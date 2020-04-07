Afla cezaevinden kimler çıkacak

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, af yasasında eşitlik ilkesi gözetilmediğini söylüyor.
Halk TV’de Fatih Ertürk’ün ‘Türkiye Nereye Gidiyor’ programında soruları yanıtlayan Engin Altay, bugün görüşülecek 70 maddelik teklif yasalaştığı takdirde yaklaşık 90 bin kişinin cezaevinden tahliyesinin beklendiğini söyledi. Altay’ın açıklamalarına göre dağılım şöyle:
- Uyuşturucu 61 bin (satan)
- Uyuşturucu 17 bin (içen),
- Hırsızlık 45 bin
- Terör 37 bin
- Adam öldürme 32 bin
- Yaralama 32 bin
- Yağma-gasp 27 bin
- Cinsel suç 22 bin
- Sahtecilik 7 bin
- Dolandırıcılık 3 bin
- Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak 3 bin.
Cezaevlerinde 300 bin kişi var. Bunun 220 binini hüküm giymiş olanlar oluşturuyor. 35 bini de hüküm özlü. (Dosyaları İstinaf veya Yargıtay’da bekliyor, yani cezaları kesinleşmemiş olanlar. 44 bini de tutuklu. Listedeki rakamlar küsuratsızdır.)
GÜNÜN UYARILARI: ‘BİLİMSEL KARANTİNA’
“REFİK Saydam Hıfzıssıhha Merkezi kapatılmasaydı, salgın ve diğer hastalıklarla mücadelede, gerek insan gücü, gerek aşı üretimi bakımından Türkiye’nin omurgası olacaktı. Kapatılmasıyla Türkiye’nin omurgası kırılmıştır. Özel hastaneler kamulaştırılmalı, kriz yönetim merkezi kurulmalı, burada başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere halk temsilcileri de bulundurmalıdır.
Halka ‘pembe’ tablo sunulmamalıdır. Sokağa çıkma yasağıyla bu iş çözülmez. Bunun adı da artık bilimsel karantina olmalıdır. -Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Ü. Tıp Fakültesi halk sağlığı uzmanı
DÜNYA DEVİ BİR TÜRK FİRMASI
MERKEZ olarak Ankara’da; şube olarak Hollanda ve Florida’da faaliyet gösteren RD Global’ın sahibi Raşit Dinç’i aradık, o da bizi bu tesislerin genel müdürü Volkan Gök’e yönlendirdi.
Gök’ün açıklaması şöyle: “Ürettiğimiz milli cihazın ve uygulamamızın klinik araştırma safhasında olduğu ve bu klinik araştırma sürecini bakanlığımız ilgili kuruluşları ile yönettiğimiz için fazla teknik bir bilgi paylaşamıyorum. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum.” Gök, sadece şu bilgileri verdi:
“RD Global/Invamed, kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, kanser cerrahisi ve birçok girişimsel alanlarında tıbbi cihaz ve ilaç geliştiren, dünyada halihazırda 58 ülkede var olan ve Türkiye’de üretim faaliyetlerini gerçekleştiren, yüze yakın uluslararası ve ulusal patent sahibi olan, tıbbi araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kendi alanında dünya devi bir tıbbi cihaz ve ilaç şirketidir.
RD Global/Invamed araştırmacıları tarafından 2017 yılından bu yana, özellikle kardiyovasküler alanda kateter ve yoğun bakım enfeksiyonlarına karşı, ilaçla tedavisi mümkün olmayan mikroorganizmaların yok edilmesine yönelik ultraviyole ve lazer ışın tedavisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda, ultraviyole (UV) ve lazer ışınları ile ilgili özel bir dalga boyu ve etki mekanizması keşfedildi. Keşfedilen bu dalga boyunun ve dozu insan vücuduna zarar vermeden, sadece insan vücudundaki zararlı mikroorganizmaları hedef alarak yok edebildiği laboratuvar ve hayvan testleriyle kanıtladı.
