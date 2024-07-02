Açlık savaşı başladı

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Türkiye’nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğuna işaret eden Yumaklı, tarım ve gıda ürünleri ihracatının, 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 3.3 artışla 31 milyar dolara ulaştığını ifade etti. “Konseyler, sahadaki elimiz ayağımız” diyen Yumaklı “İklim değişikliği hayatımızın göbeğinde” sözleriyle de iklim felaketine dikkat çekti.

9 Ulusal Ürün Konseyi ilk defa bir araya geldi. Çay, pamuk, hububat, baklagil, turunçgil, kırmızı et, zeytin ve zeytinyağı, süt ve fındık konseylerinin başkanları uzmanlık alanlarına göre bakanlığın ilgilileriyle saatlerce süren toplantılar yaparak ekimde uygulamaya konulacak Tarımsal Üretimde Planlı Dönem gibi pek çok projeyi masaya yatırdılar.

Mersin Ticaret Borsası Genel Müdürü Abdullah Özdemir, konseyler toplantısının Türk tarımı için çok önemli bir gelişme olduğunu belirterek “9 ürün konseyini fahri danışman olarak görün, akıl alın. Biz sizden ekmek istemiyoruz, aş istemiyoruz. Ortak amacımız verimli sürdürülebilir tarım” diye konuştu.

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YAŞADIKLARIMIZ FRAGMAN

Mersin’de sohbet ettiğim tarım yazarı Mine Ataman son kitabı ‘1. Açlık Savaşı’nı anlatırken korkmadım değil. “Dünya yok mu olacak?”, “Tarımın miadı doldu mu?” Fütürist, tarım yazarı Mine Ataman 3’üncü kitabında kimsenin sormaya cesaret edemediği soruları sormakla kalmıyor, açlık savaşlarını tartışmaya açıyor. Pakistan’da GSYİH’nın yüzde 20’si yok oldu, Afrika’da insanlar bir kilo pirinç için birbirini öldürüyor, ABD-Çin arasında tarım ticaretinde silahlar çekiliyor. ABD, Rusya kuzey denizi hakları için mücadele ediyor.

Ataman, “Yaşadıklarımız henüz fragman, savaşın çıkmasına çok az kaldı. Prospektüsüne uygun kullanmadığımız dünya ölmek üzere, insanlığın zaafları sonunu getirdi, hâlâ oyalanıyoruz” diyor.

‘Tarım ve uygarlık’ konularında yazdığı yazılar ve televizyon programlarıyla da ‘beslenme kültürünü sorgulatan’ Ataman, ‘uygarlık sandalının batacağını’ iddia ediyor.

Son kitabında gezegenin varoluşundan günümüze iklimin tarıma, tarımın uygarlığa etkilerini yazarken, insan türünün ikiyüzlülüklerini ortaya koyuyor.

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‘Muhteşem Yüzyıl Holosen bitti’ diyen Ataman, insan türünün geleceğini irdelerken ‘Dünya yok mu olacak’, ‘Tarım bitti mi?’, ‘Metaverse karın doyurur mu?’, ‘Böcek fabrikalarından, iklim gettolarına’ gibi pek çok başlıkta açlık savaşlarının fitilini ateşliyor. Son yıllarda çokça tartışılan ‘açlık, kıtlık, gıda savaşları, iklim felaketi, çok gezegenli yaşam, yok oluş’ gibi konuları bazen eğlenceli, bazen de sert bir üslupla anlatan Mine Ataman’a kulak vermekte fayda var.

MeciTürkiye İnisiyatifi/ Tohum Platformu kurucusu olan Ataman, ‘moleküllerimizden doğacağız, metaverse karın doyurur mu, uygarlık sandalı’ gibi pek çok başlıkta da eğlenceli konferanslar veren ilginç bir kişilik. Yazıları beyin yakan cinsten, insanı korkuturken harekete geçmeye itiyor.

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GÜNÜN SÖZÜ

“Merhamet acımak değildir. Ülkenin gençlerine acımak yerine, iş ortamı ve fırsat verin. Bu gençlik çalışkan, bilgili ve zekidir. Merhamet olmazsa fazilet kuru kelimedir. Merhamet acıtmamaktır.”

