesinler!
Dönüş zamanı gelince de gazetelerde görmüşsünüzdür. Yine bir feribota yüzlerce araç dolduruldu. Feribot Zeytinburnu seferi yapacaktı fakat Marmara’nın ortasında bozuldu. Bu feribotları araç yüklerken denetleyen var mı? Tabii ki yok. Araçlar o kadar birbirine yanaştırılıyor ki araçtan inmek de binmek de imkânsız.
Sonuç: ‘Klasik Avşa’ rezaletini bu bayramda diğer bayramlar gibi yaşadık.
Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Seneye aynı rezalette görüşmek üzere...
Ç.C.
(Not: Bir şey değişmeyecek ama bu mesajı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediye Başkanı’nın da okumasını rica ederim.)
GÜNÜN SÖZÜ
(İNCE’ye mektup) “Durun partinizde. Bakarsınız olaylar sizi doğrular, siz de beklediğiniz mevkie ulaşırsınız. Siyaset hata affetmiyor. Sabır, her şeyin çaresidir. Bütün yanlış adımlar sabırsızlıkla atılmıştır, bunu unutmayın.” Mehmet Necati GÜNGÖR
CHP SEKOYA AĞACI GİBİDİR
CHP, dünyanın en büyük ağaçlarından biri olan ‘sekoya’lar gibidir. Sekoyalar 140 metreye kadar büyür ve çok uzun yaşar. Şu anda hayatta olan San Francisco’daki en yaşlı ‘sekoya’ 3 bin yıl yaşındadır ve adı da ‘General Sherman’dır. Bu ağaçların gövde genişliği, yani çapı 30-35 metreyi bulur ve 35 metreden sonra da dal verir. Dolayısıyla bu ağacı budayabilmek için önce 35 metre çıplak gövdeyi tırmanmak gerekir. Ancak bunu doğal yolla yapabilmek her babayiğidin harcı olmadığı gibi, hiç de kolay değildir.
Dolayısıyla dünyadaki en eski 4 siyasi partiden biri olan 97 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, yani kurucu unsuru CHP’yi de budayabilmek, çok zor iştir. CHP, yüzyıla yaklaşan geçmişinde yaşadığı tüm fırtınalara rağmen tıpkı sekoya ağaçları gibi hâlâ dipdiri ve ayaktadır. Kaldı ki 3 bin yıl yaşına varmaya daha çok uzun yıllar vardır.
İdris AKYÜZ-CHP 35. dönem parti meclisi üyesi
EMEKLİ MAAŞIM ‘EMEĞİNE YAZIK’ DİYOR
İLKOKUL mezunu hizmetli/işçi kardeşim bu ay emekli oldu... 30 yıl çalışma karşılığı 4000 TL emekli maaşı alacak.
Üniversite mezunu, 30 yıl hizmet karşılığı, öğretmen emeklisi olarak yaklaşık 3500 TL aylık alacağım. Bu nasıl iş hukuku?
Emekliliğim geldi. Ama maaş çok düşük olduğundan sanırım bir süre daha çalışacağım. A.Ö.
Ecevit’in yakını, işinsanı Murtaza Çelikel’i kaybettik
FIŞKIRAN BİR ZEKÂ!
ECEVİT’İN YAKINI, İŞİNSANI MURTAZA ÇELİKEL’İ KAYBETTİK
KONYA Ereğlili, eski ÇYDD Başkanı ve Ecevit döneminin Adalet Bakanı Aysel Çelikel’in eşi, sanayici Murtaza Çelikel’i kaybettik. Çelikel aynı zamanda TGC’nin onursal üyesidir. Sedat Simavi’nin talebi üzerine Gazetecilik Enstitüsü’nde okuyor, bu arada hukuk fakültesini de bitiriyor. Hürriyet’in yönetimine giriyor, ilk toplusözleşmeyi o imzalıyor. Hem siyasette ve ekonomide ‘proje adamı’ olarak bilinir. Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı, İBB Meclis üyeliği, Sanayi Odası Meclis Başkanvekilliği’nde bulundu. Bugün yöneticilik ve yazarlık yapan birçok gazetecinin yakın dostudur Çelikel. En büyük sevdalısı da Ecevit ailesidir. Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türk Tarih Vakfı, Ülke Politikaları Vakfı, Arayış dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Ecevit’in isteği üzerine DSP’nin 1. numaralı kurucusu oldu, genel başkan yardımcılığı yaptı.
Murtaza Çelikel, Bayrampaşa yerel seçiminde, Hüsamettin Özkan’ın ağabeyi Necdet Özkan’ın DSP’den başkan olmasında büyük çaba gösteriyor. Bu sonuç Ecevit’in ‘ikinci dirilişi’ olarak sayılıyor.
İki çocuğu vardır. Kızı İ.Ü. öğretim üyelerinden Ayşe Eser Danışoğlu ile Ayvalık’ta zeytincilik yapan oğlu Mehmet Barış Çelikel.
