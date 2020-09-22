Atatürk’e gene saygısızlık

Eğitimci Mustafa Solak’ın şu yazısını okuyun, sonra da yine söyleyecekseniz söyleyin:
18 Temmuz 2017’de öğretim programlarını yayımlayan MEB, bu programlara dayalı ders kitaplarını 3 yıldır okutuyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde Atatürk’ün, Atatürk ilkelerinin, özellikle laikliğin geçtiği yerlerin azaltıldığını hatta kimi derslerden kaldırıldığını, padişahın, halifenin teslimiyetçi, işbirlikçi rolünü, Cumhuriyet’e karşı hilafet yanlısı Şeyh Sait, Menemen ayaklanmalarını gözden uzak tutarak yeni bir tarih anlayışı yaratılmaya çalışıldığını gözlemledim. Bu yıl da değişen bir şey yok.
İlköğretimden lise sonuncu sınıfa (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) kadar okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarından Atatürk, Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğüne dair ünite, cümleler, görseller kaldırıldı. Öyle ki yeni kitaplarda Atatürk’e 1 kelime dahi değinilmiyor.
Tarih kitabında Atatürkçülük konuları azaltıldı. Sosyal Bilgiler 5. sınıf kitabında Atatürk ilkeleri çıkarıldı.
Önceki yıllarda ‘Çağdaşlaşan Türkiye’ ve ‘Yeni Türk Devletinin Temelleri’ ünitelerinde 7 sayfada anlatılan Atatürk ilkelerine yeni kitapta yer verilmedi.
Bakarsanız Atatürk’ün ismine kaç kez yer verilmiş, bunun anlamı saygısızlıktır.
Mustafa SOLAK
Bir yılda kurulan 4. parti oldu
YEŞİLLER PARTİSİ İDDİALI GELİYOR
Son bir yıl içinde Gelecek (Ahmet Davutoğlu), DEVA (Ali Babacan) ve Doğru Parti’den (Rıfat Serdaroğlu) sonra üçüncü kez kurulan ve ‘yeşil politikayı’ öne çıkaran Yeşiller Partisi, Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eşsözcülüğünde, 110 kurucu üyeden oluşuyor. Partinin eşsözcüsü Emine Özkan, kuruluş gerekçesini şöyle açıkladı: “Küresel çapta üç büyük krizle karşı karşıyayız: En başta iklim krizi, ikinci olarak küresel bir sağlık krizi ve üçüncü olarak toplumsal, iktisadi kültürel eşitsizlik ve hukuksuzluklara dayalı bir demokrasi ve adalet krizi. Bu krizlerle baş etmek için ortaya konacak etkili politikalar yeşil düşüncelere dayanıyor. Avrupa başta olmak üzere dünyada yükselen yeşil siyaset bunun en somut göstergesi. Türkiye’de de uzun yıllardır var olan yeşil hareket, toplumun bugünkü ihtiyaçlarını görerek Yeşiller Partisi’ni kurdu.”
YP internet sitesinde çözüm önerilerini, “Karbonsuz ekonomi, yeşil yeni düzen, herkes için su hakkı, herkes için iyi, temiz ve sağlıklı gıda, cinsiyet ve cinsellik” başlıklarında topladı.
Aliyev ve Doğramacı anıldı
BAKÜ VE PROF. DR. AKTAR
TÜRKİYE-Azerbaycan Dostluk, İş Birliği ve Dayanışma Vakfı Azerbaycan Evi 15 Eylül’de Cemile Sultan Korusu’nda Bakü’nün kurtuluşunun 102’nci yılını pandemi kurallarına sıkı sıkı uyarak seçkin bir konuk katılımıyla ve coşkuyla kutladı. Başkanlığını Türkiye’nin tanınmış ‘bilim insanı’, Giresun Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Aygün Attar’ın yürüttüğü TAİB’in kurucusu merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı’dır. Türkiye’de Azerbaycan’a yönelik yegane vakıf olan TADİV’in fikir babası olan rahmetli Haydar Aliyev aynı zamanda onursal başkanı idi.
TADİV tarafından hazırlanan 10 dakikalık ‘Bir Millet İki Devletin Hikayesi: Tovuz’dan, Turaz’a’ belgeseli ilgi ile izlendi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu’nun Türkiye’yi temsil ettiği anmada Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, SOCAR Türkiye CEO Yardımcısı Mikayıl Yusifov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi Arif Haciyev ve iş adamları Azerbaycan Türklerini temsil etti.
Türkiye Türklerini de TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul milletvekili Şamil Ayrım, eski milletvekilleri Hüseyin Kocabıyık, Metin Işık, belediye başkanları Şükrü Genç, Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda gazeteci, medya yöneticisi ve yazar konuk olarak katıldı.
Atilla Oral’ın hazırladığı ‘Enver Paşa’nın Kardeşi, Kafkasya’da İslam Ordusu Kumandanı, Haliç’te Silah ve Cephane Fabrikatörü’ kitabı da büyük ilgi gördü.
