Avrupa’da siyasi güç dengesi değişiyor... ‘Kale Avrupa’ fikri yayılıyor

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Avrupa’da güç dengesi popülist, aşırı sağcı parti ailelerine doğru kayıyor. Buradaki temel soru, bu gelişmeler göz önüne alındığında, Avrupa’daki sağcı popülistlerin zeminini uzaklaştırmak için iltica kurallarını daha da nasıl sıkılaştırılması gerektiği. Popülist, aşırı sağın oylarının artmasındaki temel nedenlerden biri de yasadışı/düzensiz göç. Yasadışı göç sorunu, Avrupa’nın korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

2015-16 yıllarında yaşanan mülteci krizinden bu yana, Avrupa’da kimin sığınma veya koruma hakkına sahip olduğu veya kimin olmadığına dair bir ayrım yapılması gerektiği konuşuluyor. Bu arada ne oldu? Geçen baharda AB, iltica sisteminde kısıtlayıcı bir reform yapmaya karar verdi: AB’nin dış sınırlarında iltica kontrolleri, hızlandırılmış prosedürler ve kalma ihtimali olmayan göçmenlerin geri dönüşü.

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‘YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER’

Her ne kadar AB, yıllar süren müzakerelerin ardından yeni bir sığınma anlaşması üzerinde anlaşmaya varsa da konu şimdi yeniden gündemin üst sıralarında.

Devlet ve hükümet başkanlarının birkaç gün önce Brüksel’de üç saat boyunca düzensiz göçü konuştuğu biliniyor. Düzensiz göçten olabildiğince çabuk kurtulmak veya en iyisi onları Avrupa’nın tamamen dışında tutmak isteniyor. Örneğin İtalya, sığınma prosedürlerini Arnavutluk topraklarındaki kamplarda hızlı bir prosedürle ve AB dışında yürütmek istiyor. Hollanda, Danimarka, Polonya, Macaristan ve Yunanistan’ın da bulunduğu bir dizi ülke, İtalya tarzı üçüncü ülke düzenlemelerinde sakıncalı hiçbir şey bulmuyor.

‘Yenilikçi çözümler’ gibi terimler AB diplomasisinde yaygın hale geldi. Düzensiz göçe karşı alınması gereken ‘yeni yollardan’ söz ediliyor. Bu, sığınmacıların artık AB topraklarında sığınma başvurusu yapma şansının olmadığı anlamına mı geliyor? AB’nin göç politikasında tarihi bir kırılma mı yaşanıyor?

GÜNÜN SÖZÜ

“Gerçek cehalet, bilginin yokluğu değil, bilgi edinmeyi reddetmektir.”

Karl Popper

BİLİYOR MUSUNUZ?

- Uluslararası Lions Kulüpleri’nin 118K Yönetim Çevresi Geleneksel ‘Cumhuriyet Sözcüsü Ödülü’nün düzenlenen törenle Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’e verildiğini...

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MESAJ PANOSU

-ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek olan Antalya Kitap Fuarı, 25 Ekim Cuma 11.00’de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl ‘İnsan Olmak’ temasıyla düzenlenecek fuara 271 yazar ve 225 yayınevinin katılacağını açıklayan Başkan Muhittin Böcek, 3 Kasım tarihine kadar sürecek fuara tüm kitapseverleri davet etti.

-YAZAR Osman Özbahçe’nin yöneteceği, Prof. Dr. Ali Birinci’nin konuk olacağı ‘Edebiyat ve Hayat Söyleşileri’ 26 Ekim Cumartesi 14.30’da; TYB Mehmet Âkif Divanı, Sümer 1 Cad. 11/9 Kızılay/Ankara adresinde yapılacak.

81 İLDE 81 ORMAN

Türkiye İş Bankası 2008-2017 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü ve TEMA Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirdiği ‘81 İlde 81 Orman’ Projesini 100. yılına özel olarak yeniden hayata geçiriyor. Ülkemizdeki ormanlık alanları çoğaltarak doğayı korumak ve toplumda çevre bilincini artırmak amacıyla başlatılan projenin ilk dikim töreni 2 Kasım Cumartesi günü Samsun’da gerçekleşecek.

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ÖZDEN TOKER’DEN PEMBE KÖŞK’E DAVET

‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’ nedeniyle Pembe Köşk olarak bilinen İsmet İnönü Evi, 26 Ekim- 1 Aralık tarihleri arasında her gün saat 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 arasında okullarımızın ve halkımızın ziyaretine ücretsiz olarak açılacaktır. Pembe Köşk senede iki defa açılıyor ve her seferinde değişik konular işleniyor. Müzede bu yıl, ‘Cumhuriyetimizin 101. Yıldönümünü Kutluyoruz-İnönü ve Gazetecilik’ konulu fotoğraf, belge ve nesne sergisi yer alacaktır.

Ziyaretçiler bir yandan Cumhuriyet’in getirdiği kazanımları hatırlarken, İsmet İnönü’nün demokrasinin dördüncü gücü olan basına yaklaşımını ve çeşitli dönemlerde gazetecilerle olan birlikteliklerini izleyebileceklerdir.

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Bu arada siz dostlarımla paylaşmak istediğim bir konu var. Babam özellikle genç gazetecilerle ilgilenirdi. İşte o muhalif gazetecilerden birinin, daha mesleğinin başında 1945 yıllarında devrin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile beraber çekilmiş bir fotoğrafı var.

Sekiz sene sonra beni babamdan istemeye gelecek olan o gazeteci Metin Toker’di... Serginin bir bölümünü 100. Doğum Yılında, ‘Pembe Köşk’teki Gazeteci: Metin Toker’e ayırdık. 26 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren ziyaretinizi bekler, saygılarımı sunarım.

Özden TOKER - İnönü Vakfı Başkanı