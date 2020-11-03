Yönetime küçük notlar

Kayıp veya kazanılan puanlar yerine başka şeyler görmeye çalışıyorum.
Mevcut kadronun durumu belli.
Genç ve tecrübesiz bir ekip.
Ancak gelecek vaat ediyor bu takım.
Ben bu takımda Bursaspor’un borcunu sıfırlayacak bir potansiyel görüyorum.
Ben bu takımda biraz daha sabredilirse başarı görüyorum.
Ben bu takımda, eğer oyuncular kendini bozmazsa en az 30 milyon dolar görüyorum.
İletişim çağında iletişime bu kadar kapalı bir yönetim şekli olalamayacağını kendisine aktarmıştım.
Şampiyon başkan rahmetli İbrahim Yazıcı’dan da bahsetmiştim.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam’ın istifa sürecinde dahi İbrahim Yazıcı’nın telefonları açtığını, tüm sorulara cevap verdiğini aktarmıştım o yazımda.
Ancak İbrahim Yazıcı sonrası yönetimlerde bu iletişim koptu nedense.
Bu kopuş gereksiz bir gizem oluştuyor kulübün çevresinde.
Bilgi olmayınca yorum devreye giriyor.
Teyide muhtaç bilgiler doğruymuş gibi dolaşıyor.
O zaman içten içe eleştirmiştim.
Hatta dost meclisinde “Ne gerek var ki bu kadar iddialı konuşmaya” bile demiştim diye hatırlıyorum.
Karşılaşsaydım o süreçte ona da söylerdim kesinlikle.
Yanıldım.
Mustafa Hoca gerçekten kulübün DNA’sını biliyormuş.
Yanıldığıma göre özür dilemek düşer bana.
Özür dilerim Mustafa Hoca.
Kaleci ve defans hatalarına karşın 3 güzel ve akıl dolu gol attı yeşil-beyazlı takım.
Özellikle ikinci gol kurgu ve paslaşma anlamında ders olarak bile gösterebilir.
Bunu başaran da genç futbolcular.
3-0 sonrası 3 gol yedi takım ama genel anlamda futbol iyiydi.
Onlar gibi hatalar yapıldı.
Son 20 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen Bursaspor, 2 net pozisyondan yararlanamadı.
Hani derler ya “o pozisyonlar gol olsa” diye.
Bir gün Fenerbahçe ile anlaşıyor, ertesi gün Trabzonspor ile adı anılıyor.
Zaman zaman da Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdiği yönünde haberler yapılıyor.
Belki de pek çok Süper Lig futbolcusundan daha fazla haberi yapılıyor Burak’ın.
Giresunspor maçında da iyi şeyler yaptı.
Pas yüzdesi çok yüksekti.
İstekliydi, koşturdu arkadaşlarını.
Altınortu deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından yapılan aşırı abartılı övgülerin ardından da “Fazla abartmamak lazım” demek istiyorum.
Evet geçen hafta 3-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının skoru da o değildi.
Altınordu karşısında alınan 2-0’lık galibiyeti de öyle “net” diye nitelendirmek doğru olmaz.
Gençlerin ne fazla övgüye, ne de fazla eleştiriye ihtiyacı var.
Ayakları yere bassın yeterli.
Böyle galibiyetler alınacaktır, hiç ummadık tecrübe eksikliğinden kaynaklanan yenilgiler de olacaktır kesin.
Önemli olan bu gençlerin gelişim göstermeleri.
Evet skor açısından öyle de...
İlk 45 dakikadaki futbol tek kelimeyle muazzamdı.
Tecrübe eksikliği olmasa skor farklı olurdu.
E tecrübe nasıl elde edilecek.
Elbette maç oynayarak.
Önce ezilecekler ve yenilecekler.
Sonra eze eze yenmeyi öğrenecekler.
Taraftarla arasında ciddi bir uçurum oldu.
Bundan sonra yapacağı her hata karşısına çıkarılacaktır.
Gitmesi sanırım hem kendisi hem de Bursaspor için iyi olacak.
Genç bir futbolcu sonuçta ve kendisini geliştirebileceği bir takıma gitmesi gerekli. Ancak burada yaptığı hataları umarım gideceği takımda yapmaz. Ayrıca giderken küçük de olsa Bursaspor’a para kazandırırsa vefa borcunu da ödemiş olur.
BURAK AVRUPA’YA GİTMELİ
Burak Kapacak konusu ise bana göre biraz karışık. Yönetimin belirlediği 3 milyon Euro’luk bonservis ücreti yerinde.
Gerçekten Bursa çok farklı bir kent.
