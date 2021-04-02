Almanya aşıda tökezliyor

Assas Hukuk’tan mezun olmak çok zordur. Öyle ki geçenlerde bu okulda okuyan bir Türk öğrencinin babasıyla yaptığımız sohbette anlattıkları dikkatimizi çekti. “Benim evladım Türkiye’den kayıt olan üç kişiden biri. Pandemi nedeni ile Fransa’dan Türkiye’ye geldi. Sınavlarını online sistem üzerinden oldular” dedi.
Fakülte yönetimi sınavın sonuçlarını beğenmemiş. Geçen dönem öğrenci sayısının oldukça fazla olduğunu ve not ortalamalarının yüksek oluşunu (20 üzerinden 15.5) tespit eden Assas Rektörlüğü ve Mütevelli Heyeti, “Bizim diploma değerimiz çok yüksek ve dünya sıralamasında ilk on okuldan biriyiz” diyerek, “kopma” şüphesiyle bundan sonraki sınavların, ister vize olsun, ister dönem sonu sınavı olsun, Paris’teki okullarında yapılmasını kararlaştırmış. İster Kolombiyalı, Kenyalı, Çinli, Cezayirli veya ister Türk öğrenci olsun, fakir-zengin olmalarına bakılmamış; Paris’e giden öğrenciler okullarının amfilerinde hocalarının gözetiminde sınava girmişler. Geçen eylül ayı içerisindeki “temel üç” derslerinin sınavları böyle olmuş.
İşin ciddiyeti ve eğitime verdikleri değer mi, yoksa katı disiplin mi desek bilemedik. Gerçek diploma değeri böyle oluyor, işte sınavsa sınav!
Bir de bizim ülkemize bakın? Diploma değeri en yüksek olan okullara bile liyakatsiz insanları atayarak diploma değerine “zincir vuruyorlar”. İşin önemini anladınız mı?
AB’DE HER ŞEY FİYASKO
TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AB’nin geçen hafta yapılan zirvesinde Türkiye ile ilgili alınan karar metninde, Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin tanınması koşulunun getirilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Zirvede Türkiye ile ilgili alınan kararları değerlendiren Çakırözer, “Zirve sonucu ülkemiz için tam bir fiyasko. Ortada somut hiçbir kazanım yok. Ne Gümrük Birliği güncelleniyor. Ne müzakereler açılıyor. Ne de vize muafiyeti getiriliyor. Tam tersine Türkiye’nin önüne Doğu Akdeniz ve Rumları tanıma şartları konuyor. Türkiye’nin tam üye adaylığına bile değinmeyen, koşullarla, tehditlerle dolu bu bildiriyi Dışişleri Bakanlığının ‘olumlu gündem oluşturma gayretini memnuniyetle karşılıyoruz’ diye değerlendirmesi şaşkınlıktan başka bir şey olamaz” dedi. Çakırözer, iktidara, “6 Nisan’da Türkiye’ye gelecek AB liderlerine ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ve Kıbrıs’taki meşru haklarından vazgeçmeyeceğinin’ net bir dille anlatılması” çağrısı yaptı.
26 Eylül 1998 seçiminde ise oy oranı yüzde 6.7’e yükseldi. Gerhard Schröder liderliğindeki sosyal demokratlarla koalisyon ortağı oldular. Helmut Kohl’ün 16 yıllık iktidarından sonra Şansölye Gerhard Schröder hükümetinde Yeşiller’den Joschka Fischer Dışişleri Bakanı oldu, beraberinde birkaç bakanlık daha aldılar. Bu tarihten sonra Alman siyasetinde iyice öne çıktılar.
Almanya’da siyasetin yükselen gücü şu an Yeşiller; rüzgârı arkalarına aldılar. Başarının geçici olup olmadığı tartışılıyor. Şimdilik pek öyle görünmüyor. Çünkü 19.yy’dan bu yana siyasetin merkezinde olan geleneksel muhafazakar ve sosyal demokrat partiler değişime çabuk adapte olamıyor, geriliyor. Anketler, Almanya’da halkın yüzde 48’inin iklim krizi ve çevre konularında büyük kaygı duyduğunu gösteriyor. Yeşiller iyi eğitimli ve şehirli seçmenlerin desteğini hedefliyor. Güçlü olduğu yerler özellikle büyük üniversite kentleri. Yeşiller’e oy verenlerin “yeni orta sınıf” olarak nitelenen, ileri teknoloji, iletişim, hizmet sektörü, kültürel üretim sektöründe çalışan, yüksek eğitimli kesim olduğu söyleniyor.
SOSYAL DEMOKRATLAR HEYECANLI
Yeşiller’in asıl adı ‘Birlik90/Yeşiller’ (Almanca: Bündnis 90/Die Grünen)... İki Almanya’nın birleşmesi sonrası ilk seçimdeki geçici seçim yasası uyarınca eski Doğu Almanya topraklarındaki parti ‘Birlik90’ olarak ayrı seçime girdi. Daha sonra birleşip bu adı aldılar. Biri kadın eş başkanlıkla yönetiliyor. Şu an parti liderleri Annalena Baerbock ve Robert Habeck. 709 koltuklu Alman meclisinde 57 vekilleri var...
Almanya’da bu yıl süper seçim yılı. 26 Eylül’de genel seçim var. 16 yıldır şansölye olan Angela Merkel, “Ben artık yokum” dedi. ‘Merkelsiz’ yıllar başlayacak... Eyaletlerde seçimler var. 14 Mart’ta iki eyalette yapıldı; dördünde daha yapılacak. Bunlar genel seçim için kısmen de olsa prova niteliğinde olabiliyor. Yeşiller’in yükselişi sosyal demokratları heyecanlandırdı. “Acaba Yeşiller ile Liberalleri yanımıza alıp iktidarı 16 yıl sonra ele geçirebilir miyiz” hesapları yapıyorlar. Muhafazakarlar da “Yeşiller’i yanımıza alıp iktidarı bırakmayalım” hesabında. Ama ne Yeşiller ne de liberaller henüz renk vermiyor. Dünyanın gözü Almanya’da...
GÜNÜN SÖZÜ
İktidar kararı geri alabilir
“İSTANBUL Sözleşmesi’nden görüşülüp tartışılmadan çekilmenin kötü bir gidişin ilk adımı olması olasılığı vardır. Bunun, sonuç olarak uluslararası sözleşmeler alanında, Atatürk Cumhuriyeti’nin temellerine kadar varan bir takım girişimlerin başlangıcı olmasından kaygı duyulmaktadır. 1 Temmuz’a kadar geçecek sürede “çekilme” (fesih bildirme) kararının Türk tarafınca geri alınmasına olanak vardır. Bu konuda eleştirilerden, protestolardan vazgeçilmesi elbette söz konusu olmamalıdır. Siyasal iktidarın bu kararın geri alındığında ilişkin bir bildirimle durumu düzeltmesine olanak vardır.” Prof.Dr. Rona AYBAY
Atatürk’ü hedef alan girişimlerin son dönemde dikkat çekecek ölçüde artması ADD ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun tarafından tepkiyle karşılandı. Aygun, Atatürk’ü hedef alan girişimlerin son dönemde dikkat çektiğini, Andımız’ın okullarda okutulmasına son verilmesi ve devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını çıkaran kararlar alınmasının Atatürk karşıtlarına cesaret ve güç verdiğini belirtti. 27-28 Mart tarihlerinde Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu, Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Ereğli ilçesinin girişindeki Opet Anadolu Lisesi’ndeki Atatürk büstlerine sprey kırmızı boya ile “Atatürkçülük putperestliktir” diyen yazılar yazıldığı, büstlerin tahrip edildiği ve Atatürk kinini kusan notlar bırakıldığı dikkat çekti. Aygun, İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesinde, “40’ı aşkın ülkede adı parklara, meydanlara, cadde ve sokaklara verilmiş, özel heykelleri dikilmiştir. Bu ülkeler Atatürk heykellerini özel olarak korumakta ve her yıl özenli olarak bakımını yaptırmaktadır. Atatürk büstlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm okullarda korunması için ne gibi önlemler alacaksınız?” diye sordu.
