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Haberler>Yazarlar>Vedat YÜCEBAŞ>Puan silmeyi önleyin yeter

Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

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Puan silmeyi önleyin yeter

4 Ekim 2020

İstanbul deplasmanında 11 dakikada 3 gol atan Bursaspor’un geleceği beni daha da umutlandırdı.

Kaleci ve defans hatalarına karşın 3 güzel ve akıl dolu gol attı yeşil-beyazlı takım.
Özellikle ikinci gol kurgu ve paslaşma anlamında ders olarak bile gösterebilir.
Bunu başaran da genç futbolcular.
3-0 sonrası 3 gol yedi takım ama genel anlamda futbol iyiydi.
Onlar gibi hatalar yapıldı.
Son 20 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen Bursaspor, 2 net pozisyondan yararlanamadı.
Hani derler ya “o pozisyonlar gol olsa” diye.
Aynen o pozisyonlar gol olsa çok önemli bir işi başaracaktı genç futbolcular.

ÖZER HURMACI’YA ALKIŞ

Sakatlanana kadar iyi işler yaptı sahada Özer Hurmacı.
Hem oyun olarak hem ağabeylik olarak.
Gençlere taş çıkarttı.
Belki sakatlanmasaydı.
Biraz daha sahada kalabilseydi.
Şu an başka şeyler konuşacaktık.
Böyle devam Özer.
Bursaspor’un sana ihtiyacı var.

TAHTA GEÇ AÇILSA DA OLUR

Henüz transfer tahtası açılamadı.
Futbolculara ödemeler yapıldı...
Kulüp personelinin bir miktar maaşı yatırıldı.
Puan sildirebilecek borçlar duruyor.
15 gün süre aldı Erkan Kamat ve yönetimi.
Bundan sonra başta Erkan başkan olmak üzere tüm kent bu işe kafa yormalı.
Ne kadar varsa şikayet ve itiraz çözülmeli.
Kiminin parası ödenmeli, kiminin gönlü alınmalı.
Ama puan silinmesine izin verilmemeli.
Çünkü bu durum ciddi moral bozukluğu yaratacaktır genç futbolcular üzerinde.
“Biz çalışalım, didinelim ve alalım puanları, sonra borç nedeniyle silinsin” dememeli futbolcular.
Puan silinmesin, devreye kadar durum idare edilsin...
Ara transferde tahta açılır 2-3 kaliteli transfer yapıldı mı tadından yenmez.
Fazlasına gerek yok.
Fazlası ekstra borç, ekstra yük.

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Burak’ı kim ‘Kapacak’

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

29 Eylül 2020
Gün geçmiyor ki Bursasporlu Burak Kapacak ile ilgili bir tranfser haberi çıkmasın.

 

Bir gün Fenerbahçe ile anlaşıyor, ertesi gün Trabzonspor ile adı anılıyor.
Zaman zaman da Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdiği yönünde haberler yapılıyor.
Belki de pek çok Süper Lig futbolcusundan daha fazla haberi yapılıyor Burak’ın.
Giresunspor maçında da iyi şeyler yaptı.
Pas yüzdesi çok yüksekti.
İstekliydi, koşturdu arkadaşlarını.

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Fazla abartmamak lazım

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

24 Eylül 2020
Geçtiğimiz yazının başlığı “Gençlere güvenin” idi.

Altınortu deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından yapılan aşırı abartılı övgülerin ardından da “Fazla abartmamak lazım” demek istiyorum.
Evet geçen hafta 3-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının skoru da o değildi.
Altınordu karşısında alınan 2-0’lık galibiyeti de öyle “net” diye nitelendirmek doğru olmaz.
Gençlerin ne fazla övgüye, ne de fazla eleştiriye ihtiyacı var.
Ayakları yere bassın yeterli.
Böyle galibiyetler alınacaktır, hiç ummadık tecrübe eksikliğinden kaynaklanan yenilgiler de olacaktır kesin.
Önemli olan bu gençlerin gelişim göstermeleri.

