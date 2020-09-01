AB’den ilk coğrafi işaretini alıyor - Milas zeytinyağında atakta

Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerinden birisi olan Milas zeytinyağına AB’den de coğrafi işaret alınması için Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı başvuru kabul edildi.
MİTSO’nun başvurusunu yeterli bulan AB, Milas zeytinyağına coğrafi işaret verilmesini askıya çıkardı. Üç aylık askı süresinde bir itiraz gelmez ise Milas zeytinyağı, Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret almış (Gaziantep baklavası, Aydın İnciri ve Malatya kayısısı) dördüncü, zeytinyağında ise ilk ürünü olacak.
Evet, Milas ilk adımı attı. Hadi bakalım Edremit, Ayvalık, Nizip, Hatay ve Mut, sıra sizde. AB’den zeytinyağı coğrafi işaretli alınmalı ki sayımız artsın, gücümüz ortaya çıksın.
Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin zeytinyağları ile yarışabilmemizin yolu AB’den geçiyor.
Unutmayalım: Önce coğrafi işaret, sonra AB...
KARADENİZ PALAMUT DOLU
BALIKÇILAR av sezonuna umutlu başladı. TİM Sektörler Konseyi üyesi Ahmet Tuncay Sagun, “Hopa’dan İğneadaya kadar Karadeniz palamut dolu” dedi. Sagun, pandemiye rağmen bu yılı da 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacaklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl istavrit ve hamsinin ağırlıklı olduğu denizlerde bu yıl bol miktarda palamut bekleniyor. Türkiye’de yılda 6-8 kilogram arası balık tüketilirken, AB ülkelerinde bu rakam ortalama 24, ABD’de 28, Japonya’da ise 75 kilogram seviyesinde. Sagun, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizdeki tüketimi arttırmak zorundayız. Pandemi sağlıklı gıdanın önemini hatırlattı. Bu yıl balığın bol olması sayesinde tüketimin artacağını ümit ediyorum” dedi.
TARLA YAKMANIN İNSANI DA ZEHİRLEDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ
"ANIZLAR yakılıyor. Yüksek sıcaklık toprağı pişiriyor. Topraktaki birçok faydalı organizma, organik madde ve canlıyı öldürüyor, mineral ve elementleri yok ediyor. Yakılan anız nedeniyle tarım topraklarında karbon ve azot oranı, dengesi bozuluyor. Anız yakılan tarlalara ekilen ayçiçeği, buğday, patates, mısır, pamuk, kavun ve karpuz gibi bitkilerde yetişme döneminde azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, kükürt, molibden, bor, demir gibi bitki besin maddesi eksikliği çok sık görülüyor. Bu bitkiler kısa ve cılız kalıyor, çok kolay hastalık yaşıyor ve verim oldukça düşüyor. Çiftçiler anız yakarak tasarruf ettiklerini düşünüyor ama kendilerinin neden olduğu bu sorunları aşmak için daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanıyor. Bu da ayrıca masraf demektir. Yani çiftçimiz anız yakıp çevreye ve toprağa zarar verdiği gibi, ekonomik olarak aslında kendisini de mağdur ediyor. Ayrıca insanlarımız da zehir soluyor.”
Adana’da mısır anızlarının yakılması nedeniyle kentin duman altında kaldığını bildiren Adana milletvekili Ayhan Barut “Üreticiye destek verin, bu yangın sönsün” diye uyarıyor.
SERDAROĞLU’NU KUTLAYANLAR
- OMUZDAŞLARIMLA beraber, Doğru Parti’nin siyasi hayatımıza avdetini müstesna şahsında selamlamaktan kıvanç duyuyoruz. Sana ve arkadaşlarınıza mutlu yıllarda duraksız ve engin başarılar diliyoruz. Farklı farklı siyasi çizgilerde yol alacak olsak da inşallah günün birinde eylemlerimizi birleştirmenin kilitlenmişliği içinde, seni ve arkadaşlarını hasretle kucaklıyor, yüksek takdir hislerimizle sevgiler, saygılar sunuyoruz. Prof. Dr. Tolga YARMAN CHP Kurultay Onur Üyesi
- RIFAT Serdaroğlu’nun önderliğini yaptığı ‘Çoban Ateşi Hareketi’, evraklarını İçişleri Bakanlığı’na vererek ‘siyasi parti’ haline gelmiştir. Böylece tabanında Atatürkçülerin çoğunlukta olduğu bir parti daha kurulmuş oldu. Başarılar ve ‘millet ittifakı’na dahil edilmesini diliyorum. Tuncay ERCİYES
BARIŞ GÜNÜ’NÜ UNUTMAYALIM
ADALETİN OLMADIĞI YERDE BARIŞ OLMAZ
'1 Eylül Dünya Barış Günü’ için Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu diyor ki: “Barış kendiliğinden ortaya çıkan bir durum değildir. İnsanlar arasında da ülkeler arasında da barışın tesisi için emek gerekir. Bilinçli, direngen, üretken ve bir o kadar da onurlu bir tavır gerekir. Çünkü barışı hak etmek gerekir. Daha kolay sömürmek için, daha kolay ezmek için yapay nedenler, insani olmayan fiili durumlar yaratılıp savaşlar çıkarılıyor. Bu uğurda insanlar, halklar, ülkeler birbirine düşman ediliyor. Ülkeler işgal ediliyor, parçalanıyor. Oysa dünyamız zengin, herkese yetecek kadar kaynak var. Yeter ki adalet olsun. Barışın olması için, yoksulluğun yok olması için, sömürünün yaşanmaması için dünyanın bütün coğrafyalarında adalet duygusunun yerleşmesi gerek. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz, kardeşlik olmaz, sevgi olmaz.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
BESİCİNİN KÂBUSU
- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in genellikle büyükbaş hayvanlarda salgın halinde görülebilen ve ciddi ekonomik kayıplara neden olabilen ‘üç gün hastalığı’ ile ilgili iddiaları, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiğini; hastalığın geçtiğimiz haftalarda Kuzey Irak’ta görüldüğü, ardından da Güneydoğu Anadolu illerinde ilerlediği yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, alınan önlemlerin açıklanmasını istediğini...
