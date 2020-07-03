Bursaspor için 2 maçta ne de çok şey değişti.
Kaybedilen Keçiörengücü maçı sonrası umutsuz bir hava hakimken Bursa’da, art arda alınan 2 galibiyet umutları yeniden yeşertti.
Ne değişti?
-Hoca değişti...
Ne değişti?
-Mantalite değişti...
Ne değişti?
-Hava değişti...
Gidenin arkasından konuşulmaz belki ama İbrahim Üzülmez bunu sağlayamadı bir türlü.
Takım aynı, oyuncular aynı, tesisler aynı ama hava, istek farklı.
İrfan Buz, hem antrenmamlarda hem de maçlarda sürekli oyunun içinde.
Futbolcu, koşmadığı, mücadele etmediği zaman görüleceğini, uyarıyı anında yiyeceğini çok iyi biliyor.
Kaldı 3 maç.
Şampiyonluk çok zor ama bu istekli futbolla Bursaspor Süper Lig’e direkt çıkma vizesi alabilir.
1-0’lık skorlarla kazanılan Adanaspor ve Giresunspor maçlarında sergilenen futbol bunun en önemli göstergesi.
Bakıldığı zaman kalan 3 maçtaki fikstür Bursaspor lehine ayrıca.
Gerçi fikstür çok önemli değil.
Sen çıkacaksın, tüm maçlarını kazanacaksın sonrasını rakiplerin düşünsün.
Ayrıca önde olmanın stresi de daha fazladır.
Üstteki rakiplerin en ufak puan kaybı, çok şey değiştirir.
Şu saatten sonra da herkesin takıma koşulsuz destek vermesi lazım.
Varsa hesabı olan, lig sonuna saklasın.
ATASANOV MESELESİ
Bursaspor’un Kuzey Makedonyalı futbolcusu Jani Atasanov, takımdan ayrıldığını bir açıklama ile duyurdu.
Giderken de ilginç bir açıklama yaptı.
Açıklamasındaki en ilginç bölüm ise, “Hiçbir teknik direktörden lehime bir yaklaşım görmedim” idi.
Yani 5 teknik direktör Atasanov’u hiçbir zaman gerçek anlamda takımın bir parçası olabileceğini düşünmemiş.
Anladığım kadarıyla Atasanov, “Hiçbir teknik direktör benim kalitemi görmedi, görmek istemedi” demek istiyor.
Benim anladığım ise farklı.
Teknik konularda haddimi aşıp konuşmak istemem ama 5 farklı kişi, 5 farklı teknik adam aynı düşüncede ise...
Bence bu konuyu fazla konuşmaya gerek yok.
Klasik bir açıklama vardır ya; bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz...
Ne değişti?
Bursaspor için 2 maçta ne de çok şey değişti.
Kaybedilen Keçiörengücü maçı sonrası umutsuz bir hava hakimken Bursa’da, art arda alınan 2 galibiyet umutları yeniden yeşertti.
Ne değişti?
-Hoca değişti...
Ne değişti?
-Mantalite değişti...
Ne değişti?
-Hava değişti...
Gidenin arkasından konuşulmaz belki ama İbrahim Üzülmez bunu sağlayamadı bir türlü.
Takım aynı, oyuncular aynı, tesisler aynı ama hava, istek farklı.
İrfan Buz, hem antrenmamlarda hem de maçlarda sürekli oyunun içinde.
Futbolcu, koşmadığı, mücadele etmediği zaman görüleceğini, uyarıyı anında yiyeceğini çok iyi biliyor.
Kaldı 3 maç.
Şampiyonluk çok zor ama bu istekli futbolla Bursaspor Süper Lig’e direkt çıkma vizesi alabilir.
1-0’lık skorlarla kazanılan Adanaspor ve Giresunspor maçlarında sergilenen futbol bunun en önemli göstergesi.
Bakıldığı zaman kalan 3 maçtaki fikstür Bursaspor lehine ayrıca.
Gerçi fikstür çok önemli değil.
Sen çıkacaksın, tüm maçlarını kazanacaksın sonrasını rakiplerin düşünsün.
Ayrıca önde olmanın stresi de daha fazladır.
Üstteki rakiplerin en ufak puan kaybı, çok şey değiştirir.
Şu saatten sonra da herkesin takıma koşulsuz destek vermesi lazım.
Varsa hesabı olan, lig sonuna saklasın.
ATASANOV MESELESİ
Bursaspor’un Kuzey Makedonyalı futbolcusu Jani Atasanov, takımdan ayrıldığını bir açıklama ile duyurdu.
Giderken de ilginç bir açıklama yaptı.
Açıklamasındaki en ilginç bölüm ise, “Hiçbir teknik direktörden lehime bir yaklaşım görmedim” idi.
Yani 5 teknik direktör Atasanov’u hiçbir zaman gerçek anlamda takımın bir parçası olabileceğini düşünmemiş.
Anladığım kadarıyla Atasanov, “Hiçbir teknik direktör benim kalitemi görmedi, görmek istemedi” demek istiyor.
Benim anladığım ise farklı.
Teknik konularda haddimi aşıp konuşmak istemem ama 5 farklı kişi, 5 farklı teknik adam aynı düşüncede ise...
Bence bu konuyu fazla konuşmaya gerek yok.
Klasik bir açıklama vardır ya; bugüne kadarki hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz...