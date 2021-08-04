Askerimiz yangınlarda neden yok

Son günlerde ülkemize çok büyük acılar yaşatan orman yangınları, dün ve bugün olduğu gibi bundan sonra da gündemde kalmaya devam edecek olan deprem, sel gibi büyük felaketlerdendir. Yaz ayları öncesi yapılan yetersiz ve tartışmalı uçan unsur kiralamaları, adeta günah keçisi ilan edilen Türk Hava Kurumu tartışmaları maalesef sonucu değiştirmemekte ve her yıl büyük orman kayıpları yaşanmaktadır.

Bu konuda çözüm olarak çok önemli bir güç olan TSK uçan unsurları devreye alınmalıdır.

Envanterde olan ve sayısı yaklaşık 120 civarında olan, gece uçuş kabiliyetine sahip, son derece yetenekli pilotları olan genel maksat helikopterlerine satın alınacak havuz aparatı ve kısa bir eğitim ile bu büyük güç özellikle yaz aylarında kritik bölgelerde konuşlandırılarak yangınlara anında müdahale imkânı sağlanmalıdır. Buradaki en önemli husus helikopterlerimizin gece görüş uçuşu da yapabilmesidir. Bu da yangına 24 saat müdahale etme şansı tanımaktadır.

Ayrıca ömürlerini doldurmuş olan C/130 ve C/160 nakliye uçakları da modifiye edilerek yangın söndürme uçakları olarak Türk Hava Kurumu’nun (THK) emrine verilmelidir.

Atatürk’ün emri ile kurulan, ülkemize sayısız pilot yetiştiren, zirai ilaçlama ve yangın söndürme konularında uzun yıllar başarı ile hizmet veren THK’nın içinde bulunduğu sıkıntının en önemli nedeni kurban derileri toplanmasının 2013 yılında kurum elinden alınarak serbest bırakılması olmuştur. THK bu gelirle ayakta duran bir kurumdu. Oysaki bugün bu derilerin çoğu tarikat, cemaat yapıları tarafından toplanmaktadır. Kanunda bu değişikliği yapanlar THK’nın düştüğü bu durumdan aslen sorumludurlar. Yapılması gereken acilen bu kanunun gözden geçirilmesi ve THK’ya gerekli maddi desteğin sağlanmasıdır. Ufuk ALP

GÜNÜN SÖZÜ

“Rüzgâr dinsin, yangın sönsün!” R.Ö.

VATAN SAVUNMASINDAYIZ

“ORMAN