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Gençlere güvenin

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

17 Eylül 2020
Bursaspor gençlerden kurulu kadrosuyla lige skor açısından bakıldığında kötü başladı.

Evet skor açısından öyle de...
İlk 45 dakikadaki futbol tek kelimeyle muazzamdı.
Tecrübe eksikliği olmasa skor farklı olurdu.
E tecrübe nasıl elde edilecek.
Elbette maç oynayarak.
Önce ezilecekler ve yenilecekler.
Sonra eze eze yenmeyi öğrenecekler.

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İki oyuncu da gitmeli çünkü...

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

11 Eylül 2020
Kubilay Kanatsızkuş’un bu süreçten sonra Bursaspor’a fayda sağlayacağını düşünmüyorum.

 

Taraftarla arasında ciddi bir uçurum oldu.
Bundan sonra yapacağı her hata karşısına çıkarılacaktır.
Gitmesi sanırım hem kendisi hem de Bursaspor için iyi olacak.
Genç bir futbolcu sonuçta ve kendisini geliştirebileceği bir takıma gitmesi gerekli. Ancak burada yaptığı hataları umarım gideceği takımda yapmaz. Ayrıca giderken küçük de olsa Bursaspor’a para kazandırırsa vefa borcunu da ödemiş olur.

BURAK AVRUPA’YA GİTMELİ

Burak Kapacak konusu ise bana göre biraz karışık. Yönetimin belirlediği 3 milyon Euro’luk bonservis ücreti yerinde.

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Bursaspor büyürse Türk futbolu büyür

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

4 Eylül 2020
“Bursa büyürse Türkiye büyür” sözünü, “Bursaspor büyürse Türk futbolu büyür” diye yeni bir boyuta taşımak istiyorum.Gereksiz bir kent milliyetçiliği değil benimki.

Gerçekten Bursa çok farklı bir kent.
İstanbul’a direnen, karşısında dimdik duran ve bazen yarış içinde olan...
Mesela İstanbul’dan sonra en büyük medya oluşumları Bursa’da olmuştur.
Bursa medyasından “Küçük Babıali” diye bahsedilmiştir hep dışarıda.
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu kenttir.
Sırf bu yüzden Bursa için “Edirne’nin babası, İstanbul’un dedesi” benzetmesi bile yapılır.

*

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, o zamanki ismi Bursa Ticaret Odası’nın 6 Haziran 1889 tarihinde hizmete başlamıştır mesela.

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Kongre teferruattır

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

25 Ağustos 2020
Mesut Mestan ve yönetiminin aldığı olağanüstü kongre sonrası ilk oturum 23 Ağustos Pazar günü (dün) yapıldı.

Elbette çoğunluk sağlanamadı ve seçim ikinci tura kaldı.
Ben zaten ilk toplantıda bu işin bitmesini çok mümkün görmüyordum.
Keşke yanılsaydım.
Ayrıca bu tür durumlarda kongre teferruattır.
Zaten tek aday var.
Mevcut yönetim de biran önce işi devretmek istiyor.
Yeni başkan belli, devredecekler de orada.

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Enkaz

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

19 Ağustos 2020
Erkan Kamat ve ekibi çok zor bir göreve talip oldu.Bursaspor’da borç gırtlağı geçmiş durumda.

Mevcut başkan Mesut Mestan’ın ifadelerine göre acil 80 milyon lira ile 6 milyon Euro’ya ihtiyaç var.
Aksi halde transfer tahtası kapanacak ve belki de sezona Bursaspor eksi puanlarla başlayacak.
Geçen sene Eskişehirspor’un yaşadığı gibi.
Yani ortada ciddi bir enkaz var.

Yanlış anlaşılmasın bu enkazın tüm sorumlusu Mesut Mestan ve yönetimi demek istemiyorum.
Eminim onlar da çok istediler kulübü düzlüğe çıkarmayı ancak başarılı olamadılar maalesef.
Vardır elbet bahaneleri ama bu sonucu değiştirmez.

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Lütfen güven tazeleyin

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

8 Ağustos 2020
Bursaspor’da işler iyiye gitmiyor.

Müthiş bir kaos ortamı var.
Herkes birbirini suçluyor.
Takım 12 Ağustos’ta çalışmalara başlayacak ama teknik direktör bile yok.
Futbolcular bir bir ayrıldıklarını sosyal medyalarından paylaşıyor.
Mesut Mestan başkanlığındaki yönetimden ise ilk kez bir ses çıktı.
Yaptıklarını, aştıkları zorlukları anlatan...
Kentten gelen veya gelmeyen desteklerden üzeri örtülü bir şekilde bahsedilen...