- ATATÜRK’ün “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur” sözlerini düstur edinerek Avşa Adası’nda 20’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu’nda, küratör Hakan Şengönül önderliğinde, 21 yaşında kanserden kaybettiğimiz demir bacaklı kızımız Neslican Tay’ın anıtmezar çalışmasının yapıldığını, mezarın tamamlandığında, memleketi Rize’ye taşınacağını...
TEMEL ATMA MI, 30 AĞUSTOS MU ÖNEMLİ
30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Balıkesir Valiliği’nin resmi olarak düzenlemiş olduğu çelenk sunma ve kutlama törenine ilin 5 AK Partili milletvekilinden hiçbirinin katılmaması yadırganırken, 9 milletvekilinden sadece CHP milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin katıldı. Şahin törende, 3 gün önce yapılan bir okulun temel atma töreninde 5 AK Parti milletvekili ve AK Parti il başkanının tam kadro olarak yer aldığını belirterek “Temel atma töreni 30 Ağustos’tan daha mı önemli?” dedi.
AB’den ilk coğrafi işaretini alıyor - Milas zeytinyağında atakta
Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerinden birisi olan Milas zeytinyağına AB’den de coğrafi işaret alınması için Milas Ticaret ve Sanayi Odası’nın yaptığı başvuru kabul edildi.
MİTSO’nun başvurusunu yeterli bulan AB, Milas zeytinyağına coğrafi işaret verilmesini askıya çıkardı. Üç aylık askı süresinde bir itiraz gelmez ise Milas zeytinyağı, Türkiye’nin AB’den coğrafi işaret almış (Gaziantep baklavası, Aydın İnciri ve Malatya kayısısı) dördüncü, zeytinyağında ise ilk ürünü olacak.
Evet, Milas ilk adımı attı. Hadi bakalım Edremit, Ayvalık, Nizip, Hatay ve Mut, sıra sizde. AB’den zeytinyağı coğrafi işaretli alınmalı ki sayımız artsın, gücümüz ortaya çıksın.
Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin zeytinyağları ile yarışabilmemizin yolu AB’den geçiyor.
Unutmayalım: Önce coğrafi işaret, sonra AB...
KARADENİZ PALAMUT DOLU
BALIKÇILAR av sezonuna umutlu başladı. TİM Sektörler Konseyi üyesi Ahmet Tuncay Sagun, “Hopa’dan İğneadaya kadar Karadeniz palamut dolu” dedi. Sagun, pandemiye rağmen bu yılı da 1 milyar doların üzerinde ihracatla kapatacaklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl istavrit ve hamsinin ağırlıklı olduğu denizlerde bu yıl bol miktarda palamut bekleniyor. Türkiye’de yılda 6-8 kilogram arası balık tüketilirken, AB ülkelerinde bu rakam ortalama 24, ABD’de 28, Japonya’da ise 75 kilogram seviyesinde. Sagun, “Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizdeki tüketimi arttırmak zorundayız. Pandemi sağlıklı gıdanın önemini hatırlattı. Bu yıl balığın bol olması sayesinde tüketimin artacağını ümit ediyorum” dedi.
