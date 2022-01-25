TFF ve çok bilmiş kurulları

- “Cumartesi öğleden sonra” dedi.
- “Bursaspor’un maçı var” dedim.
Şaşırdım aslında çünkü bu arkadaşım iyi bir Bursasporludur.
Demek oluyor ki herkes Bursaspor’dan ümidini kesti.
Kimsenin bir beklentisi kalmadı.
Ve belki de en kötüsü maçını izlemek istemiyor, o nedenle gündemine almıyor “İyi Bursasporlu” diyebileceğim insanlar.
Adanaspor’daki futbol, mücadele ve skor da bunun nedenlerini ortaya koyuyor aslında.
12 MAÇTIR BÖYLE!
Haberde; Yılmaz Büyükerşen korunuyor, kulüp başkanı Halil Ünal yerden yere vuruluyordu.
Ve hatta haberin bir bölümünde “Hatalı transferler nedeniyle maddi açıdan zor günler yaşayan Eskişehirspor’da Kulüp Başkanı Halil Ünal’ın eski Başkan Mesut Hoşcan ve Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i suçlaması, camiada ‘Başkan kendini kurtarmak, Saray’a yaranmak istiyor’ diye yorumlandı” ibaresi yer alıyordu.
Kim yorumluyor?
Belli değil.
Neyse o başka bir konu.
TAM TERSİ DE BURADA
Burada hedeflenen futbol üzerinden siyasete kafa atmak resmen...
Özleşmişiz, oturduk sohbet ettik uzun uzun.
Konu elbette Bursaspor idi.
Sohbet özel olduğu için ismini açıklamayacağım.
Yanlış anlaşılmasın, delikanlıdır öyle gözünü budaktan sakınmaz ama konuyu başka bir mecraya taşımamak için ismi şimdilik bende saklı kalsın.
ŞAŞIRDIM!
Benim ile ilgili “Emin”ci yakıştırması yapıldığını söyledi arkadaşım.
Şaşırdım ve güldüm elbet.
“Play-off kesin ama belki ilk iki falan” diye düşünenler bile vardı çevremde.
O nedenle İzmir deplasmanında Menemen karşısında 3 puana herkes “çantada keklik” gözüyle bakıyordu.
Benim ise beklentim “olumlu futbol” üzerindeydi.
Sonuçta Tamer Tuna’nın da elinde sihirli değnek yok.
HAVA KATTI
İyi bir hoca ama biriken tüm sorunları bir “hokus pokus” ile bir anda ortadan kaldıramazdı.
Ama bir hava katmış takıma.
Öyle bir kadronun başına geçti ki!
Psikolojik olarak bitmiş...
Fizik gücünü kullanmaktan aciz.
Paslaşmadan, oyun kurgulamadan habersiz.
Ve sanki futbolu unutmuş bir oyuncu grubunu yönetmek...
Öyle kolay bir şey değil.
“Ateşten gömlek” deyimi tam da cuk oturuyor bu duruma.
SIFIRDAN MI ÖĞRETSİN!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Geçmişle helalleşeceğiz” çıkışı gündemine oturdu ve hala üzerine farklı yorumlar yapıyor.
Neyse sporu siyasete karıştırmadan biz kendi mevzumuza dönelim.
UMUT OLDU!
Tahta açıldı...
Transferler yapıldı...
Ödemeler bir şekilde rutine döndürüldü.
Personel maaşları düzenli ödenmeye başlandı.
Tüm camia seri galibiyetler beklerken, sonunu getiremiyor yeşil beyazlı takım.
“İyi oynadık, rakibe üstünlük kurduk” açıklamaları da...
“Hakemlerin kötü maç yönetiyor” savunmaları da...
“Biz şu maçları alırsak, rakipler şu maçları kaybederse” ince hesapları da...
Hükmünü yitirmiştir bence.
MÜMKÜN DEĞİL!
Rahmetli Mehmet Özman ağabeyimiz yıllar önce, “Sen Bursaspor’sun, çıkacaksın 3 atacaksın, 5 atacaksın!” demişti.
Art arda 3 maçta alınan yenilgiler...
İsmail Çokçalış’ın alacaklarını istemesi...
Yine kadro dışı bırakılan İsmail’in inanması zor iddiaları...
Ve Bursaspor Kulübü’nün belgeli yanıtı.
FUTBOL HARİÇ...
Yani hareketli bir süreç yaşadı Bursaspor bu 3 haftada.
Futbol dışında her şey konuşuldu özellikle son 5-6 günde.
Yine o süreçte Bursaspor’un iyi futbol oynamadığını alınan galibiyetlerin kimseyi yanıltmaması gerektiğini iletmiştim.
İyi futbol oynamadan sürekli bir başarı elde edilemeyeceğinin de altını ısrarla çizmiştim.
Yanılmayı o kadar isterdi ki!
VASAT!
Gençlerbirliği maçında da gördük ki Bursaspor vasat bir takım.