AK PARTİ VE CHP ARASINDA MUTABAKAT MI SAĞLANDI

Aldığımız duyumlara göre AK Parti ile CHP arasında mutabakat çoktan sağlanmış bile! Her iki taraftan gelen bilgiler harmanlandığında ortaya şu sonuç çıkıyor.

Anayasa değişikliği birlikte yapılıyor. Bunu yaparken de Meclis çoğunluğu için Millet İttifakı bileşenleri dolaylı bir şekilde ve çeşitli tavizlerle cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık vb. mutabakata dahil ediliyor.

Erdoğan (Özal ve Demirel gibi) tarafsız cumhurbaşkanı oluyor. Özgür Özel başbakan oluyor. Yola yumuşama ve diyalog içinde devam ediliyor.

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Daha ayrıntı var. Tasarım ve planlı harita lakin tutar mı bilinmez!..

Anadolu’da bir söz vardır:

“Hasan Dağı arpalıktır, eğer saban yürürse. Her derede bir değirmen, eğer suyu gelirse. Her kümesten birer tavuk, eğer bir köylü verirse. İyi gidiş bu gidiş, eğer sonu gelirse.” Vecdet ÖZ-AP Genel Başkanı

BALKANLILAR: YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCI YÜZDE 10-20 KAT ATTIRILAMAZ

Biz mübadil ve göçmen çocuklarının sesine kulak verin; bizim yurtdışı çıkış harcı karşısında talebimiz var. Yurtdışına çıkış harcı 10 kat ile 20 kat oranında arttırılamaz. Bu artışın, bizlerin ata topraklarımızla olan bağlarını zorlaştıracağını ve manevi değerlerimizi olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz. 150 TL olan yurtdışı çıkış harcının bu denli yüksek bir oranda arttırılması, özellikle Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Bosna Hersek, Arnavutluk, Kosova ve Romanya gibi ülkelerle tarihi ve kültürel bağlarımızı sürdürmek isteyen bizler için büyük bir ekonomik yük teşkil edecektir. Bu nedenle harcın bizler için maddi ve manevi olarak çok daha büyük bir kayıp anlamına geleceğini vurgulamak istiyoruz.

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SU KUYUSU AÇMAK ZORUNDA MIYIM

Beş senedir Ankara Gölbaşı Hacılar taraflarında oturuyorum. Son iki senedir su kesilmeleri aldı başını gidiyor. Geçen sene yaz aylarında duyuru yapmadan, aralıklı olarak yaklaşık bir hafta sular kesiliyordu. Belediye yetkilileri çim ve tarla sulamalarından dolayı suyun yetmediğini söylemiş ancak acil bir çözüm getirilmemişti. Niye Ankaralıyı sıkıntıya sokuyorsunuz, aile fertlerini birbirine düşürüyorsunuz? 100-500 bin TL harcayarak plastik su deposu sistemi kurmak zorunda mıyım? Su kuyusu açmak zorunda mıyım? Uzaklardaki su çeşmelerinden su taşımak zorunda mıyım? Lütfen bu işin çaresini bulun. Nurettin TOPALOĞLU

BİLİYOR MUSUNUZ?

- CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in, “Mehmet Şimşek’in asgari ücret açıklaması gerçeği değil niyeti ortaya koyuyor” dediğini, TÜİK ve rakamların birbiri ile çeliştiğini vurguladığını...

-BEYOĞLU Belediye Başkanı İnan Güney, kampanya döneminde vadettiği projeleri hayata geçirmeye başladığını ve ilk emekli evini Kasımpaşa’da açtığını, çayın 1 TL, kahvenin 5 TL olacağını, kafeteryadaki diğer ürünlerden de yüzde 15 oranında indirim sağlanacağını...

-DİDİM’den Mehmet Oflaz aradı. Fevzipaşa Mahallesi’ndeki oteller bölgesinde oturdukları siteye en yakın plaja gittiklerini ama Holliday Otel ile Parbük sitesi yetkililerinin denize girmelerine izin vermediğini söyledi ve ‘Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın bu çağrıya el atması’nı istediğini...

MESAJ PANOSU

NARENCİYEDEN FINDIĞA

- CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Karadeniz’i etkisi altına alan, Çukurova’da narenciyeyi de tehdit eden, evlere kadar giren kahverengi kokarca böceğine önlem alınmasını istedi. “Böcek araştırılsın, sorun çözülsün” dedi.