TARLA YAKMANIN İNSANI DA ZEHİRLEDİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ
"ANIZLAR yakılıyor. Yüksek sıcaklık toprağı pişiriyor. Topraktaki birçok faydalı organizma, organik madde ve canlıyı öldürüyor, mineral ve elementleri yok ediyor. Yakılan anız nedeniyle tarım topraklarında karbon ve azot oranı, dengesi bozuluyor. Anız yakılan tarlalara ekilen ayçiçeği, buğday, patates, mısır, pamuk, kavun ve karpuz gibi bitkilerde yetişme döneminde azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, kükürt, molibden, bor, demir gibi bitki besin maddesi eksikliği çok sık görülüyor. Bu bitkiler kısa ve cılız kalıyor, çok kolay hastalık yaşıyor ve verim oldukça düşüyor. Çiftçiler anız yakarak tasarruf ettiklerini düşünüyor ama kendilerinin neden olduğu bu sorunları aşmak için daha fazla gübre ve zirai ilaç kullanıyor. Bu da ayrıca masraf demektir. Yani çiftçimiz anız yakıp çevreye ve toprağa zarar verdiği gibi, ekonomik olarak aslında kendisini de mağdur ediyor. Ayrıca insanlarımız da zehir soluyor.”
Adana’da mısır anızlarının yakılması nedeniyle kentin duman altında kaldığını bildiren Adana milletvekili Ayhan Barut “Üreticiye destek verin, bu yangın sönsün” diye uyarıyor.
SERDAROĞLU’NU KUTLAYANLAR
- OMUZDAŞLARIMLA beraber, Doğru Parti’nin siyasi hayatımıza avdetini müstesna şahsında selamlamaktan kıvanç duyuyoruz. Sana ve arkadaşlarınıza mutlu yıllarda duraksız ve engin başarılar diliyoruz. Farklı farklı siyasi çizgilerde yol alacak olsak da inşallah günün birinde eylemlerimizi birleştirmenin kilitlenmişliği içinde, seni ve arkadaşlarını hasretle kucaklıyor, yüksek takdir hislerimizle sevgiler, saygılar sunuyoruz. Prof. Dr. Tolga YARMAN CHP Kurultay Onur Üyesi
- RIFAT Serdaroğlu’nun önderliğini yaptığı ‘Çoban Ateşi Hareketi’, evraklarını İçişleri Bakanlığı’na vererek ‘siyasi parti’ haline gelmiştir. Böylece tabanında Atatürkçülerin çoğunlukta olduğu bir parti daha kurulmuş oldu. Başarılar ve ‘millet ittifakı’na dahil edilmesini diliyorum. Tuncay ERCİYES
BARIŞ GÜNÜ’NÜ UNUTMAYALIM
ADALETİN OLMADIĞI YERDE BARIŞ OLMAZ
'1 Eylül Dünya Barış Günü’ için Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Ali Uğurlu diyor ki: “Barış kendiliğinden ortaya çıkan bir durum değildir. İnsanlar arasında da ülkeler arasında da barışın tesisi için emek gerekir. Bilinçli, direngen, üretken ve bir o kadar da onurlu bir tavır gerekir. Çünkü barışı hak etmek gerekir. Daha kolay sömürmek için, daha kolay ezmek için yapay nedenler, insani olmayan fiili durumlar yaratılıp savaşlar çıkarılıyor. Bu uğurda insanlar, halklar, ülkeler birbirine düşman ediliyor. Ülkeler işgal ediliyor, parçalanıyor. Oysa dünyamız zengin, herkese yetecek kadar kaynak var. Yeter ki adalet olsun. Barışın olması için, yoksulluğun yok olması için, sömürünün yaşanmaması için dünyanın bütün coğrafyalarında adalet duygusunun yerleşmesi gerek. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz, kardeşlik olmaz, sevgi olmaz.”
BİLİYOR MUSUNUZ?
BESİCİNİN KÂBUSU
- CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in genellikle büyükbaş hayvanlarda salgın halinde görülebilen ve ciddi ekonomik kayıplara neden olabilen ‘üç gün hastalığı’ ile ilgili iddiaları, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelttiğini; hastalığın geçtiğimiz haftalarda Kuzey Irak’ta görüldüğü, ardından da Güneydoğu Anadolu illerinde ilerlediği yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, alınan önlemlerin açıklanmasını istediğini...
- ATATÜRK’ün “Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki fennin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur” sözlerini düstur edinerek Avşa Adası’nda 20’ncisi gerçekleştirilen Uluslararası Prokonnesos Heykel Sempozyumu’nda, küratör Hakan Şengönül önderliğinde, 21 yaşında kanserden kaybettiğimiz demir bacaklı kızımız Neslican Tay’ın anıtmezar çalışmasının yapıldığını, mezarın tamamlandığında, memleketi Rize’ye taşınacağını...
TEMEL ATMA MI, 30 AĞUSTOS MU ÖNEMLİ
30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle Balıkesir Valiliği’nin resmi olarak düzenlemiş olduğu çelenk sunma ve kutlama törenine ilin 5 AK Partili milletvekilinden hiçbirinin katılmaması yadırganırken, 9 milletvekilinden sadece CHP milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin katıldı. Şahin törende, 3 gün önce yapılan bir okulun temel atma töreninde 5 AK Parti milletvekili ve AK Parti il başkanının tam kadro olarak yer aldığını belirterek “Temel atma töreni 30 Ağustos’tan daha mı önemli?” dedi.