Avrupa Parlamentosu seçimleri ve sonuçları

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AP; AB Komisyonu ve esas karar mercii AB Konseyi ile birlikte AB’nin temel kurumlarından biri. Ne var ki ‘parlamento’ sözcüğünün çağrıştırdığının aksine yasama görevi son derece kısıtlıdır ve sınırları diğer iki kurumca belirlenir. Tam da bu yüzden AP seçimleri AB yurttaşlarınca kendi ulusal parlamento seçimleri ayarında değildir ve AB’liler bunu bilerek oy kullanır ve çoğu zaman da kullanmaz. Çünkü AP seçimleri ikincil bir seçimdir. Katılım oranı kıtada yapılan envaiçeşit seçime kıyasla hep düşüktür. 9 Haziran 2024 seçimi bu eğilimi değiştirmemiş ve katılım yüzde 50’nin biraz üstünde çıkmıştır

Oy kullanan AB yurttaşlarının oy vermedeki esas kıstası ulusal siyasettir, AB hedefi ve AB’nin geleceği daima ikincildir. Ya da AB hedefi kimi sol ve sağ partilerin günah keçisi konumundadır. Bu partilerin adayları, tuhaf bir şekilde, parlamentoya AB karşıtı köşeli laflarla seçilir, beş yıl boyunca dolgun maaşını alır, meclise uğramaz, sağda solda AB’yi mütemadiyen eleştirirler. Seçimlerin ve parlamentonun ne işe yaradığına bakarsak, bu yoklama sonucunda parlamentoya ilaveten AB’nin politik koordinasyonundan sorumlu AB Komisyonu da değişir.

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AP’nin bu işlevinin yanı sıra tek karar mercii olduğu en hayatî görevi trilyon avroluk AB bütçesini onaylamaktır. Yasama anlamı taşıyan kanun teklifleri bağlayıcı değildir, ancak Komisyon ve/veya Konsey ile birlikte sundukları ortak teklifler, konunun ne kadar federal ne kadar hükümetler arası olduğuna bağlı olarak kanun mertebesine gelebilir.

AP, Birliği ilgilendiren her konuda görüş bildirir ancak görüşleri daha ziyade kamuoylarına ve sivil topluma hitap eder, bağlayıcı değil tavsiye niteliğindedir.

Bu seçimlerde kamuoyunun öngördüğünün aksine aşırı sağcı güçler genelde kazanımlar elde etse de dip dalgası gerçekleşmedi. Fransa’da Ulusal Birlik oyların neredeyse üçte birini alarak yeni parlamentoda en güçlü grup olarak yerini sağlamlaştırdı. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin İtalya Kardeşleri de benzer şekilde yükselişe geçti ve seçmenlerin dörtte birinden fazlasının oyunu aldı. Böylece AP’de yelpazenin en sağında yer alan iki grup, Avrupa Muhafazakârları ve Reformistleri (ECR) ve Kimlik ve Demokrasi (ID) grupları, mecliste 131 sandalyeye sahip olacak.

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Bugün karşımıza çıkan AP seçimi ve seçimin sonuçları AB üyesi ülkelerdeki diğer merkez siyasi partilerin ülkeye yönelik politikalarını tekrar gözden geçirmeleri açısında önemlidir. Bunu yapan partiler AP seçim sonuçlarının kendilerine bir o kadar anlam yüklediğini anlamış siyasi partiler olacaklardır.

Erdal TEKİN -Siyasi İletişimci

GÜNÜN SÖZÜ



“Yanlış hayvancılık politikaları ve destekler üzerinde demek isterim ki, yem sorunu çözülmeden hayvancılığın sorunları çözülemez.” Ömer Fethi GÜRER

ÇİLEDEN ÇIKIYORUZ



* TOPRAK Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı 2024 hububat alım fiyatları üreticilerimizi çileden çıkarıyor. Ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 9 bin 250 lira, makarnalık buğday ton başına 10 bin lira, arpa alım fiyatı ise ton başına 7 bin 250 lira olarak açıklandı. Alın terini toprağına akıtan zor şartlarda üretmekten vazgeçmeyen toprağına aşık, ülkesine, milletine yürekten bağlı vefakar üreticilerimiz için ekmeğe sahip çıkalım, bir olalım, iri olalım diri olalım.14 Haziran Cuma günü 15.00’te Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki Trakya Buğday Mitinginde Genel Başkan Özgür Özel’le bir olalım.

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* ANKARA kent merkezinde bulunan ‘Kızılay Meydanı’nın adı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’ olarak değiştirildi. Hukukun Egemenliği Derneği Onursal Genel Başkanı Avukat Ahmet Erdem Akyüz meydana tarihi adı olan ‘Kızılay Meydanı’ isminin geri verilmesi ve diğer ek ve değişikliklerin kaldırılması için resmi başvurusunu yaptı.

* ANADOLU Ajansı’nın düzenlediği uluslararası haber fotoğraf yarışması İstanbul Photo Awards 10. yılındaki ilk sergisi AA Genel Müdürü Serdar Karagöz’ün ev sahipliğinde açıldı. Rami Kütüphanesi’nde yer alan sergi 23 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak. Serginin, New York ve Brüksel’de de açılması planlanıyor.

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* CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ‘konkordato başvurularındaki artışın beş ayda geçen yılın tamamındaki sayıya ulaştığını’ söyledi.

BİLİYOR MUSUNUZ?



* KORE edebiyatının dünyaya armağanı, Booker ödüllü Vejetaryen, Booker finalisti Beyaz Kitap ve Çocuk Geliyor’un yazarı Han Kang’dan ödüllere boğulan, övmelere doyulmayan bir roman daha: Veda Etmiyorum’un çıktığını...



* İZMİR Büyükşehir Belediye Bakanı Dr. Cemil Tugay’ın Meclis toplantısında TCDD’nin İzban’ın ray kullanımı için hat kirasına yaptığı 3.5 kat artışa tepki gösterdiğini...

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