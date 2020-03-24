Sporu yönetenlerin B planı var mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korkutucu koronavirüs salgını nedeniyle herkes deve kuşu gibi başını kuma gömmüş durumda.Bugüne dair sorunlar tartışılıyor.
Yarını düşünen yok. Futbolcu sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması, aranın ardından liglerin bitirilmesi takvimi gibi konuların yarım yamalak programlanması yeterli gibi görünüyor.
Hatta, “Lig böyle tescil edilsin” gibi gereksiz söylemler bile dolaşıyor.
Bunu da öyle anlı şanlı spor yorumcuları söylüyor.
Tabi bu söylenenler önce sporun doğasına aykırı.
Yarın karşılaşacağımız sorunları düşünen yok.
Örneğin kulüplerin borçları.
Şu anda tribün ve ürün satışı geliri olmadığı için kulüplerin kasasına 1 kuruş dahi girmiyor.
Ama alacaklılar kapıda.
Her ay ödenmesi gereken ciddi meblalar var.
Büyük olasılıkla 2 ay sonra ligler başlasa bile kulüpler çok ciddi mali sıkıntıları nedeniyle ödeme yapamayacak.
İşin bu tarafını düşünen var mı acaba?
Sporu yönetenleri bir B planı bulunuyor mu?
Varsa böyle bir plan lütfen açıklasınlar.
HEDEFLER VE ÖDEMELER
Şu anda kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin kara kara düşündüğünü biliyorum.
Bir yanda hedefler, bir yanda ödemeler.
Gelir desen koronvavirüs salgını götürdü.
Ayrıca altyapı takımları da antrenman yapmıyor bu dönemde.
Yani Türk futbolunun, sporunun ve kulüplerin işi çok zor.
Sanırım sporla ilgili de bir eylem planı hazırlanmalı.
Gerekirse hükümetin açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” benzeri bir önlem paketi devreye sokulmalı.
Tüm ligler için ayrı eylem planları hazırlanmalı.
Kulüplere, bu süreci en az hasarla kapatmaları için gerekirse danışmanlık hizmeti verilmeli.
Evet zor bir süreçten geçiyoruz.
Ama elbet bu virüsün de çaresi bulunacaktır.
Tüm dünya rahat bir nefes alacaktır.
Sonrası için de hazır olmak için bir şeyler yapmalı.
Hazır evde iken gelecek vizyonu iyi belirlenmeli, bu konuya kafa yorulmalı.
VİRÜS VE SPOR
KORONAVİRÜS, spor kulüplerini sporcularını ve hatta yöneticilerini de etkisi altın almış durumda.
Gün geçmiyor ki bir sporcu veya yöneticinin virüs kaptığı haberleriyle karşılaşmayalım.
En son Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin virüs nedeniyle karantinaya alındığı haberini aldık.
Daha önce de Fenerbahçe Basketbol Takımı teknik heyet ve oyuncuları bu virüse maruz kalmıştı.
Dünyaca ünlü sporcular virüs kapmış durumda.
Eve kapanan sporcu olunca farklı aktiviteler de göze çarpıyor elbet.
Tuvalet kağıdı ile meydan okuma bunların başında geliyor.
Bakalım bu karantinada devam ettiği sürece daha nelerle karşılaşacağız.
Sporu yönetenlerin B planı var mı?
Tüm dünyayı etkisi altına alan korkutucu koronavirüs salgını nedeniyle herkes deve kuşu gibi başını kuma gömmüş durumda.Bugüne dair sorunlar tartışılıyor.
Yarını düşünen yok. Futbolcu sözleşmelerinin sürelerinin uzatılması, aranın ardından liglerin bitirilmesi takvimi gibi konuların yarım yamalak programlanması yeterli gibi görünüyor.
Hatta, “Lig böyle tescil edilsin” gibi gereksiz söylemler bile dolaşıyor.
Bunu da öyle anlı şanlı spor yorumcuları söylüyor.
Tabi bu söylenenler önce sporun doğasına aykırı.
Yarın karşılaşacağımız sorunları düşünen yok.
Örneğin kulüplerin borçları.
Şu anda tribün ve ürün satışı geliri olmadığı için kulüplerin kasasına 1 kuruş dahi girmiyor.
Ama alacaklılar kapıda.
Her ay ödenmesi gereken ciddi meblalar var.
Büyük olasılıkla 2 ay sonra ligler başlasa bile kulüpler çok ciddi mali sıkıntıları nedeniyle ödeme yapamayacak.
İşin bu tarafını düşünen var mı acaba?
Sporu yönetenleri bir B planı bulunuyor mu?
Varsa böyle bir plan lütfen açıklasınlar.
HEDEFLER VE ÖDEMELER
Şu anda kulüp başkanlarının ve yöneticilerinin kara kara düşündüğünü biliyorum.
Bir yanda hedefler, bir yanda ödemeler.
Gelir desen koronvavirüs salgını götürdü.
Ayrıca altyapı takımları da antrenman yapmıyor bu dönemde.
Yani Türk futbolunun, sporunun ve kulüplerin işi çok zor.
Sanırım sporla ilgili de bir eylem planı hazırlanmalı.
Gerekirse hükümetin açıkladığı “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” benzeri bir önlem paketi devreye sokulmalı.
Tüm ligler için ayrı eylem planları hazırlanmalı.
Kulüplere, bu süreci en az hasarla kapatmaları için gerekirse danışmanlık hizmeti verilmeli.
Evet zor bir süreçten geçiyoruz.
Ama elbet bu virüsün de çaresi bulunacaktır.
Tüm dünya rahat bir nefes alacaktır.
Sonrası için de hazır olmak için bir şeyler yapmalı.
Hazır evde iken gelecek vizyonu iyi belirlenmeli, bu konuya kafa yorulmalı.
VİRÜS VE SPOR
KORONAVİRÜS, spor kulüplerini sporcularını ve hatta yöneticilerini de etkisi altın almış durumda.
Gün geçmiyor ki bir sporcu veya yöneticinin virüs kaptığı haberleriyle karşılaşmayalım.
En son Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşinin virüs nedeniyle karantinaya alındığı haberini aldık.
Daha önce de Fenerbahçe Basketbol Takımı teknik heyet ve oyuncuları bu virüse maruz kalmıştı.
Dünyaca ünlü sporcular virüs kapmış durumda.
Eve kapanan sporcu olunca farklı aktiviteler de göze çarpıyor elbet.
Tuvalet kağıdı ile meydan okuma bunların başında geliyor.
Bakalım bu karantinada devam ettiği sürece daha nelerle karşılaşacağız.