9.9.99 ne demektir? İzmir’in kurtuluşu... 9 Eylül ve 99’uncu yıl

Balkan Savaşlarından, Kurtuluş Savaşı’na uzanan on yıllık süreçte bitap düşmüş bir yoksul bir halkın 30 Ağustos 1922 tarihinde taçlandırdığı, bu toprakların işgalden kurtulmuş özgür bir vatan olması gerçeğidir!

Günümüzde, bu tarihi gerçeğin önemini bilinçlerinde ve gönüllerinde hisseden milyonlarca vefalı insanın, 30 Ağustos Zaferi’ni coşku içinde kutlaması kadar doğal bir şey olamaz.

İsteyen zeybek oynayarak kutlar bu milli bayramı, isteyense horon teperek.

İsteyen harmandalı oynayarak kutlar bu anlamlı zaferi, isteyense vals ederek; dileyense şarkılar türküler eşliğinde idrak eder o coşkuyu.

Yeter ki siz kutlamak isteyin!

Bunu yapmak yerine... Halisane duygu ve yurtseverce düşüncelerle ‘30 Ağustos’u kutlayan vefalı insanların coşkusundan, dindarların mağdur edilmesi gibi tuhaf çıkarımlar yaparsanız şunu hatırlatırlar size: Beyim! Zaferi coşkuyla kutlayan o insanlar da sizin kadar dindar!

Bunu görün ve laikliği benimseyen insanları mağdur etmeyi esas siz bırakın artık!

Yaşar ALTINTARTI

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