KIRKLARELİSPOR, Trakya’nın 2. ligde mücadele eden tek takımı halen...
Bütçesi 2.5 milyon TL, başkanı da eski sporcusu Volkan Can. Kırklarelispor kupada bu sene beklenmeyen bir başarı sergiledi. Üç 1. lig takımını eledi. Bunlar sırasıyla Ankaragücü, Gaziantepspor ve Başakşehir. En son çeyrek final kura çekiminde ise Fenerbahçe’yi çekti.
İlk maçta FB’ye mağlup olan Kırklarelispor, onur mücadelesinden sonra dün yine sahadan başı dik olarak çıktı; fair play’den ödün vermedi.
Kura çekiminden sonra Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun FB Başkanı Ali Koç’a bir mesaj göndererek, “Fenerbahçe gibi Atatürkçü bir kulübün saygıdeğer başkanını, başarılı ekibini ve değerli taraftarını ‘nabzı Mustafa Kemal diye atanların kenti Kırklareli’nde ağırlayacağımız için gururlu ve heyecanlıyız” demesi, sosyal medyada iki takımın taraftarı arasında dostluk örneği olarak sergilenmişti.
KÖFTE-RAKI
Maç öncesinde kentte müthiş bir atmosfer yaşandı geçen hafta. Nüfusu 100 bini aşan Kırklareli’ne tam bir karnaval havası hâkim oldu. Kornalardan Kırklarelispor için Ali Altay tarafından bestelenen marş çalındı. Lokantacılar maç günü olağanüstü bir taleple karşılaştıklarını, 2 tona yakın köfte satıldığını, 400 kasa bira ve 150 litre de rakı içildiğini söylediler. Kırklareli tarihinin en coşkulu günlerinden birini yaşarken ekonomik yönden de esnafın yüzü güldü.
TÜBLEK’İN ÜNLÜ KARİKATÜRÜ
1979-80 sezonu... Kupada Beşiktaş’a 2. lig takımı Lüleburgaz çıkmıştı. Ve Lüleburgaz, efsane kadrosuyla Beşiktaş’ı eledi. Tabii bu espriyi Tercüman’dan rahmetli karikatürist Nehar Tüblek yazmıştı.
‘Abe Lüle, nedir büle, çabuk süle!’
Arnavut kökenli olan Tüblek, yerel şiveyle maçı özetleyerek önemli bir mesaj vermişti. Bu duruma Fenerbahçeliler çok gülmüş ve Beşiktaşlılarla dalga geçmişti.
Gel zaman git zaman... Kader ağlarını örmüş, bir üst turda Fenerbahçe’ye de Lüleburgaz düşmüştü. 2. lig ekibi Lüleburgaz, Fenerbahçe’yi de elemez mi!
Gel de Nehar Abi’yi anma...
TÜRKİYE’NİN İDLİB STRATEJİSİ
ULUSLARARASI ve AB hukuk uzmanı Hakan Hanlı, Suriye konusunda bir değerlendirme yapıyor:
“Suriye Devlet Başkanı Esad, bu işi Rusya’ya rağmen yapamaz! Rusya’nın da üzerinde bizim şu ana kadar kullanmadığımız çok ciddi bir ‘kozumuz’ var. Eğer Türkiye, Suriye ile kendini ‘harp’ halinde gördüğünü ilan ederse, bunu fiiliyata dökmesine gerek kalmaksızın, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin kendisine verdiği haklara istinaden, boğazları her türlü harp (muharip ve destek) gemilerine kapatabilir. Bu da Lazkiye’deki Rus üssünü yaşatabilmek için boğazları kullanmak zorunda kalan Rusya’nın hiçbir şekilde işine gelmez!
Diplomasi olarak bizim yapmamız gereken tek şey, bunu Ruslara uygun bir şekilde ve ciddi olarak anlatabilmektir.”
MİLAS ZEYTİNYAĞINDA ‘PATLADI’
MİLAS Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ve Zeytindostu Derneği’nin destekleriyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projesi’ kapsamında düzenlenen kalite yarışmasına Milas’tan katılan 32 zeytinyağı markasından 14’ü altın, 4’ü gümüş ve 3’ü bronz madalya kazandı. MİTSO bu başarıyı sevinçle karşıladı. Yarışmada Milas zeytinyağlarının (Memecik zeytini) gösterdiği başarı üzerine MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer şöyle dedi:
“Milas zeytinyağının en kaliteli üretim seviyesine ulaşma yolculuğu devam ediyor. Daha üç gün önce dünyanın en iyi 500 zeytinyağının belirlendiği Flos Olei yarışmasında 2 Milas markasının da yer aldığını öğrenmenin mutluluğunu yaşadık. Şimdi Muğla ilinde düzenlenen ve il genelinden 86 zeytinyağı markasının katıldığı yarışmaya katılan Milas’ın 32 zeytinyağı markasından 14’ü altın, 4’ü gümüş ve 3’ü bronz aldı. Bu tablo bize gurur veriyor.”