İstanbul’a direnen, karşısında dimdik duran ve bazen yarış içinde olan...
Mesela İstanbul’dan sonra en büyük medya oluşumları Bursa’da olmuştur.
Bursa medyasından “Küçük Babıali” diye bahsedilmiştir hep dışarıda.
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu kenttir.
Sırf bu yüzden Bursa için “Edirne’nin babası, İstanbul’un dedesi” benzetmesi bile yapılır.
*
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, o zamanki ismi Bursa Ticaret Odası’nın 6 Haziran 1889 tarihinde hizmete başlamıştır mesela.
Elbette çoğunluk sağlanamadı ve seçim ikinci tura kaldı.
Ben zaten ilk toplantıda bu işin bitmesini çok mümkün görmüyordum.
Keşke yanılsaydım.
Ayrıca bu tür durumlarda kongre teferruattır.
Zaten tek aday var.
Mevcut yönetim de biran önce işi devretmek istiyor.
Yeni başkan belli, devredecekler de orada.
Mevcut başkan Mesut Mestan’ın ifadelerine göre acil 80 milyon lira ile 6 milyon Euro’ya ihtiyaç var.
Aksi halde transfer tahtası kapanacak ve belki de sezona Bursaspor eksi puanlarla başlayacak.
Geçen sene Eskişehirspor’un yaşadığı gibi.
Yani ortada ciddi bir enkaz var.
Yanlış anlaşılmasın bu enkazın tüm sorumlusu Mesut Mestan ve yönetimi demek istemiyorum.
Eminim onlar da çok istediler kulübü düzlüğe çıkarmayı ancak başarılı olamadılar maalesef.
Vardır elbet bahaneleri ama bu sonucu değiştirmez.
Müthiş bir kaos ortamı var.
Herkes birbirini suçluyor.
Takım 12 Ağustos’ta çalışmalara başlayacak ama teknik direktör bile yok.
Futbolcular bir bir ayrıldıklarını sosyal medyalarından paylaşıyor.
Mesut Mestan başkanlığındaki yönetimden ise ilk kez bir ses çıktı.
Yaptıklarını, aştıkları zorlukları anlatan...
Kentten gelen veya gelmeyen desteklerden üzeri örtülü bir şekilde bahsedilen...
Futbolun ruhuna aykırı bir kere bu durum.
Başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, hakemler hata yapacak.
Az hatayı yapan üstte, çok hata yapan altta yer alacak.
Düşenler, çıkanlar olacak.
FIFA ve UEFA ne diyor?
“Kazanan ve kaybeden sahada belli olsun” diyor.
Pandemi sonrası liglerin seyircisiz dahi olsa oynatılmasının sebebi de bu...
Bursaspor Süper Lig’e çıkamadı ama kulakları sağır eden bir sessizlik hakim tüm kente.
Oysa önce takımda kavga kıyamet koptu.
Birileri, başka birini ihanetle suçladı.
O suçlanan da “otobüsten inerken ağlıyordum” diyerek kendini savundu.
Hoca, “Kısmet değilmiş” dedi, yönetimden ise henüz bir ses seda çıkmadı.
Sosyal medyada ağıtlar yakıldı, herkes kendine göre yorum yaptı ama...
Durum oldukça ilginç.
İnanmazsan, başarıya konsantre olamazsın.
Ve herkes inanmışken Bursasporlu futbolcuların bu inançsızlığı düşündürücü.
Sezon başlamadan önce herkes Bursaspor’un ligi çok rahat şampiyon olacağını düşünüyordu.
Art arda yapılan 8-10 transfer, daha da umutlandırmıştı herkesi.
İsimler kalite ve üst düzeydi.
Ama beklenen olmadı.
Bu kadro kalitesini sahaya yansıtamadı bir türlü.
Kurak geçen yaz döneminde köylüler yağmur duasına gitmiş.
Yüzlerce köylü gitmiş; ama sadece bir kişi ‘yağmur yağar’ diye yanında şemsiye götürmüş.
Ve duanın ardından yağmur yağmış.
Şemsiyesini götürenin hatırına...
Sözün özü, Bursaspor daha Hatay maçına çıkmadan play-off’u düşünmeye başladı.
Keşke inancını son dakikaya kadar taşıyabilseydi.
*
Hatayspor-Bursaspor maçının 66. dakikası.
Takım havaya girmiş.
Oyuncuların performansı artmış.
Teknik heyet takım üzerinde hakimiyet kurmuş.
Taraftar ve camia da hazır takımın arkasında saf tutmaya başlamışken, başka konulara yönelip dikkat dağıtmanın bir anlamı yok.
