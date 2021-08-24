Arıcılar için acil eylem planı

ABD Başkanı’nın söylediği şu cümle çok önemli: “Afganistan’ta hiçbir zaman ulus inşası için bulunmadık.” Bu cümle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ü şimdi daha iyi anlamak için yeterli. Atatürk 1930’da liselerde okutulması amacıyla ‘Medeni Bilgiler’ adıyla yazdığı kitapta ‘millet/ulus’ tanımı yapıyor. ‘Zengin bir hatıra mirasına sahip, beraber yaşamak için ortak arzu, isteği olan ve sahip olunan mirasın muhafazasına iradeleri müşterek olan insanlardan oluşan cemiyet’ diyor. Afganistan’da böyle bir cemiyet/ulus maalesef oluşmamış.

2003-2006 arasında NATO’nun Afganistan Kıdemli Temsilcisi olarak Kabil’de görev yapan Hikmet Çetin, katıldığı bir TV programında, “Bir grup diğerini şikâyete gelirdi hep” diyordu. Buna ilaveten kırk yıldır ardı ardına gelen işgaller, dış müdahaleler, iç çatışmalar nedeniyle silahların hiç susmadığı bir ülke Afganistan.

Türkiye’nin 10 bin adetle en büyük ‘Atatürk Fotoğrafları’ koleksiyonuna sahip, Atatürk hayranı, 100 adet yayınlanmış kitabı olan Hanri Benazus şöyle diyor: “Atatürk yokluktan bir ulus, bir modern devlet yarattı, değerini bilelim.” 1937’de 7 yaşında bir çocukken Atatürk ile tanışan Benazus, “Atatürk bana adımı soyadımı sordu, Hanri Benazus dedim. Bana sen kimsin, adın niye Hanri, niye Ahmet Mehmet değil, demedi. ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sözünü ben o zaman anladım” diyor. Ne denir: ‘Hayat ileriye doğru yaşanır, ancak geriye doğru anlaşılır.”

ŞİMDİ DE MÜLTECİ DENEMESİ Mİ

BTP lideri Hüseyin Baş’tan dikkat çekici açıklamalar:

İngiliz’in sermayesi ile İngiliz’e uşaklık yapanlar Atatürk’e düşmanlık yapıyor.

Herkes din tüccarı ama kimse dinini yaşamıyor, herkes Cumhuriyet tüccarı ama kimsenin Atatürk’e bir bağlılığı yok.

Bu ülkeyi Alevi-Sünni, Kürt-Türk diye birbirine düşüremeyenler mülteciler üzerinden deneme yapıyor.

Ülkede mülteciler eliyle karışıklık çıkarıp bu ülke insanına da