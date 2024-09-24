Arnavutluk’ta neler oluyor; Vatikan benzeri bir devlet sistemi mi kuruluyor: Bektaşi Devleti

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Konuyla ilgili detaylı bir bilgimiz olmamasına rağmen Arnavutluk Cumhurbaşkanı’nın Amerika’da yayımlanan bir gazeteye verdiği demeçteki ifadesine dayanan yorumlarda ‘Vatikan Benzeri’ bir devletin, sistemin kurulacağı söyleniyor. Bektaşilerin tüm haklarının verileceği özerk bir devlet!

Çok güzel de, Bektaşilik zaten Arnavutluk Devleti’nde resmen tanınan hakları verilen bir inanç. Arnavutluk’un kuruluşunda ve kültür yaşamında Bektaşilerin etkisi zaten her zaman bu ülkede takdir ediliyor. Sultan Nevruz, Matem Günleri resmî tatil günleri olarak kabul edilen, Bektaşi tekkelerinin açık olduğu, Tomor’da Abaz Ali Etkinliklerine Arnavutluk Cumhurbaşkanı’nın katıldığı gerçeği var.

Arnavutluk’ta kimsenin kıyafetine, özel yaşamına da bakılmıyor. Bu düşünce nereden çıktı şimdi?

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Bu adımın Balkanlar genelinde Bektaşilere kârı ne zararı ne olur? Burada Arnavutluk devleti merkezli bir Bektaşi çekim alanı yaratılmak isteniyorsa bu milliyetçilik ve inançsal bazda ayrışmaları artırmaz mı? Bektaşiliğin ortaya çıkıp var olduğu, geliştiği yer Türkiye değil mi?

TÜRKİYE’Yİ DIŞLAYAN BİR SİSTEMDEN NE UMULUYOR?

Bu adım Türkiye’deki Bektaşilerle, Arnavutluk/Balkanlar’daki Bektaşiler arasında sorunları artırıp, parçalanmayı hızlandırmayacak mı? Alevi kurum başkanlarının tüm bu gelişmelerle ilgili görüşleri nedir acaba?

Soru çok... Ayhan AYDIN

SEL VE SU BASKINLARI

EKOSİSTEME zarar veren uygulamalardan dolayı sel ve su baskınları depremden sonra en büyük sorunumuz oldu. Özellikle Doğu Karadeniz’de can yakıcı soruna dönüştü. Sıradanlaşmış alışkanlıklar ve klişeleşmiş söylemler sorunu kronikleştirdi. Tek çare; Kırsal Dönüşüm Projesi’dir.

Yıllardır sadece söylemedim, yetkili makamlara sunduğum raporlarda da yazdım. Söylediklerim bürokrasinin sağırlaşmış kulaklarında karşılık bulmadı. Yazdıklarım da arşivlerde çürümeye terk edildi. Önleyici tedbirlerin yerine çizme giyip çamur temizlemeyi tercih ettiler. Faruk ÇEBİ

BULGARİSTAN 2021’DEN BU YANA 7 KEZ SANDIĞA GİDİYOR

YİNE UMUTSUZ BİR SEÇİM

BULGARİSTAN 2021’den bu yana 7’nci kez sandığa gidiyor. Bu bir Avrupa rekoru. 27 Ekim’de yapılacak seçimde en azından şimdilik, mecliste farklı bir çoğunluk olacağına dair herhangi bir işaret yok. Muhtemelen önümüzdeki baharda 8‘inci seçim ufukta görünecek. Seçime katılım da azalıyor. Geçen seçimde seçmenlerin ancak üçte biri sandığa gitmişti. Sonbaharda yeni bir düşüşten korkuluyor.

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Bu durumdan devlet mekanizması etkilenmemiş gibi görünüyor ama zorluklar büyüyor. Her şeyden önce önemli altyapı yatırımları yapılamıyor. Önemli yasalar çıkarılamıyor. Üst düzey yetkililer sorumluluk almak istemiyor, önemli belgeleri imzalamayı reddediyorlar. AB’nin Kovid salgını sonrası ‘Kurtarma Fonu’ndan Bulgaristan’ın payına 6.3 milyar Euro düşmüştü. Ancak bunun sadece yüzde 22’sini kullandı, koşullar yerine getirilmediği için gerisi verilmiyor.

REKOR SONUÇ

Bulgaristan’ı Euro bölgesine sokma ve Schengen bölgesine tam üyelik yönündeki umutlar da şimdilik suya düştü. Durum çok istikrarsız. Siyasette kutuplaşmanın devam ettiği görülüyor. Bir yanda, ‘Bulgaristan’ın Avrupalı Kalkınması için Vatandaşlar’ ya da kısaca GERB partisi hala ülkedeki en güçlü siyasi güç ancak istikrarlı bir ortaklığa ihtiyaç var.

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Bu yıl haziran ayında yapılan ve Nisan 2021’den beri altıncı seçimde GERB, yüzde 24.7 oy aldı. İkinci sırada, öncelikle Türk nüfusu ve diğer Müslüman azınlıklar tarafından seçildiği için halk arasında ‘Türk Partisi’ olarak bilinen Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yer aldı. Yüzde 17’lik iyi bir oy oranı elde etti; bu, ülkenin Müslüman nüfusunun oldukça üzerinde bir rekor sonuçtu.

AB’nin en fakir ülkesi komşumuz Bulgaristan’da halkın seçimlerden bıktığı, usandığı acı bir gerçek. Genç nüfus ülkeden göç etmeye devam ediyor. Bir yandan da komünist döneme nostalji artıyor, Rusya yanlısı partiler güçleniyor.

GÜNÜN SÖZÜ

“22 Eylül Pazar günü Büyük İasos Buluşmasını gerçekleştirdik. Kıyıkışlacık Ören Yeri Meydanı Hermias Heykel’i önünde hak aradık. İasos için adalet istedik. Antik kent İasos’da maden limanı istemiyoruz. Bizi lütfen dinleyin, taleplerimizi yerine getirin. Milas’tan, Muğla’dan, belediye başkanlarından ve Valimizden bizim haklarımızın korunmasını istiyoruz.”

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8 SÜRÜCÜ KURSU BİZİ HEYECANLANDIRIYOR

BALIKESİR, Karesi, Mimar Sinan Cad. No:50/D Albay Cafer Tayyar Nuran Oğuz Ortaokulu civarında yaklaşık 8 adet sürücü kursu bulunuyor. Yani kurslar, sürücü adaylarına eğitimlerini okul civarında veriyor. 7-10 yaşları arasında çocukların eğitim-öğretim gördüğü yerde sürüşler kabul edilebilir bir olgu değildir. Çünkü herkes için dikkat gerekiyor; hele ortaokul seviyesindeki çocuklar için bu daha önemli sayılmalıdır. Çocuklar ve aileler sürücü adaylarından çok endişe ediyorlar. Sürücü adaylarının okul civarında eğitim alması veya sınava girmesi akla yatkın bir durum değildir. Bir anlık dalgınlık, panik, heyecan ve sair durumlar acemi sürücüyü hatalara sevk edebilir. Ne olur, söz konusu alanda yeni bir düzenleme yapınız, güzergâhı değiştirin! Lütfen bizleri her gün heyecan içinde bırakmayın, kimsenin canı yakmasın. Bir grup veli “Valilik ve büyükşehiri uyarmak istiyoruz” diyorlar.