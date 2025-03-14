‘Alevilere saygısızlık’… Gelecek Partisi Milletvekili Demir, ‘İnancımız baskı altında tutuluyor’ dedi

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- Kendi inancınıza karşı yapılan saygısızlıkları dile getiriyorsunuz ama öte yandan kendiniz, Türkiye’nin 4’te 1’inin sahip olduğu inanca saygısızlık ediyor ve yok sayıyorsunuz.

- Çocuklarımız sırf Alevi oldukları için mülakatlardan eleniyor, öğretmenleri tarafından ayrımcılığa maruz kalan çocuklarımız da var.

- Alevi oldukları için kamuda üst düzey yönetici olamıyorlar, mobbinge maruz kalıyorlar.

- Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanımız Sn. Seher Şengünlü Yılmaz’a dernekte almış olduğu bir görevden alma kararı yüzünden disiplin cezası uygulanıp hapis cezası veriliyor. Üstelik ceza kararı mahkemeden önce alınmış ve verilmiş. Bu karar hukuk dışıdır.

- Sultangazi’deki Pir Sultan Abdal Cemevi Başkanımız Zeynal Odabaşı, 5 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. Ve cemaatimizin icraya verildiğinden haberdar mısınız?

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- Hacı Bektaş-ı Veli Türbesi’nin de içerisinde bulunduğu Hacı Bektaş-ı Veli Dergâhı’nın, yani Serçeşme’nin müze statüsünden çıkarılarak, tarihi dokusu bozulmadan halkımızın ziyaretine, Cem ibadetimize ve Alevilere iade edilmesini talep ediyoruz. Tıpkı Ayasofya’nın müze statüsünden çıkarılması gibi.

- Ayrıca bizim köylerimizin yollarını yapın artık. Gelin, Aleviler olarak bizlerin bu çeşit yurttaşlık taleplerini hep birlikte çözüme kavuşturalım.

GÜNÜN SÖZÜ

“Teröristbaşından kurucu önder diye bahsedilen bir aşamaya geldik, Türkiye böyle bir delirmişlik ile ilk defa imtihan edilmektedir.”

Müsavat DERVİŞOĞLU

OLİMPİK BİR KADIN SPORCUNUN KİTABI

POSTADAN dün Türk kadın olimpiyat sporcusu İrem Karamete tarafından yazılan ‘Bir Olimpiyat Sporcusunun Derin Yolculuğu’ (Dionysos Yayın grubu) başlıklı bir kitabı alınca çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ancak mektubunu olduğu gibi aktarma gereğini duydum.

“32 yıl aradan sonra ülkemizi eskrimde iki kez temsil eden ilk olimpiyat sporcuyum. Bir olimpiyat sporcusunun derin yolculuğu başlıklı 21 yıllık spor yaşamını içeren çalışmamı Prof. Dr. Kenan Mortan’ın selamı ile sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu kitap, ülkemizde aktif spor yaşamı süresince olimpik bir kadın sporcu tarafından yapılan ilk kitaptır. Sporun sadece madalya ve başarılarla değil, çok daha derin bir yolculukla şekillendiğini anlatmak istedim. Kulüp seçiminden beslenmeye antrenman temposundan psikolojik dayanıklığa kadar sporcunun ekosistemini ele aldım. Ayrıca, sporcuların aileleriyle ilişkilileri ve engellilerin spora katılımı gibi konulara da değindim. Bu kitap bir anılar dizisinden çok ‘bir sporcu el kitabı’ oldu ve yıllarca verdiğim emeği bir vatan borcu olarak gördüm.”

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(iremkaramete@gmail.com)

BİLİYOR MUSUNUZ

‘İYİLİK HAFTASI’

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın “Bundan böyle her sene 13-20 Mart tarihleri arasında ‘İyilik Haftası’ olarak kutlayacağız” açıklamasını yaptığını...

- TÜRK zeytincilik sektörünün yıllık 370 bin ton zeytinyağı ve 185 bin ton zeytin tüketimiyle Avrupa Birliği’nden sonra en büyük tüketici olan ABD’ye zeytinyağı ve zeytin ihracatını artırmak için ‘Sektörel Ticaret Heyeti’ düzenlediğini, amacın ABD pazarından yüzde 10 pay olmak olduğunu...

PTT KARGO ZAM REKORU KIRIYOR

2021 yılında dolar 8 TL iken PTT Kargo 1 adet kitabı 6-7 TL (yaklaşık 1 dolar) karşılığı taşıyordu. Şu anda dolar 36.5 TL olmasına rağmen aynı şirket 1 adet kitabı 80 TL’ye yani 2.2 dolara taşıyor. 150-250 gramlık bir kitabın baskı maliyeti 50-60 TL. Devletin kargo şirketi halihazırda bazı özel taşıma şirketlerinden bile pahalıya nakil yapıyor. Bu koşullar altında kitap yazan, yayınlayan kişilerin ayakta kalması olası değildir.

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A. ÖZDEMİR

FETÖ’CÜLER LONDRA’DA KÜMELENİYOR

FETULLAHÇI Terör Örgütü (FETÖ) firarileri oturum ve vatandaşlık alabilmek için Londra’da aynı adresler üzerine yüzlerce şirket açarak İngiltere’de oturum ve vatandaşlık aldı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İngiltere dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren FETÖ’nün Avrupa yapılanmasının temelini oluşturan ülkelerden biri oldu. V. TV.