Türk ışın tedavi sistemi kapsamında keşfedilen dalga boyu ve dozda uygulanan UV ve lazer ışınlarının, yapılan çalışmalarda, laboratuvar testlerinde ve hayvan çalışmalarında da insan hücrelerine hiçbir zarar vermeden etkin sonuçlar verdiği görülmüştür.”
Bu tür şirketlerimize başarılar diliyoruz.
1 TL’YE MASKE NASIL YAPARIZ
PİYASADA çok yüksek fiyata maske ve siperlik satılıyor. Bu fahiş fiyatları uygulayanları protesto ediniz. Çeşitli firmalardan siperlik ve maske numuneleri satın aldım. Hiç birisi ahım-şahım nitelikte değildir. Basit yöntemi izah ediyorum:
Siperlik yapımı:
1 adet A4 ebatlı şeffaf plastik naylon ya da asetat kağıdı alınız
(20-30 Kuruş),
25-30 cm kadar yassı lastik alınız (10-20 Kuruş),
Pencere ve kapıların ısı yalıtımında kullanılan yapışkanlı süngerden 30 cm alınız (10 Kuruş),
El zımba makinesi tedarik ediniz. 2-3 dakika içinde siperliğinizi yapabilirsiniz.
Toplam maliyet: 40-60 Kuruş
MASKE yapımı: Islak mendil kutusundan 3 adet mendil alınız
(10 Kuruş),
25-30 cm kadar yassı lastik alınız (10-20 Kuruş),
Mendillerin kulak kısımlarından lastikleri ip ile dikiniz,
2-3 dakika içinde maskeniz hazırdır.
Defalarca sabunlu suyla yıkayıp kullanabilirsiniz.
Toplam maliyet: 20-30 Kuruş.
İki ürünün toplam bedeli yaklaşık 1 TL
Şu anda, yüz koruyucu siperlikler 10-90 TL’ye, tek kullanımlık bez maskeler 3-4-5-... TL’ye satılıyor. Yüz koruyucu siperliklerin plastik kısmını 3D yazıcı ile üretmek mümkün. Ancak bu cihazların iş yapma süresi çok uzun.
Plastik enjeksiyon makinesi ile üretim yapmak mümkün ama bunun için hazırlanması gereken kalıp için 30-40 bin TL talep ediliyor. -Ali ÖZDEMİR- Eğitimci-Yazar
Afla cezaevinden kimler çıkacak
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, af yasasında eşitlik ilkesi gözetilmediğini söylüyor.
Halk TV’de Fatih Ertürk’ün ‘Türkiye Nereye Gidiyor’ programında soruları yanıtlayan Engin Altay, bugün görüşülecek 70 maddelik teklif yasalaştığı takdirde yaklaşık 90 bin kişinin cezaevinden tahliyesinin beklendiğini söyledi. Altay’ın açıklamalarına göre dağılım şöyle:
Cezaevlerinde 300 bin kişi var. Bunun 220 binini hüküm giymiş olanlar oluşturuyor. 35 bini de hüküm özlü. (Dosyaları İstinaf veya Yargıtay’da bekliyor, yani cezaları kesinleşmemiş olanlar. 44 bini de tutuklu. Listedeki rakamlar küsuratsızdır.)
GÜNÜN UYARILARI: ‘BİLİMSEL KARANTİNA’
“REFİK Saydam Hıfzıssıhha Merkezi kapatılmasaydı, salgın ve diğer hastalıklarla mücadelede, gerek insan gücü, gerek aşı üretimi bakımından Türkiye’nin omurgası olacaktı. Kapatılmasıyla Türkiye’nin omurgası kırılmıştır. Özel hastaneler kamulaştırılmalı, kriz yönetim merkezi kurulmalı, burada başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere halk temsilcileri de bulundurmalıdır.
Halka ‘pembe’ tablo sunulmamalıdır. Sokağa çıkma yasağıyla bu iş çözülmez. Bunun adı da artık bilimsel karantina olmalıdır. -Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Ü. Tıp Fakültesi halk sağlığı uzmanı
DÜNYA DEVİ BİR TÜRK FİRMASI
MERKEZ olarak Ankara’da; şube olarak Hollanda ve Florida’da faaliyet gösteren RD Global’ın sahibi Raşit Dinç’i aradık, o da bizi bu tesislerin genel müdürü Volkan Gök’e yönlendirdi.
