Antalya’dan notlar: Elon Musk ne der acaba?

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Antalya’nın en güzel konumu, dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı’nda işinsanı Kemal Şahin’e ait Megasaray Westbeach Antalya otelindeki etkinliğe yerli ve yabancı bine yakın misafir katıldı. Türkiye’den seçkin davetliler, Avrupa’dan 600’ü aşkın seyahat acente sahibi veya temsilcinin yanı sıra Türk ve yabancı epey basın mensubu vardı.

Yıllardır Avrupa siyasetinin nabzını tutan Almanya’dan deneyimli gazeteci dostum Halit Çelikbudak da davetliler arasındaydı. Toplantı ve etkinlikten fırsat buldukça beraber Konyaaltı’nda sahilde sakin doğa yürüyüşleri yaptık. Varyanttan limana kadar 10-15 km’lik bu sahil gerçekten muhteşem. Bunun yaklaşık yedi kilometresi yürüyüş yolu. Avrupalı turizmcilerin çoğu denize giriyorlar, biz de yürüdük. Herkes bilir yürüyüş yapmak, stresi azaltır, kalp-damar sağlığını korur, kilo kontrolüne yardımcı olur, bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu uyarımızı unutmayın!

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İNSANSI ROBOT KUANTUM BİLGİSAYAR

Yürürken Akdeniz’in eşsiz maviliğine tanıklık ederken iki temizlik görevlisi ile selamlaştık. Durmuş, sohbet ediyorlardı. Halit, hemen Alman disipliniyle sordu; “Niye duruyorsunuz?” Molada olduklarını söylediler. Haklılar, iki kez mola hakkı varmış. Sonra sorduk bilgi aldık. Yürüyüş parkurunun belli noktalar arasını belli sayıda temizlik görevlisi süpürüyormuş. Çöpü de (genelde sigara izmariti) götürüp kenardaki çöp kutusuna döküyorlarmış. Çok yazık, böyle bir yürüyüş yolunda bu kadar çok sigara içilir mi?

Dinledikçe şaşırmamak içten değil. Bu arada çalışıp çalışmadıklarını kontrol için topladıkları çöpün fotoğrafını bir yere (muhtemelen büyükşehire) geçiyorlarmış. Orada da bir kişi bunları böylece uzaktan dijital kontrol etmiş oluyormuş. İsim yazamıyorum ama anlattıkları özetle böyle. Dünyada başa güreşmek isteyenler uydu, yapay zekâ, otonom araç, insansı robot, kuantum bilgisayar konuşurken burada bir sigara izmaritini dört kişi temizliyor. (2 süpüren, 1 kontrolcü, 1 çöpü götüren) Çöpün fotoğrafını göndermek için kendi cep telefonlarını mı yoksa resmi bir telefon mu kullanıyorlar soramadık.

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Hoş bir sohbetten sonra biz yürüyüşe devam ederken, Halit “Yoruma gerek yok. Merak ediyorum. Acaba bu duyduklarımızı dostlarımız değil de Elon Musk’a anlatsak, ne der, nasıl yorumlar acaba” dedi ve devam etti. “Ocak ayında Elon Musk’un girişimi Neuralink ilk kez bir insanın beynine kablosuz bilgisayar çipi yerleştirdi. Musk’a göre felçli hasta artık düşüncelerini kullanarak bir bilgisayar faresini kontrol edebiliyor. Burada da izmariti dört kişiye toplatıyoruz.”

Belediyelerin görevi hizmetlerini etkin, verimli ve kaliteli olacak şekilde sunmak, belediye sınırları içinde yaşayanların yaşam kalitesini yükseltmek olmalı. Bir izmariti dört kişiye toplatıyorsa kalabalık bir kadro ve elindeki mali imkanlarla yaşam kalitesini nasıl yükseltecek? Bu hedefe nasıl ulaşacak insan merak ediyor. Gerçi merak edecek fazlaca bir şey de yok, çözüm belli.



TEMA: KÖMÜRDEN ACİLEN ÇIKMALIYIZ



TEMA Vakfı, Bakü’de sona eren BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin 29. Taraflar Konferansı (COP29) sonrasında yaptığı açıklamada, iklim krizine karşı mücadele küresel finansman hedeflerinin yetersiz kaldığını vurguladı. Vakıf, Türkiye için zamanın daraldığına ve ulusal iklim politikasında kömürden çıkış gibi somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.

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TEMA Vakfı ana gündemi ‘iklim finansmanı’ olan zirvede, iklim krizinin artan olumsuz etkilerinden sorumlu ülkelerin tarihsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti.

Zirveyi değerlendiren TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, “Doğayı hammadde deposu, emeği ise ucuz işgücü olarak gören, sanayilerini ve ekonomilerini fosil yakıtlarla büyüten ülkeler iklim krizini tetikledi.

Bu krizden neredeyse hiç sorumlu olmayan bölgeler ise en ağır bedelleri ödüyor. Oysaki fosil yakıt kullanımıyla zenginleşen bu ülkeler, neden oldukları hasarları karşılamakla yükümlüdür” dedi.

Ataç, “Akkuyu’nun 2028’e kadar tam kapasiteye ulaşması planlanırken, 2035’te Türkiye’nin 7.2 GW nükleer enerji kapasitesine sahip olması hedefleniyor. Türkiye’nin bir önce yenilenebilir enerjiye geçiş yapması ve kömürden çıkış planını açıklaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Ataç, küresel sıcaklık artışını 1.5 C ile sınırlandırılması için fosil yakıttan vazgeçilmesi gerektiğini yinelerken “İklim adaleti için gecikme lüksümüz yok” uyarısında bulundu.

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TRAKYA’YI UÇAKSIZ BIRAKMAYIN



CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde; Çorlu Havalimanı’nın sıkıntılarını gündeme getirdi. İktidarın “Size müjde, Çorlu Havalimanı’nı Atatürk Havalimanı yapıyoruz, Türkiye’nin her yerine uçacaksınız” diye verdiği sözü tutmadığını vurgulayan Aygun, “Havalimanı var, ama uçuş yok! Oda başkanlarımız yolcu garantisi verdiler, ama mevcut tur şirketi uçmak istemiyor. Çözüm bekliyoruz” dedi. Aygun, hızlı tren için de bağlantı hatları istendiğini kaydetti.

MESAJ PANOSU



LEVENT GÖK’E ÖDÜL

* 10 Aralık İnsan Hakları Günü, Sosyal Demokrasi Derneği’nin ev sahipliğinde, insan haklarına olan bağlılık ve bu alandaki mücadelelerin önemi vurgulanarak kutlanacak. Bu yılki SDD 2024 İnsan Hakları Ödülü, insan hakları savunuculuğu konusundaki çalışmaları ve ‘Roboski: Uludere’nin Gözyaşları’ adlı kitabıyla, önceki dönem CHP Milletvekili Levent Gök’e Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yapılacak törenle verilecek.

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DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ

* “GÖRÜNMEZ kaza dediğin senin göremediğindir. İş kazalarına göz yumma” diyoruz ve 4 Aralık’ın Dünya Madenciler Günü olduğunu hatırlatıyoruz. Anma günü etkinlikleri kapsamında TMMOB Jeoloji Müh. Od. İst. Şubesi İş Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu Başkanı Erdinç Günay, Şişli’de Oda İstanbul Şubesi Aykut Barka konferans salonunda günün anlamını belirten bir konuşma yapacak.



* “NAMAZ kılmayan öldürülebilir” diyen Halil Konakçı için savcılık takipsizlik kararı verirken, “Seçimler dürüst yapılsın” dediği için Nasuh Mahruki’nin tutuklandığını biliyorsunuz değil mi?

SEN BIRAK HALEP’İ KIBRIS’I VE ADALARI KORU



BAĞIMSIZ Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Suriye’de yaşanan son olaylarla ilgili dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Silahlı muhaliflerin Halep şehir merkezine girmesinin ardından Türkiye’de bir kesiminin “Halep’i alıyoruz” şeklinde sosyal medya paylaşımları yaptığını ifade eden Baş, “Halep’i HTŞ alıyor! Sen bırak Halep’i almayı Sen Kıbrıs’ı koru, sen adalarını koru, Misak-ı Milli sınırlarını koru!” dedi.