OYUNA GELMEYECEĞİZ!
ADD, Ereğli’deki saldırıyı bir bildiri ile kınadı ve şöyle denildi: “Bu oyunun farklı şekillerde, ülkemizin başka şehirlerinde de artarak süreceğini öngörüyor, bu organize saldırıların ve yazılanların halkımızı kışkırtmaya ve iç huzursuzluklar çıkartmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bu oyuna gelmeyeceğimizi, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan, geçmişte olduğu gibi, bugün de emperyalizmin ve maşalarının oyunlarını boşa çıkaracağımızı duyuruyoruz. Bu olayların bir silsilenin parçası olduğunu da görüyoruz.
O’nun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden Mustafa Kemal Atatürk’ün adını, izini kimse silemez. Çünkü biz buradayız.”
Saldırı nedeniyle jandarma ve emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başta olmak üzere CHP, AKP, MHP, İyi Parti, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ve örgüt temsilcileri kınama mesajları yayınladılar. CHP Marmara Ereğlisi İlçe Başkanı Tolga Çalışkan, yaşanan olayların, suçlular cezalandırılıncaya kadar takipçisi olacaklarını söyledi.
Başkan Prof. Dr. Şentop, “Bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif alçakça saldırıyı kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da, saldırıyı lanetlediğini açıklayarak saldırganların derhal yakalanmasını bekliyoruz, iadesini kullandı.
Türkiye’ye gelen İngiliz turistler aldıkları hizmetten memnun, sorunsuz tatil yapıyor.
Ama Türkiye’yi tercih etmelerinin başka bir nedeni var.
Turizm Gazetesi’ndeki habere göre Türkiye’ye gelen bir İngiliz TL’nin değer yitirmesinden dolayı 193.5 Sterlin avantajlı.
Haberde Post Office’in, İngilizlerin yurtdışına tatile gittikleri hangi ülkenin daha avantajlı olduğunu gösteren araştırmasında, TL’nin Sterlin karşısında değer yitirmesi nedeniyle Türkiye’nin İngiliz turistler için en avantajlı ülke olduğu belirtiliyor.
İngilizlerin tatile gittikleri ülkelerin para birimlerinin Sterlin’e karşı bir yıllık değişiminin karşılaştırıldığı çalışmada, 2020 yılı Mart ayında bir Sterlin 7.0929 iken Mart 2021’de yüzde 37 artarak 9.7257’ye yükseldiği, buna göre Türkiye’ye gelen bir İngiliz’in 500 Sterlin karşılığında 135 Sterlin avantaj elde ettiği belirtiliyor.
Post Office’in çalışmasında şöyle deniyor:
“Yurtdışında bir tatil planlıyorsanız, Sterlin değerinin en çok yükseldiği yerleri dikkate almaya değer. Örneğin Türk lirası %37’nin üzerinde değer yitirdi. Tatile gideceğiniz yerin tercihinde bunu dikkate alın.”
Çalışmada
Türkiye’de Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanı Hakan Kızıltepe’yi Ankara’da ziyaret eden Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağına TPMK’dan ve AB’den coğrafi işaret alınmasından sonra markalaşmanın arttığını belirtti. Milas zeytinyağının AB’den coğrafi işaret almayı başaran ilk ve tek Türk zeytinyağı olduğunu belirten Reşit Özer, coğrafi işaretin markalaşmayı da arttırdığını ifade etti. Özer, Milas’taki zeytinyağı markası sayısının kısa sürede 69’a ulaştığını belirterek, Milas’ta coğrafi işaretli zeytinyağı markası sayısının ise 19’a yükseldiğini anlattı.
Hakan Kızıltepe, MİTSO tarafından AB’ye yapılan başvuru ile Milas yağlı zeytinine AB’den coğrafi işaret alınması sürecini de yakından takip ettiklerini anlatarak kısa sürede AB coğrafi işaret onayının geleceğini umduğunu dile getirdi.
16 COĞRAFİ İŞARET
1- Akhisar Uslu zeytinyağı
2- Akhisar Domat zeytinyağı
3- Altınözü zeytinyağı
4- Aydın Memecik zeytinyağı
5- Ayvalık zeytinyağı
Türkiye, bu vakfın adını aslında bundan altı ay kadar önce milletvekili Dr. Ali Şeker’in, Ziya Selçuk’a yönelttiği bir soru önergesi ile ilk kez duymuştu. Öğretmenler başta olmak üzere tüm kamu görevlilerinin uygun fiyatlarla kalabildiği Beyoğlu Öğretmenevi, 19 Mart 2020’de Sultan Beyazıt Vakfı’na devredilmişti. Dr. Şeker’in sorusunu Ziya Selçuk hâlâ yanıtlamadı. Ancak aradan geçen sürede İstanbul’da birçok kıymetli tarihi bina ve taşınmaz, sessiz sedasız bir şekilde el değiştirdi. Dr. Şeker, bunların İstanbul Sanayi Odası, Galata Kulesi, Selimiye Kışlası, Adile Sultan Sarayı, Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul’da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmazın, çeşitli vakıflar adına tescil edildiğini açıkladı.
HANGİ YASAYA GÖRE?
Mülkiyet devirlerinin gerekçesi 2008 yılında çıkarılan 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’na dayandırılıyor. Son olarak da yıllardır iktidar müteahhitlerinin iştahını kabartan Taksim Gezi Parkı’nın mülkiyeti ‘mazbut vakıf’ adı altında İBB’den alındı. CHP’li Dr. Ali Şeker, vakıflar ve rant ilişkilerine örnek olarak İstanbul’dan çok önemli iki dosyayı daha açıklıyor:
“Birincisi Harbiye Halaskargazi Caddesi üzerinde yer alan ve içerisinde İnci Sineması’nın da bulunduğu Ermeni Katolik Mihitaryan Manastırı ve Mektebi Vakfı’na ait olan 15 bin 409 metrekare arazide yapılan inşaat vurgunudur. Dönemin CHP’li meclis üyeleri Hüseyin Sağ ve Dursun Çaltı’nın açtığı iptal davası devam ederken, eski mekânlar yerle bir edildi. Şehir merkezlerinde kalmış azınlık vakıf binalarının yıkılıp yerine yenilerinin yapılması üzerine özel çalışmalar yürüten müteahhitlerin çabalarıyla İBB meclisinden gerekli onaylar alınarak bu alanda 3 emsal ve 27.50 metre yükseklik verilerek, bodrum katlar da emsalden sayılmayınca 80 bin metrekareye ulaşan bir beton kütle çıktı ortaya. Aynı konuya diğer bir örnek Elmadağ’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Surp Agop Ermeni Katolik Hastanesi Vakfı’na ait olan ve içerisinde Şan Tiyatrosu’nun da bulunduğu arazideki rant ilişkileridir.”
