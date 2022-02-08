Almanlara pastırmayı sevdiren Hilmi Selçuk Frankfurt’ta öldü

Avrupa endişeli. Avrupa’nın gözü, kulağı Ukrayna’da. Rusya’nın, Ukrayna sınırına yığdığı yaklaşık yüz bin askerin Ukrayna ile olası bir sıcak çatışma, savaş veya işgal için hazırlık olmasından endişe ediliyor. Bir süre önce ABD ve NATO’ya ‘güvenlik garantileri’ adıyla anlaşma teklifi ileten Rusya, yazılı cevap bekliyordu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ‘Sonsuza kadar bekleyemeyiz’ diyordu. ABD nihayet cevap verdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in söylediğine göre, çarşamba akşamı Brüksel’e ve Moskova’ya gönderilen cevabın garanti içermediği açıklandı. Rusya, ‘Komşularım Ukrayna ve Gürcistan’ı NATO’ya almaktan vazgeçin’ diyordu.

Bugünkü duruma bir günde gelinmedi; krizin kökleri hayli derin, tarihçiler işi Ortaçağ’a Doğu Slav Devleti’ne kadar götürüyor. Bu yüzden Devlet Başkanı Putin, tek halktan bahsediyor. Ama o kadar uzağa gitmeye gerek yok. Yakın tarihte iki Almanya’nın birleşmesi görüşmelerinde Sovyetler Birliği Lideri Gorbaçov’un Batılı liderlere Belarus ve Ukrayna coğrafyasını kastederek bu bölgelerin kendileri için hayati önemi olduğunu, buralara yanaşmamalarını söylediği biliniyor.

Putin, ABD’nin Bulgaristan-Romanya-Ukrayna-Gürcistan vasıtayla Rusya’yı güneyden çevreleme politikası ürettiğini düşünüyor.

Herkesin merak ettiği soru şu: Ukrayna krizi nereye evrilir? Bu soruya, bugün itibarıyla bir cevap bulmak çok zor. Alman dergisi ‘Der Spiegel’, ‘Putin ne kadar ileri gidebilir?’ diye soruyor.

Rusya ‘askeri güç tehdidi’ni kullanıyor; batı da Rusya’ya karşı ‘caydırıcılık’ politikası izliyor. Ukrayna’yı işgal durumunda yaptırımların yol açacağı ‘yüksek maliyetler’ konusunda Rusya’yı uyarıyorlar.

Rusya’yı iyi tanıyan bir uzman bir süre önce şaka yollu, “Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u dinlemek istemiyorsanız Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile uğraşmak zorunda kalırsınız” diyordu. İngiliz devlet adamı Winston Churchill böyle durumlar için şöyle demiş: “Başınız kaplanın ağzındayken onu ikna edemezsiniz.”

Dileriz, dün Kiev’e giden Erdoğan’ın çabaları tansiyonu düşürmeye katkı sağlar.

GÜNÜN SÖZÜ

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