Cenazesi bugün Levent Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
BİLİYOR MUSUNUZ?
DİSK’in, Çanakkale’deki Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ fabrikasındaki işçi ve toplum sağlığını tehdit eden, hukuk dışı ve insanlık dışı çalışma koşullarıyla ilgili olarak bugün bir açıklama yapacağını...
BÜYÜKADA Tarihi Arabacılar Meydanı’nda gerçekleştirilen ‘AçıkhavADA Sinema’nın 6-8 Ağustos tarihlerinde ‘Bilet 10 lira, çekirdek bedava’ sloganıyla (perşembeleri halk günü, ücretsiz) yapılacağını...
KADIKÖY Belediyesi’nin, 4 Ağustos-27 Eylül tarihleri arasında Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenleyeceği ‘Sanat Parkta’ adlı konser ve tiyatro etkinliklerinde, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak, 32 tiyatro oyunu ve 21 konsere ev sahipliği yapacağını...
MESAJ PANOSU
FUTBOL Federasyonu bir oyun çeviriyor. Bekledi bekledi, lig bitince küme düşmeyi kaldırdı. Bayram bitti, bu oyuna ‘dur’ diyecek, itiraz edecek bir babayiğit kulüp yok mu? Mehmet TEZKAN
ORMAN yangınlarıyla mücadele sadece yangın söndürme çalışmalarıyla sınırlı değildir. Önleyici tedbirlere odaklanan yeni sistemler kaçınılmaz olmuştur. Gece gündüz, bayram seyran demeden göz üzerinde ter akıtan ateş savaşçılarının yükünü hafifletecek yeniliklere de açık olmalıyız. Faruk ÇEBİ
Avşa’daki bayram rezaletine hangi başlığı atmak gerekir?
Size her bayram olduğu gibi Avşa’da yaşanan rezaleti kısaca yazmak istedim.
Bayram haftası feribotlar ile günde 10’dan fazla seferle araç taşındı. Her feribot 50 araç alsa, günde 500 araç eder. Yine günde 10’dan fazla sefer ile 350 kişilik deniz otobüsleri insan taşıdı.
Sonuçta sokaklarda araç trafiği yüzünden yürümek bile imkânsız hale geldi. Millet o daracık yollarda hız denemeleri yapmaya başladı. Hele geceleri, içenler alkolün verdiği gazla müzikleri sonuna kadar açıp sokaklarda turlamaya başladılar.
Plajlar desen, iğne atsan yere düşmeyecek kadar yanaşık düzendeydi. Korona mı, maske mi, geçin bunları...
Neden ufacık adaya bu kadar araç sokulur? Her yıl bu soruyu belediyeye de sorarız. Tabii ki cevap yoktur. Feribot sahiplerini çok seviyorsak ada halkı olarak para toplayalım aramızda, yeter ki bu kadar araç getirmesinler!
Dönüş zamanı gelince de gazetelerde görmüşsünüzdür. Yine bir feribota yüzlerce araç dolduruldu. Feribot Zeytinburnu seferi yapacaktı fakat Marmara’nın ortasında bozuldu. Bu feribotları araç yüklerken denetleyen var mı? Tabii ki yok. Araçlar o kadar birbirine yanaştırılıyor ki araçtan inmek de binmek de imkânsız.
Sonuç: ‘Klasik Avşa’ rezaletini bu bayramda diğer bayramlar gibi yaşadık.
Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Seneye aynı rezalette görüşmek üzere...
Ç.C.
(Not: Bir şey değişmeyecek ama bu mesajı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediye Başkanı’nın da okumasını rica ederim.)
GÜNÜN SÖZÜ
(İNCE’ye mektup) “Durun partinizde. Bakarsınız olaylar sizi doğrular, siz de beklediğiniz mevkie ulaşırsınız. Siyaset hata affetmiyor. Sabır, her şeyin çaresidir. Bütün yanlış adımlar sabırsızlıkla atılmıştır, bunu unutmayın.” Mehmet Necati GÜNGÖR
CHP SEKOYA AĞACI GİBİDİR
CHP, dünyanın en büyük ağaçlarından biri olan ‘sekoya’lar gibidir. Sekoyalar 140 metreye kadar büyür ve çok uzun yaşar. Şu anda hayatta olan San Francisco’daki en yaşlı ‘sekoya’ 3 bin yıl yaşındadır ve adı da ‘General Sherman’dır. Bu ağaçların gövde genişliği, yani çapı 30-35 metreyi bulur ve 35 metreden sonra da dal verir. Dolayısıyla bu ağacı budayabilmek için önce 35 metre çıplak gövdeyi tırmanmak gerekir. Ancak bunu doğal yolla yapabilmek her babayiğidin harcı olmadığı gibi, hiç de kolay değildir.