Ali Şeker, “Osmanlıcılık özentisiyle İstanbul’a ihanet edenlerin talanına daha fazla izin vermeyeceğiz. İstanbul’un kültürel kimliğini temsil eden bu kıymetli yapılar, yeşil alanlar; ne idüğü belirsiz vakıfların, vakıf yöneticilerinin değil İstanbullularındır” diyerek konuyu yakından takip etmeye devam edeceğini söyledi.
KOÇAK FARMA’DAN ‘AŞIDA DEV ADIM’ AÇIKLAMASI
KÖŞEMİZDE
Ormanların sesinin değişmesine neden olan tahribatlar, adına yatırım denen projelerle her geçen gün çoğaldı, çoğalıyor. Projeler artarken ormanlar azalıyor, sular kirleniyor. Orman alanları daraldı. Hem de inanılmaz bir biçimde daraldı. Daralma tüm hızıyla devam ediyor, yok oluş hızlanıyor.
Ormanlar, dünya çapında temiz ve bol miktarda su sağlamak için kritik öneme sahiptir. Sağlıklı ormanlar suyu filtreler, erozyonu azaltır, yağışları düzenler, yeraltı suyu alanlarını doldurur, kuraklık ve sellerin etkilerine karşı tampon görevi görür.
Dünya orman gününde 1/3 Bulgaristan’da, 2/3 Türkiye’de bulunan Istrancalardan bir örnek: Karşı tarafta hayvanlar orman içinde dolaşırken, bizim tarafta maden işletmelerine ait kamyon ve iş makineleri dolaşıyor. Bir tarafta hayvanlar, bir tarafta kamyonlar...
BULGARİSTAN KORUMACI
‘Dünya Su Günü’nde örneği yine Istrancalardan verelim. Karşı taraftaki Istrancalardan Veleka Nehri, bizim tarafta ise Ergene Nehri. Veleka Nehri’nden su, Istrancalardan tertemiz doğan Ergene Nehri’nden sanayi ile buluştuktan sonra sıvı akıyor.
Doğaya yapılan zulmün hesabı da bedeli de ağır oluyor. Can ve mal ile ödeniyor.
“ÇED gerekli değil” deseniz de doğa bu planlardan anlamaz. “Su akar yolunu bulur” der; yaptıklarınızı yok eder, geçer gider.
Dünya her geçen gün daha kötüye gidiyor. Tahribat bu şekilde devam ederse
Birbirini kovalayan, bir diğeri içine geçiveren öyküler var. Kitap bilimsel bir kitap değil ama bilime, araştırmaya, meraka, buluşa, saygı var. Hayaller ve hayal kırıklıkları da... Korku ve cesaret, iyi ve kötü, çaresizlik ile çözüm, teslimiyet ile mücadele var.
İnsan hayatları için hayatlarını ortaya koyan insanları da yazmış. Bazılarının arka planına girmiş. Bazen milyonları yok eden ve hayatta kalan milyonların da kaderini etkileyen salgınların dibine kadar inmiş. Umur Talu, tarihçi değil, bilim insanı değil, edebiyatçı da değil; bugün 41 yıllık gazeteci... Yüzyıllar arasındaki vakaları, insanlığın gelişimini merak ederek, şaşırarak, bağlantılar arayarak, kurarak, bunları karşılaştırarak, uzun bir yolculuk sonucunda bu öyküleri çıkarmış Talu.
Kendi ifadesiyle, “Bodrum’da günlük gazete yapar gibi çalıştım bu kitap için” diyor. Salgınların arasında dolaşmış, ipin ucunu çeke çeke yürümüş, bütün dünyayı taramış ekranda günlerce...
İlk olarak Fahri Aral’a okutmuş, o da bir kapak yazısı yazmış; özetle diyor ki: “Yıllardır tanıdığım, gazetecilik dönemlerindeki serüvenini yakından izlediğim, yazılarını severek okuduğum Umur Talu, gerçek anlamda gazeteciliğin, haberciliğin ‘yerlerde süründüğü’ bugünlerde yaşadığımız korona günlerinin kapılarını aralayarak bizleri farklı yolculuklara taşıyor.”
DÜNYA DA OKUMALI
Burada ‘örülmüş hikâyeler’ ilginizi çekebilir. Belki biraz nefes alabildiklerinde, sağlık çalışanları da kendi tarihi yolculuklarına dair izler bulabilirler. Belki insanlığın salgın maceraları geçmişe, bugüne ve geleceğe dair küçük pencereler açar.
Bu kitap esas bir araştırma kitabı da sayılabilir bizce. Bu çalışmanın bazı ülkelerde yayınlanması gerektiğini söylediğimizde Umur Talu bazı teklifler aldığını söyledi.“Unutmayalım: Salgına karşı her cephede mücadele ederken yitirdiklerimizle birlikte, tüm ülkelerden her yaş, her cins, her ırktan bütün kayıplarımızın anısına; mücadeleyi sürdürenlere saygıyla” diyor Talu... Biz de aynı dilekleri sunarız.
GÜNÜN SÖZÜ
Kamyoncuların ve TIR esnafının, kontak kapatma eylemini 22 Mart Pazartesi günü 07.00’de başlatıp, 24 Mart Perşembe günü 24.00’te son vereceklerini açıklayan dernek başkanı Bülent Arslan, “Bu sefer her mağduriyetimizin ciddiye alınmasını istiyoruz” diye konuştu.
Söyledikleri özetle şu noktalarda toplanıyor: “Ankara’da emin olun çalmadık kapı bırakmadık; Cumhurbaşkanımızın danışmanı İhsan Şener’e, CİMER’e, Ulaştırma Bakanlığı’na, bütün siyasi partilerin grup başkanvekillerine, özellikle AKP milletvekillerine, Devlet Bahçeli’nin ekibine, muhalefet partilerine kadar herkesin kapısını çaldık. Gerektiğinde randevu aldık ama kimsenin bizimle ilgilenmek istemediğini fark ettik. Bizim ne kadar önemli bir sektör olduğumuzu, bütün gıda sektörü ile üretim mallarının bizim tarafımızdan taşındığını ne yazık ki çok kimse bilmiyor.”
Sorunlarının her yönden büyük olduğu anlaşılıyor Bülent Arslan’ın ellerindeki notlardan. Bu nedenle vergilerden ve cezalardan başlıyor anlatmaya. Otoyol ve bölünmüş yollarında park yeri olmaması ve ehliyet ceza puan sistemindeki aykırılıklar onların epey canını yakıyormuş. Karayollarındaki kantarların hatalı tartımları ve kapalı oldukları halde aracın arkasında ceza gönderilmesine kadar bir sürü sorunu gündeme taşıyor; “Nakliyeci garajlarında belgesiz iş yapanlar hiç denetlenmez mi? Transit geçiş, K ve C belgeleri sorunları halledilmez mi?” diye soruyor. Bülent Arslan sonunda “Ankara’daki büyüklere sözüm: Milli nakliye sektörü güçlü olmayan hiçbir ülke ihracat hedeflerine ulaşamaz” diyor.