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Ligler bitti ama mücadele bitmedi

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

4 Ağustos 2020
LİGLERDEN küme düşmenin kaldırılması, ardından play-off finalisti Adana Demirspor’un da Süper Lig’e alınması için başlatılan çalışma kabul edilebilir bir şey değil.

Futbolun ruhuna aykırı bir kere bu durum.
Başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, hakemler hata yapacak.
Az hatayı yapan üstte, çok hata yapan altta yer alacak.
Düşenler, çıkanlar olacak.
FIFA ve UEFA ne diyor?
“Kazanan ve kaybeden sahada belli olsun” diyor.
Pandemi sonrası liglerin seyircisiz dahi olsa oynatılmasının sebebi de bu...

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Artık konuşma zamanı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

29 Temmuz 2020
Kimsenin umudu mu yoktu yoksa nutku mu tutuldu tüm kentin bilemiyorum.Bursa’yı derin bir sessizlik kaplamış durumda.

Bursaspor Süper Lig’e çıkamadı ama kulakları sağır eden bir sessizlik hakim tüm kente.
Oysa önce takımda kavga kıyamet koptu.
Birileri, başka birini ihanetle suçladı.
O suçlanan da “otobüsten inerken ağlıyordum” diyerek kendini savundu.
Hoca, “Kısmet değilmiş” dedi, yönetimden ise henüz bir ses seda çıkmadı.
Sosyal medyada ağıtlar yakıldı, herkes kendine göre yorum yaptı ama...
Durum oldukça ilginç.

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Taraftarın inancının 10’da 1’i olsa

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

25 Temmuz 2020
İnanmak, başarmanın yarısıdır derler.Doğrusu ben de bu söze çok inanırım.

 

İnanmazsan, başarıya konsantre olamazsın.
Ve herkes inanmışken Bursasporlu futbolcuların bu inançsızlığı düşündürücü.
Sezon başlamadan önce herkes Bursaspor’un ligi çok rahat şampiyon olacağını düşünüyordu.
Art arda yapılan 8-10 transfer, daha da umutlandırmıştı herkesi.
İsimler kalite ve üst düzeydi.
Ama beklenen olmadı.

Bu kadro kalitesini sahaya yansıtamadı bir türlü.

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Formayı ve armayı hak etmek

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

21 Temmuz 2020
Yağmur duası” ile ilgili çok sevdiğim bir hikaye var.Uzun ama kısaca anlatayım...Hikaye şöyle...

Kurak geçen yaz döneminde köylüler yağmur duasına gitmiş.
Yüzlerce köylü gitmiş; ama sadece bir kişi ‘yağmur yağar’ diye yanında şemsiye götürmüş.
Ve duanın ardından yağmur yağmış.
Şemsiyesini götürenin hatırına...
Sözün özü, Bursaspor daha Hatay maçına çıkmadan play-off’u düşünmeye başladı.
Keşke inancını son dakikaya kadar taşıyabilseydi.

*

Hatayspor-Bursaspor maçının 66. dakikası.

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Günün kahramanı kaleci Çağlar

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

15 Temmuz 2020
“Menemen acı geldi”, “Menemen Bursapor’un boğazında kaldı” gibi başlıklar da atılabilirdi aslında bu yazıya.

Çünkü maç sonucu acı verici gerçekten.
Bitime 2 hafta kala evinde iddiası olmayan bir takıma karşı oynadığın maçı kazanamıyorsan, sonuç elbet acı verici olur.
Bu maçla ilgili oyuncuları da tek tek irdelemek lazım.
Tabelaya baktığımızda maçın kahramanı Seleznov görünebilir, çünkü 2 gol attı.
2 gol attı ama penaltıdan...
Oysa kaçırdıkları.
1 metreden müsait pozisyonda topu fileler yerine havaya fırlatıyorsan...

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Susmak en iyisi!

