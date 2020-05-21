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Yalçın Bayer

Yalçın Bayer

ybayer@hurriyet.com.tr

Aşı, ticari ürün değildir

21 Mayıs 2020

'Aşı insanlık malıdır’ başlıklı dünkü yazınız vesilesiyle aşılar hakkındaki genel kanaatimi özetledim.

BİR: Aşılar halk sağlığının ‘en önemli’ koruyucu uygulamalarından biridir.

İKİ: Aşılar, bunları sadece kazanç sağlamak için üreten ‘şirketlerin’ ve onlarla işbirliği içinde olan bazı ‘vakıfların’ inisiyatif ve insaflarına bırakılmaması gereken, bazıları ‘stratejik’ öneme sahip ürünlerdir. Bunlar sermayeye teslim edilerek tatlı kârlar için yatırım aracına dönüştürülemez.

ÜÇ: Bazı ortak hususiyetleri olsa bile hiçbir aşı diğeri ile kıyaslanamaz, tümü aynı kategoride değerlendirilemez. Her birinin ayrı endikasyonu vardır, bazıları toplumun tamamına, bazıları özel risk gruplarına, bazıları özel durumlarda uygulanır. Tek bir şirketin bile 41+14 aşısı olduğunu, bunların hepsini herkese yaptırmak isteyebileceklerini unutmayalım.

DÖRT: Aşıların üretimi hükümetin denetimindeki ‘resmi’ bir kuruluş (Hıfzıssıhha gibi) tarafından yapılmalı ve herkes için ücretsiz olmalıdır. İnsanlar, aşıların ticari ürün olmadığından emin olmalıdır.

BEŞ: Hangi aşıların ‘stratejik önemi’ olduğu ve aşıların endikasyonları, her bir aşı için ayrı ayrı ‘bağımsız bilim kurulları tarafından’ belirlenmelidir.

Dr. Ahmet Rasim KÜÇÜKUSTA

GÜNÜN SÖZÜ

“(HÂKİM ve savcılara) Vicdan ve imzanızı hiçbir gücün emrine vermeyin.”

Recep Tayyip ERDOĞAN

İYİ Kİ MİLLET KAFAYI YEMİYOR!
HAVAİ FİŞEK CİNAYETTİR

- ŞU havai fişek görgüsüzlüğünün acilen yasaklanması lazım. Yine kuşlar öldü. Havai fişek cinayettir!

Güvenç DAĞÜSTÜN

- VERGİ zamlarını iki-üç günde değil, 2-3 ay sonra hissedeceksiniz.

Cem TOKER

- UYDUDAKİ AKP kanalları yerine muhalif YouTube yayınlarının yaygınlaştığını biliyor musunuz? Barış BİNER

- KORAMİRAL Cihat Yaycı, Katar’a büyükelçi mi atanıyor?

Ahmet TAKAN

- HUKUKÇU özerk kişiliklidir! İradesini başkasına teslim etmez!

Prof. Dr. Adem SÖZÜER

- (KENEVİR konusunda) Yozgat Bozok Üniversitesi’nden güzel gelişmeler var. ‘Yiğidolar’ iyi gidiyorlar. Sağ olsunlar. Erdem Ulaş

- NE diyorsunuz, ‘Avrupa Yakası’nı tekrar çekelim mi? Gülse BİRSEL

HERKES KENDİ DOKTORU OLACAK
‘AKILLICA BİR PLANLAMA’

TÜRKİYE, koronavirüsten sonra önümüzdeki 4 ayda gerçekleşecek, normal yaşam süreci gayet iyi hazırlanmış bir planlamaya sahip. Avrupa ile karşılaştırıldığında birçok ölümün olduğu Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda, Türkiye’den çok daha cesur kararlar alıyor.

Türkiye’nin planı büyük ölçüde Almanya ile paralellik gösteriyor. Normal yaşama dönmemiz ve artık insanlarımızın bilinçli bir şeklide kendilerini korumaları gerekiyor. Bunu yapmamız şart. Bundan sonra herkes kendisinin doktoru olmalı, en azından 1.5 yıl normal yaşam güç, bunun farkında olmamız lazım. Prof. Dr. Faruk ŞEN

HALUK BİLGİNER’E AYIP DEĞİL Mİ?