GÜNÜN SÖZÜ
“DÜNYA üzerindeki her üç Suriyeliden birine, bizim ülkemizin vergi mükellefleri bakıyor.” Faiz ÖZTRAK
Kore gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya (91) tabuta ‘Ne mutlu Türküm diyene’ yazdırdı‘HANGİ MİLLETTENSİNİZ’
ERZURUM kökenli emekli bürokrat, yazar Mehmet Necati Güngör, Andımızla ilgili olarak ‘Hangi millettensiniz’ başlıklı yazısında şöyle diyor: “Sosyal medyada gazeteci Banu Avar fotoğraflarla paylaşmış: ‘Almanya’nın Bremen kentinde 91 yaşında vefat eden Kore Gazisi Ermeni asıllı Minas Kaya, son yolculuğuna Türk bayrağıyla uğurlandı.’ Ve altına şu notu düşmüş: ‘Ne mutlu Türk’üm diyene budur!’
Minas Kaya’nın çocukları, babalarının ya da dedelerinin tabutuna Türk bayrağı konulmasına itiraz edebilirlerdi. Mesela diyebilirlerdi ki ‘Bizim dedemiz ya da babamız Ermeni asıllıydı. Tabutuna Ermeni bayrağını koyun.’ Demediler. Çünkü Minas Kaya, Kore Savaşı’nı Türk askeri olarak katılmıştı. Kendini Türk milletinden sayıyordu. Aslen Ermeni olması Minas Kaya’nın inandığı bu gerçeği değiştiremezdi.”
Ülkeler ormanlarının üzerine titriyor. Gözbebeği gibi bakıyorlar. Mesela Almanya’ya gidenler bilir. Gidemeyenler de fotoğraflardan görmüştür. Almanya deyince göz önüne, alabildiğine bakımlı yeşil alanlar, ormanlar gelir. Halka açık bölümlerinde gezersiniz ama bir çalı parçası bile alamazsınız. Cezası çok ağırdır. Almanya’nın yüzde 33’ü, yani 11.4 milyon hektarlık bölümü orman. 90 milyarı aşkın ağaç varmış. Ülkemizin de yüzde 27.6’lık bölümü ormanlarla kaplı. 10 milyar civarında ağaç olduğundan hareket ediliyor. Almanya’ya göre orman ve ağaç fakiri sayılırız.
Küresel ısınmanın ormanlar üzerindeki etkisine karşı Almanya harekete geçmiş. Almanya’daki gazeteci dostumla konuşuyorum. ‘Küresel ısınma’, ‘iklim değişikliğine’ karşı orman yönetimi için 1.5 milyar Euro bütçe ayrılmış. Almanya’da yassı yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlar arasında bir denge varmış. Ladin ağacı ve karaçam gibi iğne yapraklı ağaçlar yüzde 54.2 oranıyla biraz daha fazlaymış. Ama son üç yıldır kuraklık, sıcak dalgaları özellikle ladin ve çam ağaçlarını etkilemiş.
Şimdi Almanya iklim değişikliği, küresel ısınmaya karşı Türkiye’den, Toroslar’daki sedir ağaçlarından medet umuyor. ‘Lübnan sediri’ (Cedrus Libani) adlı bu ağaçlar en fazla Toroslar’da bulunuyor. Yeni dikimlerde bu ağaçları planlıyorlar. Bu ağaçların sıcağa ve soğuğa çok dayanıklı olması büyük avantaj olarak kabul ediliyor. Almanya’da Bayreuth Üniversitesi’nin botanik bahçesinde deneme alanı kurulmuş. Toroslar’dan Almanya’ya götürülen bu ağaç türünün yüzlerce örneği Bayreuth Üniversitesi Ekolojik ve Botanik Bahçesi’ndeymiş. İklim, su kullanımı, fotosentez performansı ve gövdedeki büyüme dinamikleri gibi değerler ölçülüyormuş.
Almanya’nın ünlü haftalık gazetesi Die Zeit geçen hafta bu konuya geniş yer ayırmış, ‘Ormanlarımıza Toros sediri’ diyor. Bahçe müdürü ve ormancı Gregor Aas, “Ladin veya çamdan daha iyi büyüyorlar, aşırı iklim koşullarına karşı dayanıklılıkları kanıtlandı” diyor. Almanya ülkenin her yerinde deneyler yapıyor. Yalnızca orman iklimi fonundan, hükümet 70 milyon Euro’nun üzerinde 200 araştırma projesini finanse ediyor.
Alman Hohenheim Üniversitesi Botanik Enstitüsü de Antalya Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü ile ortaklaşa ‘Toros sediri’nin doğal yaşam alanı olan Toroslar’da ve Orta Avrupa’daki plantasyonlarda ağaç büyüme dinamikleri, karbon alımı, su kullanımını ve ekonomik potansiyeli’ adlı araştırma projesini yapmış. Antalya’nın Elmalı ilçesinde bulunan Sedir Araştırma Ormanı’nda Almanlarla birlikte üç deneme alanı kurup ağaçları 24 saat aralıksız sensörlerle izlemişler. Sonuçları nedir bilmiyoruz. Ülkemizde de küresel ısınma ve kendi ormanlarımızda benzer çalışmaların mutlaka yapıldığını düşünüyoruz. Unutmayalım: Ormanlar ülkenin can damarlarıdır. Onlar gelecek nesillere miras bırakacağımız mücevherlerimiz.
NE GÜZEL BALLI BÖREK!
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi’nin 28 şirketi bulunuyor, dolayısıyla siyasetçiler ‘maaşlı’ kadro bekliyor. Kimler mi? Yerel yönetimleri alan ‘ittifakın’ üyeleri. Aralarında kimler yok ki... Eski CHP ilçe başkanları, yönetim kurulu üyeleri, başkan adayları; bunun içinde İYİ Parti’nin ‘adaylarını’ ve ittifakın diğer ortaklarının önerdiği kişileri de unutmamak gerekiyor. Ancak tarafımıza bizzat bazı şirket yönetim kurulu üyelerinden gelen bir bilgi şöyle: “Atandığımız şirket ile ilgili evrak istiyoruz ama alamıyoruz. Bazı arkadaşlarımıza Ekrem İmamoğlu’nun kesin talimatı var ‘Siyasiler şirketlere gelmeyecek’ diye... Yönetim kurulu toplantıları yapılmıyor; sadece tarafımıza kurye tarafından karar defteri geliyor, imzalayıp aynı kuryeye veriyoruz, hesabımıza maaşlar yatırılıyor. Fikrimiz sorulmuyor, hiçbir dahlimiz yok. Böyle bir düzeni istemiyoruz.”
Bazı yönetim kurulu üyelerine şirket merkezinin yerini biliyorlar mı diye sorsanız herhalde birçoğunun cevabı
İstanbul’daki baraj doluluk oranları son dönemde artarken, Ankara’nın barajları boşalıyor. Önce başkan Mansur Yavaş, sonra Aydın Valisi uyardı, “Aman dikkat sularımız tehlikede” diye!