Dünyanın en saygın zeytinyağı değerlendirme kuruluşu Flos Olei’in en iyi 500 zeytinyağı arasına Milas’tan Sitare-Osman Menteşe ile Kairos zeytinyağları girdi. Menteşe 2010’dan bu yana 9 kez, Kairos ise 5 kez bu dereceler arasında yer almayı başardı.
PLAKA ÖNERİNİZLE BİR NEŞTER VURULUR
ZAVALLI taksi şoförlerini fahiş kiralarla ezen, 20, 30, 50 ve hatta yüzlerce taksi plakasını elinde tutan taksi mafyasına inşallah öneriniz ile bir neşter vurulur. Herkesin ve bilhassa taksiyi bizzat kullanan taksi şoförünün hakkını, bu vesile ile sizin hatırlatmanız üzerine belediye teslim eder. Taksi plaka baronları değil, taksi esnafı, yani arabayı bizzat kullanan şoförlerin yüzü gülsün. Onlar da bazı vecibeleri tabii ki yerine getirsin. Liyakat, lisan bilmek, sakalsız olmak, ter kokmamak, temiz mazisinin olması, giyim kuşam vs.
Maden ocaklarında dikkat ederseniz sahiplik yoktur ve senelere yaygın şartlı ‘ruhsatlı izin’ vardır. O madenin gelirinden madenci bir pay da bakanlığa öder. Burada da tahsisi alan mükerrer tahsis alamasın ve onlar da belli bir aylık girdiden belediyeye gelir payı ödesinler. (A. Asaf EREM)
BİLİYOR MUSUNUZ?
BUĞDAY İTHALATINDA REKOR!
*CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, buğdayın anavatanı ülkemize 2003-2018 yılları arasında 14.1 milyar dolar değerinde 52 milyon 250 bin ton buğday ithal edilmesinin ‘utanç belgesi’ olduğunu belirttiğini...
*BEŞİR Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü’nün bugün 18.00’de Çankaya Belediyesi ÇSM’de yapılacak törenle verileceğini...
*YAPI Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde Beyoğlu’nda 19 Şubat Çarşamba yapılacak Bilim Akademisi Konferansları’na Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın konuk olacağını...
‘Abe Lüle, nedir büle, çabuk süle!’
KIRKLARELİSPOR, Trakya’nın 2. ligde mücadele eden tek takımı halen...
Bütçesi 2.5 milyon TL, başkanı da eski sporcusu Volkan Can. Kırklarelispor kupada bu sene beklenmeyen bir başarı sergiledi. Üç 1. lig takımını eledi. Bunlar sırasıyla Ankaragücü, Gaziantepspor ve Başakşehir. En son çeyrek final kura çekiminde ise Fenerbahçe’yi çekti.
İlk maçta FB’ye mağlup olan Kırklarelispor, onur mücadelesinden sonra dün yine sahadan başı dik olarak çıktı; fair play’den ödün vermedi.
Kura çekiminden sonra Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun FB Başkanı Ali Koç’a bir mesaj göndererek, “Fenerbahçe gibi Atatürkçü bir kulübün saygıdeğer başkanını, başarılı ekibini ve değerli taraftarını ‘nabzı Mustafa Kemal diye atanların kenti Kırklareli’nde ağırlayacağımız için gururlu ve heyecanlıyız” demesi, sosyal medyada iki takımın taraftarı arasında dostluk örneği olarak sergilenmişti.
KÖFTE-RAKI
Maç öncesinde kentte müthiş bir atmosfer yaşandı geçen hafta. Nüfusu 100 bini aşan Kırklareli’ne tam bir karnaval havası hâkim oldu. Kornalardan Kırklarelispor için Ali Altay tarafından bestelenen marş çalındı. Lokantacılar maç günü olağanüstü bir taleple karşılaştıklarını, 2 tona yakın köfte satıldığını, 400 kasa bira ve 150 litre de rakı içildiğini söylediler. Kırklareli tarihinin en coşkulu günlerinden birini yaşarken ekonomik yönden de esnafın yüzü güldü.
TÜBLEK’İN ÜNLÜ KARİKATÜRÜ
1979-80 sezonu... Kupada Beşiktaş’a 2. lig takımı Lüleburgaz çıkmıştı. Ve Lüleburgaz, efsane kadrosuyla Beşiktaş’ı eledi. Tabii bu espriyi Tercüman’dan rahmetli karikatürist Nehar Tüblek yazmıştı.
‘Abe Lüle, nedir büle, çabuk süle!’
Arnavut kökenli olan Tüblek, yerel şiveyle maçı özetleyerek önemli bir mesaj vermişti. Bu duruma Fenerbahçeliler çok gülmüş ve Beşiktaşlılarla dalga geçmişti.
