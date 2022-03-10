‘Antalya Demre’de tokalaşın’

Nobel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut dün şu açıklamayı yaptı:
“Antalya’da 32 yıldır dünyada barış adına faaliyet gösteren bir sivil toplum hareketi olarak, 11-13 Mart’taki Antalya Diplomasi Forumu (ADF) çerçevesinde yapılacak toplantıyla 10 Mart Perşembe günü Antalya’da bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın buluşacağı tek yerin Antalya Demre olduğunu söylemek ve davet etmek istiyoruz!
Çünkü her ülkenin Ortodoks Hıristiyan olmasında önceliği olan, en büyük manevi destekçileri Aziz Nikolaus Antalya’da yaşamıştır ve mezarı da Demre’dedir. Ve dünya adına barış etkinliği yapılan, milyonlarca Rus ve Ukrayna vatandaşının ziyaret ettiği yer de Aziz Nikolaus Kilisesi’dir. Her iki halkın da evlerinde, araçlarında ve denize açılan bütün gemilerinde Aziz Nikolaus’un ikonu vardır.
Eğer bu iki lider biraz olsun acı yaşayan vatandaşlarını düşünüyorlarsa Demre’de Aziz Nikolaus’un mezarının başında tokalaşırlar. Bu tokalaşma önce barışa ihtiyacı olan kendi halkları, sonra da dünya halkları ve dünya barışı için büyük umut olacaktır!” (Hatırlatmamız gerekirse Aziz Nikolaus aynı zamanda Moskova hatta Bütün Rusya’nın koruyucu azizi olarak da biliniyor.)
İki ulus için bu fırsatı kaçırmayın!
YETMİŞİNDE BİLE
EMEKLİ tarih profesörü Salih Özbaran diyor ki:
“Homeros’un ‘altın sıvı’, Cevat Şakir’in ‘eritilmiş güneş’, Eren Akçiçek’in ‘sağlık dostu ve fonksiyonel gıda’ olarak tanımladığı, Asaf Koçman’ın bitkiler içinde en mütevazı koşullarlda yetiştiğini söylediği zeytin için Nâzım’in şiirinden iki satır:
“Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamı, / Yetmişinde bile, mesela zeytin dikeceksin.”
Para hırsı, insanın gözünü doğa kıyımı için kör eder mi?
BARANSEL VE MALTEPE HİKÂYESİ
ORGENERAL Nurettin Baransel, 1912’den itibaren Türk’ün ateşle imtihan edildiği her savaşta görev aldı; Balkan Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nda sonra Genelkurmay Başkanlığı’na kadar yükseldi, 1960’ta emekli oldu.
İsmini, 12 Mart’ın ünlü hapishanelerinden biri olan, Mahir Çayan ve arkadaşlarının kaldığı ve sonra da firar ettiği Maltepe Askeri Cezaevi’nin de olduğu Maltepe Zırhlı Tugay Kışlası’na verdiler.
Yanında da uzun yıllar silahlı kuvvetlerin ihtiyacını gören Maltepe Askeri Dikimevi vardır. Bunları anlatan emekli asker okurumuz, “1980’lerde Tabur Komutanlığı yaptım. Sonradan asker arkadaşların kurduğu kooperatiften bir eve girerek Küçükyalı Harbiye 1961’ler Sitesi’ne geçtim emekliliğimde” diyor.
Maliye hazinesinden silahlı kuvvetlere tahsis edilen bu arazi milyonlarca metrekare ve bugün Tuzla Piyade Okulu’na ait olan arazi ile birlikte bölgenin nefes aldığı tek alandır! Burayı yine, çok parlak ve cafcaflı sözler ile, orada yapılacak ve güzel olduğu iddia edilen projelerle betona peşkeş çekiyorlar! TOKİ’ye devrederek inşaat firmalarının ayağının altına seriyorlar. Talip olanlar arasında büyük firmalar olduğu söyleniyor. Bölgedeki CHP Belediye Başkanı ve yerel siyasetçiler de hayır demiyor! Fuar alanı olacak nasılsa!
