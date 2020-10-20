Özür dilerim Mustafa Hoca.

Kaleci ve defans hatalarına karşın 3 güzel ve akıl dolu gol attı yeşil-beyazlı takım.
Özellikle ikinci gol kurgu ve paslaşma anlamında ders olarak bile gösterebilir.
Bunu başaran da genç futbolcular.
3-0 sonrası 3 gol yedi takım ama genel anlamda futbol iyiydi.
Onlar gibi hatalar yapıldı.
Son 20 dakikayı 10 kişi oynamasına rağmen Bursaspor, 2 net pozisyondan yararlanamadı.
Hani derler ya “o pozisyonlar gol olsa” diye.
Bir gün Fenerbahçe ile anlaşıyor, ertesi gün Trabzonspor ile adı anılıyor.
Zaman zaman da Galatasaray ve Beşiktaş’ın devreye girdiği yönünde haberler yapılıyor.
Belki de pek çok Süper Lig futbolcusundan daha fazla haberi yapılıyor Burak’ın.
Giresunspor maçında da iyi şeyler yaptı.
Pas yüzdesi çok yüksekti.
İstekliydi, koşturdu arkadaşlarını.
Altınortu deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından yapılan aşırı abartılı övgülerin ardından da “Fazla abartmamak lazım” demek istiyorum.
Evet geçen hafta 3-1 kaybedilen Adana Demirspor maçının skoru da o değildi.
Altınordu karşısında alınan 2-0’lık galibiyeti de öyle “net” diye nitelendirmek doğru olmaz.
Gençlerin ne fazla övgüye, ne de fazla eleştiriye ihtiyacı var.
Ayakları yere bassın yeterli.
Böyle galibiyetler alınacaktır, hiç ummadık tecrübe eksikliğinden kaynaklanan yenilgiler de olacaktır kesin.
Önemli olan bu gençlerin gelişim göstermeleri.
Evet skor açısından öyle de...
İlk 45 dakikadaki futbol tek kelimeyle muazzamdı.
Tecrübe eksikliği olmasa skor farklı olurdu.
E tecrübe nasıl elde edilecek.
Elbette maç oynayarak.
Önce ezilecekler ve yenilecekler.
Sonra eze eze yenmeyi öğrenecekler.
Taraftarla arasında ciddi bir uçurum oldu.
Bundan sonra yapacağı her hata karşısına çıkarılacaktır.
Gitmesi sanırım hem kendisi hem de Bursaspor için iyi olacak.
Genç bir futbolcu sonuçta ve kendisini geliştirebileceği bir takıma gitmesi gerekli. Ancak burada yaptığı hataları umarım gideceği takımda yapmaz. Ayrıca giderken küçük de olsa Bursaspor’a para kazandırırsa vefa borcunu da ödemiş olur.
BURAK AVRUPA’YA GİTMELİ
Burak Kapacak konusu ise bana göre biraz karışık. Yönetimin belirlediği 3 milyon Euro’luk bonservis ücreti yerinde.
Gerçekten Bursa çok farklı bir kent.
İstanbul’a direnen, karşısında dimdik duran ve bazen yarış içinde olan...
Mesela İstanbul’dan sonra en büyük medya oluşumları Bursa’da olmuştur.
Bursa medyasından “Küçük Babıali” diye bahsedilmiştir hep dışarıda.
Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu kenttir.
Sırf bu yüzden Bursa için “Edirne’nin babası, İstanbul’un dedesi” benzetmesi bile yapılır.
*
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, o zamanki ismi Bursa Ticaret Odası’nın 6 Haziran 1889 tarihinde hizmete başlamıştır mesela.
Elbette çoğunluk sağlanamadı ve seçim ikinci tura kaldı.
Ben zaten ilk toplantıda bu işin bitmesini çok mümkün görmüyordum.
Keşke yanılsaydım.
Ayrıca bu tür durumlarda kongre teferruattır.
Zaten tek aday var.
Mevcut yönetim de biran önce işi devretmek istiyor.
Yeni başkan belli, devredecekler de orada.
Mevcut başkan Mesut Mestan’ın ifadelerine göre acil 80 milyon lira ile 6 milyon Euro’ya ihtiyaç var.
Aksi halde transfer tahtası kapanacak ve belki de sezona Bursaspor eksi puanlarla başlayacak.
Geçen sene Eskişehirspor’un yaşadığı gibi.
Yani ortada ciddi bir enkaz var.
Yanlış anlaşılmasın bu enkazın tüm sorumlusu Mesut Mestan ve yönetimi demek istemiyorum.
Eminim onlar da çok istediler kulübü düzlüğe çıkarmayı ancak başarılı olamadılar maalesef.
