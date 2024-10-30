Atatürk din için ne diyor (2)

Haberin Devamı

Atatürk, dinimizin doğru bir şekilde öğretilmesi ve yaşatılması için 3 Mart 1924 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurmuştur.

‘MİLLİ AHLAK’

Atatürk ahlak konusunda bakınız ne güzel söylüyor: “Ahlak kutsaldır; çünkü aynı değerde eşi yoktur ve başka hiçbir çeşit değerle ölçülemez. Bir milletin ahlaki değeri, o milletin yükselmesini sağlar. Bir millet zenginliğiyle değil, ahlak değeriyle ölçülür. Milli ahlakımız uygar esaslarla ve özgür fikirlerle beslenmeli ve sağlamlaştırılmalıdır. Hiçbir millet yoktur ki, ahlak esaslarına dayanmadan ilerlesin. Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Tam tersine Allah da, Hz. Peygamber de insanların ve milletlerin izzet ve şerefini korumalarını emrediyor.”

Kısacası milli ve manevi değerlerimiz bizleri birbirimize bağlar.

Haberin Devamı

Bekir CEBECİ-Eski Güney Hollanda Eyalet Milletvekili

ALEVİ-BEKTAŞİLİĞİN ‘MANEVİ MERKEZİ’ HACIBEKTAŞ İL OLSUN

Sayın Devlet Bahçeli’nin de teklif ettiği il olması düşünülen ilçeler listesinde Hacıbektaş da var. Ancak, bu teklifin gerçekleşmesinin biraz zaman alabileceği anlaşılıyor. “İç cepheyi, kardeşliğimizi kuvvetlendirmek” bakımından, hemen herkesin üzerinde mutabakat sağlayabileceği bu konu, öncelikle ele alınarak çok güzel bir sonuç elde edilebilir.

İktidar-muhalefet, sağ-sol her parti ve görüşten insanlarımız; Sayın Erdoğan, Sayın Özel, Sayın Bahçeli ve diğer parti liderleriyle aydınlarımız ve sanatçılarımızın öncülük ve desteğiyle Hacıbektaş ilçemizin, Alevi-Bektaşi kardeşlerimizin ‘manevi başkenti’ il olması ve bir diğer ‘manevi başkentimiz’ Konya ile birlikte anılması gönülleri fethedecektir.

Bu konuda herkesin sevdiği değerli öncü sendikacı ve yazar ‘Altındağ Muhtarının kızı’ dostumuz Yaşar Seyman Hanımefendi ile kendisi de Hacıbektaşlı olan, birleştirici ve yüce gönüllü dostumuz emekli konsolos Vahit Özdemir öncülük etsin.

Her yıl Cumhuriyetimizin zirvesi, manevi başkentler Konya ile Hacıbektaş’ta, büyük Türk düşünürleri Hz. Mevlâna ve Hacı Bektaş vesilesiyle bir araya gelsin! Birliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun, dünyaya da örnek olsun.

Haberin Devamı

Murat Sakarya-ANKARA, Filiz Şahin-İZMİR, Selahattin Yıldırım-ERZURUM, Kemal Tunaboylu-İSTANBUL, Oğuz Akıncı-EDİRNE

MESAJ PANOSU

KURULTAYA HAYIR DEMEM

-OLAĞANÜSTÜ kurultay için imza toplayan olursa ben hiçbir zaman onlar haindir demem. Tüzük onlara o hakkı vermiştir. Yeter sayıda insan bu partinin yönetilmediğini düşünüyorsa bunların hepsi yapılır. Gökhan GÜNAYDIN

-HERKESİN her şeyden haberi olsun diye, Tuzla’nın ezilenlerin sesi ‘Çağdaş Tuzla Gazetesi’ 29 Ekim’den itibaren yayında. (cagdastuzla.com)

-OSMANLI ayrılıkçı hiçbir harekete müsaade etmemiş, ayrı devlet kurmak isteyenlerin kafasını koparmıştır. Prof. Dr. Erhan AFYONCU

-RAHMETLİ Erbakan, Fetullah Gülen için CIA ajanı demişti, bilir misiniz? Kartal ÖZEL

Haberin Devamı

-SOSYAL Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) düzenlediği Online Sosyal Demokrasi Okulu programının yeni dönemi 4 Kasım’da başlayacak (sodev.org.tr/sdonline)

GÜNÜN SÖZÜ

“Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız, memleketi kurtaracağız! Bizi öldürmek değil, canlı mezara atmak istiyorlar. Şimdi çukurun kenarındayız. Son bir cüret belki bizi kurtarabilir; zaten başka türlü de dönüş imkânı yoktur.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HARF DEVRİMİ’NİN 96. YILI

1 Kasım’da Atatürk’ün öncülüğünde yapılan Harf Devrimi’nin 96’ncı yılını kutlayacağız. Birlikte Mustafa Kemal Atatürk’ü, harf ve dil devrimiyle dil devrimlerine emek veren aydınları esenleyeceğiz. Yaşamı boyunca harf ve dil devrimlerine emek veren, ortak dilimiz Türkçeyi ilmek ilmek işleyen Dilci-Yazar Emin Özdemir’i anacağız.

Haberin Devamı

Özdemir Ailesi ile Dil Derneği, ‘yaşamı boyunca Dil Devrimi’nin ödünsüz savunucusu olan Emin Özdemir’i dilci, yazıncı ve devrimci kişiliğiyle yaşatmak, düşünce ve yapıtlarını gelecek kuşaklara aktarmak; dil duyarlığını, dil ve yazın öğretimi anlayışını tanıtmak ve yaygınlaştırmak amacıyla’ ‘Dil Derneği Emin Özdemir Türkçe Ödülü’nü düzenledi. Bu yıl da ödül gazeteci kitapları arasında açıldı ve ödülü ‘Acı Yoruldu/ Kara Sabah’ adlı yapıtıyla Gazeteci Serhan Asker kazandı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Özdemir Ailesi adına Dr. Meltem Özdemir Erhan açılışta konuşacaklar. Dil Derneği Emin Özdemir Ödülü Prof. Dr. Korkmaz Alemdar’ın yöneteceği ‘Ülkede Deprem Dilde Deprem’ başlıklı açık oturumla sürecek, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, Prof. Dr. Mehmet Tomanbay ve Ahmet Pekel konuşacaklar. Tören bir dinletiyle ve dost söyleşileriyle sona erecek.

Haberin Devamı

1 Kasım 2024, saat 18:00’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezindeki anma ve ödül törenine tüm dilseverleri bekliyoruz. Dil Derneği Yönetim Kurulu