Ama şunu da demek gerekiyor; lütfen yapmayın. Bölgede tek hava aldığımız yeri elimizden almayın. Sayın Cumhurbaşkanının arzusuna uyarak buralar ‘millet bahçesi’ olabilir, içinde golf sahaları da açılabilir, spor merkezleri, yürüyüş parkurları yapılır! İstanbul’da beton kuleler dikilen arsaların sonuna gelindi.
Kalanlar; mezarlıklar, elçilikler ve askeri alanlar. İlk ikisine şimdilik dokunamıyorlar!
Türkiye’de 6 bin hasta tedavi olmayı bekliyor
BURSA’DA ORGAN NAKLİ MERKEZİ
BURSA Uludağ Üniversitesi’ne Organ Nakil Merkezi Hastanesi kazandırılıyor. Bursa medyasında yer alan habere göre, hayırsever desteği ile Tıp Fakültesi Hastanesi’nin arkasına yapılması planlanan hastane, 2 yıl sonra hasta kabulüne başlayacak. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak nakil çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercüment Gürlüler, “Yılda 50 civarında karaciğer, 60 civarında ise böbrek nakli gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu sayının artırılması sağlamak ve Güney Marmara’daki hastaların farklı şehirlere gidip karşılaştığı zorlukları önlemek. Güçlü altyapımızı artık Organ Nakli Merkezi Hastanesi ile buluşturacağız. Hayırsever desteği ile üniversite bünyesinde yapılacak olan hastanenin temeli geçen hafta atıldı. 50’ye yakın normal ve yoğun bakım yatağı olması planlanan hastane, 1.5-2 yıl içerisinde hizmete girecek” dedi. Bursa basınına yaptığı açıklamada Gürlüler, hastanenin sadece organ nakli için hizmet vereceğini belirterek “Türkiye’de 6 bin dolaylarında hastanın organ nakli bekliyor. Bu konuda tek merkez Malatya’da bulunuyordu. Biz bunun ikincisini Bursa’ya kazandırıyoruz” diye konuştu.
MESAJ PANOSU
BEN GİTMİYORUM
HİÇBİR yere gitmiyorum, “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” diyen Ata’mızın izinde, hakkımı aramaktan da asla vazgeçmeyeceğim. Dr. Özlem SEZEN
ARABAMIN deposunu doldurmak için ödediğim parayla 15 yıl önce araba alabiliyordum. Hüseyin BAŞ
BİLİYOR MUSUNUZ?
YARGIYA GİDİYORLAR
TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değşişikliği Bakanlığı tarafından 05.03.2022’de Resmi Gazete’de çıkan yönetmelik değişikliği (Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ile bu yönetmelikte tanımlanan korunan alanların çeşitli maksatlarla kullanılmasına yönelik düzenlemelerin iptal edilmesi için yargıya gideceklerini açıkladığını...
100 AİLEDEN 17’Sİ İCRALIK
MANİSA Milletvekili Bekir Başevirgen’in, vatandaşların ekonomik zorluklar nedeniyle borçla yaşamaya çalıştıklarını söyleyerek, “Ödenemeyen bu borçlar nedeniyle ülkemizde her 100 aileden 17’si icralık” diye konuştuğunu...
ADANA Milletvekili İsmail Koncuk’un, çiftçinin yıllık motorin zammının yüzde 200’e ulaştığını, çiftçiye verilen mazot desteğinin bir önceki üretim sezonunda yüzde 45’ini karşılarken son zamlarla bu üretim sezonunda yüzde 12’ye gerilemiş olduğu söylerken, “Akaryakıta üst üste gelen zamlar tarımsal üretimi tehdit ediyor! Çiftçi ekim yapamayacak” dediğini...
