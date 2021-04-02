Almanya aşıda tökezliyor

PARİS 2 Pantheon-Assas Hukuk Okulu Fransa’nın en iyi hukuk fakültesi olarak bilinir. Hukuk alanında uzmanlaşmış bir araştırma üniversitesidir. Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesi bile Assas Hukuk’un yanında daha geride kalmış bir fakülte sayılır.

Assas Hukuk’tan mezun olmak çok zordur. Öyle ki geçenlerde bu okulda okuyan bir Türk öğrencinin babasıyla yaptığımız sohbette anlattıkları dikkatimizi çekti. “Benim evladım Türkiye’den kayıt olan üç kişiden biri. Pandemi nedeni ile Fransa’dan Türkiye’ye geldi. Sınavlarını online sistem üzerinden oldular” dedi.

Fakülte yönetimi sınavın sonuçlarını beğenmemiş. Geçen dönem öğrenci sayısının oldukça fazla olduğunu ve not ortalamalarının yüksek oluşunu (20 üzerinden 15.5) tespit eden Assas Rektörlüğü ve Mütevelli Heyeti, “Bizim diploma değerimiz çok yüksek ve dünya sıralamasında ilk on okuldan biriyiz” diyerek, “kopma” şüphesiyle bundan sonraki sınavların, ister vize olsun, ister dönem sonu sınavı olsun, Paris’teki okullarında yapılmasını kararlaştırmış. İster Kolombiyalı, Kenyalı, Çinli, Cezayirli veya ister Türk öğrenci olsun, fakir-zengin olmalarına bakılmamış; Paris’e giden öğrenciler okullarının amfilerinde hocalarının gözetiminde sınava girmişler. Geçen eylül ayı içerisindeki “temel üç” derslerinin sınavları böyle olmuş.

İşin ciddiyeti ve eğitime verdikleri değer mi, yoksa katı disiplin mi desek bilemedik. Gerçek diploma değeri böyle oluyor, işte sınavsa sınav!

Bir de bizim ülkemize bakın? Diploma değeri en yüksek olan okullara bile liyakatsiz insanları atayarak diploma değerine “zincir vuruyorlar”. İşin önemini anladınız mı?



AB’DE HER ŞEY FİYASKO

TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AB’nin geçen hafta yapılan zirvesinde Türkiye ile ilgili alınan karar metninde, Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması’nın yenilenmesi için Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin tanınması koşulunun getirilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı. Zirvede Türkiye ile ilgili alınan kararları değerlendiren Çakırözer, “Zirve sonucu ülkemiz için tam bir fiyasko. Ortada somut hiçbir kazanım yok. Ne Gümrük Birliği güncelleniyor. Ne müzakereler açılıyor. Ne de vize muafiyeti getiriliyor. Tam tersine Türkiye’nin önüne Doğu Akdeniz ve Rumları tanıma şartları konuyor. Türkiye’nin tam üye adaylığına bile değinmeyen, koşullarla, tehditlerle dolu bu bildiriyi Dışişleri Bakanlığının ‘olumlu gündem oluşturma gayretini memnuniyetle karşılıyoruz’ diye değerlendirmesi şaşkınlıktan başka bir şey olamaz” dedi. Çakırözer, iktidara, “6 Nisan’da Türkiye’ye gelecek AB liderlerine ‘Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki ve Kıbrıs’taki meşru haklarından vazgeçmeyeceğinin’ net bir dille anlatılması” çağrısı yaptı.