GÜNÜN SÖZÜ
“HASTALAR yağmur gibi yağıyor ama sağlık çalışanları da yaprak gibi dökülüyor. Bu hastalığın yaşlısı-genci kalmadı.”
(Murat Yılmaz-Akdeniz Üniversitesi)
CHP’DE 11 BİN İSTİFA VAR, PEKİ YENİ KAYIT NE KADAR?
CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV’de, “CHP’den binlerce kişi istifa etti. Bu istifaları durduracak bir adım atılmalı. İstifa eden kişiler aranıp sorulmalı ve istifalar engellenmeli” demişti. CHP İl Başkanlığı, Yarkadaş’ın ismini vermeden yaptığı açıklamada “İddialar gerçeği yansıtmıyor, istifa eden de var, üye olan da... Üye olanların sayısı daha fazla” ifadesini kullandı. Yarkadaş ise açıklamaya “Sadece 2019’da 11 bin istifa var. Belgesi elimde” yanıtını verdi. Sadece Kadıköy’den istifa edenlerin sayısı 400’e yakın. Yarkadaş, “Üyesi olmaktan ve hizmet vermekten onur duyduğum partimle polemiğe girmek niyetinde değilim. Mevcut yönetim ise beni yalanlamaya çalıştığı ama bunu başaramadığı açıklamasında ‘Şu kadar kişi istifa etti ama ondan daha fazlası da üye oldu’ diyor” dedi ve şunları ekledi:
“Elimdeki tüm verileri açıklayarak emektar partililerimizi üzmek ve bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. Genel merkezimiz ihtiyaç duyduğu takdirde kendilerine güncel üye tablosunu takdim edebilirim. Kamuoyuna ve Atatürk’ün partisine gönülden bağlı olanlara saygı sunarım.”
Tam da iktidarın istediği şeyler oluyor, değil mi?
BİLİYOR MUSUNUZ?
CANDAŞ Tolga Işık’ın, Haber Global’de salı (bugün) günü 20.00’de ‘Az Önce Konuştum’ programında Cem Yılmaz’ı konuk edeceğini...
FATİH Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın İstanbul surlarının fetihten sonra eklenen kısımlarının yer aldığı Yedikule hisarı ve zindanlarının restore edileceğini açıkladığını...
Atatürk’e gene saygısızlık
Eğitimci Mustafa Solak’ın şu yazısını okuyun, sonra da yine söyleyecekseniz söyleyin:
18 Temmuz 2017’de öğretim programlarını yayımlayan MEB, bu programlara dayalı ders kitaplarını 3 yıldır okutuyor. Genel olarak değerlendirdiğimizde Atatürk’ün, Atatürk ilkelerinin, özellikle laikliğin geçtiği yerlerin azaltıldığını hatta kimi derslerden kaldırıldığını, padişahın, halifenin teslimiyetçi, işbirlikçi rolünü, Cumhuriyet’e karşı hilafet yanlısı Şeyh Sait, Menemen ayaklanmalarını gözden uzak tutarak yeni bir tarih anlayışı yaratılmaya çalışıldığını gözlemledim. Bu yıl da değişen bir şey yok.
İlköğretimden lise sonuncu sınıfa (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) kadar okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi ders kitaplarından Atatürk, Atatürk’ün din ve vicdan özgürlüğüne dair ünite, cümleler, görseller kaldırıldı. Öyle ki yeni kitaplarda Atatürk’e 1 kelime dahi değinilmiyor.
Tarih kitabında Atatürkçülük konuları azaltıldı. Sosyal Bilgiler 5. sınıf kitabında Atatürk ilkeleri çıkarıldı.
Önceki yıllarda ‘Çağdaşlaşan Türkiye’ ve ‘Yeni Türk Devletinin Temelleri’ ünitelerinde 7 sayfada anlatılan Atatürk ilkelerine yeni kitapta yer verilmedi.
Bakarsanız Atatürk’ün ismine kaç kez yer verilmiş, bunun anlamı saygısızlıktır.
Mustafa SOLAK
Bir yılda kurulan 4. parti oldu
YEŞİLLER PARTİSİ İDDİALI GELİYOR
Son bir yıl içinde Gelecek (Ahmet Davutoğlu), DEVA (Ali Babacan) ve Doğru Parti’den (Rıfat Serdaroğlu) sonra üçüncü kez kurulan ve ‘yeşil politikayı’ öne çıkaran Yeşiller Partisi, Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eşsözcülüğünde, 110 kurucu üyeden oluşuyor. Partinin eşsözcüsü Emine Özkan, kuruluş gerekçesini şöyle açıkladı: “Küresel çapta üç büyük krizle karşı karşıyayız: En başta iklim krizi, ikinci olarak küresel bir sağlık krizi ve üçüncü olarak toplumsal, iktisadi kültürel eşitsizlik ve hukuksuzluklara dayalı bir demokrasi ve adalet krizi. Bu krizlerle baş etmek için ortaya konacak etkili politikalar yeşil düşüncelere dayanıyor. Avrupa başta olmak üzere dünyada yükselen yeşil siyaset bunun en somut göstergesi. Türkiye’de de uzun yıllardır var olan yeşil hareket, toplumun bugünkü ihtiyaçlarını görerek Yeşiller Partisi’ni kurdu.”
