Başlığa aldanıp Bursaspor’un sahasında Kocaelispor ile oynadığı maçın çok keyifli ve heyecan verici olduğunu düşünmeyin.
Bir arkadaşımın yorumunu aktarayım; halı saha maçı kıvamındaydı.
Heyecan var mıydı?
Kesinlikle evet.
Son dakikaya kadar taraftarlar bir oturup bir kalktı.
E bundan sonra zaten öyle öyle rahat maç yok.
Her galibiyeti öpüp başına koyması lazım Bursaspor’un.
Fazlasını beklemek haksızlık olur.
Ligde kalabilmek için iyi futbol değil 3 puan gerekli.
Kalan 7 maçta hata yapma şansı yok Bursaspor’un.
Hem hata yapmayacak hem rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.
Hala ipler Bursaspor’un elinde değil.
İşi çok zor Bursaspor’un ama Kocaelispor galibiyeti umutları bir hayli yeşertti.
Kötüyü düşünmeden yoluna devam etmeli.
Umut var oldukça yola devam.
POTANIN TİMSAHLARI
Futbol kadar basketbolda da Bursaspor heyecan dolu bir hafta geçirdi.
Bir ara 20 sayı öne geçti ama bu üstünlüğünü koruyamadı.
Başakşehir Koleji özellikle son periyotta ciddi direnç gösterdi.
Son 1 dakika bitmek bilmedi.
E normal.
Kısıtlı kadro ile hem Avrupa’da hem de ligde iyi işler yapıyor Frutti Extra Bursaspor.
Play-off yolunda önemli bir galibiyeti cebine koydu Potanın Timsahları.
Tebrikler...
KADROYU YABANCI OYUNCULARDAN KURMAK FARZ DEĞİL
Sadece ben mi izlediğim maçlardan zevk alamıyorum yoksa Türkiye ligleri gerçekten çok mu kötü?
Pazar günü oturup Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçını seyrettim.
Alt sıraları direkt ilgilendiren bu karşılaşma sonunda sahasında Giresunspor’a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor, küme düşmeyi garantiledi.
*
Neyse konu Yeni Malatyaspor’un kümede kalması veya düşmesi değil.
Transfer edilen, büyük olasılıkla ciddi sözleşmeler imzalanan yabancı oyuncuları görünce içim acıdı doğrusu.
Mali durumunu tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen bir kaç yıla Yeni Malatyaspor, mali durumu nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşayacak.
Peki neden?
Akıllı kadro mimarisi yapılamadığından...
Menajerlerin ayak oyunlarına engel olunamadığından...
Altyapıya ve gençlere yeterince şans verilemediğinden.
Evet yabancı oyuncu sınırlaması yok ama tüm kadroyu yabancılardan kurmak farz değil yahu.
Donsah’ın Metehan’dan ne üstünlüğü var?
Ya da Umut, Karim Hafez’den daha mı kötü?
Ve diğer gençlere daha fazla şans verilemez miydi?
Metehan da, Umut da, Atakan da, Barış da, Muhammed de inanın yüz binlerce dolar verilen o yabancılardan daha kaliteli.
*
Eğer bu çocuklara daha önce şans verilseydi...
Belki yine küme düşecekti Yeni Malatyaspor ama en azından yerli oyunculardan oluşan iskelet kadrosu olacaktı.
Belki yine küme düşecekti Yeni Malatyaspor ama en azından profesyonel olan genç oyuncularından bir kaçını satarak kasasına para koyacaktı.
Belki yine küme düşecekti Yeni Malatyaspor ama en azından “transfer” adı altında kasasının boşaltılmasına mani olacaktı.
*
Bundan sonrası artık Teknik Direktör Cihat Arslan’ın...
Zaten kadroyu gençleştirme operasyonuna başlamış.
Kalan maçlarda ilk 11’i de buna göre şekillendirirse...
Hem Yeni Malatyaspor hem de Türk futbolu yeni isimler ve hatta belki de yeni yıldızlar kazanmış olur.
Olur mu?
Vallahi bal gibi olur.
Bunu Bursaspor 2-3 sene önce başardı.
Yeni Malatyaspor niye başaramasın...