O kadar pas hatası yapılabilir mi bir takım.
Koordine bir atak dahi gerçekleştiremedi Bursaspor.
Şimdi tek tek saymayacağım çünkü yazının önemli bir kısmı isimlerden oluşur.
Son olarak Burak Altıparmak, Aykut Akgün ve Cüneyt Köz ile yollar ayrıldı.
Sebep tam olarak açıklanmasa da sanırım düşük performansları.
ŞAŞIRDIM!
Burak ve Cüneyt ile ilgili karara şaşırdım doğrusu.
Gerçi bu iki futbolcunun sezon başından bu yana sergilediği futbola da şaşırıyordum.
Elbette teknik heyet ve yönetimin tasarrufu ama göndere göndere nereye ulaşılacak merak ediyorum.
Tam “çıkış devam edecek” diye düşünürken...
Tam taraftarlar ve camia zirve hesapları yapacakken...
İlla bir şey oluyor.
TAM UMUTLANMIŞKEN...
Takımın ayarlarıyla oynamak için birileri nedense “çok çalış”ıyor.
Tam “Bursaspor Süper Lig’e ilk 2’de mi yoksa play-off sonrası çıkar” diye düşünürken...
Tam “hoca tuttu, oyuncular işin ciddiyetini anladı” diye umutlanırken...
Anlamsız 2 kırmızı kart ve verilmeyen penaltı.
İnanılır gibi değil.
Hakemler maalesef çok formsuz.
Formsuz mu, bilgisiz mi ondan da çok emin değilim doğrusu.
*
Röveşataya kalkan Zalazar, akıllara zarar bir kararla kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.
Böyle hata yapan bir hakem “ben geliştim” diyene kadar TFF’den görev istememeli bence.
Özcan Bizati’nin göreve gelmesinin ardından hem oyun sistemi hem de mantalite değişti Bursaspor’da.
Hala “harika futbol” diyemeyiz sahaya yansıyan oyuna ama ısrar ve mücadele var.
Özellikle uygulanan alan savunması rakibe çok fazla pozisyon üretme şansı tanımıyor.
Keçiörengücü maçında Bursaspor orta alanda da oldukça etkiliydi.
Orta alan hakimiyeti kanatları da hareketlendirdi.
Ve sonuçta 2-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı Bursaspor.
GOLÜ DÜŞÜNÜYOR
Burada İsmail, Kerem ve Bruno’ya ayrı parantez açmak lazım.
Boluspor karşısında alınan 3-1’lik galibiyetin ardından Balıkesirspor deplasmanında 2-0’lık skorla elde edilen 3 puan ciddi moral verdi hem takıma hem kente.
Oyuna girecek olursak yazının sonu gelmez.
Ama bu tür toparlanma süreçlerinde önemli olan kazanmak.
Kazanan da haklıdır.
*
Oyunun elbette iyi yanları da vardı.
Alan savunmasını iyi uyguladı yeşil beyazlı takım.
Farklı kazanılan Samsunspor maçındaki oyun 10 kat daha iyiydi.
Evet skor tamam.
Camianın bu morale ihtiyacı vardı.
Ancak üçüncü golü erken bulmasaydı Bursaspor.
Belki de başka şeyler yazacaktı bu satırlarda.
Ama sonuçta kazanan haklıdır.
Ve çok kıymetli 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi.
Kısaca hatırlatayım isterseniz;
Adamın biri “kurban” mevzuunu anlatıyormuş...
- Çocuğu olmayan Hazreti Davut, Allah’a dua etmiş, ‘Ya Rabbi bana bir kız çocuğu ver, onu sana kurban edeyim’ demiş.
- Dua tutmuş, Davut kızının Adını Ayşe koymuş...
- Gel zaman git zaman, çocuğun kurban edileceği zaman gelmiş. Hazreti Davut kızını yatırmış, tam boğazını kesip kurban edecekken, Azrail, gökten bir keçiyle çıkagelmiş...
- ‘Kızı bırak, al bu keçiyi kurban et’ demiş!
*
Fatih Tekke ile yolların ayrılmasının ardından pek çok teknik direktörün ismi gündeme geldi sosyal medyada.
Listenin başında Tamer Tuna yer alıyordu.
Hatta Bursaspor Kulübü Başkanı Hayrettin Gülgüler, Tamer Tuna ile öğle yemeğinde buluştu. Ancak, genç teknik direktörün maddi talepleri çok bulununca diğer isimler dolaşmaya başladı sosyal medyada.
Yalçın Koşukavak ve İsmail Ertekin ile görüşme yapıldığı bilgisi dolaşmaya başladı kulis bilgisi olarak.
*
Herkes kulübün sosyal medya hesabından Yalçın Koşukavak veya İsmail Ertekin’in açıklanacağını bekliyordu ama olmadı.
Bugüne kadar Bursaspor ile ismi hiç yan yana anılmayan Özcan Bizati’nin isminin açıklanması camiada kısa bir şok etkisi yarattı.