İki hafta önce ASKİ Genel Müdürü açıklama yaptı. “Yağışlar çok etkili olmadı, suyu tasarruflu kullanalım” dedi. Birkaç damla yağış bizi rahatlatıyor. Ama durum ciddi. Ankara’da barajlarda geçen yıldan 45 milyon metreküp daha az su var. Kullanılabilir doluluk oranı yüzde 9’a düşmüş durumda. Önümüz bahar ve yaz. Yağışları tahmin etmek zorlaştı. Ankara’nın suyunun yüzde 35’i mecburen Kızılırmak’tan sağlanıyor. ASKİ bu suyun kalitesi düşük olduğu için bu oranı arttırmak istemiyor. Bunun için de tasarruf çağrısı yapıyor. Gerede’den gelen su doğrudan Ankara’ya veriliyor ama oradan da gelen su beklenen kadar değil.
Tarımdan içme suyuna alarm zilleri çalıyor.
Kuraklık vahim noktaya doğru gidiyor, hem de her bölgede!
GÜNÜN SÖZÜ
“TÜRK olmanın, çalışmanın, ülkesini sevmenin ve Atatürk’e bağlılığın nesine karşısınız? Kuşkusuz tarih hepinizi, alınan bu kararları ve sonuçlarını zamanı gelince yargılayacaktır. Ama ben duyarlı bir eğitimci ve sivil toplum çalışanı olarak sizleri şimdi yargılıyorum.”
Gülseven Güven Yaşer, Çağdaş Eğitim Vakfı Kurucu BaşkanıANDIMIZ HUKUKUN ANDIDIR
ANAYASA
Çanakkale Zaferi olmasaydı Kurtuluş Savaşı olamazdı, Cumhuriyetimiz kurulamazdı, TBMM kurulamazdı ve bugün TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlayamazdık. Ancak 100 yıldır gerçekleştirilemeyen ‘Çanakkale Madalyası’ konusu var. İstiklâl Savaşı madalyasını şehit ve gazi torunları göğüslerine onurla takarlar, bayramlara katılırlar. Bu bizlerden esirgenmiştir. Nedeninin “İstiklâl Savaşına katılanlar Türk askerleri, Çanakkale Savaşı’na katılanlar Osmanlı askerleri idi” gibi bir ayırımdan kaynaklandığını düşünmek bile istemem. Biz Osmanlı’nın devamı olduğumuzu kabul etmiş, borçlarını dahi ödemiş bir milletiz. Dileğim, 100. yılında, yüce meclisimizin Çanakkale şehit ve gazileri için de madalya verilmesini sağlayacak bir yasa çıkarmasıdır. Hizmet bedeli dışında bunun önemli bir maddi külfeti de yoktur. Şehit ve gazilerin anne-babaları ve çocuklarından sağ kalan artık yoktur. Ama madalyanın manevî değeri büyük olacaktır.
KANUN TEKLİFİ VAR
Bu konuda CHP Çanakkale Milletvekili Serdar Soydan 2013’te, Çanakkale savaşlarına katılanlara ‘şeref madalyası’ verilmesini istemiş, Meclis’e bir kanun teklifi yapmıştı. Şimdi Milli Savunma Komisyonu’nda. TBMM’nin 100. kuruluş yıldönümünde yasalaşması çok anlamlı olacaktır. Erdal KABATEPE
OKUYUNUZİLGİNÇ KİTAPLAR
MURAT Bardakçı ‘Sizi Serbest Bırakmayı Muvafık Bularak Tatlik Ettim!’ (İş Bankası Kültür), Barış Doster ‘Milli Mücadele Işığında Türkiye’ (Halk Kitabevi), R. Bülend Kırmacı ‘Atatürk Sen Ne Yaptın-Devrimlerden Demokrasiye Türkiye’ (Gece Kitaplığı), Yasemin Yazıcı ‘Tek Çocuklar Atlası’ (Bilgi), Samet Öztürk ‘Kitapların Dünyası-Kitaba Dair Bir Monografi (Mana), Tevfik Serhan Bora ‘Hatırla’ (Yazardan Direkt), Barış Saydam (Editör) ‘Karagöz’den Günümüze Temaşa’ (Küre), Adil Yasin Özben ‘Dedektif’ (Bilgi), Lütfiye Pekcan ‘İmtihan-2020 (Alfa), Naz Öyken ‘Sarnıçtaki Kelebek’ (Yeni İnsan), Emre Şimşek ‘Pibalu Gezegeni’ne Dönüş’ (Redhouse Kidz-SEV), Salim Taşçı ‘Küs Topraklar’ (Yade).
GÜNÜN SÖZÜ
“ARHAVİ Pilarget Vadisi’nde HES projesine karşı Rize İdare Mahkemesi’nde açılan davanın hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı kararı ne yerel, ne de ulusaldır; evrensel bir zaferin ta kendisidir.” Şevket ÇORBACIOĞLU
ÖDÜLÜ HAK EDİYOR MU!
Kefelerin dengede durmasını ancak aşı ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet sağlayabilir. Maalesef kurallara riayet disiplini kaçtı ama aşıda iyi gidiyoruz. 10 milyon dozu geçtik. Kurallara da riayet edebilsek... Almanya 73 gündür aşı kampanyası yapıyor, ama dün itibarıyla ancak 7.8 milyon doz aşı yapılabilmiş. Bugüne kadar BionTech, Moderna ve AstraZeneca aşılarından ancak 10.5 milyon doz tedarik edilebilmiş. Dördüncü aşı ABD’li Johnson&Johnson’un AB’de onay alması el kulağında. AB 200 milyon doz ısmarladı, sözleşmeyi yaptı çoktan ama şirket dün birdenbire “Sıkıntı var, yetiştiremem” dedi. Bir tuhaflık var. AB, aşı şirketlerinin oyuncağı oldu sanki.
AŞI PASAPORTU
Avrupa’da aşı pasaportu da konuşuluyor. Merkel, şimdilik sıcak bakmıyor. “Olabilir ama aciliyeti yok” diyor. Daha çok Yunanistan, İspanya istekli bu konuda. “Turizmde Türkiye’nin önüne geçebilir miyiz” çabası. Turizmci Hüseyin Baraner, “Aşılama ağır aksak gidince tatil planını engelliyor. Almanlar bunaldı. Türkiye’de her şey dahil tatil bir rehabilitasyon gibi olacak onlar için. Almanya aşıyı hızlandırsa sanırım eylülden itibaren canlanma başlar. 2015’teki gibi 5.6 milyon Alman turist rekoru olmayacak ama yaz sonuna doğru ve sonbaharda 3-3.5 milyon Alman gelebilir” diyor.
Avrupa’daki tek tur operatörü BenTour’un yönetim kurulu başkanı Kadir Uğur da benzer şeyler söylüyor... “Alman turistin bir bölümü şimdi bile gelecek ama PCR testi pahalı. Her şey dahil sistemiyle gelen aileler zaten orta halli. Düşünüyor. Gelmiyor. Ama aşı pasaportu olsa hemen gösterip gelecek. Almanlar tatil şampiyonu. Nasıl bir Japon’a fotoğraf çekmeyi yasaklamak ‘Harakiri yap’ demek gibi şeyse Almanlara da ‘Bu yıl tatil yapma, boş ver’ demek hayal dünyasını yıkmak gibi bir şey” diyor.
