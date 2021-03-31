Alman siyasetinin yükseleni Yeşiller

Son zamanlarda Atatürk’e yönelik saldırıların en ağırı Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi’ndeki üç okulda gerçekleştirildi. Bütün partiler saldırıyı kınarken, hainlerin derhal yakalanması istendi. Saldırıyı İran menşeli bir örgütün yaptığı ileri sürüldü.

Atatürk’ü hedef alan girişimlerin son dönemde dikkat çekecek ölçüde artması ADD ve CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun tarafından tepkiyle karşılandı. Aygun, Atatürk’ü hedef alan girişimlerin son dönemde dikkat çektiğini, Andımız’ın okullarda okutulmasına son verilmesi ve devlet madalyalarından Atatürk kabartmasını çıkaran kararlar alınmasının Atatürk karşıtlarına cesaret ve güç verdiğini belirtti. 27-28 Mart tarihlerinde Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlköğretim Okulu, Yeniçiftlik Belediye Ortaokulu ve Ereğli ilçesinin girişindeki Opet Anadolu Lisesi’ndeki Atatürk büstlerine sprey kırmızı boya ile “Atatürkçülük putperestliktir” diyen yazılar yazıldığı, büstlerin tahrip edildiği ve Atatürk kinini kusan notlar bırakıldığı dikkat çekti. Aygun, İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği soru önergesinde, “40’ı aşkın ülkede adı parklara, meydanlara, cadde ve sokaklara verilmiş, özel heykelleri dikilmiştir. Bu ülkeler Atatürk heykellerini özel olarak korumakta ve her yıl özenli olarak bakımını yaptırmaktadır. Atatürk büstlerinin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki tüm okullarda korunması için ne gibi önlemler alacaksınız?” diye sordu.

OYUNA GELMEYECEĞİZ!

ADD, Ereğli’deki saldırıyı bir bildiri ile kınadı ve şöyle denildi: “Bu oyunun farklı şekillerde, ülkemizin başka şehirlerinde de artarak süreceğini öngörüyor, bu organize saldırıların ve yazılanların halkımızı kışkırtmaya ve iç huzursuzluklar çıkartmaya yönelik olduğunu düşünüyoruz. Bu oyuna gelmeyeceğimizi, din, dil, ırk, mezhep ayrımı yapmadan, geçmişte olduğu gibi, bugün de emperyalizmin ve maşalarının oyunlarını boşa çıkaracağımızı duyuruyoruz. Bu olayların bir silsilenin parçası olduğunu da görüyoruz.

O’nun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nden Mustafa Kemal Atatürk’ün adını, izini kimse silemez. Çünkü biz buradayız.”

Saldırı nedeniyle jandarma ve emniyet güçleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop başta olmak üzere CHP, AKP, MHP, İyi Parti, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları ve örgüt temsilcileri kınama mesajları yayınladılar. CHP Marmara Ereğlisi İlçe Başkanı Tolga Çalışkan, yaşanan olayların, suçlular cezalandırılıncaya kadar takipçisi olacaklarını söyledi.

Başkan Prof. Dr. Şentop, “Bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif alçakça saldırıyı kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da, saldırıyı lanetlediğini açıklayarak saldırganların derhal yakalanmasını bekliyoruz, iadesini kullandı.