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

10 Temmuz 2020
Her şeyi ve herkesi bir kenara bırakmak lazım.

Takım havaya girmiş.
Oyuncuların performansı artmış.
Teknik heyet takım üzerinde hakimiyet kurmuş.
Taraftar ve camia da hazır takımın arkasında saf tutmaya başlamışken, başka konulara yönelip dikkat dağıtmanın bir anlamı yok.
Bursa, küçük bir yer ve herkes kimin ne yaptığını, hangi adımları attığını gayet iyi biliyor.
Ama bu süreçte durmak ve susmak gerekli.
Çünkü ortak payda Bursaspor’un menfaati sözkonusu...

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Buz gibi hoca

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

7 Temmuz 2020
Önce maçın bir analizini yapalım. Altınordu maçı Bursaspor için kolay geçmedi.Sonuçta İzmir ekibinin bir futbol anlayışı var.

İki takımda kontrollü oynadı.
Pres, baskı yapmaya çalıştılar birbirlerine ama oyunu çirkinleştirmediler.
Altınordu tam saha pres uygulamaya çalıştı.
Bursaspor daha sahasından çıkmaya çalışırken baskı uyguladı.
İlk yarıda 3 pozisyon üretti İzmir ekibi.
Bursaspor da çok iyi değildi ilk 45 dakikada.
Rakibinin pres çabasını oyunu geniş alana yayarak aşmaya gayret gösterdi.

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Ne değişti?

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

4 Temmuz 2020
Bursaspor için 2 maçta ne de çok şey değişti.

Kaybedilen Keçiörengücü maçı sonrası umutsuz bir hava hakimken Bursa’da, art arda alınan 2 galibiyet umutları yeniden yeşertti.
Ne değişti?
-Hoca değişti...
Ne değişti?
-Mantalite değişti...
Ne değişti?
-Hava değişti...

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Bursaspor 13 kişiyle oynadı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

29 Haziran 2020
Pandemi tedbirleri kapsamında spor müsabakaları maalesef seyircisiz oynanıyor.

Karton taraftarlar bir havaya sokuyor belki futbolcuları ama Bursasporlu taraftarlar Adanaspor maçı öncesi tribünlere resmen ruhlarını koydu.
Tribünlerdeki dev “Timsah” kareografisinden bahsediyorum.
Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış.
Taraftarlar onlarca kez tribüne gelip prova yapmış.
Renkler büyük bir hassasiyetle seçilmiş.
Teksas Tribünü’nün her santimetrekaresi kullanılmış bu çalışma için.
Kullanılan malzemeler de çok önemli.

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Bursaspor’da ‘Buz’ devri başladı

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

26 Haziran 2020
Aslında oyuncu, teknik direktör veya başka bir konuda öneride bulunmayı sevmem kulüplere ama Bursaspor’un durumu çok iç açıcı değildi.

O nedenle iki gün önce “Bursaspor’a ‘Buz’ tedavisi lazım” diye bir köşe yazmıştım.
Camiayı bilen, taraftarların kabul edebileceği, futbolcuların dilinden anlayan ve hırslı bir teknik adamla Bursaspor toparlanabilirdi ve İrfan Buz tüm bu özelliklere uyan bir isim.
Çünkü gerçekten vakit çok kısıtlı.
Normal sezonun 5 maç sonra bitiyor.
Çok zor ama belki de play-off’lara gerek kalmadan Süper Lig’e çıkış vizesi alınabilir.
Çok zor ama imkansız değil.
Keçiörengücü bile hedef büyüttüyse...

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Krizi yönetmek sanattır

Vedat YÜCEBAŞ

Vedat YÜCEBAŞ

25 Haziran 2020
Tarih 5 Şubat 2013.

Akşam saatler.
Gelen bir istihbarat telefonu Ertuğrul Sağlam’ın istifa ettiğini söylüyordu.
Önce yöneticilere bir şekilde doğrultup haberi hazırlamıştım.
Ardından Başkan İbrahim Yazıcı’yı aradım ama ümitsizdim.
2 defa çaldı ve telefon açıldı.
Kendinden emin bir sesle rahmetli başkan, “Efendim Vedat” dedi.
Hemen konuya girdim ve Ertuğrul Sağlam’ın istifasını ve görüşünü sordum.

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