Turizm krizden en fazla etkilenen, ağır bedeller ödeyen sektörlerden biri. 2019’da 34.5 milyar dolar olan turizm gelirimiz geçen yıl 12 milyara kadar geriledi. 1-1.5 milyon kişi bu sektörde çalışıyordu. Haydi Almanya, elini çabuk tut diyelim mi!
GÜNÜN SÖZÜ
Ekonomik olarak zorda olan işveren, emekçinin işine 17 Mayıs’a değin son veremeyecek ancak ücretsiz izne gönderebilecek. Devlet, işçiye İşsizlik Sigortası Fonu’ndan günlük 47.70, aylık 1431 lira tutarda yardımda bulunacak.
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile emekçi işten çıkarma kaygısından 2 ay uzaklaşırken, günlük 47.70 liralık ödeneğe talim edecek olmasından umutsuz. Yılbaşında günlük 39.24 liradan 47.70 liraya yükseltilen ücretsiz izin ödeneğinin resmi enflasyonun yüzde 15.61, çarşı enflasyonunun yüzde 50’ye yaklaştığı günümüzde temel gereksinimleri karşılamayacağı aşikâr. Ekmek fiyatının 1.5-2 lira arasında değiştiği dikkate alınırsa 1431 lira kalabalık ailenin aylık ekmek harcamasını bile karşılamaz. İzne gönderilen işçiye ödenen paranın brüt asgari ücret düzeyine çıkarılması şart.
Nisan 2020-Ocak 2021 arasında 2 milyon 471 bin emekçi ücretsiz izne gönderilirken, fondan bu işçilere toplam 8.2 milyar lira ödendi. Bir yıllık salgın sürecinde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere çeşitli teşviklerle emekçiye verilen 8.2 milyar liranın 2.9 katı kadar, toplam 23.7 milyar lira ödeme yapıldı. Fonun emekçiden çok işverene yaradığı salgın döneminde bir kez daha görüldü.
İşten çıkarma yasağının uzatılmasına karşın, işverenlerin büyük beklentisi olan kısa çalışma ödeneğinden ses yok. Şükrü KARAMAN
GÜNÜN SÖZÜ
“KONTROLLÜ olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım. Umutla beklediğimiz günlere sosyal hareketliliğimiz içinde de virüsün yayılmasını engelleyerek ulaşacağız.” Dr. Fahrettin KOCA
ÇİN, TÜRKİYE’DEKİ 50 BİN UYGUR’U İZLİYOR
HOLLANDA
George Bass deyince, biz de kendisini Bodrum Yassıada’da küçük bir denizaltıda (Virazon adlı araştırma gemisi) çalışırken tanışmıştık.
Pulak’ın yazısını özetlersek: Onlara rehberlik eden Bodrum Kalesi’nin eski müdürü Oğuz Alpözen ile şimdi bu görevi sürdüren sualtı arkeoloğu, Can Pulak’ın kardeşi Boğaziçili Cemal ile Tufan Turanlı’nın da fedakârca görev yaptıklarını ve denizin ortasına kurulan petrol sondaj platformu benzeri bir alanda yıllarca çalıştıklarını biliriz.
SUALTI ARKEOLOJİSİNİN BABASI
Prof. Bass, dünya sualtı arkeolojisinin babası sayılıyordu. Ülkemizde ilk sualtı kazılarını başlatmakla kalmamış, Bodrum Kalesi’nin sualtı arkeoloji müzesi olmasını da sağlamıştı.
1932’de Güney Carolina’da (ABD) doğmuş, 1953’te geldiği Türkiye’de eşi ile birlikte, 20 yılı aşkın sualtı arkeolojik kazı ve araştırması yaparak Ege ve Akdeniz’deki pek çok batığı su yüzüne çıkarmıştı. Merkezi Teksas’ta olan Uluslararası Sualtı Merkezi’nin (INA) Bodrum şubesini açtı ve burada onlarca öğrenci yetiştirdi, staj yaptırdı.
Gerçek bir Türk dostu idi. Türk vatandaşlığına başvurmuş, Bodrum Kaymakamlığı’nca 1985’te fahri hemşeri seçilmiş, 2004 yılında ise dönemin ABD Başkanı Bush’tan, dünyanın en üstün madalyalarından sayılan ‘Ulusal Bilim Nişanı’nı almıştı. En ünlü batıkların bulunmasında ve çıkarılmasında büyük emeği vardı.
1961-64’te Turgutreis açıklarındaki Yassıada (benim gittiğim yer) yakınlarında bulunan bir Bizans batığını çalışıyordu.
Bass
İmamoğlu, İstanbul’un sadece kendisini değil çevresini de etkileyen bir konumda olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Trakya’nın ve Marmara’nın iyi bir tasarrufu, iyi bir planlaması olması halinde Türkiye’nin soluk alacağını hepimiz biliyoruz. Trakya ile birlikte bölgemizde şu an resmi nüfusu ile 26-27 milyonluk bir bölgeden bahsediyoruz. Türkiye’nin neredeyse üçte biri. Ekonomik anlamda çok daha fazlası. Bu anlamda biz süreci yönetiyoruz. Buraya gelişimizdeki temel amaç da bu. Karşılıklı işbirliği içerisinde neler yapabiliriz noktasında değerlendirmelerimiz olacak. Başkanımızın koordinasyonu ve sizlerin katılımı ile süreci toparlarız diye düşünüyorum.”
İmamoğlu, Tekirdağ ziyaret programı çerçevesinde gün içerisinde TBB ile İBB’nin işbirliği anlamında yapılabilecek çalışmaların ele alınacağı değerlendirme ve koordinasyon toplantısına da katıldı.
Görüşmede İstanbul’a sınırı olan Çorlu, Ereğli ve Çerkezköy belediye başkanları da bulundu.
GÜNÜN SÖZÜ
“ÜLKEMDE kendimi rehine gibi hissediyorum.” Enis BERBEROĞLU
CHP’de parti içi demokrasi grupları tüzük hazırladı! ‘DEMOKRATİK DİJİTAL DEVRİM’
ESKİ
İstanbul’dan bazı sanayiciler bir araya gelerek ‘Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’ni kurarak İstanbul’daki sanayii buraya taşımak istiyorlar esasında. 2.8 milyon metrekarelik tarım alanında projeyi uygulamak için büyük mücadele veren plastikçiler, engelleri aşabilmek için uzmanlara tarlaları inceletiyorlar. Yeni bir raporda da tarlalarda sınır değerin 2.1 katı nikel ve 17.6 katı krom olmak üzere ağır metal tespit edildiği ortaya atılıyor!
ÇEVRECİLER KARŞI
Marmaracık köyünün arazilerinde böyle bir tesis kurmak isteyenler iddialarını sürdürerek Trakya’nın orta yerine dev bir plastik sanayi kurmak istiyorlar. Çevreciler “Buraya sanayi sitesi kurulamaz” diye karşı çıkıyorlar.
Projenin en önemli aşamalarından biri olana ÇED süreci ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılıyor.
Toplantı Çorlu-Çerkezköy yolundaki Velimeşe’de bir otelde bugün 11.00’de yapılacak. Trakya Platformu Yürütme Kurulu üyesi Murat Sevgi bize şu açıklamayı yaptı:
“Toprak Koruma Kurulu olarak, Trakya topraklarının tarımsal sit alanı olarak tescil edilmesini isteyen çiftçinin yanında olacağını düşünüyoruz.”
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Beslenme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aydın Adiloğlu, eşi öğretim üyesi Sevinç Adiloğlu ve araştırma görevlisi Yusuf Solmaz tarafından hazırlanan zirai bilirkişi teknik raporu tartışma konusu oldu. Bu arazi tarımsal niteliğini nasıl kaybeder gibi sorular gündeme geliyor. Evli bir çiftin böyle bir rapor hazırlamayacağı konusunda da eleştiriler var.
GÜNÜN SÖZÜ
Yurttaşların din bilgilerini doğru öğrenmesine özen gösterilmiş ve Tevhidi Tedrisat Kanunu 4. maddesinde “Milli Eğitim Bakanlığı dini bilgiler bakımından yüksek uzmanlar yetiştirmek üzere üniversitede bir ilahiyat fakültesi kuracak, ayrıca imamlık ve hatiplik gibi dini görevlerin yerine getirilmesiyle görevli memurların yetişmesi için de ayrı okullar açacaktır” hükmüne yer verilmiştir. Böylece dinin siyasete alet edilmesi önlenmek istenmiştir.
3 Mart tarihli üçüncü kanunla hilafetin kaldırılması kabul edilmiştir. Bu nedenle, 3 Mart tarihli 3 devrim yasası ‘Türkiye’yi laikleştiren yasalar’ olarak anılmaktadır.
İKKB olarak, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkıyor, laik ve bilimsel eğitimden ödün verilmesine, kadını birey olarak görmeyen zihniyete, gerici, bölücü girişimlerle Türkiye’nin geleceğinin karartılmasına, kayıtsız şartsız millete ait olan ulusal egemenliğimizin her kim olursa olsun bir kişiye bırakılmasına hayır diyoruz.
GÜNÜN SÖZÜ
“İSLAMCI seçmene şirin görünmek için Erbakan’a yapılan güzellemeler utanç vericidir, çiğlik ve samimiyetsizliktir. Kimseyi inandıramazsınız. Komik olmayın. Hatırlamıyor musunuz ‘Kanlı mı olacak, kansız mı’ sözlerini?” Mustafa SÖNMEZTHY VE AFRİKACA!
SALGIN sonrasında Avrupa’da en agresif büyüyen havayollarının başında THY geliyor. Türkiye ve Rusya, Avrupa sıralamasında en çok yolcu ile ilk sırada. Rakamlar toparlanıyor ama Türk yolculardan hep şu şikâyet geliyor:
Özellikle Afrika hatlarında havalimanında kontuarda Türkçe bilen personel olmuyor. Sorun çözülemiyor. Türk yolcu, terminalde İngilizceyi bile doğru dürüst konuşamayan yer hizmetleri personelinin eline kalıyor.
Koronavirüste THY de haklı. Yurtdışındaki personel sayısı azaltılmaya çalışıldı. Herkes Ankara’daki akrabasını aradı. Maaşlar dolar ve euro ile. Çok sayıdaki yurtdışı personel ücretsiz izinde.
Eğitim merkezleri yeniden toparlanıp kurslar açılmaya başlanırken İnönü Eğitim Merkezi’nin iki pisti rant ve kamulaştırmaya kurban edilmeye hazırlanıyor. Bir tarafta planörlerin inip kalktığı pist başındaki araziyi İnönü Belediyesi almaya çalışıyor. Amaç çocuk bahçesi, mesire yeri yapmak. Ama bu durum motorsuz hava aracı planörlerin inip kalktığı pist için uçuş emniyetini tehdit ediyor. Piste kısa kalan, motoru olmayan planör çocuk bahçesine mi inmek zorunda kalacak?
DAVA ÜST MAHKEMEYE TAŞINDI
İnönü ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi araziyi almak için dava açmış. Ancak THK yönetimi işi bırakmamış, mahkemeyi kazanmış. Şimdi İnönü ve Eskişehir Büyükşehir belediyeleri işi üst mahkemeye taşıyor. Acaba Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 1980’lerde büyük savaş vererek açtığı Anadolu Üniversitesi’nin sivil havacılık okulunu unutuyor mu?
Diğer pistin hemen yakınında ise görünmez bir el devreye girmiş. Arazi parsellenmiş. Yapılaşmaya açılacak. Pist doğrultusunda yine uçuşlar riske atılacak.
Bir tarafta kamulaştırma ile belediyeler, diğer tarafta rant ile THK’nın tarihi eğitim merkezinin pistleri risk altına atılıyor.
YİTİP GİDEN HAVALİMANLARI, PİSTLER
Benzer bir durum Bursa’nın şehir merkezinde kalan ve sportif havacılık için kullanılan Yunuseli Havaalanı için de geçerli. Müteahhitlerin rüyalarına giren araziyi budamak için fırsat kolluyorlar. Etrafına dikilen yüksek binalar, yoğun yapılaşma pistlerin kullanılamaz hale getirilmesine neden oluyor.
Neredeyse aynı durum Atatürk Havalimanı için de yaşanmıştı. İki koca pist İstanbul Havalimanı’nın yaklaşma hattını kesiyor diye bir gecede çıkan kararla kırılmış, pist başına hastane yapılmıştı.
Almanya aşıda tökezliyor
Almanya’da ilk korona vakasından bu yana 431 gün geçti... Virüs yaklaşık 2.8 milyon kişiye bulaştı... Ölenlerin sayısı 75 bini çoktan aştı... Bini aşkın Türk veya Türk kökenli de vefat etti... Yoğun bakımda Covid hastası 3 bin civarında...
Covid-19 salgınının ilk dalgası yaşanırken, Almanya’nın süreci çok iyi yönettiğine dair başarı öyküleri yazılıyordu. İmrenilen, mukayese edilen bir ülkeydi. Önemli olan mevcudu kurtarmak yeterliydi. Merkel de bir devrimci değil; statükocu ve istikrarı koruyucu bir lider. İhtiyatlı bir siyaset izleyerek ilk dalgayı iyi yönetti...
Ama gelişmeler, durumu hızla değiştirdi; risk derecesi yükseldi...Vaka sayısı tırmanışa geçti... Üçüncü dalga başladı. Virüsün mutantları daha hızlı yayılıyor. Aşı tedarikindeki sıkıntı Alman kurumsal sisteminin bir parçası olan planlamayı da altüst etti. Aşılama 27 Aralık’ta başlamıştı. Aradan 92 gün geçti. Hızlı aşılama yapılamıyor. Halbuki Almanya, dünyada hep imrenilen ülkeler arasında... Almanya deyince akla disiplin, çalışkanlık, ‘Vorsprung durch Technik’ (teknoloji sayesinde ilerleme) gibi kavramlar gelir. Ancak şu an bunlar da yetmiyor... Almanya salgına karşı bir türlü proaktif olamıyor.
