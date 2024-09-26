Asgari ücrete hangi enflasyon oranında zam: Zam bilmecesi

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İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun aralık başında toplantıya çağrılması bekleniyor. 1 Ocak 2024‘ten itibaren yüzde 49 artışla brüt 20 bin 3 TL, net 17 bin 2 TL olarak uygulanan asgari ücrete beklentilerin aksine temmuzda ara zam yapılmayarak bir yıllık saptanmış oldu.

Önümüzdeki yıl asgari ücretin bir yıllık mı ya da 6’şar aylık mı saptanacağı belirsizliğini korurken, emekçiler 2025 yılı ücretinin ıskalanan temmuz ara zam kaybını giderecek şekilde belirlenmesini talep ediyor. Yeni ücretin 6 aylık veya bir yıllık olup olmayacağı siyasi iradenin takınacağı tutum ile netleşecek. Patronlar her zaman olduğu gibi yüksek zamma karşı çıkarken, 2025 yılı için de bir yıllık belirlenmesinden yana. Ancak temmuzda ara artış yansıtılmayan asgari ücret, açlık sınırının altında kalarak sürekli eriyor. Zira net 17 bin 2 TL’ye yükseltilen asgari ücret, dört kişilik ailenin zorunlu temel gereksinimlerini karşılayan 19 bin 271 TL tutarındaki açlık sınırının gerisinde kaldı.

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Yeni saptanacak ücretin ele geçeceği 1 Şubat 2025’e dek dört aylık süre olduğu dikkate alındığında emekçinin mevcut gelirinin iyiden iyiye dibe vuracağı aşikâr. 10 milyona yakın asgari ücretli 1 Ocak 2025’ten geçerli olacak zamlı parayı 1 Şubat 2025’te alacak.

OLUMLU BAKIŞ

Hükümetin asgari ücrete 2025 yılı için öngörülen yüzde 17.2’lik enflasyon oranı kadar zam yapmayı düşündüğü kamuoyuna yansıdı. Eğer bu yönde artış yapılırsa 20 bin TL civarında ücret ortaya çıkar. Eğer 12 aylık TÜFE oranında artış yapılırsa o da yüzde 40’ı biraz aşar. Temmuzda ara artış yansıtılmayan asgari ücrete patronların şiddetli itirazlarına rağmen yüzde 40-60 arası zam yapılması kuvvetle muhtemel. Hükümetin de bu artışa olumlu baktığı dillendiriliyor. Zamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tutumu bağlayıcı olacak. Ancak son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecektir.

Ağustos ayından bu yana çeşitli illerde “Geçinemiyoruz” adı altında bölgesel basın açıklaması gerçekleştiren Türk-İş, DİSK ve Hak-İş, Ekim ayında Ankara’da coşkulu mitinge hazırlanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçileri temsil eden Türk-İş diğer konfederasyonlar ve tabandan gelecek istemler doğrultusunda zam talebini komisyona iletecek.

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GÜNÜN AÇIKLAMASI

“İBB’nin üniversiteli öğrencilere verdiği ‘Genç Üniversiteli Eğitim Desteği’nde 100 bin öğrenciye 15 bin TL’lik maddi katkı sunulacak; başvurular 18 Ekim Cuma gününe kadar devam edecek.”

ANKARA’DA DİL BAYRAMI

Dil Bayramı’nın 92. Yıl Dönümü kutlamaları bugün 15.30’da Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk’e saygı sunumuyla başlayacak. Tören saat 18.00’de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleşecek. Dil Derneği ve Çankaya Belediyesinin işbirliğiyle gerçekleşecek olan etkinliği Tiyatro Sanatçısı Ali Nihat Yavşan sunacak. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in açış konuşmalarının ardından Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü töreni yapılacak. Bu bölümde Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü’nü kazanan Gönül Demircioğlu’na ödülü sunulacak. Dil Derneği Onur Ödüllerinin Prof. Dr. Gülay Nurlu, Dr. Atilla Çağdaş Değer, Şule Aydın ve Metin Turan’a sunulmasının ardından Muammer Ketenciğlu Folk Dörtlüsü’nün dinletisiyle sürecek.

