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Vedat Yücebaş

Vedat Yücebaş

Milyon dolarlık, Euro’luk sözleşmeler hayal

24 Nisan 2020

Koronavirüs salgını sonrası tüm dünyada pek çok şey değişti.

Ekonomiden sağlık sistemine, sosyal yaşamdan kültür sanata ve siyasete pek çok alan yeniden yapılandırılıyor.
Elbette bundan futbol dünyası da nasibini fazlasıyla alacak.
Virüsün dünyaya yayılmasının ardından pek çok ünlü futbolcu, sözleşmelerinde yüzde 70’lere varan indirime gitti.
Dev kulüpler, kulüp çalışanlarının maaşını ödeyemeyeceğini açıkladı.
Bazı ünlü futbolcular, kulüp çalışanlarının işsiz kalmaması, maaşlarını alabilmeleri için ekstra fedakarlıklarda da bulundu.
Uzmanlar salgının en iyi ihtimalle 1 yıl daha süreceği tahmin ediyor.
Kulüpler bu süreçte mecburen tasarrufa gidecek.
Türkiye’de pek çok kulüp ilk hamlenin futbolculardan gelmesini bekliyor.
Futbolcular sessiz...
Mevcut sözleşmelerle kulüplerin ayakta kalması mümkün değil.
Yeniden bir düzenleme şart.
Bence artık uzun süre milyon dolaklık, Euro’luk sözleşmeler hayal.
Pek çok kulüp öz kaynaklarına dönüş yapacak.
Artık, yabancı oyunculara ciddi paralar ödemeyecek büyük olasılıkla.
Ve bence olması gereken seviyeye, geriye dönecek sözleşme ücretleri.
Umarım bu süreçten ders çıkarılır.

UEFA LİGLERİN OYNANMASINI İSTİYOR

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, COVID-19 salgını nedeniyle ara verilen futbol müsabakalarının mayıs ayı sonu, haziran başında başlayabileceğini belirtti.
“Seyircisiz de olsa maçlar oynanmalı” görüşüne yer veren Ceferin, haziran sonunda olsa da yerel liglerin başlayacağını ve Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi takvimini de ona göre belirleyeceklerini açıkladı.
Ceferin’in bu açıklaması heyecan uyandırdı.
Türkiye’de sahaya inen, antrenmanlara başlayan ilk takım da Beşiktaş oldu.
Diğer takımlar da sahaya inmeye başladı.
Çok büyük aksilik olmazsa ligler, belki de sıkıştırılmış takvimle tamamlanacak.
Uzun süredir ağır antrenman yanmayan futbolcular, umarım bu ligi bitirebilecek kondisyonu yakalayabilir.
Ve umarım yaz sıcakları başka istenmeyen sorunlar çıkarmaz.

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