Umut var oldukça yola devam
Başlığa aldanıp Bursaspor’un sahasında Kocaelispor ile oynadığı maçın çok keyifli ve heyecan verici olduğunu düşünmeyin.
Bir arkadaşımın yorumunu aktarayım; halı saha maçı kıvamındaydı.
Heyecan var mıydı?
Kesinlikle evet.
Son dakikaya kadar taraftarlar bir oturup bir kalktı.
E bundan sonra zaten öyle öyle rahat maç yok.
Her galibiyeti öpüp başına koyması lazım Bursaspor’un.
Fazlasını beklemek haksızlık olur.
Ligde kalabilmek için iyi futbol değil 3 puan gerekli.
Kalan 7 maçta hata yapma şansı yok Bursaspor’un.
Hem hata yapmayacak hem rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek.
Hala ipler Bursaspor’un elinde değil.
İşi çok zor Bursaspor’un ama Kocaelispor galibiyeti umutları bir hayli yeşertti.
Kötüyü düşünmeden yoluna devam etmeli.
Umut var oldukça yola devam.
POTANIN TİMSAHLARI
Futbol kadar basketbolda da Bursaspor heyecan dolu bir hafta geçirdi.
Bir ara 20 sayı öne geçti ama bu üstünlüğünü koruyamadı.
Başakşehir Koleji özellikle son periyotta ciddi direnç gösterdi.
Son 1 dakika bitmek bilmedi.
E normal.
Kısıtlı kadro ile hem Avrupa’da hem de ligde iyi işler yapıyor Frutti Extra Bursaspor.
Play-off yolunda önemli bir galibiyeti cebine koydu Potanın Timsahları.
Tebrikler...
KADROYU YABANCI OYUNCULARDAN KURMAK FARZ DEĞİL
Sadece ben mi izlediğim maçlardan zevk alamıyorum yoksa Türkiye ligleri gerçekten çok mu kötü?
Pazar günü oturup Yeni Malatyaspor-Giresunspor maçını seyrettim.
Alt sıraları direkt ilgilendiren bu karşılaşma sonunda sahasında Giresunspor’a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor, küme düşmeyi garantiledi.
*
Neyse konu Yeni Malatyaspor’un kümede kalması veya düşmesi değil.
Transfer edilen, büyük olasılıkla ciddi sözleşmeler imzalanan yabancı oyuncuları görünce içim acıdı doğrusu.
Mali durumunu tam olarak bilmiyorum ama muhtemelen bir kaç yıla Yeni Malatyaspor, mali durumu nedeniyle çok ciddi sorunlar yaşayacak.
Peki neden?
Akıllı kadro mimarisi yapılamadığından...
Menajerlerin ayak oyunlarına engel olunamadığından...
Altyapıya ve gençlere yeterince şans verilemediğinden.
Evet yabancı oyuncu sınırlaması yok ama tüm kadroyu yabancılardan kurmak farz değil yahu.
Donsah’ın Metehan’dan ne üstünlüğü var?
Ya da Umut, Karim Hafez’den daha mı kötü?
Ve diğer gençlere daha fazla şans verilemez miydi?
Metehan da, Umut da, Atakan da, Barış da, Muhammed de inanın yüz binlerce dolar verilen o yabancılardan daha kaliteli.
*
Eğer bu çocuklara daha önce şans verilseydi...
Belki yine küme düşecekti Yeni Malatyaspor ama en azından yerli oyunculardan oluşan iskelet kadrosu olacaktı.
Belki yine küme düşecekti Yeni Malatyaspor ama en azından profesyonel olan genç oyuncularından bir kaçını satarak kasasına para koyacaktı.
Belki yine küme düşecekti Yeni Malatyaspor ama en azından “transfer” adı altında kasasının boşaltılmasına mani olacaktı.
*
Bundan sonrası artık Teknik Direktör Cihat Arslan’ın...
Zaten kadroyu gençleştirme operasyonuna başlamış.
Kalan maçlarda ilk 11’i de buna göre şekillendirirse...
Hem Yeni Malatyaspor hem de Türk futbolu yeni isimler ve hatta belki de yeni yıldızlar kazanmış olur.
Olur mu?
Vallahi bal gibi olur.
Bunu Bursaspor 2-3 sene önce başardı.
Yeni Malatyaspor niye başaramasın...