Vardır elbet bahaneleri ama bu sonucu değiştirmez.
Müthiş bir kaos ortamı var.
Herkes birbirini suçluyor.
Takım 12 Ağustos’ta çalışmalara başlayacak ama teknik direktör bile yok.
Futbolcular bir bir ayrıldıklarını sosyal medyalarından paylaşıyor.
Mesut Mestan başkanlığındaki yönetimden ise ilk kez bir ses çıktı.
Yaptıklarını, aştıkları zorlukları anlatan...
Kentten gelen veya gelmeyen desteklerden üzeri örtülü bir şekilde bahsedilen...
Futbolun ruhuna aykırı bir kere bu durum.
Başkanlar, yöneticiler, teknik direktörler, futbolcular, hakemler hata yapacak.
Az hatayı yapan üstte, çok hata yapan altta yer alacak.
Düşenler, çıkanlar olacak.
FIFA ve UEFA ne diyor?
“Kazanan ve kaybeden sahada belli olsun” diyor.
Pandemi sonrası liglerin seyircisiz dahi olsa oynatılmasının sebebi de bu...
Bursaspor Süper Lig’e çıkamadı ama kulakları sağır eden bir sessizlik hakim tüm kente.
Oysa önce takımda kavga kıyamet koptu.
Birileri, başka birini ihanetle suçladı.
O suçlanan da “otobüsten inerken ağlıyordum” diyerek kendini savundu.
Hoca, “Kısmet değilmiş” dedi, yönetimden ise henüz bir ses seda çıkmadı.
Sosyal medyada ağıtlar yakıldı, herkes kendine göre yorum yaptı ama...
Durum oldukça ilginç.
İnanmazsan, başarıya konsantre olamazsın.
Ve herkes inanmışken Bursasporlu futbolcuların bu inançsızlığı düşündürücü.
Sezon başlamadan önce herkes Bursaspor’un ligi çok rahat şampiyon olacağını düşünüyordu.
Art arda yapılan 8-10 transfer, daha da umutlandırmıştı herkesi.
İsimler kalite ve üst düzeydi.
Ama beklenen olmadı.
Bu kadro kalitesini sahaya yansıtamadı bir türlü.
Kurak geçen yaz döneminde köylüler yağmur duasına gitmiş.
Yüzlerce köylü gitmiş; ama sadece bir kişi ‘yağmur yağar’ diye yanında şemsiye götürmüş.
Ve duanın ardından yağmur yağmış.
Şemsiyesini götürenin hatırına...
Sözün özü, Bursaspor daha Hatay maçına çıkmadan play-off’u düşünmeye başladı.
Keşke inancını son dakikaya kadar taşıyabilseydi.
*
Hatayspor-Bursaspor maçının 66. dakikası.
Çünkü maç sonucu acı verici gerçekten.
Bitime 2 hafta kala evinde iddiası olmayan bir takıma karşı oynadığın maçı kazanamıyorsan, sonuç elbet acı verici olur.
Bu maçla ilgili oyuncuları da tek tek irdelemek lazım.
Tabelaya baktığımızda maçın kahramanı Seleznov görünebilir, çünkü 2 gol attı.
2 gol attı ama penaltıdan...
Oysa kaçırdıkları.
1 metreden müsait pozisyonda topu fileler yerine havaya fırlatıyorsan...
Takım havaya girmiş.
Oyuncuların performansı artmış.
Teknik heyet takım üzerinde hakimiyet kurmuş.
Taraftar ve camia da hazır takımın arkasında saf tutmaya başlamışken, başka konulara yönelip dikkat dağıtmanın bir anlamı yok.
Bursa, küçük bir yer ve herkes kimin ne yaptığını, hangi adımları attığını gayet iyi biliyor.
Ama bu süreçte durmak ve susmak gerekli.
Çünkü ortak payda Bursaspor’un menfaati sözkonusu...
İki takımda kontrollü oynadı.
Pres, baskı yapmaya çalıştılar birbirlerine ama oyunu çirkinleştirmediler.
Altınordu tam saha pres uygulamaya çalıştı.
Bursaspor daha sahasından çıkmaya çalışırken baskı uyguladı.
İlk yarıda 3 pozisyon üretti İzmir ekibi.
Bursaspor da çok iyi değildi ilk 45 dakikada.
Rakibinin pres çabasını oyunu geniş alana yayarak aşmaya gayret gösterdi.
Kaybedilen Keçiörengücü maçı sonrası umutsuz bir hava hakimken Bursa’da, art arda alınan 2 galibiyet umutları yeniden yeşertti.
Ne değişti?
-Hoca değişti...
Ne değişti?
-Mantalite değişti...
Ne değişti?
-Hava değişti...
