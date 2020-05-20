‘Aşı insanlık malıdır’

Dünya çapında 120 civarında aşı çalışması var. Bunların 10-15’i de önde gidiyor. Yine bu sütunlarda duyurmuştuk, önde gidenlerden biri de Almanya’da Prof.Dr. Uğur Şahin ve eşi Doçent Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortaklarından olduğu BionTech firması. Çinli Fosun Pharma’nın ABD’li Pfizer ile geliştirdiği aşının insanlar üzerinde denenmesine başlandı. Keza Oxford’daki araştırmada da epey yol alındı. Türkiye’de çalışmalar var.
Ama aşı bulunmakla bitmiyor. Büyük yatırım gerekiyor. Üretimi ve ülkelere satışı/dağıtımı kolay değil. Dolayısıyla bir yandan aşı haberi beklerken, bir taraftan ikinci ve üçüncü safhalar için kavga başladı bile.
Avrupa’nın en büyük ilaç şirketi Sanofi, ABD ile bir ön anlaşma yaparak, aşının ilk olarak Amerikalılara yapılmasının önünü açtı. ABD hükümeti riskleri paylaşma konusunda yatırım yaptığı için ön siparişte de en büyük hakka sahip. Bu da gösteriyor ki üstü örtülü bir kavga sürüyor. Merkel’in bir süre önce aşı için Avrupa’da 7.5 milyar Euro toplaması boşuna değil. Buna ilaveten de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier art arda verdikleri demeçlerde‚ aşının bir insanlık malı olduğunu işaret ettiler. Umarız bu çağrıya diğer ülkeler katılır da aşıya ulaşılabilirliğin önündeki engeller kalkar.
GÜNÜN SÖZÜ
“180 defa olsa da tekrar etmek çok güzeldir.” (Osmanlı atasözü)
VATANDAŞ AKLINI BAŞINA TOPLAMALI
AVCILAR’dan bir dostumuz telefon etti ve “Bu insanlar ne zaman akıllı olacak” diye yakındı... Gördüğü vahim durumu yazmamızı istedi.
Bir polis kontrolünde, durdurulan bir aracın içinden dört kişi çıkmış. Her şey kural dışıymış. Yani sosyal mesafe kuralı yokmuş. Dördü de alkollü, ikisi de ayrıca uyuşturucu çekmiş. Maske var mı yok mu diye sormaya da gerek yok. Karakola götürülmüşler. Yolda denetime çıkan görevli polisler kendi şubelerinin amirlerine bilgi vermişler. Onlardan aldıkları talimat uyarınca, önce sosyal mesafeyi bozmaktan üç, sokağa çıkma yasağına uymamaktan da bin olmak üzere toplam dört bin lira ceza yazılmış hepsine. Ayrıca sürücüye ayrı işlem yapılmış, ehliyeti alınmış, araba da karakola çekilmiş.
Dostumuz diyor ki “Buraları sıkıntılı mahallelerdir. Nizam intizamdan uzaklar. Geçen haftaki sokağa çıkma yasağı sırasında herkes sokak ve parkları doldurmuş, polisler o kadar uyarı yapsa da hiç kimse dinlememiş. Çoğunda maske vardı ama sosyal mesafeye uyan yoktu. Anlatıldığı zaman ben bile isyan ettim. Bir Bilim Kurulu üyesi ‘Maske kullansan bile sosyal mesafeye dikkat etmemenin bir anlamı yok’ diyordu. Bir de polislerin bu kadar ‘nezaketli’ davranışlarından dolayı da tebrik edilmesi gerekir.”
Bu sorumsuz kişileri uyarsan ne olacak, işsiz-güçsüz adamın hali bu...
Paslanmamak ve yağlanmamak kuralları
YÜRÜME DERSLERİ
“YÜRÜMEMEK olmaz. Bilimsel veriler yürüyüş süresi uzadıkça ömrün uzadığı ve hayat kalitesinin yükseldiğini söylüyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na göre, her gün paslanmamak için 5 bin, yağlanmamak için 7 bin 500, yaş almamak için 10 bin adım şart. Bu her zaman mümkün değil tabii. Ama ben fırsat buldukça komşu kasabaya yürüyüp gidiyor ve dönüyorum, orman kenarından. İlk günlerde zor geldi ama şimdi sanki tutmayın beni hali var. Ölçüm 9 bin adım civarı. Halit ÇELİKBUDAK
RHEİN (Almanya) sahilinde ve Flora’da yürüdüm. Benden başka maske takan görmedim. Sonunda ben de çıkardım ama sosyal mesafeyi 5 metreye çıkardım. Alaattin DİKER
İMDAAAAAAT!
TÜRKİYE’nin Avrupa’da turizm sektöründeki tek temsilcisi BENTUR Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, yukarıdaki feryadı içeren mektup göndermiş. “Bazen çıldıracakmış gibi oluyorum. Neden diyeceksiniz. Tabii ki üyesi olduğum turizmden. Birtakım şeyler çok iyi yürüyor, şaşırıyorum. Birtakım şeyler hiç yürümüyor, sinirleniyorum. Bazen ufak tefek şeylerden çok büyük şeyler kaybediyoruz. Kimsenin umurunda değil. Anlayamıyorum.” Koronavirüs bize atalet mi aşıladı...
ÇEVRE HAİNİ BAKIN NELER YAPIYOR
SOKAĞA çıkma yasağı günlerinde Trakya’da çevre hainlikleri oluyor. Bir süre önce Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ormanların yakılmasından sonra şimdi de derelere kimyasal atıklar bırakıldı. CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, “Sokağa çıkma yasağında bile balıkları telef edip nehri zehirliyorlar. Doğal denge bozuluyor. Kamera kayıtları incelenerek suçlular bulunsun ve gereken cezaya çarptırılsın. COVID-19’dan ders almayanlar, çevremizi felakete sürüklüyor” diye tepki gösterdi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dolu dolu geçirdiğini ve gençlerin emeği ile bir dizi dijital yayın hazırladığını. Katılanlar mı? Genç müzisyenler Berfi Toprak (solist), Utku Asan (piyano), Buse Usta (soprano-gitar, piyano, bağlama) Emre Yeleser (solist), İbrahim Yeşilçay (tenor), Ayşe Ece Güneşsen (mezzosoprano), Merve Örenç (kanun, keman, piyano), Bahar Zeynep Aşçı (arp), Aykut Yılmaz (tenor). Ayrıca ‘101. Yıl ÇYDD Münazara Turnuvası, Çağdaş Yaşam Dijital Buluşmalar’ ‘Gençler Soruyor Selçuk Hoca Cevaplıyor’, Altuğ Özşekerci ile ‘Yaşandı mı Gerçekten?’ etkinliklerinin gerçekleştirileceğini...
MESAJ PANOSU
HOLOĞLU VEFAT ETTİ
RİZE’den kendisini İstanbul’a getiren Aytekin Kotil ve daha sonra Nurettin Sözen dönemlerinde büyükşehirde, daha sonra Eyüp, Fatih ve Bahçelievler belediyelerinde basın danışmanlığı yapan Mustafa Haloğlu (65) vefat etti. Cenazesi bugün Eyüp’teki aile mezarlığında toprağa verilecek. Gazeteciliğe 1970’te Zümrüt Rize gazetesinde başlayan, Vatan ve Cumhuriyet muhabirliklerinde bulunan Holoğlu’nun iki çocuğu bulunuyor. Fatih Kısaparmak ve birçok sanatçıya şarkı sözü yazan Holoğlu’nun vefatı medya ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
TOPRAK REFORMU
TARIMI tartışmaya topraktan, özellikle toprak reformu ve toprak kullanımından, başlamak gerekiyor. Yoksa yaşanan başarısızlığın geleceğe uzanması kaçınılmazdır. Prof. Dr. Aziz EKŞİ
‘Aşı insanlık malıdır’
Dünya çapında 120 civarında aşı çalışması var. Bunların 10-15’i de önde gidiyor. Yine bu sütunlarda duyurmuştuk, önde gidenlerden biri de Almanya’da Prof.Dr. Uğur Şahin ve eşi Doçent Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortaklarından olduğu BionTech firması. Çinli Fosun Pharma’nın ABD’li Pfizer ile geliştirdiği aşının insanlar üzerinde denenmesine başlandı. Keza Oxford’daki araştırmada da epey yol alındı. Türkiye’de çalışmalar var.
Ama aşı bulunmakla bitmiyor. Büyük yatırım gerekiyor. Üretimi ve ülkelere satışı/dağıtımı kolay değil. Dolayısıyla bir yandan aşı haberi beklerken, bir taraftan ikinci ve üçüncü safhalar için kavga başladı bile.
Avrupa’nın en büyük ilaç şirketi Sanofi, ABD ile bir ön anlaşma yaparak, aşının ilk olarak Amerikalılara yapılmasının önünü açtı. ABD hükümeti riskleri paylaşma konusunda yatırım yaptığı için ön siparişte de en büyük hakka sahip. Bu da gösteriyor ki üstü örtülü bir kavga sürüyor. Merkel’in bir süre önce aşı için Avrupa’da 7.5 milyar Euro toplaması boşuna değil. Buna ilaveten de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier art arda verdikleri demeçlerde‚ aşının bir insanlık malı olduğunu işaret ettiler. Umarız bu çağrıya diğer ülkeler katılır da aşıya ulaşılabilirliğin önündeki engeller kalkar.
GÜNÜN SÖZÜ
“180 defa olsa da tekrar etmek çok güzeldir.” (Osmanlı atasözü)
VATANDAŞ AKLINI BAŞINA TOPLAMALI
AVCILAR’dan bir dostumuz telefon etti ve “Bu insanlar ne zaman akıllı olacak” diye yakındı... Gördüğü vahim durumu yazmamızı istedi.
Bir polis kontrolünde, durdurulan bir aracın içinden dört kişi çıkmış. Her şey kural dışıymış. Yani sosyal mesafe kuralı yokmuş. Dördü de alkollü, ikisi de ayrıca uyuşturucu çekmiş. Maske var mı yok mu diye sormaya da gerek yok. Karakola götürülmüşler. Yolda denetime çıkan görevli polisler kendi şubelerinin amirlerine bilgi vermişler. Onlardan aldıkları talimat uyarınca, önce sosyal mesafeyi bozmaktan üç, sokağa çıkma yasağına uymamaktan da bin olmak üzere toplam dört bin lira ceza yazılmış hepsine. Ayrıca sürücüye ayrı işlem yapılmış, ehliyeti alınmış, araba da karakola çekilmiş.
Dostumuz diyor ki “Buraları sıkıntılı mahallelerdir. Nizam intizamdan uzaklar. Geçen haftaki sokağa çıkma yasağı sırasında herkes sokak ve parkları doldurmuş, polisler o kadar uyarı yapsa da hiç kimse dinlememiş. Çoğunda maske vardı ama sosyal mesafeye uyan yoktu. Anlatıldığı zaman ben bile isyan ettim. Bir Bilim Kurulu üyesi ‘Maske kullansan bile sosyal mesafeye dikkat etmemenin bir anlamı yok’ diyordu. Bir de polislerin bu kadar ‘nezaketli’ davranışlarından dolayı da tebrik edilmesi gerekir.”
Bu sorumsuz kişileri uyarsan ne olacak, işsiz-güçsüz adamın hali bu...