Bursa, küçük bir yer ve herkes kimin ne yaptığını, hangi adımları attığını gayet iyi biliyor.
Ama bu süreçte durmak ve susmak gerekli.
Çünkü ortak payda Bursaspor’un menfaati sözkonusu...
İki takımda kontrollü oynadı.
Pres, baskı yapmaya çalıştılar birbirlerine ama oyunu çirkinleştirmediler.
Altınordu tam saha pres uygulamaya çalıştı.
Bursaspor daha sahasından çıkmaya çalışırken baskı uyguladı.
İlk yarıda 3 pozisyon üretti İzmir ekibi.
Bursaspor da çok iyi değildi ilk 45 dakikada.
Rakibinin pres çabasını oyunu geniş alana yayarak aşmaya gayret gösterdi.
Yönetime küçük notlar
Bursaspor’un artık daha büyük düşünmesi lazım.
Bunu yapacak olan da elbet Başkan Erkan Kamat ve yönetim kurulu üyeleri.
Büyük düşünmek derken, şampiyonluk, bir üst lig ve benzeri hedeflerden bahsetmiyorum.
İşi sıkı tutup başarıyı getirecek organizasyonun oluşturulması çok önemli.
Son 10 gündür ilginç söylentilerle çalkalanıyor Bursapor camiası.
Teknik Direktör Mustafa Er’in gönderileceği...
Yerine başka teknik direktörün getirileceği...
Ve başka pek çok konu.
Şimdi nacizane Erkan Kamat ve yöneticilerine birkaç not iletmek istiyorum.
Bence bunları bir not etsinler...
- Mustafa Er ile ilgili dedikodu çıkılmasına izin verileyecek.
- Yönetim kurulu üyelerinin bazılarının başka teknik direktörlerle görüşmesine izin verilmeyecek.
- Devre arasına kadar mali anlamda çalışma yapılacak ve transfer tahtası kaldırılacak.
- Genç futbolcular psikolojik destek verecek bir uzman ekip kurulacak.
- Gençlerin menajer sarmalında kaybolmasına izin verilmeyecek.
- Ali Akman ile anlaşma sağlanacak.
- Altyapıdan yetişip Bursaspor’a hizmet vermiş eski futbolcular ile genç oyuncular buluşturulacak.
- Takımdaki tüm futbolculara aidiyet duygusunun aşılanması için çalışma yürütülecek.
- Genç oyuncuların önemli kısmı 3 paraya oynuyor. Bu oyuncuların küçük çaplı da olsa maddi ve manevi destek sağlayarak.
- Kriz anında başkan hemen devreye girecek ve camianın gazını alacak açıklamalarda bulunacak.
- Basın ve camia ile doğru iletişim kurulacak.
Benim bir çırpıda sayabileceklerim bunlar.
Dahası var elbet ama bunları yapsalar da yeterli şimdilik.
Zaten belli bir sistem oturursa diğer eksikler de görülür.
EN GÜZEL GOLÜ KAFANI KARIŞTIRANLARA AT
ALİ Akman her geçen gün daha da parlatıyor kendini.
Hep üstüne ekliyor.
Yaşı henüz 18 ama usta işi goller atıyor.
Kendinden emin ve soğuk kanlı.
Türk futbolu harika bir golcü kazanıyor.
Allah nazarlardan saklasın.
8 haftada 7 gol önemli bir başarı.
Devamı gelir inşallah.
Umarım Bursaspor da biran önce anlaşma yapar.
Ali’ye de önerim bir süre daha burada kalması ve pişmesi.
Erken giderse erken bitme olasılığı çok yüksek.
O nedenle uzatsın sözleşmesini Bursaspor ile.
Merak etme Ali Akman, Bursaspor kimsenin yolunu tıkamaz.
Ama giderken para kazandırırsan kulübe, bu camia seni ömür boyu unutmaz.
Enes Ünal örneğinde olduğu gibi...
Haydi Ali en güzel golünü kafanı karıştıranlara at.
GALİBİYET ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ
Bursaspor’un Boluspor karşısında aldığı 4-2’lik galibiyet çok şeyi değiştirdi aslında.
Sadece puan olarak değil ama...
Aksi bir skorda hoca değişecekti belki.
Belki yeni bir kaosa sürüklenecekti yeşil beyazlı camia.
O nedenle bu galibiyet benim için çok önemli.
Maçın genel değerlendirmesi; Bursaspor çok üstündü.
Haklı bir farklı galibiyet elde etti genç takım.
O nedenle alkışlayın bu genç takımı ve sonuna dek destekleyin.
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