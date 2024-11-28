‘Atatürk’te birleştik’ şiarı

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Sağ-sol demeden, köken-mezhep ayırmadan, partiler üstü demokratik bir Kuvayımilliye anlayışı ile ve ‘Atatürk’te Birleştik’ şiarıyla bir araya gelen Milli Merkez Hareketi’nin Başkanlığı eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk tarafından yürütülüyor. Ziyarette, Ufuk Söylemez tarafından Milli Merkez Hareketi’nin düşünce ve görüşleri Mansur Yavaş’a iletilirken, ABB Başkanı olarak gerek hizmetleri gerekse Atatürk Cumhuriyeti’ne gönülden bağlılığı ve kararlılığından duyulan memnuniyet ifade edildi.

BAT ÜYELERİ

Adalet Partisi İstanbul İl Başkanlığı konferans salonunda Milli Merkez yöneticilerinin de iştirakiyle geçen hafta sonu gerçekleştirmiş olduğumuz ‘Boğaziçi Aydınlar Topluluğu’ (BAT) toplantısında yapılan ve her biri birbirinden değerli sunumlar; ülkemizin içinde bulunduğu kritik durum karşısında Atatürk çizgisinde siyaset yapan partilerin ve önümüzdeki günlerde bu partilerin azami sayısıyla oluşması muhtemel bir milli birlik politikalarının hangi yönde olması gerektiği konusuna önemli katkılar sağlamıştır.

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BAT’ı temsilen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ve Milli Merkez’i temsilen Ufuk Söylemez’in şahsında tüm katılımcılar ve konuşmacılar ile toplantının koordinasyonunu sağlayan Haluk Dural’a çok teşekkür ediyorum. Toplantımızda çıkan ortak karar gereği, BAT ve Milli Merkez’in koordineli bir şekilde yapacağı çalışmalarla milli çizgiye siyasi bir birlik oluşturma girişiminin bir an evvel gerçekleşmesini temenni ediyoruz.

Dr. Vecdet ÖZ - Adalet Partisi Genel Başkanı

GÜNÜN SÖZÜ

“İnsanlar hükümetten korktuğu zaman, zorbalık; hükümet insanlardan korktuğu zaman, özgürlük vardır.” Thomas Paine

BİLİYOR MUSUNUZ?

- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un, Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısının bu yıl ocak-eylül döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8.7 oranında artışla 49.2 milyon kişiye ulaştığını bildirdiğini...

- AVRUPA Konseyi’nin himayesinde Avrupa Müze Forumu (EFM) tarafından 1977’den bu yana her yıl düzenlenen prestij müzecilik ödülüne bu yıl Türkiye’den Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi İstanbul Modern, Türk resim sanatının önemli temsilcilerinin eserlerinin sergilendiği İş Bankası Resim Heykel Müzesi ve Bodrum Kalesi’nin içinde olup 1964’ten bu yana hizmet veren Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’nin adaylar arasında yer aldığını...

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- RESSAM Alev Özas’ın Cumhuriyet’in 100. Yılı’na özel çizdiği 50 metre uzunluğunda ve 3 metre boyundaki ‘Dev İstanbul’ sergisinin 9 Aralık’a kadar ‘Alan Kadıköy’de izlenilebileceğini...

‘BARIŞ VE VEFA’

‘ROTARY Sihri’ sloganıyla yola çıkan Karaköy Rotary Kulübü’nün düzenlediği 6. Rotary Örsçelik Balkan Kısa Film Yarışması’nın bu seneki konusu ‘Barış ve Vefa’ olarak belirlendi. Bu değerlerden yola çıkarak hazırlanan 30 dakikayı geçmeyen kısa filmler için son başvuru tarihi 28 Şubat 2025. Yarışmanın Seçici Kurulu’nda Tamer Levent, Prof. Dr. Figen Yıldırım, Sevgi Gemici, Figen Atalay, Murat Erdin, Selvihan Eroğlu ve Öznur Oğraş Çolak yer alıyor. Ödül töreni 9 Nisan 2025 19.00’da Pera Müzesi’nde yapılacak yarışmada birinciye 50, ikinciye 30, üçüncüye ise 20 bin TL para ödülü verilecek. (rkf.rotary2420.org)