‘Antalya Demre’de tokalaşın’
Nobel Baba Barış Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Karabulut dün şu açıklamayı yaptı:
“Antalya’da 32 yıldır dünyada barış adına faaliyet gösteren bir sivil toplum hareketi olarak, 11-13 Mart’taki Antalya Diplomasi Forumu (ADF) çerçevesinde yapılacak toplantıyla 10 Mart Perşembe günü Antalya’da bir araya gelecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın buluşacağı tek yerin Antalya Demre olduğunu söylemek ve davet etmek istiyoruz!
Çünkü her ülkenin Ortodoks Hıristiyan olmasında önceliği olan, en büyük manevi destekçileri Aziz Nikolaus Antalya’da yaşamıştır ve mezarı da Demre’dedir. Ve dünya adına barış etkinliği yapılan, milyonlarca Rus ve Ukrayna vatandaşının ziyaret ettiği yer de Aziz Nikolaus Kilisesi’dir. Her iki halkın da evlerinde, araçlarında ve denize açılan bütün gemilerinde Aziz Nikolaus’un ikonu vardır.
Eğer bu iki lider biraz olsun acı yaşayan vatandaşlarını düşünüyorlarsa Demre’de Aziz Nikolaus’un mezarının başında tokalaşırlar. Bu tokalaşma önce barışa ihtiyacı olan kendi halkları, sonra da dünya halkları ve dünya barışı için büyük umut olacaktır!” (Hatırlatmamız gerekirse Aziz Nikolaus aynı zamanda Moskova hatta Bütün Rusya’nın koruyucu azizi olarak da biliniyor.)
İki ulus için bu fırsatı kaçırmayın!
YETMİŞİNDE BİLE
EMEKLİ tarih profesörü Salih Özbaran diyor ki:
“Homeros’un ‘altın sıvı’, Cevat Şakir’in ‘eritilmiş güneş’, Eren Akçiçek’in ‘sağlık dostu ve fonksiyonel gıda’ olarak tanımladığı, Asaf Koçman’ın bitkiler içinde en mütevazı koşullarlda yetiştiğini söylediği zeytin için Nâzım’in şiirinden iki satır:
“Yani öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamı, / Yetmişinde bile, mesela zeytin dikeceksin.”
Para hırsı, insanın gözünü doğa kıyımı için kör eder mi?
BARANSEL VE MALTEPE HİKÂYESİ
ORGENERAL Nurettin Baransel, 1912’den itibaren Türk’ün ateşle imtihan edildiği her savaşta görev aldı; Balkan Savaşı, Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı’nda sonra Genelkurmay Başkanlığı’na kadar yükseldi, 1960’ta emekli oldu.
İsmini, 12 Mart’ın ünlü hapishanelerinden biri olan, Mahir Çayan ve arkadaşlarının kaldığı ve sonra da firar ettiği Maltepe Askeri Cezaevi’nin de olduğu Maltepe Zırhlı Tugay Kışlası’na verdiler.
Yanında da uzun yıllar silahlı kuvvetlerin ihtiyacını gören Maltepe Askeri Dikimevi vardır. Bunları anlatan emekli asker okurumuz, “1980’lerde Tabur Komutanlığı yaptım. Sonradan asker arkadaşların kurduğu kooperatiften bir eve girerek Küçükyalı Harbiye 1961’ler Sitesi’ne geçtim emekliliğimde” diyor.
Maliye hazinesinden silahlı kuvvetlere tahsis edilen bu arazi milyonlarca metrekare ve bugün Tuzla Piyade Okulu’na ait olan arazi ile birlikte bölgenin nefes aldığı tek alandır! Burayı yine, çok parlak ve cafcaflı sözler ile, orada yapılacak ve güzel olduğu iddia edilen projelerle betona peşkeş çekiyorlar! TOKİ’ye devrederek inşaat firmalarının ayağının altına seriyorlar. Talip olanlar arasında büyük firmalar olduğu söyleniyor. Bölgedeki CHP Belediye Başkanı ve yerel siyasetçiler de hayır demiyor! Fuar alanı olacak nasılsa!
