ABD’de aşırı sağ tehlike

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Ne yazık ki Trump’ın ilk eylemi ABD’de yasadışı ikamet eden Brezilyalı göçmenleri ‘istilacı’ olarak tanımlamasıdır. Ve Trump, bu kaçak göçmenleri bellerinden zincirli olarak uçakla Guatemala’ya gönderdi. Brezilya Devlet Başkanı buna karşı çıktı. Bravo!

ABD’deki 80 bin Türk ise risk altında.

Trump’ın sağ kolu diyeceğimiz teknoloji milyarderi Elon Musk, 23 Şubat tarihinde yapılacak Almanya seçimleri için hemen devreye girdi. Ve Almanya’da aşırı sağcı, göçmen karşıtı AfD Partisini desteklediğini açıkladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bu duruma karşı çıkıyor ve şöyle diyor: “Almanya’da ne olacağına sosyal medya sahipleri karar veremez.”

Bunun yanında Avrupalı siyasetçiler, haklı olarak Musk’ın Avrupa’nın içişlerine karışmaması gerektiğini dile getiriyorlar. Tüm bu gelişmelere rağmen Musk, İngiltere’nin aşırı sağcılarını desteklemek için 100 milyon dolar bağış yapacağını bildiriyor. Gelişmeler gerçekten demokrasi adına hiç de kabul edilecek bir durum değildir.

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AVRUPA BİRLİĞİ (AB) VE GÖÇMENLER

Bugün AB’de toplam 450 milyon insan yaşamaktadır. Nüfusun 87 milyonu göçmenlerden oluşmaktadır. Bu göçmenlerin 44 milyonu da Müslümanlardır. Demek ki toplam göçmenlerin yarısı Müslüman’dır. Türklerin nüfusu ise 6.5 milyondur.

Bekir CEBECİ

GÜNÜN SÖZÜ

“Türkiye’de hiç kimse, kazık kendisine girmedikçe, başkalarının yediği kazıkla ilgilenmez.”

Aziz NESİN

UĞUR MUMCU’YU ANKARA’DA ANMAK

Uğur Mumcu, ‘kalpaksız Kuvayi Milliyeci’ olarak adını yazdırdı, ‘Sesleniş’ yazısıyla da ‘Vurulduk ey halkım unutma bizi’ diye de Türk basın tarihine adını yazdırdı.

Dile kolay, 32 sene geçti bombalı suikastla katledileli...

Bu sene Ankara Kent Konseyi tarafından başlatılan deneyim paylaşım platformu SözONda söyleşisinde andık Uğur Mumcu’yu.

Ankara Kent Konseyinin Medya Çalışma Grubunun, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı ve AnkaDer ile birlikte düzenlediği söyleşiye katıldım 28 Ocak Salı günü.

Cumhuriyet ile Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu Uğur Mumcu’yu anma ve 32. Adalet ve Demokrasi Haftası etkinlikleri kapsamında, hazırlanan özel programda ‘Ankara Rüzgarlı Sokak ve Uğur Mumcu Gazeteciliği’ni, bir Ankara gazetecisi Dursun Erkılıç ile konuştuk.

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Program öncesinde düzenlenen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı desteğiyle, Ankara Fotoğrafları Sergisinin açılışı yapıldı.

Her iki programa, tanıdık birçok isim katıldı...

CHP Ankara İl Başkanı Dr. Ümit Erkol, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, eski Milletvekili ve Bakanlardan Şevket Bülent Yahnici, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Dr. Süleyman Basa, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, Çankaya Belediyesi Meclis Grup Başkanvekili Fırat Seyman, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Koordinatörü Bekir Ödemiş, Av. Prof. Dr. Necdet Basa, TMMOB İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak, Ankara Mimarlar Odası Başkanı Derya Başyılmaz, Vakıf19 Başkanı Alper Bilan, AKK Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Engin Öktem, Ankara Dayanı?ma Derne?i Ba?kan??şma Derneği Başkanı Yusuf Şahin, CUMOK Ankara Dönem Sözcüsü Nejdet Özer, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın danışmanı İlahiyatçı Gazeteci Ayşe Sucu, eski milletvekili ve gazeteci Metin Iş?kık, gazeteci yazar İsmet Orhan, ajans ve internet haberciliğine yeni bir soluk getiren Birlik Haber Ajansı Genel Müdürü Muhammet Kaçar ile Haber Müdürü Orhan Kemal Erkılıç, BeyTümDer Başkanı Ahmet Karaoğlan, Polatlı Tarihi Alanlar Merkezi Koordinatörü Kadim Koç, TSYD Temsilcisi gazeteci Besim Güçtenkorkmaz, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, Meclis ve Çalı?ma Grubu ba?kan ve s?zc?leri,?şma Grubu başkan ve sözcüleri, Yalçın Bayer okur ve takipçileri hem sergi ve hem de söyleşi programına katıldı.

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Söyleşi programının açılış konuşmasını yapan Ankara Kent Konseyi Çevre ve İklim Meclisi Başkanı gazeteci Ömer Şan’ın, sergi açılışında Uğur Mumcu’nun 1975’te Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan ‘Sesleniş’ yazısını okuması, salonda duygulu anlar yaşattı.

Programın sonunda ise her ikimize de minik izleyicimiz Ömür Çağlar Şan’ın, POTA tarafından yapılan Atatürk’ün ‘İstikbal Göklerdedir’ biblosu hediye etmesi, gelecek için bizi de umutlandırdı.

MESAJ PANOSU

- ADINA ne dersiniz bilmem ama ulusumuzu derinden üzen yangın 78 vatandaşımızı hayattan kopardı. Bir suçlu aranıyorsa eğer liyakatsiz görevliler ve siyasetin bürokrasiye bulaştırdığı nepotizm ve klientalizm virüsüdür. Ulusumuzun başı sağ olsun diyoruz.

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Volkan AYDEMİR

- DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan “Türkiye sadece BRICS’i değil, ayrıca ASEAN’ı da değerlendiriyor” dedi.

- İSTANBUL’da 159 metre yükseğe tırmanan sporcu Pavel Smirnov otel yangınında ölenler için Türk bayrağı açmış, elin yabancısı bile baştakilerden daha duyarlı, daha ilgili. Helal Olsun. Nefise R.

- CUMHURBAŞKANI aday adayı olmak ve ön seçime katılmak için; belli sayıda milletvekili veya Parti Meclisi üyesinin imzası ile başvuru şartı getirmek nasıl bir mantıktır! Canan SEZENLER

- STEFAN Zweig vaktiyle “Tarihin kanunudur” diye yazmış, “insanlar yaşadıkları dönemlere damga vuran hareketlerin başlangıç noktasını tam göremez, tamamlayamaz, eşiğine mim koyamaz” demiş.

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- UĞUR Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu anlatıyor: “Uğur’un katledilişinde savcı, bu konu yabancı örgüt işidir, biz çözemeyiz” dedi.

BİLİYOR MUSUNUZ?

- GS’nin istediği birçok transfere FB’nin talip olduğunu, FB’nin, Osimhen için de net bir girişimi olduğunu, bundan haberdar olan futbolcunun cevabının ‘asla’ olduğunu...

- MUHARREM İnce’nin çok yakın bir zamanda CHP’ye gireceğinin söylentilerinin ağırlık kazandığını...

- İMAMOĞLU’nun annesinin “Dikkatli konuş, içeri atılma” uyarısına karşılık “Tamam tamam anneciğim atılmayız” karşılığını verdiğini...