Berlin’de sıkça 10-11 saati aşan toplantılar yapılıyor. Salgının seyri görüşülüyor, kararlar alınıyor. Ünlü virologlar, Robert Koch Enstitüsü’nün 130 yıllık deneyime dayanan araştırmaları, yol gösterici oluyor. Ama 16 eyaletin her biri kararları kendine göre yorumluyor. Çünkü Almanya seçim yılında; gece alınan bir karardan sabah vazgeçilebiliyor. Siyasi kariyerinin sonundaki Şansölye Merkel belki de her akşam eve gitmeden Midas’ın berberinin kuyusuna gidip, ‘Bu böyle gitmez’ diye bağırıyordur.
NEDEN BAŞARISIZ
Merkel, popülizme taviz vermeyen bir lider. Analitik düşünme kabiliyeti yüksek bir siyasetçi. Pek çok krizde Almanya’yı fırtınalı denizlerden sakin sulara taşımayı başardı. AB’deki kararlarda öncü rol oynadı. Ama şimdi Covid-19 salgınında Almanya’nın proaktif olmasını sağlayamıyor... Sert eleştirilere hedef oluyor... Yıllarca liderliğini yaptığı muhafazakar parti de güven kaybına uğruyor.
Der Spiegel dergisi şöyle diyor... ‘Paradoksal olarak salgındaki başarısızlığın nedeni Almanya’nın ebedi başarı modeli. Denge ve uzlaşmaya yönelik sürekli bir çaba. Her şeyi dengeleme, herkesi memnun etme girişimi. Ancak Covid-19 ile mücadelede bu strateji çalışmıyor...’ Yani Şansölye Merkel’in aynen 2011 Fukişima felaketi veya 2015 mülteci krizindeki gibi bir çıkış yapması, yani ‘masaya yumruğunu vurması’ isteniyor.
GÜNÜN SÖZÜ
VAHİM YANLIŞ OLUR
"ANAYASA Mahkemesi’nin (AYM) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davaya ilişkin iddianameyi usul eksiklikleri nedeniyle iade etmesi üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AYM’nin kapatılmasının da ‘artık ertelenemez bir hedef olduğunu’ söylemesinin cevabı vardır. Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de demokratik hukuk devletinin kurumsal güvenceleri arasında ön sırada yer alan bir yüksek mahkemedir. Böyle bir yüksek mahkemenin kapatılması düşünülemez. Bu, demokratik hukuk devletine veda anlamına gelen vahim bir yanlış olur.” Prof.Dr. Hikmet Sami TÜRK
Kanal İstanbul’da bakana tapu soruları
% 70’İ ÖZEL MÜLKİYETE AİT 40 MİLYON METREKARE ARAZİ EL DEĞİŞTİRDİ
CHP İstanbul Milletvekili Av. Turan Aydoğan, Kanal İstanbul Projesi’nde yapılan son Çevre Düzenleme Planı’nı Meclis gündemine taşıyarak, Çevre ve Şehircilik bakanına “Beton kanaldan kimler nemalandı? Arazilerin el değiştirmesinde siyasi bir nüfus kullanıldı mı?” diye sordu.
Aydoğan, arazi el değiştirmelerinin Meclis Araştırma Komisyonu kurularak araştırılması gerektiğini ifade etti. “Yine anlaşılıyor ki bu ‘Beton Kanal’ birilerini ihya etme projesi olup İstanbul’u parsel parsel satma operasyonudur. 40 milyon metrekare arazi son birkaç yıl içinde el değiştirmiş. Bunların yüzde 70’inin özel mülkiyete ait olduğu biliniyor” dedikten sonra tapu el değiştirmelerle ilgili şu bilgileri aktardı:
“2010 yılında ‘Kanal İstanbul: Çılgın Proje’ açıklamasından sonra, 2011-2018 arasında 26 milyon 7 bin metrekare arazi el değiştirdi. Yine 2009-2013 arasında 656 bin 774 metrekareye tekabül eden 65 tapuda, 2014 ve 2018 yılları arasında ise 4 milyon 800 bin metrekareye denk gelen 476 tapuda değişiklik olduğu ifade ediliyor. Son üç yılda gerçekleşen el değiştirmeler hakkında ise şeffaf bir bilgi yok. Bir anda yaşanan bu arazi el değişimlerinden kimlerin kazanç elde ettiği, kamunun zarara uğratılıp uğratılmadığı büyük bir soru işareti. Tüm bunların yanıtlarını Sayın Bakan’dan istedik. Konunun takipçisiyiz. İstanbullu vatandaşlarımız ile beraber bu talan zihniyetinden kurtulup kentimizi savunacağız.”
CHP’NİN ESKİLERİ TABANI VE İYİ PARTİ’Yİ HEDEFE ALDI
CHP’de zaman zaman bir araya gelen eski ilçe başkanlarının parti içine ve İYİ Parti’ye dönük eleştirilerin dozunun artması dikkat çekiyor. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde yapılan ilk toplantıya eski ilçe başkanı olması nedeniyle Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve milletvekili Özgür Karabat katılmışlardı. O toplantıda ağırlıklı olarak İYİ Parti eleştirildi.
Geçen cumartesi gerçekleşen ikinci toplantı Kadıköy’de eski ilçe başkanı ve milletvekili adayı Necati Ekşi’nin ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıda genel olarak parti tabanının rahatsızlığı dile getirildi. Parti içi hukuk ve demokrasi ağırlıklı eleştiri konusu oldu. “CHP’nin siyasi kimliğini yitiriyor muyuz?” sorusu gündeme gelirken, seçmenle buluşmada yeterli bir organizasyon oluşturulamadığı, stratejik bir planlamanın olmadığı, dolayısıyla toplumun sosyal demokrat politikalarla buluşamadığı, bunun yerine sağdan devşirme kadrolar ile gelişim ve değişim beklentisinin CHP kimliği ile örtüşmediği konularının altı çizildi. “Taban bu politikalardan olumsuz etkileniyor ve bizi eleştiriyor. Buna karşın bizler her zaman katkıyı sunmaya hazırız” denildi.
Özetle CHP’nin ekseninden kaydığının, eski vekiller, ilçe başkanları ve üyeleri tarafından ağırlıkla dile getirilmesi, Genel Merkez’in kulaklarının üstünden kalkmasıyla mümkün olabileceği vurgusu da dikkat çekti.
MANSUR YAVAŞ’IN PLANI NE?
“‘PARSEL parsel mücadelesi’ verdiğini söyleyen Mansur Yavaş’ın her nasılsa parsel parsellerin toplamı olan ve Gökçek döneminde onaylanan Ankara Çevre Düzeni Ana Planı’nın mahkeme tarafından iptal edilmesine rağmen yenisini yapmak yerine, kararı temyize götürmesi de ne demek oluyor?” Tahir ÇALGÜNER-Şehir Plancısı
BİLİYOR MUSUNUZ?
KASIMPAŞA’da bulunan Sultan Abdülaziz’in yapısı Divanhane Eski Karakol Binası’nın, İBB’nin ayakta kalması için verdiği mücadeleye rağmen kurtarılamadığını, İBB’nin 12 Mart’ta yargı sürecini başlattığı yıkımın önceki gece iş makinelerinin ve personelin çalışmasıyla gerçekleştirildiğini...
MUHARREM İnce’nin ‘Memleket Hareketi’nin, Osmanbey-Şişli arasında Atatürk Evi’nin karşısındaki bir binanın 600 metrekarelik üst katını İstanbul il binası olarak kiraladığını...