Ama şunu da demek gerekiyor; lütfen yapmayın. Bölgede tek hava aldığımız yeri elimizden almayın. Sayın Cumhurbaşkanının arzusuna uyarak buralar ‘millet bahçesi’ olabilir, içinde golf sahaları da açılabilir, spor merkezleri, yürüyüş parkurları yapılır! İstanbul’da beton kuleler dikilen arsaların sonuna gelindi.
Kalanlar; mezarlıklar, elçilikler ve askeri alanlar. İlk ikisine şimdilik dokunamıyorlar!
Türkiye’de 6 bin hasta tedavi olmayı bekliyor
BURSA’DA ORGAN NAKLİ MERKEZİ
BURSA Uludağ Üniversitesi’ne Organ Nakil Merkezi Hastanesi kazandırılıyor. Bursa medyasında yer alan habere göre, hayırsever desteği ile Tıp Fakültesi Hastanesi’nin arkasına yapılması planlanan hastane, 2 yıl sonra hasta kabulüne başlayacak. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olarak nakil çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ercüment Gürlüler, “Yılda 50 civarında karaciğer, 60 civarında ise böbrek nakli gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu sayının artırılması sağlamak ve Güney Marmara’daki hastaların farklı şehirlere gidip karşılaştığı zorlukları önlemek. Güçlü altyapımızı artık Organ Nakli Merkezi Hastanesi ile buluşturacağız. Hayırsever desteği ile üniversite bünyesinde yapılacak olan hastanenin temeli geçen hafta atıldı. 50’ye yakın normal ve yoğun bakım yatağı olması planlanan hastane, 1.5-2 yıl içerisinde hizmete girecek” dedi. Bursa basınına yaptığı açıklamada Gürlüler, hastanenin sadece organ nakli için hizmet vereceğini belirterek “Türkiye’de 6 bin dolaylarında hastanın organ nakli bekliyor. Bu konuda tek merkez Malatya’da bulunuyordu. Biz bunun ikincisini Bursa’ya kazandırıyoruz” diye konuştu.
MESAJ PANOSU
BEN GİTMİYORUM
HİÇBİR yere gitmiyorum, “Beni Türk hekimlerine emanet ediniz” diyen Ata’mızın izinde, hakkımı aramaktan da asla vazgeçmeyeceğim. Dr. Özlem SEZEN
ARABAMIN deposunu doldurmak için ödediğim parayla 15 yıl önce araba alabiliyordum. Hüseyin BAŞ
BİLİYOR MUSUNUZ?
YARGIYA GİDİYORLAR
TMMOB Şehir Plancıları Odası’nın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değşişikliği Bakanlığı tarafından 05.03.2022’de Resmi Gazete’de çıkan yönetmelik değişikliği (Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ile bu yönetmelikte tanımlanan korunan alanların çeşitli maksatlarla kullanılmasına yönelik düzenlemelerin iptal edilmesi için yargıya gideceklerini açıkladığını...
100 AİLEDEN 17’Sİ İCRALIK
MANİSA Milletvekili Bekir Başevirgen’in, vatandaşların ekonomik zorluklar nedeniyle borçla yaşamaya çalıştıklarını söyleyerek, “Ödenemeyen bu borçlar nedeniyle ülkemizde her 100 aileden 17’si icralık” diye konuştuğunu...
ADANA Milletvekili İsmail Koncuk’un, çiftçinin yıllık motorin zammının yüzde 200’e ulaştığını, çiftçiye verilen mazot desteğinin bir önceki üretim sezonunda yüzde 45’ini karşılarken son zamlarla bu üretim sezonunda yüzde 12’ye gerilemiş olduğu söylerken, “Akaryakıta üst üste gelen zamlar tarımsal üretimi tehdit ediyor! Çiftçi ekim yapamayacak” dediğini...