Karton taraftarlar bir havaya sokuyor belki futbolcuları ama Bursasporlu taraftarlar Adanaspor maçı öncesi tribünlere resmen ruhlarını koydu.
Tribünlerdeki dev “Timsah” kareografisinden bahsediyorum.
Tüm detaylar en ince ayrıntısına kadar tasarlanmış.
Taraftarlar onlarca kez tribüne gelip prova yapmış.
Renkler büyük bir hassasiyetle seçilmiş.
Teksas Tribünü’nün her santimetrekaresi kullanılmış bu çalışma için.
Kullanılan malzemeler de çok önemli.
O nedenle iki gün önce “Bursaspor’a ‘Buz’ tedavisi lazım” diye bir köşe yazmıştım.
Camiayı bilen, taraftarların kabul edebileceği, futbolcuların dilinden anlayan ve hırslı bir teknik adamla Bursaspor toparlanabilirdi ve İrfan Buz tüm bu özelliklere uyan bir isim.
Çünkü gerçekten vakit çok kısıtlı.
Normal sezonun 5 maç sonra bitiyor.
Çok zor ama belki de play-off’lara gerek kalmadan Süper Lig’e çıkış vizesi alınabilir.
Çok zor ama imkansız değil.
Keçiörengücü bile hedef büyüttüyse...
Özür dilerim Mustafa Hoca
Teknik Direktör Mustafa Er, göreve getirilmeden önce bir gazeteci arkadaşıma, “Bursaspor’un DNA’sını biliyorum” diye demeç vermişti.
O zaman içten içe eleştirmiştim.
Hatta dost meclisinde “Ne gerek var ki bu kadar iddialı konuşmaya” bile demiştim diye hatırlıyorum.
Karşılaşsaydım o süreçte ona da söylerdim kesinlikle.
Yanıldım.
Mustafa Hoca gerçekten kulübün DNA’sını biliyormuş.
Yanıldığıma göre özür dilemek düşer bana.
Özür dilerim Mustafa Hoca.
Ancak insan ancak bu kadar yanıldığına sevinebilir.
Mutluyum çünkü artık Bursaspor’un kendinden emin, ne yaptığını bilen, plan ve programı olan bir teknik direktörü var.
Mutluyum çünkü artık Bursaspor’un mazeret yerine çözüm üreten bir teknik direktörü var.
Mutluyum çünkü artık Bursaspor’un genç kadrosuna kısa sürede özgüven kazandıran bir teknik direktörü var.
Daha çok şey yazabilirim mutlu olduğum konularla ilgili.
*
Balıkesirspor maçına gelince.
Yazacaklarımı aslında Balıkesirspor Teknik Direktörü Mesut Dilsöz, maç sonrası özetledi.
Dilsöz, Bursaspor’un üstün oynayan ve galibiyeti hak eden taraf olduğunu iletti maç sonrası.
Ne mutlu...
Rakip teknik direktöre bile oyunu ve puan kaybını kabul ettirebilen bir kadrosu var Bursaspor’un.
Ancak yeterli mi?
Bence hayır!
Çünkü ilk yarının ikinci bölümünde gereksiz bir panik havası vardı takımda.
Özellikle konuk takımın beraberlik golünü bulmasının ardından orta alan ve savunma hattında zaman zaman zaaflar oluşmaya başladı.
Ancak ikinci yarı...
Tek kelimeyle harikaydı.
Maç berabere bitseydi de yorumum aynı olurdu.
Uzatma bölümünde gelen goller haklı galibiyetin perçiniydi aslında.
ALİ AKMAN
Ali Akman’ı izledikçe Batalla gözümün önüne geliyor.
Topa hakim oluşu, boş alanlara süzülüşü, klas vuruşları.
Maşallah demek lazım.
Bir-iki yıla kalmaz yurtdışından takımlar Bursaspor’un kapısını çalar.
Ama üstüne koyması lazım biraz daha.
Güçlenmesi şart.
O zaman mücadeleye devam Ali...
Daha yolun başındasın.
VAKIFKÖY’ÜN ÖNEMİ
Geçen yıl 20’ye yakın transfer yapıldı.
Kadro adeta baştan aşağı yenilendi.
Pek çok gelenden de arzu edilen verim alınamadı.
Bu sene durum farklı.
Gençlerle başladık, öyle de devam diyoruz.
Demek ki altyapı önemliymiş.
Hem günü kurtardı Bursaspor...
Hem gelecekte iskelet kadrosunu oluşturdu.
Hem de belki satıp milyon dolarlar kazanacağı oyuncuları gün yüzüne çıkardı.
Bu arada da yeni transferler yapılıp ekstra borca da girmedi kulüp.
O nedenle Vakıfköy önemli.
Hem de çok...
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