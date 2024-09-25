15. Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu başarıyla sonuçlandı: Böyle bir arkeoloji sempozyumu yok

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Cumhuriyet gazetesi yazarlarından Özgen Acar’ın “Dünyada bir ilçede bu düzeyde gönüllü katılımlarla ve bu devamlılıkta, uluslararası düzeyde yapılan böyle bir arkeoloji sempozyumu yok” diye nitelendirdiği sempozyuma bu yıla dek toplamda 15 farklı ülkeden arkeologlar ve arkeolojik kazı başkanları katıldılar.

Her yıl yurtiçinden bir ve yurtdışından bir arkeoloğun onuruna düzenlenmekte olan Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumu bu yıl, geçen yıl 19 Aralık’ta yaşamını yitiren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adnan Diler’in anısına, Güney Danimarka Üniversitesi’nden Danimarka-Halikarnassos Projesi üyesi Prof. Dr. Signe İsager’in onuruna düzenlendi.

Günümüzde Muğla, Aydın ve Denizli illerini kapsayan antik çağın Karia ülkesi üzerinde araştırmalar yapmakta olan tarihçiler, sanat tarihçileri ve arkeologlar ile bu bölgede arkeolojik kazılar yapan kazı başkanlarının katıldığı Karia, Karialılar ve Mylasa Sempozyumları her yıl bir tema üzerinde yapıyor. Sempozyumun bu yılki teması ‘Karia’nın Heykelleri’ idi.

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Eylülün ilk haftasında yapılan sempozyuma Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Danimarka ve İtalya’dan arkeoloji bilgeleri katılarak birbirlerinden ilginç 22 bildiri sundular. Bildirilerin özetleri ise Arkeoloji ve Sanat Yayınları tarafından bir kitap olarak yayımlandı.

Sempozyumun en önemli özelliğinin arkeologların gönüllü katılımıyla ve imece ruhuyla yapılmakta olduğunu belirten Olcay Akdeniz şunları söyledi:

“Bizim sempozyumun mayası dostluktur. İmece ruhu ile tüm konuşmalarımız gönüllü olarak katılırlar. Hatta yol giderlerini de kendileri karşılarlar. Bu sempozyum bugüne kadar yapılanların en mükemmeli oldu. Bütçemiz doğrudan bir kurum veya kuruluş tarafından karşılanmıyor. Bütçenin ağırlıklı kısmı yine gönüllü kişisel katkılarla oluşturuluyor. Bu yılki destekçilerimiz arasında Milas Ticaret ve Sanayi Odası, Muğla Ticaret Borsası, Çakıl Balıkçılık, Menteşe Som Zeytinyağı, Bodrum Ticaret Odası, Uzunyuva Zeytinyağı firmaları yer aldı. Ayrıca kişisel desteklere karşın halen sempozyumun gider bütçesinde yüzde 17 dolayında açık bulunuyor.”

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SEMPOZYUMUN ARDINDAN KUTLAMA MESAJI

“Değerli Olcay Bey,

Bu yıl da 15. Karia ve Karialılar Sempozyumu’nu idrak ettik. Her yıldaki gibi, her yıldakinden çok faydalı, değerli ve içten bir etkinlik oldu. Hazırlanması, düşünülmesi ile birçok kuruluş ve kişinin emek ve özverisini isteyen bu sempozyumda en fazla emek ve özverinin sizden geldiği bir gerçek. Gösterdiğiniz bu Karia ve Karialılar sevgisinin yararlanıcısı bizleriz.

Kendim ve arkadaşlarım adına Diane’le beraber teşekkür ediyor, 16. Sempozyum çalışmaları için başarılar diliyoruz.

İçten selamlarımla.”

Prof. Dr. Fikret YEGÜL

California Üniversitesi Mimarlık Tarihi ve Klasik Arkeoloji Bölümü Santa Barbara-ABD

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BİLİYOR MUSUNUZ?

◊ CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’un Yunan sahil güvenlik botlarının ihlallerini Meclis gündemine taşıyıp, İçişleri Bakanı’na Yunanistan’ın 2024 yılında kaç ihlalde bulunduğunu sorarak “Egemenlik haklarımıza ve ulusal güvenliğimize saldırı niteliğindeki bu ihlaller kabul edilemez. İhlal varsa ihmal de vardır” dediğini...

◊ DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz’un, İçişleri Bakanı’na Muş ili Varto-Bulanık ilçelerinin karayolu ve köprü sorunu, Hakkâri ilinde fuhuş ve uyuşturucu çetesine ilişkin soru önergeleri yönelttiğini...

Amik’te tehlike

◊ CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un DSİ tarafından Karasu, Afrin kanalları ile Asi Nehrinde temizlik yapılmadığı için Amik Ovası’nda 7 bin dönüm tarım arazisinin sular altında olduğunu söylediğini...

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◊ MİLLETVEKİLLERİ maaşlarının sınırlandırılmasını, aslında emeklilik maaşlarının olmaması gerektiğini söyleyen okur Yaşar Altıntardı’nın, “AP lideri Vecdi Öz’ün bu çağrısına hangi parti ve milletvekilinden olumlu cevap verileceğini merakla bekliyoruz” açıklamasını yaptığını...

ORMAN YASASI 31 KEZ DEĞİŞTİ

Yönetimin çevre tahribatı için yaptığı müdahalelerden en çok zararı orman alanlarımız görmüş, 6831 sayılı Orman Yasası 31 kez değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin büyük bir çoğunluğu ormanların yapısını bozan, madenciliğe açan, HES ve RES projelerine sınırsız kolaylık sağlayan, her türlü altyapı, çöp atık tesisi, maden atığı depolaması dahil, ormanlarda her türlü yapılaşmaya olanak sağlayan değişiklikler olmuştur. Bu uygulamalar Anayasamızla kesin şekilde korunacağı taahhüt edilen ormanlarımızın parçalanmasına, bütünlüklerinin bozulmasına neden olmuştur.

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Anayasanın 169. Maddesi’nde şöyle deniliyor:

“Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zaman aşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında irtifak hakkına konu olamaz. Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz. Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.”

Ormanlarımızı yok eden keyfiyeti kabul etmiyoruz.

Kamusal yararı yok sayan, ormanları özelleştiren anlayışı kabul etmiyoruz.

Emin KORKMAZ TMMOB Başkanı

AYBASTI’DAKİ YANLIŞTAN DÖNÜN

Türkiye Belediyeler Birliği’nin 2. dönem toplantılarına katılmak amacıyla Tokat’tan sonra Ordu’ya giden Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Perşembe Aybastı Yaylası’nı ziyaret etti ve siyanürle altın arama çalışmalarına karşı başlatılan protestolara destek verdi. Özer, Belediyeler Birliği’nde komisyon üyesi olarak Türkiye’yi il-il gezeceklerini ve vatandaşların sorunlarına çözüm arayışlarına devam edeceklerini belirtti ve “Aybastı Yaylası’ndaki yanlıştan hızlıca dönülmesini gerektiğini” söyledi.