Gök’ün açıklaması şöyle: “Ürettiğimiz milli cihazın ve uygulamamızın klinik araştırma safhasında olduğu ve bu klinik araştırma sürecini bakanlığımız ilgili kuruluşları ile yönettiğimiz için fazla teknik bir bilgi paylaşamıyorum. Anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum.” Gök, sadece şu bilgileri verdi:
“RD Global/Invamed, kalp-damar cerrahisi, kardiyoloji, kanser cerrahisi ve birçok girişimsel alanlarında tıbbi cihaz ve ilaç geliştiren, dünyada halihazırda 58 ülkede var olan ve Türkiye’de üretim faaliyetlerini gerçekleştiren, yüze yakın uluslararası ve ulusal patent sahibi olan, tıbbi araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kendi alanında dünya devi bir tıbbi cihaz ve ilaç şirketidir.
RD Global/Invamed araştırmacıları tarafından 2017 yılından bu yana, özellikle kardiyovasküler alanda kateter ve yoğun bakım enfeksiyonlarına karşı, ilaçla tedavisi mümkün olmayan mikroorganizmaların yok edilmesine yönelik ultraviyole ve lazer ışın tedavisi üzerine çalışmalar yapmaktadır. Yapılan bu çalışmalarda, ultraviyole (UV) ve lazer ışınları ile ilgili özel bir dalga boyu ve etki mekanizması keşfedildi. Keşfedilen bu dalga boyunun ve dozu insan vücuduna zarar vermeden, sadece insan vücudundaki zararlı mikroorganizmaları hedef alarak yok edebildiği laboratuvar ve hayvan testleriyle kanıtladı.
Türk ışın tedavi sistemi kapsamında keşfedilen dalga boyu ve dozda uygulanan UV ve lazer ışınlarının, yapılan çalışmalarda, laboratuvar testlerinde ve hayvan çalışmalarında da insan hücrelerine hiçbir zarar vermeden etkin sonuçlar verdiği görülmüştür.”
Bu tür şirketlerimize başarılar diliyoruz.
1 TL’YE MASKE NASIL YAPARIZ
PİYASADA çok yüksek fiyata maske ve siperlik satılıyor. Bu fahiş fiyatları uygulayanları protesto ediniz. Çeşitli firmalardan siperlik ve maske numuneleri satın aldım. Hiç birisi ahım-şahım nitelikte değildir. Basit yöntemi izah ediyorum:
Siperlik yapımı:
1 adet A4 ebatlı şeffaf plastik naylon ya da asetat kağıdı alınız
(20-30 Kuruş),
25-30 cm kadar yassı lastik alınız (10-20 Kuruş),
Pencere ve kapıların ısı yalıtımında kullanılan yapışkanlı süngerden 30 cm alınız (10 Kuruş),
El zımba makinesi tedarik ediniz. 2-3 dakika içinde siperliğinizi yapabilirsiniz.
Toplam maliyet: 40-60 Kuruş
MASKE yapımı: Islak mendil kutusundan 3 adet mendil alınız
(10 Kuruş),
25-30 cm kadar yassı lastik alınız (10-20 Kuruş),
Mendillerin kulak kısımlarından lastikleri ip ile dikiniz,
2-3 dakika içinde maskeniz hazırdır.
Defalarca sabunlu suyla yıkayıp kullanabilirsiniz.
Toplam maliyet: 20-30 Kuruş.
İki ürünün toplam bedeli yaklaşık 1 TL
Şu anda, yüz koruyucu siperlikler 10-90 TL’ye, tek kullanımlık bez maskeler 3-4-5-... TL’ye satılıyor. Yüz koruyucu siperliklerin plastik kısmını 3D yazıcı ile üretmek mümkün. Ancak bu cihazların iş yapma süresi çok uzun.
Plastik enjeksiyon makinesi ile üretim yapmak mümkün ama bunun için hazırlanması gereken kalıp için 30-40 bin TL talep ediliyor. -Ali ÖZDEMİR- Eğitimci-Yazar