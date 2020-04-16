ALMANYA’da liglerin mayıs ayı içinde başlayacağı dile getirildi.
Tüm ligler için olası programlar açıklandı.
Açılan programa göre de kulüpler yavaş yavaş antrenmanlara başladı.
Açıklamada, önlem alınmazsa kulüplerin iflas edebileceğine de değinildi.
Almanya’da belirtilen tarihte ligler başlar mı, koronavirüs salgını buna izin verir mi bilinmez ama en azından bir niyet var.
Türkiye futbolunda ise rahatsız edici bir sessizlik var.
Bireysel olarak kulüp başkanları veya basın sözcüleri açıklamalar yapıyor.
“Lig tescil edilsin”, “Yok sayılsın,” “FİFA, UEFA’nın alacağı kararlar beklensin” gibi cılız söylemler.
Bir Allah’ın kulu da masaya yumruğunu vurup, tavrını net bir şekilde söylemiyor.
Kulüpler battıklarının, iflas ettiklerinin farkında değiller galiba...
- Tribün geliri yok.
- Forma satışı sıfır.
- Reklam geliri zaten olmaz.
Ama alacaklar...
Evet kulüpten alacaklar çoktan harekete geçmiştir bile.
Futbolcular durumu anlamaya çalışıyor.
Teknik direktörler sessiz.
Yarın alacaklar kapıya dayandı mı...
Herkes başkasından bir hareket bekliyor.
Bence Türkiye’de bu yıl ligler oynanmaz.
Çünkü alınan önlemler nedeniyle virüs Türkiye’ye geç girdi.
İyi mücadele ediliyor, kontrol altına alınmış gibi görünüyor ama aşağı yönde seyir için izolasyonun sanki birkaç ay daha sürmesi şart.
Bakalım önümüzdeki günlerde futbolun patronlarından bir program açıklaması gelecek mi?
BRAVO KAPTAN
KAPTAN Selçuk Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı.
Selçuk’un eşi Emel hanım ile kafa pası yaptığı görüntü büyük ilgi gördü.
Bu görüntü sayesinde futbolseverler olarak yeniden kendimize geldik.
Öte yandan Emel hanımın futbol becerisi de oldukça iyi.
Emel hanım da ayrı bir tebriği hak ediyor.
Taraftarların duygularını diri tuttuğun....
“Lig başlarsa merak etmeyin biz hazırız” mesajını verdiğin...
Ve en önemlisi genç futbolculara “Bak ben çalışıyorum siz de çalışın ve lige hazır olun” önerisinde bulunduğun için...
Bravo kaptan.
Türk futbolu sessiz
ALMANYA’da liglerin mayıs ayı içinde başlayacağı dile getirildi.
Tüm ligler için olası programlar açıklandı.
Açılan programa göre de kulüpler yavaş yavaş antrenmanlara başladı.
Açıklamada, önlem alınmazsa kulüplerin iflas edebileceğine de değinildi.
Almanya’da belirtilen tarihte ligler başlar mı, koronavirüs salgını buna izin verir mi bilinmez ama en azından bir niyet var.
Türkiye futbolunda ise rahatsız edici bir sessizlik var.
Bireysel olarak kulüp başkanları veya basın sözcüleri açıklamalar yapıyor.
“Lig tescil edilsin”, “Yok sayılsın,” “FİFA, UEFA’nın alacağı kararlar beklensin” gibi cılız söylemler.
Bir Allah’ın kulu da masaya yumruğunu vurup, tavrını net bir şekilde söylemiyor.
Kulüpler battıklarının, iflas ettiklerinin farkında değiller galiba...
- Tribün geliri yok.
- Forma satışı sıfır.
- Reklam geliri zaten olmaz.
Ama alacaklar...
Evet kulüpten alacaklar çoktan harekete geçmiştir bile.
Futbolcular durumu anlamaya çalışıyor.
Teknik direktörler sessiz.
Yarın alacaklar kapıya dayandı mı...
Herkes başkasından bir hareket bekliyor.
Bence Türkiye’de bu yıl ligler oynanmaz.
Çünkü alınan önlemler nedeniyle virüs Türkiye’ye geç girdi.
İyi mücadele ediliyor, kontrol altına alınmış gibi görünüyor ama aşağı yönde seyir için izolasyonun sanki birkaç ay daha sürmesi şart.
Bakalım önümüzdeki günlerde futbolun patronlarından bir program açıklaması gelecek mi?
BRAVO KAPTAN
KAPTAN Selçuk Şahin, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir görüntü paylaştı.
Selçuk’un eşi Emel hanım ile kafa pası yaptığı görüntü büyük ilgi gördü.
Bu görüntü sayesinde futbolseverler olarak yeniden kendimize geldik.
Öte yandan Emel hanımın futbol becerisi de oldukça iyi.
Emel hanım da ayrı bir tebriği hak ediyor.
Taraftarların duygularını diri tuttuğun....
“Lig başlarsa merak etmeyin biz hazırız” mesajını verdiğin...
Ve en önemlisi genç futbolculara “Bak ben çalışıyorum siz de çalışın ve lige hazır olun” önerisinde bulunduğun için...
Bravo kaptan.