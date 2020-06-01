Pandemi sonrası “yeni normal” düzene geçişin startı verildi.
1 Haziran önemli bir tarih.
Pek çok kısıtlama kalkıyor.
AVM’ler, spor salonları, eğlence ve spor mekanları açılıyor.
Şehirlerarası seyahatler serbest bırakılıyor.
Ticari hayatta da bir hareketlilik yaşanıyor.
*
Ancak spor mükabakaları seyircisiz oynanacak.
Bunun için de aslında bir formül üretilebilirdi belki ama maç heyecanında ne kadar uygulanabilir, bu önemli bir soru işareti.
Ayrıca nasıl spor müsabakaları seyircisiz tatsız ve tuzsuz ise kareografisiz tribünler de bir o kadar tatsız ve tuzsuz olur.
Japonya’da bir uygulama hayata geçirildi.
Pandemi nedeniyle boş tribünler karşısında müsabaka oynamak zorunda kalan takımlar için “uzaktan tezahürat” yapmaya sağlayan bu uygulama büyük ilgi gördü.
Uygulamayı indiren taraftarlar, maçı televizyondan izlerken akıllı telefonları sayesinde seslerini sahadaki oyunculara ulaştırabilecek.
Taraftarların akıllı telefonları aracılığıyla gönderdikleri sesler, dev hoparlörlerden eş zamanlı olarak stadyumda yankılanacak.
*
Bu uygulama araştırılabilir ve Türkiye’ye de uygulanabilir.
Hatta bu uygulama kulüpler için yeni gelir kaynağı olabilir.
Çünkü COVID-19 ne zaman sona erecek çok bilinmiyor.
Bu belirsizlik nedeniyle kulüpler kombine bilet satışına başlamadı.
Passolig uygulamasında olduğu gibi bu organizasyonu TFF üstlenebilir.
Bu uygulama tüm takımlar için ayrı ayrı düzenlenebilir.
Takımlar da indirilen uygulama kadar gelir elde edebilir.
Hatta bu uygulama üzerine reklam da alınabilir.
*
Yani artık TFF farklı şeylere kafa yormalı.
Kulüpleri düşünmeli.
Büyük gelir kaybı yaşayan, futbolcularının alacaklarını ödeyemeyecek duruma gelen kulüplere ekonomik anlamda destek olmalı.
Reklam organizasyonları tertip etmeli.
NBA’da olduğu gibi belki maçlarda ilk yarıda ve ikinci yarıda olmak üzere 2 adet “reklam molası” uygulamasına geçilebilir.
Bu reklam molasında elde edilecek gelirin bir kısmı da müsabaka yapan iki kulübe aktarılabilir.
Binlerce senaryo üretilebilir bu konuda.
Yeter ki kafa yorulsun.
Eğer yeni şeyler düşünülmez ve hayata geçirilmezse TFF’nin yöneteceği kulüp kalmayacak.
TFF farklı şeylere kafa yormalı
Pandemi sonrası “yeni normal” düzene geçişin startı verildi.
1 Haziran önemli bir tarih.
Pek çok kısıtlama kalkıyor.
AVM’ler, spor salonları, eğlence ve spor mekanları açılıyor.
Şehirlerarası seyahatler serbest bırakılıyor.
Ticari hayatta da bir hareketlilik yaşanıyor.
*
Ancak spor mükabakaları seyircisiz oynanacak.
Bunun için de aslında bir formül üretilebilirdi belki ama maç heyecanında ne kadar uygulanabilir, bu önemli bir soru işareti.
Ayrıca nasıl spor müsabakaları seyircisiz tatsız ve tuzsuz ise kareografisiz tribünler de bir o kadar tatsız ve tuzsuz olur.
Japonya’da bir uygulama hayata geçirildi.
Pandemi nedeniyle boş tribünler karşısında müsabaka oynamak zorunda kalan takımlar için “uzaktan tezahürat” yapmaya sağlayan bu uygulama büyük ilgi gördü.
Uygulamayı indiren taraftarlar, maçı televizyondan izlerken akıllı telefonları sayesinde seslerini sahadaki oyunculara ulaştırabilecek.
Taraftarların akıllı telefonları aracılığıyla gönderdikleri sesler, dev hoparlörlerden eş zamanlı olarak stadyumda yankılanacak.
*
Bu uygulama araştırılabilir ve Türkiye’ye de uygulanabilir.
Hatta bu uygulama kulüpler için yeni gelir kaynağı olabilir.
Çünkü COVID-19 ne zaman sona erecek çok bilinmiyor.
Bu belirsizlik nedeniyle kulüpler kombine bilet satışına başlamadı.
Passolig uygulamasında olduğu gibi bu organizasyonu TFF üstlenebilir.
Bu uygulama tüm takımlar için ayrı ayrı düzenlenebilir.
Takımlar da indirilen uygulama kadar gelir elde edebilir.
Hatta bu uygulama üzerine reklam da alınabilir.
*
Yani artık TFF farklı şeylere kafa yormalı.
Kulüpleri düşünmeli.
Büyük gelir kaybı yaşayan, futbolcularının alacaklarını ödeyemeyecek duruma gelen kulüplere ekonomik anlamda destek olmalı.
Reklam organizasyonları tertip etmeli.
NBA’da olduğu gibi belki maçlarda ilk yarıda ve ikinci yarıda olmak üzere 2 adet “reklam molası” uygulamasına geçilebilir.
Bu reklam molasında elde edilecek gelirin bir kısmı da müsabaka yapan iki kulübe aktarılabilir.
Binlerce senaryo üretilebilir bu konuda.
Yeter ki kafa yorulsun.
Eğer yeni şeyler düşünülmez ve hayata geçirilmezse TFF’nin yöneteceği kulüp kalmayacak.