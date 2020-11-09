Yönetim devreye girmeli

Kubilay Kanatsızkuş’un bu süreçten sonra Bursaspor’a fayda sağlayacağını düşünmüyorum.

Taraftarla arasında ciddi bir uçurum oldu.

Bundan sonra yapacağı her hata karşısına çıkarılacaktır.

Gitmesi sanırım hem kendisi hem de Bursaspor için iyi olacak.

Genç bir futbolcu sonuçta ve kendisini geliştirebileceği bir takıma gitmesi gerekli. Ancak burada yaptığı hataları umarım gideceği takımda yapmaz. Ayrıca giderken küçük de olsa Bursaspor’a para kazandırırsa vefa borcunu da ödemiş olur.

BURAK AVRUPA’YA GİTMELİ

Burak Kapacak konusu ise bana göre biraz karışık. Yönetimin belirlediği 3 milyon Euro’luk bonservis ücreti yerinde.

