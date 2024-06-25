Adalar’ın da bir istiap haddi var

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ADALAR’DA evvelden faytonlar ve eşekler vardı. Önce eşeklerin varlığına son verilip, bisikletler bu boşluğu doldurarak hizmet vermeye başladı. Daha sonra faytonlara itiraz edildi. Atların kötü koşullarda yaşam sürdüğünü ve barınaklarda olumsuz koşullarda bulunduğunu söylediler. Faytonların hizmet vermesi sonlandırıldı. Bunların yerine elektrikli araçların sayıları patladı. Sahillere bisiklet, eşya taşıyan el arabaları ve diğer araçlar ancak polisten müsaade alınarak girerlerdi.

Şimdi ise bu araçlar her yerde kontrolsüz dolaşmakta. Hafta sonları kontrolsüz artan nüfusa hizmet etme adına bisiklet, pilli araçlar ve şimdi ise belediyenin pilli taksi ve bilhassa elektrikli minibüsleri, ana yolları kaplamakta. Adalar’da yaya kaldırım genelde kifayetsiz olduğundan, insanlar yollarda yürürler. Bu minibüsler bu yollara yakışmamakta ve hareket halinde insanların arasında ciddi tehlike yarattığından Adalar’ın nostaljik yapısını bozduğuna inanmaktayım.

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Adalar’ın da araçlar gibi misafir kabul etme kapasitesi olması gerekir, her vapur bileti alanın bu adaya girmemesi gerekir, siz belediye başkanları ‘İstiap Haddi’ üzerinde insanın, bu adalara taşınmaması gerekir diye bir sözüm geldi söyledim hem nalına hem mıhına! Metin ATAMER



GÜNÜN SÖZÜ

‘İTE TAPAR’ NE DEMEK!



“İPİN ucu kaçınca ülkede hayvanlar kadar hayvan hak savunucuları ‘mama lobisi’ ve ‘ite tapar’ gibi sıfatlarla aşağılanarak sözlü ve fiziksel saldırılara maruz kalmışlardır. Bu ülkede kedi, köpek beslediği için insanlar öldürülmüştür. Sokak hayvanlarını ve hak savunucularını hedef tahtası haline getiren, toplumda kutuplaşma ve çatışma yaratmayı başaran bu dezenformasyon, derhal kontrol altına alınması gereken ciddi bir sorundur. Türkiye’de geçtiğimiz yıl ortalama olarak 1 milyondan fazla hayvanın yaşam hakkı gasp edildi, milyonlarca hayvan işkence, şiddet ve istismar yaşamaya devam etti. Soru şu: Hayvanlar bu kadar nefreti hak edecek ne yaptı ve çözüm ne?” İstanbul ve Ankara Hayvan Hakları Platformları

EMEKLİ 8 GÜN DAHA SABREDECEK



MEMUR, işçi, emekli, dul, yetim, esnaf ve çiftçi 3 Temmuz Çarşamba gününü bekliyor. Milyonlarca dar ve sabit gelirlinin maaş ve aylığına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı TÜİK’in 3 Temmuz (8 gün sonra) saat 10.00’da duyuracağı haziran ayı TÜFE verisi ile netleşecek. Ocak-mayıs sürecini kapsayan beş ayda TÜFE kümülatif yüzde 22.72 oranında gerçekleşmişti.

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Beklentiler altı aylık verinin yüzde 25-27 aralığında olacağı yönünde.

Hükümet aylıklara ek artış yansıtmazsa işçi, esnaf, çiftçi emeklisi ile dul ve yetim aylığına yüzde 25 oranında veya bir miktar üzerinde zam yapılacak. En çok 10 bin TL tutarında en düşük emekli aylığındaki kök aylığın artırılıp artırılmayacağı merak ediliyor.

3 milyon 666 bini aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 8 bin TL ve altında olan kök aylıkları artırılmazsa bu kitle temmuzda sıfır zam alacak. Can yakan hayat pahalılığında sıfır zammın garibanları daha da içinden çıkılmaz hale sokacağı belli. Yılbaşına dek 10 bin TL ile geçinmek zorunda kalacaklar. Nasıl ayakta kalabilirler bu para ile?

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8 bin TL altındaki kök aylıklar Hazine katkısı ile 10 bin TL’ye tamamlanarak ödeniyor. Dul ve yetimlerin eline geçen para bu tutarın da altında.

Emekli dernekleri ile ana muhalefet partisi CHP en düşük emekli aylığının net 17 bin 2 TL tutarındaki asgari ücrete eşitlenmesini ısrarla talep ediyor. Sıkı para politikasına karşın hükümetin 8 bin TL ve altında kalan kök aylığı artırabileceği belirtiliyor.

Temmuzda yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı alacak 6.5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisinin maaşında yüzde 10’a yakın enflasyon farkı ile birlikte kümülatif yüzde 20 dolayında artış olması kuvvetle muhtemel. Onlar da 3 Temmuz’u iple çekiyor. Memur ve memur emeklisi 2025 yılı başında yüzde 6, temmuzda yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammından yararlanacak. Önümüzdeki yılın ağustos ayı başında kamu çalışanları adına toplu sözleşme görüşmeleri başlayacak. Şükrü KARAMAN

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ULUSOY’U RÜYAMDA GÖRDÜM



ORDU’dan Osman Çakmak önceki gece rüyasında Haluk Ulusoy’u görmüş, dün bir not gönderdi: Türkiye Futbol Federasyonu’na 1992 yılında özerkliğe kavuştuğunda ilk başkan olarak Şenes Erzik koltuğa oturdu. 17.6.1992 tarihinde 3813 sayılı kanunla Türkiye Futbol Federasyonu özerk hale getirildi. Haluk Ulusoy başkan seçildi. İlk olarak havuz sisteminin kusursuz işlemesi sağlandı. Türk Futbolu, Avrupa’da ve dünyada bu dönemde en büyük başarılarını yaşadı. Çakmak bunları tek tek anlatıyor; 2006’da tekrar göreve getirildi. 2008’de görevi Hasan Doğan’a devretti. Öyküleri çok uzun, rüyası hayırlı olur.

BİLİYOR MUSUNUZ?



* TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Daire Başkanlığı ekiplerinin 9 günlük bayramda, 32 kilometrelik Tekirdağ-Marmaraereğli arasında yaptığı taramada 500 ton çöp topladığını, bölgede 33 bin olan nüfusun 1 milyona çıkmasının dikkat çektiğini...