Zafer, KOZA ve BURFEM’in halk oyunu gösterileri muhteşemdi.
Rumeli müziğinin önde gelen ismi Rumeli Ekrem de sahne aldı gecede.
Gerçekten muazzam bir geceydi.
Özlemiş demek ki Rumeli camiası bir araya gelmeyi.
Emeği geçenlere, katkı koyanlara teşekkür etmek lazım.
NE YAZABİLİRİZ Kİ?
“Spor sayfasında festival yazısının ne işini var?” diyenleri duyar gibiyim.
Olası bir yenilgi veya beraberlik sonrası puan kaybının kentte oluşturabileceği havayı kestirmeye çalışıyordum.
En kötü senaryoyu düşünüyordum yani bir şekilde.
Ve maça giderken maçtan bir gece evvel Bursaspor ekip lideri Emin Adanur’un kampta futbolculara yönelik konuşması aklıma geldi.
“Başarmak sizin elinizde” demişti sayın Adanur.
Dediği çıktı sayın Adanur’un.
*
Elbette Bursaspor’un iyi bir kadrosu var.
TFF ve çok bilmiş kurulları
Hafta içinde Bursaspor, TFF’ye başvurarak Eyüpspor maçının gündüz saatine alınmasını istemişti.Nedense Bursaspor’un bu talebi TFF’nin cok bilmiş kurulları tarafından kabul görmedi.
“Hayır maç daha önce açıklandığı saatte oynanacak” dendi.
Sonuç!
Oynanmadı, maç ertelendi.
Ayrıca aynı gün aynı saatte Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray ve Trabzonspor maçı vardı.
Yani futbolseverler iki maçtan birini tercih etmek zorunda kaldı.
Maç oynanamadı, Eyüpspor-Bursaspor maçı kar nedeniyle 17. dakikada tatil edildi.
Tatil kararı sonrası kar dinince iki kulüp başkanları, yöneticileri, teknik heyetleri ve futbolcuları maçın oynanması için yeniden hakemle ve TFF ile temasa geçmiş.
Sonuç ne mi?
Elbette yine koskoca bir ‘hayır’...
Ne olacak peki şimdi?
Bursaspor’un harcayacağı ekstra otel masrafını kim karşılayacak?
Hakemin alacağı ücret veya konaklama bedeli de cabası.
“Hayır” demeyi marifet bilen bu kurullarda görev yapanlardan kesilmeli bu giderler.
Ha bir de belki çok ucuz bir bahane ama belki de tipi kar yağışı olmasaydı Bursaspor kalecisi o golü yemeyecekti.
Belki...
Bursaspor’un düşme hattında bulunduğunu düşünürsek...
Bence geçerli bir bahane...
VAR yok...
Hakemler formsuz.
TFF’nin kurulları, yetkili organları çok bilmiş...
Yani Bursaspor’un ve diğer takımların işi çok zor.
İstifa çağrısı
Bursaspor yönetimine yönelik Bursaspor’da bir anda sosyal medya üzerinden “istifa” çağrısı yapılmaya başlandı.
Teksas, Başkan Hayrettin Gülgüler ile İkinci Başkan ve yönetim lideri Emin Adanur’u kongre kararı alması için gece bildiri bile yayımladı.
Görüştüğüm Emin Adanur, “İstifa söz konusu değil, görevimizin başındayız” dedi.
Ne olacağını hep beraber göreceğiz.
Umarım, bu kargaşanın yarattığı flu durumdan takım ve futbolcular olumsuz etkilenmez.
Sonuçta Bursaspor hala düşme hattında.
Yönetim bu baskıya ne kadar dayanır bilinmez.
Kongre istemek, demokratik bir talep.
Saygı duymak lazım.
Ama borç ve ödemeleri düşündükçe...
Yanlış anlaşılmasın;
Elbette Bursaspor sahipsiz kalmaz...
Her ne olursa olsun, nasıl bir karar çıkarsa çıksın kazanan Bursaspor olsun.
Transfer tahtası ve oyuncu satışı
Bursaspor’un transfer tahtası, bazı itirazlar nedeniyle kapadı.
Emin Adanur ve ekibi tahtayı açmak için bir yandan para bulmaya çalışıyor, bir yandan da TFF’ye başvuranları ikna etmeye çalışıyor.
Tahta kalkarsa da teknik heyetin istediği oyuncular takıma takviye edilecek.
Eğer gençler satılıp transfer yapılacaksa bırakın tahta kapalı kalsın.
Bursaspor bir yıl daha bir üst lige çıkmasa da olur.
Ama elde az sayıda kalan altyapıdan yetişen oyuncular satılırsa Bursaspor’un hafızası, geçmişi de silinmiş olur.
O nedenle yönetime naçizane tavsiyem, takıma yeterince katkı koyamayan yabancı oyuncuları göndermenin yolunu bulsun.
Batuhan, Kerem ve Taha’nın daha Bursaspor’da yapacak çok işi var.