Paslanmamak ve yağlanmamak kuralları
YÜRÜME DERSLERİ
“YÜRÜMEMEK olmaz. Bilimsel veriler yürüyüş süresi uzadıkça ömrün uzadığı ve hayat kalitesinin yükseldiğini söylüyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu’na göre, her gün paslanmamak için 5 bin, yağlanmamak için 7 bin 500, yaş almamak için 10 bin adım şart. Bu her zaman mümkün değil tabii. Ama ben fırsat buldukça komşu kasabaya yürüyüp gidiyor ve dönüyorum, orman kenarından. İlk günlerde zor geldi ama şimdi sanki tutmayın beni hali var. Ölçüm 9 bin adım civarı. Halit ÇELİKBUDAK
RHEİN (Almanya) sahilinde ve Flora’da yürüdüm. Benden başka maske takan görmedim. Sonunda ben de çıkardım ama sosyal mesafeyi 5 metreye çıkardım. Alaattin DİKER
İMDAAAAAAT!
TÜRKİYE’nin Avrupa’da turizm sektöründeki tek temsilcisi BENTUR Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Uğur, yukarıdaki feryadı içeren mektup göndermiş. “Bazen çıldıracakmış gibi oluyorum. Neden diyeceksiniz. Tabii ki üyesi olduğum turizmden. Birtakım şeyler çok iyi yürüyor, şaşırıyorum. Birtakım şeyler hiç yürümüyor, sinirleniyorum. Bazen ufak tefek şeylerden çok büyük şeyler kaybediyoruz. Kimsenin umurunda değil. Anlayamıyorum.” Koronavirüs bize atalet mi aşıladı...
ÇEVRE HAİNİ BAKIN NELER YAPIYOR
SOKAĞA çıkma yasağı günlerinde Trakya’da çevre hainlikleri oluyor. Bir süre önce Tekirdağ’ın Saray ilçesinde ormanların yakılmasından sonra şimdi de derelere kimyasal atıklar bırakıldı. CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, “Sokağa çıkma yasağında bile balıkları telef edip nehri zehirliyorlar. Doğal denge bozuluyor. Kamera kayıtları incelenerek suçlular bulunsun ve gereken cezaya çarptırılsın. COVID-19’dan ders almayanlar, çevremizi felakete sürüklüyor” diye tepki gösterdi.
BİLİYOR MUSUNUZ?
ÇAĞDAŞ Yaşamı Destekleme Derneği’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı dolu dolu geçirdiğini ve gençlerin emeği ile bir dizi dijital yayın hazırladığını. Katılanlar mı? Genç müzisyenler Berfi Toprak (solist), Utku Asan (piyano), Buse Usta (soprano-gitar, piyano, bağlama) Emre Yeleser (solist), İbrahim Yeşilçay (tenor), Ayşe Ece Güneşsen (mezzosoprano), Merve Örenç (kanun, keman, piyano), Bahar Zeynep Aşçı (arp), Aykut Yılmaz (tenor). Ayrıca ‘101. Yıl ÇYDD Münazara Turnuvası, Çağdaş Yaşam Dijital Buluşmalar’ ‘Gençler Soruyor Selçuk Hoca Cevaplıyor’, Altuğ Özşekerci ile ‘Yaşandı mı Gerçekten?’ etkinliklerinin gerçekleştirileceğini...
MESAJ PANOSU
HOLOĞLU VEFAT ETTİ
RİZE’den kendisini İstanbul’a getiren Aytekin Kotil ve daha sonra Nurettin Sözen dönemlerinde büyükşehirde, daha sonra Eyüp, Fatih ve Bahçelievler belediyelerinde basın danışmanlığı yapan Mustafa Haloğlu (65) vefat etti. Cenazesi bugün Eyüp’teki aile mezarlığında toprağa verilecek. Gazeteciliğe 1970’te Zümrüt Rize gazetesinde başlayan, Vatan ve Cumhuriyet muhabirliklerinde bulunan Holoğlu’nun iki çocuğu bulunuyor. Fatih Kısaparmak ve birçok sanatçıya şarkı sözü yazan Holoğlu’nun vefatı medya ve sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı.
TOPRAK REFORMU
TARIMI tartışmaya topraktan, özellikle toprak reformu ve toprak kullanımından, başlamak gerekiyor. Yoksa yaşanan başarısızlığın geleceğe uzanması kaçınılmazdır. Prof. Dr. Aziz EKŞİ