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TÜRK TORAKS DERNEĞİ DİYOR Kİ; BU AKCİĞER HASTALIĞINA DİKKAT

Nedeni bilinmeyen bir hastalık olan idiyopatik pulmoner fibrozis (İPF) düzenli kontroller, ilaçların düzenli kullanımı ile ilerlemesi engellenebilen bir hastalık. Eylül ayının 3’üncü pazartesi ile başlayan haftanın farkındalık haftası olarak kabul edildiğine belirten ve buna istinaden açıklama yapan Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, hava kirliliğinin hastalığın oluşumunu ortaya çıkarabileceğini, şiddeti ve hastaneye yatışı arttırabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Çuhadaroğlu sözlerine şöyle devam etti: “Halk arasında akciğer dokusunun sertleşmesi olarak bilinen idiyopatik pulmoner fibrozis nedeni bilinmeyen, ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Bu hastalıkta akciğerlerde hava geçişinin olduğu kanın temizlendiği bölgeler fibrozis denilen bir dokuyla kalınlaşmış ve gaz geçişi bozulmuştur. Bu durum hastalarda ilerleyici nefes darlığı ve öksürük yakınmasına neden olur. İPF hastalığı sıklıkla 50 yaş üzerinde, tütün ürünleri kullananlarda ve erkeklerde daha sık görülmektedir. Son yıllarda hava kirliliğinin akciğerdeki fibrozisinde patolojik sürecin başlaması ve tetiklemesinde rolü olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır. Ortam hava kirleticileri, hastalığın oluşumu ortaya çıkarabilir, şiddeti, hastaneye yatış, hastalığın akut alevlenmesini tetikleyebilir ve ölüm oranlarını da artırabilir. Metal tozu, ahşap tozu, tarım ilaçları, çiftçilik ve tarım ilgili iş alanlarındaki mesleki maruziyet tıpkı tütün ürünlerinin kullanımı gibi İPF riskini artırmaktadır.”

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‘AŞILAR, İLAÇLAR AKSATILMAMALI’

Erken tanı birçok hastalıkta olduğu gibi bu hastalıkta da önemli. Birçok akciğer hastalığına benzer özellikler gösteren idiyopatik pulmoner fibrozis hastalarının dikkat etmesi gerekenlere dikkat çeken Türk Toraks Derneği Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Züleyha Bingöl şunları söyledi: “Kuru öksürük, nefes darlığı, fiziksel aktivitelerde kısıtlılık en sık belirtileridir. İlerleyici bir hastalık olduğu için İPF de erken tanı önemlidir. Erken tanı ile akciğerde kalınlaşmaya yol açan fibroz dokunun oluşmasını engelleyen anti fibrotik ilaçların başlanması, oluşmuş hasarı geriye döndürmese de hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir. Ayrıca hastaların tütün ürünü kullanıyorlarsa bırakmaları, pulmoner rehabilitasyon programlarına katılmaları, ilaçlarını düzenli kullanmaları, zatürre ve grip aşılarını yaptırmaları gereklidir. İleri İPF olgularında akciğer nakli gerekebilir. Bu nedenle açıklanamayan kuru öksürük, nefes darlığı olan kişilerin bir göğüs hastalıkları uzmanına görünmeleri önerilir. Ayrıca hastalarda çevresel ve mesleki maruziyetlerin ayrıntılı değerlendirilmesi İPF patogenez ve seyrinde önemlidir. Riskin belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına yönelik yaklaşımlar küresel halk sağlığı açısından önemli katkılar sağlayacaktır.”

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BİLİYOR MUSUNUZ?

- ESENYURT Belediyesi’nin ilçede faaliyet gösteren 46 il derneği ile birlikte düzenlediği ‘Kardeş Kültürler Festivali’nin bugün 09.30’da Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde başlayacağını...

- TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilerine sınav gününe kadar toplu taşımada aylık 20 bin ücretsiz hak tanıdığını...

MESAJ PANOSU

- ANTALYA Ticaret Borsası (ATB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) desteğiyle bu yıl 13’üncüsü 9-13 Ekim’de düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in Danışma Kurulu toplantısı ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır başkanlığında yapıldı.