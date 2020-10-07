6 Ekim’in anlamı nedir?

Bulgaristan, eylül ayına girilince beş ay sonra Türkiye ile olan sınır kapılarını açtı.

İki gün içinde özellikle akşam saatlerinde on bin Türkün Bulgaristan’a geçtiği gayriresmi kanallardan öğrenildi. Bulgaristan’da yaşayan, Türklere pasaport ve izin hakkı konularında yardımcı olan Güner Hakkı “Türkiye’deki Türkler beş aydır hasret kaldıkları ‘kumar keyfini’ iki akşamdan beri çıkarmaya başladılar. 10 bin kişinin bir gecede karşıya (Bulgaristan’a) gidip gelmeleri bir rekor diyebilirim” dedi.

Bulgaristan Svilengrad (Mustafapaşa) kentinde 20’ye yakın ‘zengin’ oyun salonu bulunuyor. Bunların çoğunluğunu Türklerin işlettiği biliniyor. Yaz turizminde de Varna kentinin yakınlarında Slancev Brag bölgesi de oyun salonları bakımından Avrupalılara hitap ediyor. Edirne’ye 202 kilometre uzaklıkta olan üçüncü kumar bölgesi ise Filibe... Edirne’ye 37 kilometre uzaklıktaki Slancev Brag, adeta bir Türk kentine dönüşmüş durumda.



Türkiye’den ‘ağır müşteriler’ Edirne’den limuzinle alınarak otel ve yeme içme bakımından ‘bedava’ ağırlanıyor.

DİYANET’İN ESKİ BAŞKANLARINI TANIMAK İSTER MİSİNİZ?ANKARA bürokrasinin tanınmış ismi, Süleyman Demirel’in yanında uzun süre bulunmuş olan bürokrat Mehmet Necati Güngör, son yazısında eski Diyanet İşleri başkanlarından tanıdıklarını değerlendirmeye almış. “Hepsi güzel insanlardı, nezih ve kadirbilir... Hiçbirisinden ne Atatürk ne Cumhuriyet aleyhinde bir kelam duymadım” dedikten sonra şunları yazıyor:

“İlk tanıdığım Diyanet İşleri Başkanı Tayyar Altıkulaç idi. Disiplinli bir başkandı. Çok güzel Kuran okurdu. Sonra Prof. Said Yazıcıoğlu, Ankara İlahiyat Fakültesi dekanıydı. Merhum Özal ve dönemin Devlet Bakanı Kâzım Oksay’ın ortak kararıyla bu makama getirildi. Aydın ve çağdaş bir insandı. Bunu aile hayatına da yansıtmıştı. Aynı zamanda efsane vali Recep Yazıcıoğlu’nun kardeşiydi. Babası, eski Söke müftüsüydü. Çok iyi giyinen, çağdaşlığa meyilli bir müftü... Şimdilerde o tür müftülerin hasreti içindeyiz. Ve sonra hemşerim Mehmet Nuri Yılmaz. Yılmaz, bu makamı siyasetten uzak bir tarzda yönetmenin gayreti içerisinde oldu. Siyaset yapmak isteyenlere eman vermedi. Kendisi, sabırlı, ağırbaşlı, insan ve hayvan sevgisi ile dolu bir insandı. Bu görevde 12 yıl kaldı. Hiçbir defosuna şahit olmadık. Daha önceki başkanları da onun vesilesiyle tanımış oldum. Mesela Prof. Dr. Lütfi Doğan. CHP’li olduğu için Diyanet teşkilatı tarafından fazla sevilmedi ama çok değerli bir insan ve din adamıydı. Şu sıralar rahatsız olduğunu işittim. Allah’tan şifa diliyorum. Aynı adı taşıyan, yine Diyanet teşkilatı tarafından ‘Bizim Lütfi Doğan’ diye tanımlanan eski Diyanet İşleri Başkanvekili... Çok değerli ve edepli bir insandı. Onun yüksek sesle konuştuğuna hiç şahit olmadık. Bir de Süleyman Ateş hocamız vardı. O da görevini hakkı ile yapanlardandı Peki, son yıllarda bu saygın teşkilata ne oldu da insanlar dininden de soğur hale getirildi. Onun cevabı bu günkünün ve ondan öncekinin icraatlarında saklıdır. Onlarla ilgili intibarımız hiç iyi noktada olmadı.”

MUHTARIMIZA TEŞEKKÜRSAROZ sahillerinde çöp sorunumuz için gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyoruz. Enez’in Büyükevren Köyü’nde muhtarımız Ahmet Tezer traktör göndererek sahil çöplerini toplatmış. Bu çözüm sayenizde oldu sanırım. Dün bu temizliği görmek etkileyici oldu bize. Kendisine teşekkür ettim. Gelecek yıl daha kalıcı çözümler için birlikte çalışacağız. Çalışmanın diğer muhtarlara örnek olmasını diliyorum. Prof. Dr. Ayşen BULUT - Halk sağlığı uzmanı

KEMALİZM, KEMALİZMDİRKEMALİZM