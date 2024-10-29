Atatürk, din ve ahlak

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Bu savaşlarda Atatürk’ün “Ya İstiklal ya ölüm!” emrine karşılık Türk askerleri “Allah! Allah!” nidalarıyla savaşları kazandılar.

Böylece Türkler ulus olarak tarih sahnesine çıktılar.

Atatürk, dünya çapında en büyük lider olarak tarihe geçmiştir.

Ben de bu kutsal mücadeleye bir katkımız olsun diye Atatürk ve Cumhuriyet kitabını yazdım.

İLGİ ÇOK YÜKSEKTİ

Atatürk ve Cumhuriyet kitabımızın tanıtımını ve imza gününü Trabzon’da yaptık. İlgi çok yüksekti. Trabzon basını imza gününe çok büyük önem verdi ve sayfalarını ayırdı.

Kitabın tanıtım ve imza gününden sonra da konuştuğum kişilerden aldığım sinyaller Atatürk, laiklik, din ve ahlak konusunda bazı bilinmeyen sorunlar olduğunu gösteriyor.

Örneğin laiklik konusu bazı çevreler tarafından ‘dinsizlik’ olarak algılanıyor. Bu durum kesinlikle yanlıştır. Çünkü Atatürk’ün laiklik anlayışı dinsizlik değil; din, ibadet ve vicdan özgürlüğünün güvencesidir.

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Atatürk diyor ki: “Laik hükümet kavramından dinsizlik kavramı çıkarmaya çalışan fesatçılara fırsat vermeyiniz. Laiklik, yalnız din ve devlet işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti demektir.”

DİN TEKTİR AMA...

Din, tektir ama yorumları çoktur. Bunun en açık örneğini Kurtuluş Savaşı’nda yaşadık. Emperyalizmin güdümündeki şeyhülislam “Kuvâ-yi Milliyecilerin katli vaciptir” fetvasını verdi. Ancak bağımsız Ankara müftüsü Rifat Börekçi ve arkadaşları “Düşman saldırdığı zaman onunla savaşmak herkese farzdır” fetvasını verdiler. Bu demek ki dinde bir sorun yoktur ama yorumlamada vardır.

Bu sorun bugün de vardır. Emperyalizmin güdümündeki din ile bağımsız din adamlarının din yorumları çok farklıdır.

İSLAM DİNİNE ÖNEM

Atatürk, İslam dinine çok büyük önem vermiş ve çok büyük hizmetler yapmıştır. En büyük hizmeti vatanımızın düşmanlardan kurtarılmasıdır. Atatürk’ün Ankara’da Kurtuluş Savaşı’ndan önce din adamlarını da yanına alarak Kuvâ-yi Milliye’yi kurması büyük bir devrimdir. Kuvâ-yi Milliye demek milli kuvvetler demektir. Bu kuvvetlerin öncülüğünde ve birlikteliği sayesinde vatan düşmanlardan kurtarılmıştır.

Bekir CEBECİ

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(Eski Güney Hollanda Eyalet Milletvekili)

Yarın: Atatürk din konusunda ne diyor?

29 EKİM’İ KUTLUYORUZ

Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılını büyük bir coşku ile kutlamak, Anıtkabir ve yurdumuzdaki Atatürk’ün heykellerinin bulunduğu tüm yerleşim yerlerine büyük katılım sağlamamız çok önemlidir.

Bu bilinçle Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

GÜNÜN SÖZÜ

“Başkalarını suçlayan adamın gideceği daha çok yolu vardır. Kendisini suçlayan, yolu yarılamıştır. Ve hiç kimseyi suçlamayan adam, çoktan varmıştır.”

Bir Çin atasözü

LOZAN NÜFUS MÜBADELESİ’NİN 100. YILI SEMPOZYUMU KİTAPLAŞTIRILDI

Lozan Mübadilleri Vakfı Genel Sekreteri Esat Halil Ergelen, Lozan Nüfus Mübadelesi’nin 100’üncü yılı vesilesiyle gerçekleştirdiği uluslararası sempozyumun bildirilerini ‘100. Yılında Türk Yunan Mübadelesi- Bellek, Kimlik, Yeniden İnşa’ adıyla kitaplaştırarak önemli bir eseri okuyucularla buluşturduklarını duyurdu. 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen sempozyumda, altı farklı ülkeden 36 akademisyen ve araştırmacı, görüş ve çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Bu değerli sunumlar, kapsamlı bir kitapta bir araya getirildi. Kitap, Türkiye, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Brezilya ve Kanada’dan çeşitli üniversitelerden katılan akademisyenlerin mübadele sonrası bellek, kimlik ve toplumların yeniden inşası üzerine yaptıkları derinlemesine araştırmaları ve tartışmaları içeriyor. Tarihin önemli dönemeçlerinden biri olan Lozan nüfus mübadelesinin 100’üncü yılında, bu çalışmalar, hem geçmişi anlamaya hem de mübadele sürecinin günümüzdeki yankılarının kavranmasına ışık tutuyor.

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Editörlüğünü Bilge Yıldırım Gönül ve Emine Tutku Vardağlı’nın üstlendiği kitap, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları tarafından yayımlandı. Akademik çevreler ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak olan eser, mübadele tarihinin çok boyutlu incelenmesini sağlıyor ve Lozan Mübadilleri Vakfı’nın toplumsal hafızayı canlı tutma misyonuna katkıda bulunuyor.

ERBAKAN 98 YAŞINA GİRDİ

Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan, bugün 98 yaşına basıyor. 29 Ekim 1926 Sinop doğumlu olan ancak Adana Kozanoğlu sülalesinden olup, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Sabri Erbakan’ın oğludur. Milli Nizam, MSP, Refah, Fazilet ve Saadet Partisi kurucularından olan Erbakan, İstanbul Erkek Lisesi’ni birincilikle bitirmiş, başarılarından ötürü İTÜ’de ikinci sınıftan öğretime başlamış, İTÜ Makine Fakültesi Motorlar Kürsüsü’nde asistan olmuş, daha sonra Almanya’da Aachen Üniversitesi’ni bitirmiştir.

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SİYASETTE ÖLÇÜYÜ KORUMAK

“Siyasi liderler konuşmalarında kullandıkları sözcükleri dikkatle seçmek, yanlış anlamalara yol açabilecek ifadelerden kaçınmak, ölçüyü korumak durumundadırlar. Ulu Önder Atatürk’ün Türk gençliğine emanet ettiği Cumhuriyetimizi içinde bulunduğumuz 101. ve sonraki yıllarda sürekli ilerlemeye ve yükselmeye çalışmak hepimizin ortak görevidir.”

Eski Devlet, Milli Savunma ve Adalet Bakanı Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK

BİLİYOR MUSUNUZ?

- TEMA Vakfı’nın İstanbul’un Adalar, Arnavutköy, Bağcılar, Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca ve Esenler ilçelerinde gönüllü çalışanlar arandığını duyurduğunu...

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- FAZIL Say’ın geleneksel yıl sonu konserinin 21 Aralık cumartesi günü İstanbul Volkswagen Arena’da yapılacağını...

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