Gel zaman git zaman... Kader ağlarını örmüş, bir üst turda Fenerbahçe’ye de Lüleburgaz düşmüştü. 2. lig ekibi Lüleburgaz, Fenerbahçe’yi de elemez mi!
Gel de Nehar Abi’yi anma...
TÜRKİYE’NİN İDLİB STRATEJİSİ
ULUSLARARASI ve AB hukuk uzmanı Hakan Hanlı, Suriye konusunda bir değerlendirme yapıyor:
“Suriye Devlet Başkanı Esad, bu işi Rusya’ya rağmen yapamaz! Rusya’nın da üzerinde bizim şu ana kadar kullanmadığımız çok ciddi bir ‘kozumuz’ var. Eğer Türkiye, Suriye ile kendini ‘harp’ halinde gördüğünü ilan ederse, bunu fiiliyata dökmesine gerek kalmaksızın, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin kendisine verdiği haklara istinaden, boğazları her türlü harp (muharip ve destek) gemilerine kapatabilir. Bu da Lazkiye’deki Rus üssünü yaşatabilmek için boğazları kullanmak zorunda kalan Rusya’nın hiçbir şekilde işine gelmez!
Diplomasi olarak bizim yapmamız gereken tek şey, bunu Ruslara uygun bir şekilde ve ciddi olarak anlatabilmektir.”
MİLAS ZEYTİNYAĞINDA ‘PATLADI’
MİLAS Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ve Zeytindostu Derneği’nin destekleriyle Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ‘Zeytinin Zeytinyağına Kayıpsız ve Kaliteli Yolculuğu Projesi’ kapsamında düzenlenen kalite yarışmasına Milas’tan katılan 32 zeytinyağı markasından 14’ü altın, 4’ü gümüş ve 3’ü bronz madalya kazandı. MİTSO bu başarıyı sevinçle karşıladı. Yarışmada Milas zeytinyağlarının (Memecik zeytini) gösterdiği başarı üzerine MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer şöyle dedi:
“Milas zeytinyağının en kaliteli üretim seviyesine ulaşma yolculuğu devam ediyor. Daha üç gün önce dünyanın en iyi 500 zeytinyağının belirlendiği Flos Olei yarışmasında 2 Milas markasının da yer aldığını öğrenmenin mutluluğunu yaşadık. Şimdi Muğla ilinde düzenlenen ve il genelinden 86 zeytinyağı markasının katıldığı yarışmaya katılan Milas’ın 32 zeytinyağı markasından 14’ü altın, 4’ü gümüş ve 3’ü bronz aldı. Bu tablo bize gurur veriyor.”
Dünyanın en saygın zeytinyağı değerlendirme kuruluşu Flos Olei’in en iyi 500 zeytinyağı arasına Milas’tan Sitare-Osman Menteşe ile Kairos zeytinyağları girdi. Menteşe 2010’dan bu yana 9 kez, Kairos ise 5 kez bu dereceler arasında yer almayı başardı.
PLAKA ÖNERİNİZLE BİR NEŞTER VURULUR
ZAVALLI taksi şoförlerini fahiş kiralarla ezen, 20, 30, 50 ve hatta yüzlerce taksi plakasını elinde tutan taksi mafyasına inşallah öneriniz ile bir neşter vurulur. Herkesin ve bilhassa taksiyi bizzat kullanan taksi şoförünün hakkını, bu vesile ile sizin hatırlatmanız üzerine belediye teslim eder. Taksi plaka baronları değil, taksi esnafı, yani arabayı bizzat kullanan şoförlerin yüzü gülsün. Onlar da bazı vecibeleri tabii ki yerine getirsin. Liyakat, lisan bilmek, sakalsız olmak, ter kokmamak, temiz mazisinin olması, giyim kuşam vs.
Maden ocaklarında dikkat ederseniz sahiplik yoktur ve senelere yaygın şartlı ‘ruhsatlı izin’ vardır. O madenin gelirinden madenci bir pay da bakanlığa öder. Burada da tahsisi alan mükerrer tahsis alamasın ve onlar da belli bir aylık girdiden belediyeye gelir payı ödesinler. (A. Asaf EREM)
BİLİYOR MUSUNUZ?
BUĞDAY İTHALATINDA REKOR!
*CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın, buğdayın anavatanı ülkemize 2003-2018 yılları arasında 14.1 milyar dolar değerinde 52 milyon 250 bin ton buğday ithal edilmesinin ‘utanç belgesi’ olduğunu belirttiğini...
*BEŞİR Göğüş Türk Dilini ve Çocuk Edebiyatını Geliştirme Ödülü’nün bugün 18.00’de Çankaya Belediyesi ÇSM’de yapılacak törenle verileceğini...
*YAPI Kredi Kültür Sanat’ın ev sahipliğinde Beyoğlu’nda 19 Şubat Çarşamba yapılacak Bilim Akademisi Konferansları’na Prof. Dr. Mehmet Özdoğan’ın konuk olacağını...