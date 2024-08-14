Avrupa’da aşırı sıcaklar 47 bin ölüme yol açtı

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Dünyanın büyük bölümü günlerdir sıcaklardan kavruluyor. Geçen 2023 yılı dünya çapında kaydedilen en sıcak yıl olmuştu. Bu yıl da rekor kırılması bekleniyor. Uzmanların tahminlerine göre yalnızca Avrupa’da geçen yıl yüksek sıcaklıklar nedeniyle 47 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Barselona Küresel Sağlık Enstitüsü tarafından yürütülen ilgili çalışma Nature Medicine dergisinde yayınlandı.

Uluslararası araştırma grubu 35 Avrupa ülkesinde aşırı sıcakların yol açtığı ölümleri araştırmak için Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 96 milyondan fazla ölüme ilişkin verilerini kullanmış. Buna göre geçen yıl Avrupa’da sıcaktan dolayı 47 bin 690 ölüm yaşanmış.

Nüfus büyüklüğü dikkate alındığında araştırmacılar, sıcaktan kaynaklanan ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülkelerin Güney Avrupa’da olduğunu tespit etmiş. Tahminde ilk dört sırada Yunanistan (milyonda 393 ölüm), Bulgaristan (229), İtalya (209) ve İspanya (175) yer alıyor. Almanya’da ise bu oranın 2023’te milyon kişi başına 76 ölüm olduğu belirlendi. 2023 yılında Almanya’da aşırı sıcaktan kaynaklanan 3 bin 200 ölümün gerçekleştiği açıklanmıştı.

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İncelenen hemen hemen tüm ülkelerde aşırı sıcaktan ölen kadınların sayısı erkeklerden çok daha fazla. Kaydedilen sıcaktan ölümlerin yarısından fazlası, temmuz ortası ile Ağustos 2023 arasındaki sıcak hava dalgaları sırasında meydana gelmiş.

SICAK GÜNLER ÜÇE KATLANMIŞ

Sorun: En az 30 derece olan sıcak günlerin sayısı, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana neredeyse üç katına çıkmış. Ve iklim değişikliği nedeniyle sıcaklıklar artmaya devam edecek. Almanya’da Alman Hava Durumu Servisi Tıbbi-Meteorolojik Araştırma Merkezi’ndeki uzmanlar “Gelecekte sadece daha yüksek ortalama sıcaklıklarla karşılaşmayacağız, aynı zamanda daha fazla ve daha uzun sıcak hava dalgaları da yaşayacağız” diyor:

“Ortalama sayıları yılda üçten beşin üzerine çıkacak ve daha uzun sürecek. Şu anda ortalama süre beş gün civarında, ancak bu yüzyılın sonuna kadar ortalama sekiz günün üzerine çıkacak.”

Bütün bunlar özellikle yaşlılar olmak üzere daha fazla insanın sıcaktan mustarip olmasına ve bunun sonucunda muhtemelen ölmesine neden olabilir.

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HAVALİMANI MALZEMELERİ TAŞINDI

- Turkish Ground Services tarafından yapılan yazılı açıklamada, Adana Şakirpaşa Havalimanı’ndaki 250’den fazla ekipmanın, 80 TIR’la 36 km uzaklıkta Çukurova Uluslararası Havalimanı’na taşındığı belirtildi. Çalışmada yüklenici firmadan 275 personelin görev aldığı, sevkiyatın 4 saatte tamamlandığı bilgisi verildi. 78 araç kullanıldı. 2 bin 247 m2’lik bir alanı kaplayan toplamda 534 bin 250 kilogram ağırlığındaki taşınan yükler peş peşe sıralandığında 1121 metre uzunluğa ulaşıyor.

- 8 altın alan Özbekistan’ı, 6 altın alan Macaristan’ı yine altınsız dönmeyen Kazakistan’ı ve Azerbaycan’ı kutluyorum. Halit KANAT

GÜNÜN SÖZÜ

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KUMARHANE ARTIŞI OLUR MU?

“Aylık bazda, işlem adeti ile miktarını reelleştirdim. Böylece karşımıza daha sağlıklı bir data çıkıyor. Kart harcamaları işlem adetinden arındırıldığında yüzde 18 artmış, fakat enflasyon 3 aylık yüzde 8.45. Yemek harcamaları yüzde 23 artarken, giyim harcamaları yüzde 1 düşmüş. Fakat kumarhane harcamaları var mesela; yüzde 36 artmış. Ve kamu/vergi harcamaları var, işlem adetinden arındırılmış olarak yüzde 102 artmış. İnsanlar, giyiminden fedakârlık ederken, kuyum ve kumarhane harcamalarını bir umut artırmış. Vergi harcamalarındaki artış ise göz dolduruyor.”

CHP’DE ‘KEMAL ABİ’ FORMÜLÜ

Yaz sıcağında bir de CHP’nin kaynar kazanı tutuştu. CHP kazanını tutuşturan çok. En son siyaset kazanına İmamoğlu’nun gözdesi Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş kibrit çaldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yerini kime bırakacak, hesap bu! İmamoğlu’nun gönlünde bir kadın vekilin yattığı biliniyor. Dedetaş akıllı kadındır, o da ateşin hızla tutuşmasına şaşırdı kaldı. Gazeteci adamı rezil de eder, vezir de pek ortası yoktur. Biz de genel ortalama gidelim.

‘Yapay zekâ’nın yardımı ile siyasetçi profili oluşturulduğu belirtilen Dedetaş’ın çok tecrübesiz olduğunu savunan İmamoğlu taraftarları Kemal Abi (Çebi) diyor. İlçe başkanlığı yapmış, yaşını başını almış Çebi için, “Ekrem Bey daha güvenilir ve tecrübeli isim mi bulacak?” diye ‘Kemal Abi’ formülünü gündemine aldı bile.

Peki İmamoğlu için niye şimdiden İBB’ye vekil başkan adayı aranıyor? Cumhurbaşkanlığı seçimi için daha yıllar var. O zaman bu acele neden? Bu konuyu da daha sonra irdeleyeceğiz.

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