Deplasmanda 9 kişi kalan rakibi yenemeyen takım için ne yorum yapılabilir ki!
Aslında çok da kızamıyorum.
Maç için bir beklentim olmadığı için “kötü oynadı” bile demiyorum.
Son bölümde galibiyet için (rakip 9 kişiydi ama olsun) rakip kaleye yüklendi ama beceri olmayınca...
PLANLAR TERSE DÖNDÜ
Oysa sezona başlangıç iddialıydı.
Bir kesim “Açık ara şampiyon oluruz” bile diyordu.
Doğrusu ben de “Artık bu sene Süper Lig’e çıkar Bursaspor” diyordum kendi kendime.
Şu an ise...
Kümede kalır mı?
Belki...
Kimse bu soruya net “evet” diye cevap veremiyor.
Tehlike büyük.
Sıkıntı had safhada.
Olumsuzlukları aşmak...
Takımda bir enerji yaratmak...
“Belki değişiklik işe yarar” düşüncesiyle yönetim bir hamle yaptı.
Ve yine fatura teknik direktöre kesildi.
TEK SORUMLU TUNA MI?
İki maçta 9 kişi kalan rakiplere karşı maç kazanamayan takımın hocası elbette tartışılır.
Tamer hoca da “sorumluluk benim” açıklamalarında bulunmuştu zaten.
Ama sadece Tamer hoca mı sorumlu?
Hayır elbette.
Futbolcular mı?
Üzgünüm ki buna da cevabım hayır.
Sorun, evet yönetimdeydi.
Furkan Banaz ve ekibinden bahsetmiyorum tabii ki.
Hayrettin Gülgüler ve ekip lideri Emin Adanur sorumludur bu durumdan.
ŞİMDİ İŞ DAHA ZORA GİRDİ
Aslında kaos, ilk haftada başladı.
Mustafa Er’in gidişi sonrası toparlayamadı hep patinaj yaptı Bursaspor.
Sonra sırayla hem diğer teknik direktörler hem de futbolcular bir bir ayrıldı takımdan.
Başarı da yakalanmadı...
Borç da arttı...
Elde bırakın play-off’u zorlayacak, takımı ligde tutacak kadro da kalmadı.
Bundan sonrası işi daha zor Bursaspor’un.
ZOR BİR SORUMLULUK ALDI
Evet teknik direktör beklenen isim oldu.
Mustafa Er yine zor bir süreçte sorumluluk aldı.
İşi zor, hem de çok zor.
Çevirebilir mi?
Evet çevirebilir ama herkesin desteğine ihtiyacı olacak.
Çünkü bu saatten sonra Bursaspor ancak aşırı motivasyonla maç kazanabilir.
Ve yine fatura teknik direktöre kesildi
Deplasmanda 9 kişi kalan rakibi yenemeyen takım için ne yorum yapılabilir ki!
Aslında çok da kızamıyorum.
Maç için bir beklentim olmadığı için “kötü oynadı” bile demiyorum.
Son bölümde galibiyet için (rakip 9 kişiydi ama olsun) rakip kaleye yüklendi ama beceri olmayınca...
PLANLAR TERSE DÖNDÜ
Oysa sezona başlangıç iddialıydı.
Bir kesim “Açık ara şampiyon oluruz” bile diyordu.
Doğrusu ben de “Artık bu sene Süper Lig’e çıkar Bursaspor” diyordum kendi kendime.
Şu an ise...
Kümede kalır mı?
Belki...
Kimse bu soruya net “evet” diye cevap veremiyor.
Tehlike büyük.
Sıkıntı had safhada.
Olumsuzlukları aşmak...
Takımda bir enerji yaratmak...
“Belki değişiklik işe yarar” düşüncesiyle yönetim bir hamle yaptı.
Ve yine fatura teknik direktöre kesildi.
TEK SORUMLU TUNA MI?
İki maçta 9 kişi kalan rakiplere karşı maç kazanamayan takımın hocası elbette tartışılır.
Tamer hoca da “sorumluluk benim” açıklamalarında bulunmuştu zaten.
Ama sadece Tamer hoca mı sorumlu?
Hayır elbette.
Futbolcular mı?
Üzgünüm ki buna da cevabım hayır.
Sorun, evet yönetimdeydi.
Furkan Banaz ve ekibinden bahsetmiyorum tabii ki.
Hayrettin Gülgüler ve ekip lideri Emin Adanur sorumludur bu durumdan.
ŞİMDİ İŞ DAHA ZORA GİRDİ
Aslında kaos, ilk haftada başladı.
Mustafa Er’in gidişi sonrası toparlayamadı hep patinaj yaptı Bursaspor.
Sonra sırayla hem diğer teknik direktörler hem de futbolcular bir bir ayrıldı takımdan.
Başarı da yakalanmadı...
Borç da arttı...
Elde bırakın play-off’u zorlayacak, takımı ligde tutacak kadro da kalmadı.
Bundan sonrası işi daha zor Bursaspor’un.
ZOR BİR SORUMLULUK ALDI
Evet teknik direktör beklenen isim oldu.
Mustafa Er yine zor bir süreçte sorumluluk aldı.
İşi zor, hem de çok zor.
Çevirebilir mi?
Evet çevirebilir ama herkesin desteğine ihtiyacı olacak.
Çünkü bu saatten sonra Bursaspor ancak aşırı motivasyonla maç kazanabilir.