Dolayısıyla dünyadaki en eski 4 siyasi partiden biri olan 97 yaşındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi, yani kurucu unsuru CHP’yi de budayabilmek, çok zor iştir. CHP, yüzyıla yaklaşan geçmişinde yaşadığı tüm fırtınalara rağmen tıpkı sekoya ağaçları gibi hâlâ dipdiri ve ayaktadır. Kaldı ki 3 bin yıl yaşına varmaya daha çok uzun yıllar vardır.
İdris AKYÜZ-CHP 35. dönem parti meclisi üyesi
EMEKLİ MAAŞIM ‘EMEĞİNE YAZIK’ DİYOR
İLKOKUL mezunu hizmetli/işçi kardeşim bu ay emekli oldu... 30 yıl çalışma karşılığı 4000 TL emekli maaşı alacak.
Üniversite mezunu, 30 yıl hizmet karşılığı, öğretmen emeklisi olarak yaklaşık 3500 TL aylık alacağım. Bu nasıl iş hukuku?
Emekliliğim geldi. Ama maaş çok düşük olduğundan sanırım bir süre daha çalışacağım. A.Ö.
Ecevit’in yakını, işinsanı Murtaza Çelikel’i kaybettik
FIŞKIRAN BİR ZEKÂ!
ECEVİT’İN YAKINI, İŞİNSANI MURTAZA ÇELİKEL’İ KAYBETTİK
KONYA Ereğlili, eski ÇYDD Başkanı ve Ecevit döneminin Adalet Bakanı Aysel Çelikel’in eşi, sanayici Murtaza Çelikel’i kaybettik. Çelikel aynı zamanda TGC’nin onursal üyesidir. Sedat Simavi’nin talebi üzerine Gazetecilik Enstitüsü’nde okuyor, bu arada hukuk fakültesini de bitiriyor. Hürriyet’in yönetimine giriyor, ilk toplusözleşmeyi o imzalıyor. Hem siyasette ve ekonomide ‘proje adamı’ olarak bilinir. Çeşitli şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı, İBB Meclis üyeliği, Sanayi Odası Meclis Başkanvekilliği’nde bulundu. Bugün yöneticilik ve yazarlık yapan birçok gazetecinin yakın dostudur Çelikel. En büyük sevdalısı da Ecevit ailesidir. Helsinki Yurttaşlar Derneği, Türk Tarih Vakfı, Ülke Politikaları Vakfı, Arayış dergisinin kurucuları arasında yer aldı. Ecevit’in isteği üzerine DSP’nin 1. numaralı kurucusu oldu, genel başkan yardımcılığı yaptı.
Murtaza Çelikel, Bayrampaşa yerel seçiminde, Hüsamettin Özkan’ın ağabeyi Necdet Özkan’ın DSP’den başkan olmasında büyük çaba gösteriyor. Bu sonuç Ecevit’in ‘ikinci dirilişi’ olarak sayılıyor.
İki çocuğu vardır. Kızı İ.Ü. öğretim üyelerinden Ayşe Eser Danışoğlu ile Ayvalık’ta zeytincilik yapan oğlu Mehmet Barış Çelikel.
Cenazesi bugün Levent Camisi’nde kılınacak öğle namazından sonra Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
BİLİYOR MUSUNUZ?
DİSK’in, Çanakkale’deki Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ fabrikasındaki işçi ve toplum sağlığını tehdit eden, hukuk dışı ve insanlık dışı çalışma koşullarıyla ilgili olarak bugün bir açıklama yapacağını...
BÜYÜKADA Tarihi Arabacılar Meydanı’nda gerçekleştirilen ‘AçıkhavADA Sinema’nın 6-8 Ağustos tarihlerinde ‘Bilet 10 lira, çekirdek bedava’ sloganıyla (perşembeleri halk günü, ücretsiz) yapılacağını...
KADIKÖY Belediyesi’nin, 4 Ağustos-27 Eylül tarihleri arasında Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro’da düzenleyeceği ‘Sanat Parkta’ adlı konser ve tiyatro etkinliklerinde, sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak, 32 tiyatro oyunu ve 21 konsere ev sahipliği yapacağını...
MESAJ PANOSU
FUTBOL Federasyonu bir oyun çeviriyor. Bekledi bekledi, lig bitince küme düşmeyi kaldırdı. Bayram bitti, bu oyuna ‘dur’ diyecek, itiraz edecek bir babayiğit kulüp yok mu? Mehmet TEZKAN
ORMAN yangınlarıyla mücadele sadece yangın söndürme çalışmalarıyla sınırlı değildir. Önleyici tedbirlere odaklanan yeni sistemler kaçınılmaz olmuştur. Gece gündüz, bayram seyran demeden göz üzerinde ter akıtan ateş savaşçılarının yükünü hafifletecek yeniliklere de açık olmalıyız. Faruk ÇEBİ