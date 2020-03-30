Yarına ilişkin kimsenin herhangi bir programı yok.
Herkesin gözü kulağı, koronavirüs salgını nedeniyle günlük vaka, ölüm ve iyileşenlerin sayısında.
Her ülke kendine göre önlem alıyor.
Kimi sokağa çıkma yasağı ilan ediyor, kimi başka kararlar alıyor.
Havayolları şirketleri uçuşlarını iptal etti.
Türkiye’de şehirlerarası yolculurlar dahi valilik izni ile yapılacak.
Kimsenin spor, futbol konuştuğu yok.
Lig ne oldu, kim şampiyon olur, play-off’lar...
Kimsenin umurunda değil.
Bir nevi, zorundu detoks yapıyoruz aslında.
Ancak artık sanırım bunlara da kafa yormaya başlamak lazım.
Spordaki belirsizlik, gelecek adına endişe verici.
MESTAN’LA GÖRÜŞTÜM
Geçtiğimiz günlerde Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ile görüştüm telefonla.
Konuşmamızın büyük bir kısmını aktarmayacağım buradan.
Ancak, önce koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları önlemlerden bahsetti.
Futbolculara ve kulüp personeline izin verdiklerini anlattı.
Teknik heyetin futbolculara evlerinde yapabilecekleri bir çalışma programı verdiğinden bahsetti.
Herkes koronavirüs salgınını düşünürken Başkan Mestan’ın gündemi başka elbet.
Lig ne olacak, borç yükü ve diğer konular...
Mestan, ligin bu süreçten sonra oynanma ihtimalini çok zor olarak görüyor.
“Futbolcular antrenman yapamıyor. Evlerinde yapacakları basit egzersizler maç çıkarmalarına yeterli olmaz” diyerek önemli bir konuya da temas etti Başkan Mestan.
Ben de katılıyorum Başkan Mesut Mestan’a.
NEŞE VERMEYECEKSE...
Virüs, ekonomik, sosyal ve spor hayatımız kadar psikolojimizi de olumsuz etkiledi.
Diyelim ki fiziksel olarak hazırlandı futbolcular ya psikolojik durumları.
“Tüm takımlar ve oyuncular aynı durumda olacak” diye bir yorum gelebilir.
Eğer neşe vermeyecekse, seyir zevki olmayacaksa müsabakaların anlamı ne?
Olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası iptal edildi.
Kulüplerin borç yükü düşünelerek acil eylem planı hazırlanmalı.
Örneğin bu yıl için ligden düşme kaldırılmalı.
Lig bu haliyle tescil edilmeli.
Üst lige çıkanlar çıksın ama düşme olmasın.
Ve bir dizi başka önlem...
Ama bu kararlar bir an önce alınmalı.
Spordaki belirsizlik
Yarına ilişkin kimsenin herhangi bir programı yok.
Herkesin gözü kulağı, koronavirüs salgını nedeniyle günlük vaka, ölüm ve iyileşenlerin sayısında.
Her ülke kendine göre önlem alıyor.
Kimi sokağa çıkma yasağı ilan ediyor, kimi başka kararlar alıyor.
Havayolları şirketleri uçuşlarını iptal etti.
Türkiye’de şehirlerarası yolculurlar dahi valilik izni ile yapılacak.
Kimsenin spor, futbol konuştuğu yok.
Lig ne oldu, kim şampiyon olur, play-off’lar...
Kimsenin umurunda değil.
Bir nevi, zorundu detoks yapıyoruz aslında.
Ancak artık sanırım bunlara da kafa yormaya başlamak lazım.
Spordaki belirsizlik, gelecek adına endişe verici.
MESTAN’LA GÖRÜŞTÜM
Geçtiğimiz günlerde Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan ile görüştüm telefonla.
Konuşmamızın büyük bir kısmını aktarmayacağım buradan.
Ancak, önce koronavirüs salgını nedeniyle aldıkları önlemlerden bahsetti.
Futbolculara ve kulüp personeline izin verdiklerini anlattı.
Teknik heyetin futbolculara evlerinde yapabilecekleri bir çalışma programı verdiğinden bahsetti.
Herkes koronavirüs salgınını düşünürken Başkan Mestan’ın gündemi başka elbet.
Lig ne olacak, borç yükü ve diğer konular...
Mestan, ligin bu süreçten sonra oynanma ihtimalini çok zor olarak görüyor.
“Futbolcular antrenman yapamıyor. Evlerinde yapacakları basit egzersizler maç çıkarmalarına yeterli olmaz” diyerek önemli bir konuya da temas etti Başkan Mestan.
Ben de katılıyorum Başkan Mesut Mestan’a.
NEŞE VERMEYECEKSE...
Virüs, ekonomik, sosyal ve spor hayatımız kadar psikolojimizi de olumsuz etkiledi.
Diyelim ki fiziksel olarak hazırlandı futbolcular ya psikolojik durumları.
“Tüm takımlar ve oyuncular aynı durumda olacak” diye bir yorum gelebilir.
Eğer neşe vermeyecekse, seyir zevki olmayacaksa müsabakaların anlamı ne?
Olimpiyatlar ve Avrupa Futbol Şampiyonası iptal edildi.
Kulüplerin borç yükü düşünelerek acil eylem planı hazırlanmalı.
Örneğin bu yıl için ligden düşme kaldırılmalı.
Lig bu haliyle tescil edilmeli.
Üst lige çıkanlar çıksın ama düşme olmasın.
Ve bir dizi başka önlem...
Ama bu kararlar bir an önce alınmalı.