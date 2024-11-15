4 milyona yakın emekliye sıfır zam tehlikesi... Emekliye yüzde 15 zam yolda

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TÜİK verilerine göre ekim ayı TÜFE oranı kamuoyunun beklentileri doğrultusunda yüzde 2.88, yıllık yüzde 48.58 olarak gerçekleşti. Temmuz-ekim dönemini kapsayan dört aylık süreçte enflasyon yüzde 12.06 oldu.

İşçi, esnaf ve çiftçi emekli aylıklarına ocakta yansıtılacak 6 aylık TÜFE artışı kasım ve aralık verileri ile netleşecek. Milyonlar şimdiden 3 Ocak 2025 Cuma günü açıklanacak TÜİK verisine kilitlendi.

Dört ayda enflasyonun yüzde 12.06 olduğu dikkate alındığında gariban emekliye yüzde 15-16 arasında zam yolda. Yeter mi? Cep boşaltan gündelik yaşamda asla yetmez. 12 bin 500 TL’nin altında aylıkla mucize yaratan dul ve yetimin durumu daha kötü. Zira yaşamın en ağır tokadını onlar yiyor. Çalışırken vergisini ödeyen, sigorta primini aksatmayan emeklinin analarının ak sütü gibi helal sorunlarla karşılaşmadan erinçli yaşam sürmesi.

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Hayat pahalılığının en çok hırpaladığı kitlenin yeni yılda yüzlerinin gülebilmesi için aylıklara 6 aylık TÜFE zammının yanı sıra göreceli gönenç payı verilmesi kaçınılmaz. Bu pay esirgenirse garibanlar ordusu büyük düş kırıklığı yaşayacak, temmuza dek yine sürünecekler.

Eğer aylıklara ocakta salt yüzde 15-16 arasında zam yansıtılırsa 12 bin 500 TL tutarında en düşük aylıkla geçinmeye çalışan dört milyona yakın emekli sıfır zam tehlikesi ile karşı karşıya kalacak. Her 6 ayda bir Hazine desteği ile en düşük aylıkları artırılan dört milyon emeklinin temel sorununa kalıcı çözüm bulunması için taban aylıkları yaşanabilir düzeye yükseltilmeli. Ardından enflasyon zammı eklenmeli. Şükrü KARAMAN

CHP’DE KULİSLER

Kurultay, erken seçim ve ABD ile ilişkiler...

- CHP kurultaya gider mi?

- Gidemez, çünkü delege üçe bölünmüş durumda; Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu cepheleri... Kılıçdaroğlu’na yakın vekiller, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’nun birlikte hareket etmesi halinde bir kurultayın toplanmasını öngörüyorlar. Ancak her şeyin İmamoğlu’nun siyaset yasağının kararına bağlı olduğuna işaret ediliyor.

Amerika ile ilgili ilişkiler...

‘Değişim’ istendiğini ortaya atıyorlar. Ancak bu söylentilere karşı her şeyin Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra şekilleneceği yorumları öne çıkarılıyor.

- Erken seçim olur mu?

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- CHP’li çevrelerde seçimin haziran ayına kalacağı söylentilerine bağlı yorumlar öne çıkartılmak isteniyor. Buna karşılık milletvekillerinin özlük hakları kasımda kazanılacağı için bu tarihten önce bir erken seçim beklenmiyor.

ASELSAN 49 YAŞINDA DEVLEŞTİ

Oyun değiştiren teknolojisiyle dünyanın en büyük savunma sanayisi şirketleri arasında boy gösteren ASELSAN, 49. yaşını kutluyor.

ASELSAN, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın ardından Türkiye’de uygulanan ambargolara yanıt olarak 49 yıl önce bugün (dün) 14 Kasım 1975’te kuruldu. ASELSAN heyeti, Genel Müdür Ahmet Akyol başkanlığında, 49. kuruluş yıldönümü nedeniyle dün Anıtkabir’i ziyaret etti.

Akyol, “Saygıdeğer Atatürk, ASELSAN’ın 49. kuruluş yıldönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz” diyerek başladığı mesajında özetle şunları yazdı:

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“Güvenlik güçlerimizin haberleşme ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamak amacıyla kurulan ASELSAN, bugün ülkemizin gurur kaynağı şirketlerden birine dönüştü. Denizlerin altından uzayın derinliklerine kadar, Türkiye’nin ürettiği her platformda, ASELSAN teknolojileri var.

Büyümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar 90 farklı ülkeye ihracat yapmayı başardık. Dünyanın en büyük 42’nci savunma sanayi şirketi haline geldik. Geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olmayı başardık.

Demir ağlarla ördüğümüz Cumhuriyet’i çelik kubbe ile zırhlandıracağız. Daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun.”

ASELSAN’IN 11 bin personeli var.

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BİLİYOR MUSUNUZ?

EN GÜZEL ŞİİRE 5 BİN TL

- TARSUS’da Doğup Büyüyenler Derneği (TARDOBDER) Başkanı Ümran Yıldırım’ın, en güzel şiiri yazana 5 bin TL ödül vereceklerini açıkladığını...

İklim krizinin bedeli ağır

- TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakü’de düzenlenen COP29 Zirvesinde konuştu ve “Bir BM iklim raporu, iklim hedeflerimizde yavaş bir ilerleme kaydedildiğini gösteriyor. Ne yazık ki, bu yavaş ilerlemenin bedelini en fakir ve en savunmasız olanlar ödüyor. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanı olarak misyonum, kimseyi geride bırakmamaktır” dediğini...

- HALK Müziği sanatçısı Pınar Aydınlar’ın ‘Zam’ şarkısına, grev yaptıkları iş yerleri önünde, işçi haklarına dikkat çekmek için bir klip çektiğini; klibinde işçilerin yer aldığını...

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- 400 uluslararası katılımcı ve binlerce ziyaretçinin beklendiği Dubai’deki Ortadoğu’nun en büyük kahve fuarının (kahve hazırlama aksesuarları, malzemeleri, sektör ürün ve teknolojileri) 10-12 Şubat 2025 tarihinde açılacağını...

MİLLİ GÖRÜŞÇÜLER YARIŞIYOR

Milli Görüş’ün temsilcisi kabul edilen Saadet Partisi’nin Genel Başkanlık seçimi 24 Kasım Pazar günü Ankara’da yapılacak. İdeolojik duruşunu büyük ölçüde Erbakan’ın Milli Görüş ve felsefesine dayanak yapan Saadet Partisi’nin Genel Başkanlığı’na Temel Karamollaoğlu seçilmişti. Ancak Karamollaoğlu’nun istifa etmesinden sonra geçici başkanlığa İstanbul Milletvekili Mahmut Arıkan getirilmişti. Karamollaoğlu’nun aday olmayacağını ilan etmesinden sonra Genel Başkanlık seçimine iki aday çıktı; İstanbul Milletvekili Mahmut Arıkan ve Kayseri Milletvekili Birol Aydın. Arıkan’ın Karamollaoğlu tarafından desteklendiği öne sürülürken, İstanbul delegelerinin Kayserili Birol Aydın’dan yana tava alacakları belirtiliyor.