HALUK Bilginer, İngiliz dizisinde başrol oynayacak. Twitter da yazılanlar hayli şaşırtıcı. Çünkü ülke Haluk Bilginer’i tanımayanlarla dolu. Sosyal medyada ismi de bazı sanatçılarla karıştırıldı. “Zaten İngiltere’de Türkiye’den daha meşhur, eskiden beri bir sürü dizide, filmde oynadı. Bizimkiler ilk kez gibi haber yapıyor...”

İlk kezmiş gibi yorum yapan dolu!

‘MUHİTTİN, BİZİM TAKIMA SEN ETTİN’

Bu kez “O Haluk, başka Haluk” diyen mi, GS-FB maçında GS’ın penaltısını vermeyen hakem Muhittin Boşat için bir dizide söylediği “Muhittin, muhittin/Bizim takıma sen ne ettin?” diyenler. Haluk Bilginer’i Tamer Karadağlı zannedenler ülkesi, ah ki, ne ah.. 

Bir de dün Kayseri’de İngiliz bayraklı havlu skandalı çıkmaz mı? Ona da ‘görüş’ atan var: “Üstadım aman dikkat, İngiliz bayraklı havlu meselesi gibi sana da ceza kesmesinler. Malum. Ama abi Kayseri’ye gitme...”

KONURALP GÖREVE BAŞLADI

CHP kontenjanından Faruk Bildirici’den sonra 2. üye olarak hafta sonu göreve başlayan RTÜK üyesi Okan Konuralp, Duvar gazetesinde çıkan söyleşisinde diyor ki:

“İktidarın kontrolündeki medyanın kamuoyu oluşturma gücü kalmadı. RTÜK’ün iktidar aklı kendi lehlerine olacak şekilde süreci yönetemedi. Ülke TV tartışılırken, yaptıkları açıklamalarla kendilerini tartıştırmaya başlattılar. Siyasi iktidarın en başarısız olduğu alan medya. Gündem değiştirme hamleleri de artık başarılı olmuyor.”

BİLİYOR MUSUNUZ?

* İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemi nedeniyle ilgili 27 konuda soruşturma izni verilmesi üzerine, izni veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve müfettiş Arif Yıldırım hakkında avukatı vasıtasıyla suç duyurusunda bulunduğunu...

VTG KONGRESİ SIFIR MALİYETLE GERÇEKLEŞTİ

GEÇEN hafta sonu internet ortamında bir kongreye ilk kez katıldık. Vatandaşlık Temel Geliri Türkiye 1. Kongresi sırasında STK’lar, toplumbilim, iş dünyası, emek dünyası, ekonomi, inanç, medya ve siyaset pencerelerinden VTG konusu yaklaşık 40 civarındaki bilim insanı, sendikacı, iş insanı, ekonomist, medya mensubu ve siyasetçi tarafından tartışıldı.

Her ne kadar VTG konusundaki beş yılı aşan çalışmaları ve birikimleri ile gerçekleştirebilmiş olsalar da bir hafta içinde böyle kapsamlı bir kongreyi kuran ve gerçekleştiren Vatandaşlık Temel Geliri Araştırma Geliştirme Kültür ve Yayma Derneği’ni kutlamak lazım. Hareketin sözcüsü Dr. Ali Mutlu Köylüoğlu, söz konusu kongreyi hemen hemen sıfır maliyetle, konuya olan inancın verdiği enerji ile gerçekleştirdiklerini ifade etti.

ŞİMDİ SIRA KEDİLERE Mİ GELDİ

ÜMRANİYE’de “Kediler şeytandır, sırat köprüsünden geçerken ayağınızı kaydırarak cehenneme gitmenizi sağlayacaklardır” vaazını veren bazı cami imamları için soruşturma açılarak görevden men edilmelerini talep ediyoruz. Funda Bayrı ERSOY

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