Adayımız Özgür Özel olsun

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Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ ve Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Yunus Emre’den sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olarak ilanını isteyen isimler oldu.

Bu öneriye karşılık Ankara İl Başkanı Ümit Erkol belediye başkanlarının cumhurbaşkanı adayı olmalarının partiyi sıkıntıya sokabileceği, gereksiz çekişmenin içine çekeceği mesajını verdi.

Ümit Erkol’un “Aday olarak Genel Başkanımız Özgür Özel de potansiyel aday olarak gösterilmeli. Genel başkan doğal adaydır” dediği ifade edildi.

KURULTAY RANDEVUSU MU?

İl başkanları toplantısındaki ikinci bomba ise bazı MYK üyelerinin ‘mevcut delegeler tepemizdeki kılıç gibi duruyor’ diye tanımladığı duruma yönelik...

CHP şubat ayında mahalle temsilcileri ile kurultay sürecini başlatmayı da bu toplantıda tartıştı. Teşkilat Başkanı Ensar Aytekin erken seçim ihtimaline karşı kurultay takvimine ihtiyaç olmayacağını belirtirken, Genel Başkan Özgür Özel il başkanlarına “Çok önemli kararlar almak üzere on gün sonra bir araya geleceğiz” diye yine önemli bir randevu verdi.

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Notumuz: Üç günlük CHP değerlendirme ve kulislerimize yoğun ilgi gösterildi. Sütunlarımız bu değerlendirmelerde ismi geçenlerin ayağı yere

basan her açıklamasına açıktır.

GÜNÜN SÖZÜ

“Her şeyin para ile ölçüldüğü bir yerde toplumsal adalet ve rahatlık hiçbir zaman gerçekleşmez.” Thomas MORE

UĞUR MUMCU’YU 32 YIL ÖNCE KAYBETTİK

“Gerçekte vicdan özgürlüğü ve demokrasi ancak laik toplumda meydana gelir. Ben Atatürkçüyüm. Ben Cumhuriyetçiyim” diyen büyük gazeteci, yazar Uğur Mumcu menfur bir saldırı sonucu 32 yıl önce bugün katledildi. Saldırganlar hâlâ ortaya çıkarılmadı...

24 Ocak 1993 kara bir gündür....

Uğur Mumcu’nun değerlerini gelecek nesillere aktarmayı hedefleyen um:ag araştırmacı gazetecilik, demokrasi ve çağdaş toplum ideallerini öne çıkarmak amacıyla kuruldu. Vakıf, Mumcu’nun kaleminden çıkan düşünceleri, uyarıları ve araştırmalarını ölümünden sonra yaşatmaya devam ediyor.

ADALET VE DEMOKRASİ

Mumcu’nun ölümü nedeniyle 32 yıldır süren ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’ da bugün başlayarak 31 Ocak’a kadar sürecek. Gazetemiz yazarı Yalçın Bayer, önümüzdeki salı günü 14.00’de Ankara Kent Konseyi etkinlikleri kapsamında, Dursun Erkılıç’ın kolaylaştırıcılığında, ‘Ankara Rüzgarlı Sokak ve Uğur Mumcu Gazeteciliği’ konusunu işleyecek.

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SAHTE İÇKİYE EL ATILMIYOR

Prof. Dr. Örsan K. Öymen diyor ki; Türkiye’de bugüne kadar yüzlerce insan sahte içkiden dolayı yaşamını yitirdi. Ocak ayının ortalarında sadece iki günde 40’a yakın insan sahte içkiden dolayı öldü. Bu kadar canın gitmesine karşın hükümet bu sorunu çözmek için gerekli adımları atmamakta ısrar ediyor, sadece sahte içki üreten merkezlere baskın yapmakla yetiniyor. Oysa sivrisinekleri tek tek avlayarak bu sorunun çözülmeyeceği öncelikle bataklığın kurutulması gerektiği açık olmasına karşın iktidarın alkollü içkilere uyguladığı orantısız ve astronomik düzeydeki vergilerden dolayı Türkiye dünyadaki en yüksek alkollü içecek fiyatlarından birine sahip. Gelir düzeyi oldukça düşük olan bir ülkede alkollü içecek fiyatı dünya rekoru kırınca, sahte alkol üretimi yaygın bir uygulamaya dönüştü.

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MESAJ PANOSU

◊ ZAFER Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, TV5’deki konuşmasında “Burada yapılan ZP’ye ve onun genel başkanına dönük değil, doğrudan sokağa dönük, halkı sindirmek için yapılan bir işlemdir. Yargı, muhalefetin sırtında bir sopa olarak kullanılmak istenmektedir” dedi.

YANGIN İÇİN ZOR SORULAR

Düzce Milletvekili Tahsin Özcan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yönelttiği sorularda “78 canın yitirildiği Grand Kartal’da en son ne zaman denetim yapıldı ve bu denetimdeki eksiklikler tamamlanmış mıdır” diye sordu. Özcan’ın önergesinin diğer soruları şöyle: “Bahsi geçen otelde duman dedektörü, yangın alarmı, yangın dolabı, tüm mekanlarda yağmurlama (sprinkler), yangın holü, harici yangın merdiveni var mıdır? Var ise bu imkanlar neden kullanılmamıştır? Otelde elektrik kaybında enerji sağlayacak jeneratör var mıdır? Otelde kaç yangın tüpü bulunmaktadır? Türkiye’de yangın yönetmeliği öncesinde faaliyete başlayan turizm işletmelerine ara denetimler yapılmakta mıdır? Tespit edilen bulguların ve eksikliklerin tamamlanmadığı işletmelere hangi cezai yaptırımlar uygulanmaktadır?”

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ULUDAĞ’A DİKKAT

İYİ Parti Bursa milletvekili Selçuk Türkoğlu da, Bursa Uludağ’daki turistik tesislerin bina emniyeti ve güvenlik durumlarını sorguladı. Bakan Ersoy’un yanıtlaması talebiyle TBMM’ye soru önergesi veren Türkoğlu “Canlarımız Uludağ’da göz göre göre yitip gitmesin, yüreklerimiz burada da yanmasın” dedi. Ayrıca turistik bölgelerde itfaiye teşkilatlarının ve personelinin bulunup bulunmadığını, yangın güvenliğini artıracak yasal düzenlemeler yapılıp yapılmadığını da sordu.

KURALLAR BÜTÜNÜ YOK

NATO mühendisi, Malzeme ve Metalurji Mühendisi olan Erhan Mataracı, Kartalkaya yangını ile ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. “Türkiye’de yangından korunma ile ilgili bir standarta uyulma zorunluğunun ne kadar zaruri olduğu bir soru işareti. Herkesi bağlayıcı standardize edilmiş bir kurallar bütünü yok. İnsanlarımızın canını şahısların keyfine emanet ediyoruz.”

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- Hazine arazisi üzerinde otel işletmek için turizm teşviki al, bir kuruş vergi ödeme. Geceliği 30-40 bin TL’den oda sat. Otele şu otomatik yangın söndürme sistemini çok gör. Turhan BOZKURT

- Eski Turizm Bakanlarından Bahattin Yücel, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınının bir numaralı sorumlusu olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı gösterdi. “Otelde sağlık istasyonu ve itfaiye istasyonu olmamasını kabul etmek mümkün değil” dedi.