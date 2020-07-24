Taraftarın inancının 10’da 1’i olsa

İnanmak, başarmanın yarısıdır derler.Doğrusu ben de bu söze çok inanırım.
İnanmazsan, başarıya konsantre olamazsın.
Ve herkes inanmışken Bursasporlu futbolcuların bu inançsızlığı düşündürücü.
Sezon başlamadan önce herkes Bursaspor’un ligi çok rahat şampiyon olacağını düşünüyordu.
Art arda yapılan 8-10 transfer, daha da umutlandırmıştı herkesi.
İsimler kalite ve üst düzeydi.
Ama beklenen olmadı.
Bu kadro kalitesini sahaya yansıtamadı bir türlü.
Enteresan yenilgiler ve puanlar birbirini izledi.
Gecikmeli teknik heyet değişiklikleri ve diğer hatalar.
Kimse kusura bakmasında bu süreçte işini sadece taraftarlar eksiksiz ve iyi yaptı.
Gereksiz atışmalar, çekişmeler...
Özellikle futbolcularda taraftarların inancının 10’da biri olsaydı, bu iş belki haftalar önce bitmişti.
Yazık değil mi bu kente.
Salı günkü antrenmanı izlemeye gelen, stadyumu yangın yerine çeviren taraftarlara yazık değil mi?
Maçı evinde rahat bir şekilde izlemek yerine futbolculara destek vermek için stadın önüne gelenlerin hakkı ödenebilir mi?
Koskoca Bursaspor’un düştüğü duruma bakın.
Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamış, Manchester United, Valencia ve Glasgow Rangers ile mücadele etmiş Bursaspor’un geldiği nokta kimseyi rahatsız etmiyor mu?
Süper Lig’e çıkamazsa Bursaspor’un mevcut borç yükünün altından kalkamayacağının kimse farkında değil mi?
İlginç...
Teknik direktör İrfan Buz’a da bir haller oldu sanki.
Son 3 maçtaki mücadeleden eğer memnun ise söyleyecek sözüm yok...
Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamayla da beni şaşırttı.
Kötü oynamadıklarını, aksine iyi bir futbol sergilediklerini öne sürdü Buz.
Ne diyeyim, sonuçta teknik adam o...
Ben onun kadar umutlu değilim.
Umarım ben yanılırım.
Yanılmak o kadar mutlu eder ki beni...
Bekleyelim görelim.
Burak Kapacak’a neler oluyor
Adana Demirspor maçında o kadar kötüydü ki Burak Kapacak.
Eğer seyircili oynansaydı maç, ıslıklanabilirdi bile.
20 yaşında genç adam.
Her maç iyi futbol beklenemez elbet ama final maçlarında mücadele üst seviyede olmalı.
Kötü futbol affedilebilir ama mücadele etmemek...
Ben olsam ikinci maça özel hazırlanırım.
Ben olsam Adana’daki maçta iki katı mücadele ederim.
Ben olsam armaya layık olabilmek için formayı en küçük zerresine kadar terletirim.
Geçmiş olsun Mesut ağbi
Bursaspor’un ve Türk futbolunun yetiştirdiği ender yeteneklerden biri Mesut Şen.
Ben izleyemedim ama onun futbolunu dinleyerek büyüdüm.
Hep Bursaspor’daydı ve hiç ayrılamadı yeşil-beyazlı kulüpten.
Önce futbolcu ardından da antrenör olarak hizmet etti kulübe.
Sağ kanat Mesut Şen, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Geçmiş olsun müthiş sağ kanat.
Geçmiş olsun Mesut ağbi.
Taraftarın inancının 10’da 1’i olsa
İnanmak, başarmanın yarısıdır derler.Doğrusu ben de bu söze çok inanırım.
İnanmazsan, başarıya konsantre olamazsın.
Ve herkes inanmışken Bursasporlu futbolcuların bu inançsızlığı düşündürücü.
Sezon başlamadan önce herkes Bursaspor’un ligi çok rahat şampiyon olacağını düşünüyordu.
Art arda yapılan 8-10 transfer, daha da umutlandırmıştı herkesi.
İsimler kalite ve üst düzeydi.
Ama beklenen olmadı.
Bu kadro kalitesini sahaya yansıtamadı bir türlü.
Enteresan yenilgiler ve puanlar birbirini izledi.
Gecikmeli teknik heyet değişiklikleri ve diğer hatalar.
Kimse kusura bakmasında bu süreçte işini sadece taraftarlar eksiksiz ve iyi yaptı.
Gereksiz atışmalar, çekişmeler...
Özellikle futbolcularda taraftarların inancının 10’da biri olsaydı, bu iş belki haftalar önce bitmişti.
Yazık değil mi bu kente.
Salı günkü antrenmanı izlemeye gelen, stadyumu yangın yerine çeviren taraftarlara yazık değil mi?
Maçı evinde rahat bir şekilde izlemek yerine futbolculara destek vermek için stadın önüne gelenlerin hakkı ödenebilir mi?
Koskoca Bursaspor’un düştüğü duruma bakın.
Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamış, Manchester United, Valencia ve Glasgow Rangers ile mücadele etmiş Bursaspor’un geldiği nokta kimseyi rahatsız etmiyor mu?
Süper Lig’e çıkamazsa Bursaspor’un mevcut borç yükünün altından kalkamayacağının kimse farkında değil mi?
İlginç...
Teknik direktör İrfan Buz’a da bir haller oldu sanki.
Son 3 maçtaki mücadeleden eğer memnun ise söyleyecek sözüm yok...
Adana Demirspor maçı sonrası yaptığı açıklamayla da beni şaşırttı.
Kötü oynamadıklarını, aksine iyi bir futbol sergilediklerini öne sürdü Buz.
Ne diyeyim, sonuçta teknik adam o...
Ben onun kadar umutlu değilim.
Umarım ben yanılırım.
Yanılmak o kadar mutlu eder ki beni...
Bekleyelim görelim.
Burak Kapacak’a neler oluyor
Adana Demirspor maçında o kadar kötüydü ki Burak Kapacak.
Eğer seyircili oynansaydı maç, ıslıklanabilirdi bile.
20 yaşında genç adam.
Her maç iyi futbol beklenemez elbet ama final maçlarında mücadele üst seviyede olmalı.
Kötü futbol affedilebilir ama mücadele etmemek...
Ben olsam ikinci maça özel hazırlanırım.
Ben olsam Adana’daki maçta iki katı mücadele ederim.
Ben olsam armaya layık olabilmek için formayı en küçük zerresine kadar terletirim.
Geçmiş olsun Mesut ağbi
Bursaspor’un ve Türk futbolunun yetiştirdiği ender yeteneklerden biri Mesut Şen.
Ben izleyemedim ama onun futbolunu dinleyerek büyüdüm.
Hep Bursaspor’daydı ve hiç ayrılamadı yeşil-beyazlı kulüpten.
Önce futbolcu ardından da antrenör olarak hizmet etti kulübe.
Sağ kanat Mesut Şen, rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Geçmiş olsun müthiş sağ kanat.
Geçmiş olsun Mesut ağbi.