Şampiyon belli ikinci kim?

Sezon başından beri bu takımın ligin üzerinde bir enerjiye ve kadro kalitesine sahip olduğunu söylüyorum.
Sadece başlarda kötü yönlendirildi.
Buna mali anlamdaki sıkıntılar nedeniyle verilen puan silmede eklenince…
Ancak doğru bir teknik adam, yönetimin doğru hamleleri ve kentin desteği de eklenince işin seyir değişti.
İbrahim Üzülmez’in gelişinin ardından mücadele ve kazanma azmi eksikliğinden kimse bahsetmiyor.
Evet zaman zaman takım kötü oynuyor.
Zaman zaman iyi futbol 90 dakikaya yayılamıyor…
Stres ve diğer faktörler nedeniyle ciddi hatalar yapılıyor ama…
Sonuçta herkes bu takımın Süper Lig’e yeniden döneceğine dair büyük bir inanç taşıyor.
Adana Demirspor maçında da buna benzer bir manzara gördük.
İlk yarı neredeyse harika bir futbol.
İkinci yarıda basit hatalar ve zora giren maç.
Bursaspor’a gönül verenler şunu bilsinler ki bundan sonra öyle rahat maç yok.
Sadece haneye yazılan 3 puan önemli…
HURMACI’YA YAKIŞMADI
Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören ve takımını 30 dakika yalnız bırakmayan Özer Hurmacı bana göre para cezasını hak etti.
Orta alanda gereksiz hareketler belki de 3 puana mal olacaktı.
O kalitede bir futbolcunun bu hatayı yapması…
Seleznov’un da bu konuda kendisini frenlemesi lazım bence.
Neredeyse o da takımı eksik bırakacaktı.
Tecrübeli isimler bunu yaparsa…
VOLKAN ŞEN’İN ISLIKLANMASI
Sen Bursa’da doğ ve büyü…
Sen Bursaspor’un altyapısında yetiş…
Sen Milli Takım’a Bursaspor’dan git…
Sen (hepsi ananın ak sütü gibi helal olsun) Bursaspor’un sana sunduğu imkanlar sayesinde ciddi paralar kazan…
Ve sen Bursa’da kendi şehrinde bir dönem armasını öptüğün takımın taraftarları tarafından ıslıklan…
Volkan adına çok üzüldüm maçta.
Keşke ıslıklanmak yerine alkışlanabilseydi.
Ama herkes yaptığının karşılığını görür.
Ben Bursaspor’dan yetişen futbolcuların daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum.
Umarım Volkan ve diğer Bursa patentli futbolcular bundan bir ders çıkarırlar.
Hani bir söz vardır ya “Alışverişini süper marketten yaparsın ama cenazene mahalle bakkalın gelir” diye.
Futbolculuk biter, yaş ilerler yine sana bu camia sahip çıkar.
Benden söylemesi…
Şampiyon belli ikinci kim?
Sezon başından beri bu takımın ligin üzerinde bir enerjiye ve kadro kalitesine sahip olduğunu söylüyorum.
Sadece başlarda kötü yönlendirildi.
Buna mali anlamdaki sıkıntılar nedeniyle verilen puan silmede eklenince…
Ancak doğru bir teknik adam, yönetimin doğru hamleleri ve kentin desteği de eklenince işin seyir değişti.
İbrahim Üzülmez’in gelişinin ardından mücadele ve kazanma azmi eksikliğinden kimse bahsetmiyor.
Evet zaman zaman takım kötü oynuyor.
Zaman zaman iyi futbol 90 dakikaya yayılamıyor…
Stres ve diğer faktörler nedeniyle ciddi hatalar yapılıyor ama…
Sonuçta herkes bu takımın Süper Lig’e yeniden döneceğine dair büyük bir inanç taşıyor.
Adana Demirspor maçında da buna benzer bir manzara gördük.
İlk yarı neredeyse harika bir futbol.
İkinci yarıda basit hatalar ve zora giren maç.
Bursaspor’a gönül verenler şunu bilsinler ki bundan sonra öyle rahat maç yok.
Sadece haneye yazılan 3 puan önemli…
HURMACI’YA YAKIŞMADI
Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören ve takımını 30 dakika yalnız bırakmayan Özer Hurmacı bana göre para cezasını hak etti.
Orta alanda gereksiz hareketler belki de 3 puana mal olacaktı.
O kalitede bir futbolcunun bu hatayı yapması…
Seleznov’un da bu konuda kendisini frenlemesi lazım bence.
Neredeyse o da takımı eksik bırakacaktı.
Tecrübeli isimler bunu yaparsa…
VOLKAN ŞEN’İN ISLIKLANMASI
Sen Bursa’da doğ ve büyü…
Sen Bursaspor’un altyapısında yetiş…
Sen Milli Takım’a Bursaspor’dan git…
Sen (hepsi ananın ak sütü gibi helal olsun) Bursaspor’un sana sunduğu imkanlar sayesinde ciddi paralar kazan…
Ve sen Bursa’da kendi şehrinde bir dönem armasını öptüğün takımın taraftarları tarafından ıslıklan…
Volkan adına çok üzüldüm maçta.
Keşke ıslıklanmak yerine alkışlanabilseydi.
Ama herkes yaptığının karşılığını görür.
Ben Bursaspor’dan yetişen futbolcuların daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyorum.
Umarım Volkan ve diğer Bursa patentli futbolcular bundan bir ders çıkarırlar.
Hani bir söz vardır ya “Alışverişini süper marketten yaparsın ama cenazene mahalle bakkalın gelir” diye.
Futbolculuk biter, yaş ilerler yine sana bu camia sahip çıkar.
Benden söylemesi…