YP internet sitesinde çözüm önerilerini, “Karbonsuz ekonomi, yeşil yeni düzen, herkes için su hakkı, herkes için iyi, temiz ve sağlıklı gıda, cinsiyet ve cinsellik” başlıklarında topladı.
Aliyev ve Doğramacı anıldı
BAKÜ VE PROF. DR. AKTAR
TÜRKİYE-Azerbaycan Dostluk, İş Birliği ve Dayanışma Vakfı Azerbaycan Evi 15 Eylül’de Cemile Sultan Korusu’nda Bakü’nün kurtuluşunun 102’nci yılını pandemi kurallarına sıkı sıkı uyarak seçkin bir konuk katılımıyla ve coşkuyla kutladı. Başkanlığını Türkiye’nin tanınmış ‘bilim insanı’, Giresun Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Aygün Attar’ın yürüttüğü TAİB’in kurucusu merhum Prof. Dr. İhsan Doğramacı’dır. Türkiye’de Azerbaycan’a yönelik yegane vakıf olan TADİV’in fikir babası olan rahmetli Haydar Aliyev aynı zamanda onursal başkanı idi.
TADİV tarafından hazırlanan 10 dakikalık ‘Bir Millet İki Devletin Hikayesi: Tovuz’dan, Turaz’a’ belgeseli ilgi ile izlendi. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alparslan Kavaklıoğlu’nun Türkiye’yi temsil ettiği anmada Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, İstanbul Başkonsolosu Nermine Mustafayeva, SOCAR Türkiye CEO Yardımcısı Mikayıl Yusifov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Konseyi Arif Haciyev ve iş adamları Azerbaycan Türklerini temsil etti.
Türkiye Türklerini de TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı ve İstanbul milletvekili Şamil Ayrım, eski milletvekilleri Hüseyin Kocabıyık, Metin Işık, belediye başkanları Şükrü Genç, Bülent Kerimoğlu ve çok sayıda gazeteci, medya yöneticisi ve yazar konuk olarak katıldı.
Atilla Oral’ın hazırladığı ‘Enver Paşa’nın Kardeşi, Kafkasya’da İslam Ordusu Kumandanı, Haliç’te Silah ve Cephane Fabrikatörü’ kitabı da büyük ilgi gördü.
GÜNÜN SÖZÜ
“HASTALAR yağmur gibi yağıyor ama sağlık çalışanları da yaprak gibi dökülüyor. Bu hastalığın yaşlısı-genci kalmadı.”
(Murat Yılmaz-Akdeniz Üniversitesi)
CHP’DE 11 BİN İSTİFA VAR, PEKİ YENİ KAYIT NE KADAR?
CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, Halk TV’de, “CHP’den binlerce kişi istifa etti. Bu istifaları durduracak bir adım atılmalı. İstifa eden kişiler aranıp sorulmalı ve istifalar engellenmeli” demişti. CHP İl Başkanlığı, Yarkadaş’ın ismini vermeden yaptığı açıklamada “İddialar gerçeği yansıtmıyor, istifa eden de var, üye olan da... Üye olanların sayısı daha fazla” ifadesini kullandı. Yarkadaş ise açıklamaya “Sadece 2019’da 11 bin istifa var. Belgesi elimde” yanıtını verdi. Sadece Kadıköy’den istifa edenlerin sayısı 400’e yakın. Yarkadaş, “Üyesi olmaktan ve hizmet vermekten onur duyduğum partimle polemiğe girmek niyetinde değilim. Mevcut yönetim ise beni yalanlamaya çalıştığı ama bunu başaramadığı açıklamasında ‘Şu kadar kişi istifa etti ama ondan daha fazlası da üye oldu’ diyor” dedi ve şunları ekledi:
“Elimdeki tüm verileri açıklayarak emektar partililerimizi üzmek ve bu tartışmayı uzatmak istemiyorum. Genel merkezimiz ihtiyaç duyduğu takdirde kendilerine güncel üye tablosunu takdim edebilirim. Kamuoyuna ve Atatürk’ün partisine gönülden bağlı olanlara saygı sunarım.”
Tam da iktidarın istediği şeyler oluyor, değil mi?
BİLİYOR MUSUNUZ?
CANDAŞ Tolga Işık’ın, Haber Global’de salı (bugün) günü 20.00’de ‘Az Önce Konuştum’ programında Cem Yılmaz’ı konuk edeceğini...
FATİH Belediye Başkanı M. Ergün Turan’ın İstanbul surlarının fetihten sonra eklenen kısımlarının yer aldığı Yedikule hisarı ve zindanlarının restore edileceğini açıkladığını...